Sampo Oyj:n mahdollinen kiinnostus Hastings Group Holdings Plc:tä kohtaan

Sampo Oyj viittaa englantilaisen vakuutusyhtiön Hastings Group Holdings Plc:n (”Hastings”) tänään julkaisemaan tiedotteeseen ja vahvistaa, että se ja Rand Merchant Investment Holdings Limited (RMI) käyvät keskusteluja Hastingsin kanssa mahdollisen käteisostotarjouksen tekemisestä hankkiakseen Hastingsin liikkeeseenlaskeman ja liikkeeseenlaskettavan osakepääoman, joka ei jo ole Sammon ja RMI:n omistuksessa tai määräysvallassa. Ei ole varmaa, tullaanko ostotarjous tekemään, eikä millä ehdoilla mahdollinen ostotarjous tehtäisiin.

Sampo Oyj tarkastelee jatkuvasti erilaisia strategisia vaihtoehtoja kasvua tavoitellakseen ja tuottoprofiiliaan monipuolistaakseen. Sammon strategisena tavoitteena on kasvattaa entisestään toimintaansa vahinkovakuutusliiketoiminnassa, josta sillä on entuudestaan laaja kokemus ja tietämys. Osana tätä strategiaa ja vahva asemansa pohjoismaisilla markkinoilla huomioon ottaen, Sampo on harkinnut maantieteellisen toiminta-alueensa laajentamista nykyistä laajemmalle. Sampo uskoo, että mahdollisesti toteutuva Hastingsin osto voi olla houkutteleva mahdollisuus näiden tavoitteiden edistämiseksi vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Hastings on englantilainen vahinkovakuutusyhtiö, joka on keskittynyt moottoriajoneuvovakuutuksiin. Yhtiö on listattu Lontoon pörssissä ja sen markkina-arvo on noin 1,1 miljardia puntaa eli noin 1,2 miljardia euroa. Hastingsilla on noin 2,85 miljoonaa asiakasta ja se työllistää noin 3 300 työntekijää. Vuonna 2019 yhtiön bruttovakuutusmaksutulo oli 962 miljoonaa puntaa eli noin miljardi euroa.

RMI-konserni on omistanut Hastingsin osakekannasta 29,7 prosenttia vuodesta 2017. RMI on finanssialan yhtiöihin keskittyvä eteläafrikkalainen sijoitusyhtiö, joka on perustettu vuonna 1977 ja listattu Johannesburgin pörssiin.

Takeover Coden säännön 2.6(a) mukaisesti Sammon ja RMI:n on viimeistään 26.8.2020 klo 17.00 Lontoon aikaa (19.00 Suomen aikaa), eli 28 päivän kuluessa tästä päivästä, joko julkistettava vakaa aikomus tehdä tarjous Hastingsista Takeover Coden säännön 2.7 mukaisesti tai tiedotettava, että ne eivät aio tehdä kyseistä tarjousta, missä tapauksessa tiedote tulkitaan lausunnoksi, johon sovelletaan Takeover Coden sääntöä 2.8. Tätä määräaikaa voidaan pidentää Takeover Codea soveltavan yritysostopaneelin ("Takeover Panel") suostumuksella Takeover Coden säännön 2.6(c) mukaisesti.





