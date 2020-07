BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30/06/2020

Evry, le 29 juillet 2020 – Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE) présente le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont. Au 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 11.061 actions Global Bioenergies et

- 21.512,65 euros.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achat 235.990 titres 727.876,18 € 1.829 transactions Vente 232.108 titres 716.542,99 € 1.524 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7.179 actions Global Bioenergies et

- 32.845,84 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces du contrat de liquidité : 100.000,00 €

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets agricoles et forestiers) en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en plusieurs ingrédients utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui à l’échelle d’un démonstrateur industriel, et la Société prépare son exploitation à grande échelle dans le cadre d’une Joint-Venture avec Cristal Union. Le procédé porte également la perspective de produire des carburants terrestres et aériens, ainsi que des plastiques, à partir de végétaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Samuel Dubruque

Directeur Administratif et Financier

Téléphone : 01 64 98 20 50

Courriel : invest@global-bioenergies.com

Pièce jointe