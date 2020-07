Bouwvergunning ontvangen

Vandaag hebben we de bouwvergunning ontvangen voor het kantoorgebouw Monteco, een, gemeenschappelijke ontwikkeling van Leasinvest Real Estate en ION, gelegen op de hoek van de Montoyer- en de Nijverheidsstraat te BE-1000 Brussel, in het hart van de Europese wijk.

De eerste hoge houtbouw in de Europese wijk

Leasinvest is trots pionier te zijn in het ontwikkelen van de nieuwe generatie van duurzame gebouwen. Samen met ION wordt een smart building in houtconstructie gebouwd met een hoogtechnologische uitrusting. Het design is van de hand van de architecten Archi 2000.

In dit kader stuurt ontwikkelaar ION samen met Leasinvest het volledige ontwikkelingstraject aan, en staat het bedrijf in voor de coördinatie en het project management.

Michel Van Geyte, CEO: “Bij het ontwikkelen van onze vastgoedportefeuille kiezen we steevast voor een langetermijnvisie inzake kwaliteit en duurzaamheid. Na Treesquare en Montoyer 63 wordt Monteco het derde duurzame gebouw van Leasinvest in de Europese wijk.”

Het nieuwe gebouw, waarvan de oplevering verwacht wordt in Q1 2022, zal 3.700 m2 technologische smartbuilding op de markt zetten. De afbraak van het bestaande pand vangt na het bouwverlof aan zodat begin 2021 gestart kan worden met de nieuwbouw.

Voor meer informatie, contacteer

Leasinvest Real Estate

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op 31/03/2020 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,11 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (53%), België (31%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 492 miljoen (waarde 29/07/2020).

