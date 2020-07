Lisäinvestointeja asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin SSH:n tärkeimmällä markkina-alueella

Helsinki – 29.07.2020 – SSH Communications Security ilmoitti tänään että se vahvistaa läsnä­olo­aan USA:ssa ja siirtää USA:n pääkonttorinsa New York Cityyn vuoden 2020 toisen puoliskon aikana.

"USA on tärkein markkina-alueemme ja meillä on siellä paljon tunnettuja yrityksiä asiakkaina. Haluamme palvella asiakkaitamme entistä paremmin, löytää uusia asiakkaita ja kasvattaa näkyvyyttämme USA:n markkinoilla”, sanoi SSH.COM:in toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. “New York on luonteva sijainti meille, sillä se on finassisektorin keskus ja nouseva uuden teknologian keskus, jossa on runsaasti osaavaa työvoimaa saatavilla.”

Sami Marttinen, joka on ollut 14 vuotta SSH:n palveluksessa, on nimitetty SSH:n Pohjois- ja Etelä-Amerikan alueen johtajaksi (General Manager) ja hän johtaa uutta USA:n organisaatiota ja valvoo investointiohjelman toteuttamista.

Osana näitä uusia investointeja SSH vahvistaa asiakastukeaan ja rekrytoi uusia resursseja asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin parantaakseen palveluaan ja vahvistaakseen asemaansa USA:n markkinoilla.

”Toimiston avaaminen New Yorkissa avaa SSH:n USA:n operaatioille uuden aikakauden. Meillä on aikaisemmin ollut toimistoja tunnetuissa teknologiakeskuksissa Piilaaksossa ja Bostonissa”, sanoi Sami Marttinen. ”New York on USA:n tärkein kaupallinen keskus, ja muutto tuo meidät lähemmäs asiakkaita ja avainmarkkinoita.”

SSH:n New Yorkin toimisto avataan syyskuussa ja toimintojen siirtämisen Bostonista New Yorkiin arvioidaan valmistuvan loppuvuoden 2020 aikana.

SSH.COM auttaa yrityksiä hallitsemaan ja turvaamaan digitaalista ydintään – kriittistä dataa, sovelluksia ja pal­veluita. Yli 3000 asiakkaamme joukossa on 40% Fortune 500 -yrityksistä, monet maailman johtavista rahoitusalojen yrityksistä ja johtavia yrityksiä monilta muilta toimi­aloilta. Autamme asiakkaitamme menes­ty­mään pilviaikakaudella tarjoamalla kitkattomia pääsynhallintaratkaisuja, jotka minimoivat pääsyoikeuksiin liittyvät riskit. SSH.COM myy sovelluksiaan maailmanlaajuisesti verkossa, toimipisteiden kautta sekä kat­tavan myynti­partneri­verkoston avulla. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com .

