Très bons résultats du 1er semestre 2020 malgré la crise

Marge d’EBITDA en amélioration et free cash-flow nettement positif

Confirmation de la grande résilience du Groupe

Chiffre d’affaires du semestre pénalisé par la crise ; marge d’EBITDA en amélioration et free cash-flow positif1

Chiffre d’affaires du 1 er semestre en repli de -15,7% (-14,7% en organique)

semestre en repli de -15,7% (-14,7% en organique) Forte baisse d’activité en Hôtellerie, plus contenue dans les autres secteurs

Marge d’EBITDA en amélioration de +20pb, à 32,5% du chiffre d’affaires

Résultat net courant en baisse de -51,2% à 49,7m€

Free cash-flow de 56,1m€ (après paiement des loyers), en augmentation de +75m€ par rapport au 1er semestre 2019

Mise en place de mesures opérationnelles drastiques pour faire face à la crise et préparer le futur

Dans tous les pays, ajustement rapide des effectifs des sièges et des usines touchées par une baisse d’activité, afin d’optimiser les capacités de production et de limiter les coûts

Fermeture temporaire ou arrêt quasi-total d’une centaine d’usines au cœur de la période de confinement

Revue détaillée de l’organisation opérationnelle de chaque pays et mise en place de mesures d’économies pérennes : fermetures définitives d’usines, réorganisation des centres, plan de réduction des frais de siège, revue du plan d’investissements industriels 2020/2021 et annulation de la plupart des projets liés à de l’extension de capacité

Lancement de nombreuses initiatives commerciales afin de répondre aux nouveaux besoins des clients

Gestion active de la trésorerie et amélioration de la flexibilité financière

Obtention d’un réaménagement (waiver) du test de covenant bancaire au 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 juin 2021

1,1 milliard d’euros de liquidités disponibles et aucune échéance de dette significative avant 2023

Levier d’endettement de 3,5x au 30 juin 2020, stable par rapport au 30 juin 2019

Objectifs 2020

Malgré une nette progression de l’Hôtellerie en juillet, les incertitudes qui subsistent sur la reprise de l’activité, ainsi que le contexte économique général très incertain, ne nous permettent pas de donner de perspective de chiffre d’affaires pour l’année

Les efforts importants de rationalisation des coûts effectués au 1 er semestre, ainsi que les plans d’action qui ont été définis, permettent au Groupe d’aborder les 18 prochains mois avec sérénité

semestre, ainsi que les plans d’action qui ont été définis, permettent au Groupe d’aborder les 18 prochains mois avec sérénité Dans ce contexte, la marge d’EBITDA et le free cash-flow 2020 devraient être assez proches des niveaux de 2019

Saint-Cloud, le 29 juillet 2020 - Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être dans 28 pays en Europe et en Amérique latine, publie ce jour ses résultats pour le 1er semestre 2020. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire et examinés ce jour par le Conseil de surveillance. Ils ont par ailleurs fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes.

En commentant les résultats, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Les résultats du 1er semestre 2020 sont très satisfaisants, avec une marge d’EBITDA en amélioration et un free cash-flow largement positif dans un environnement marqué par la pandémie de Covid-19. Cette performance démontre à nouveau la réactivité et la résilience du Groupe qui, malgré une crise hors du commun, a su rapidement s’adapter à la situation et prendre toutes les mesures opérationnelles nécessaires.

La mise en place de mesures de confinement dans la plupart de nos pays a évidemment pesé sur notre activité, en particulier en Hôtellerie. Le chiffre d’affaires d’Elis ressort donc en décroissance organique de près de 15% sur le semestre, avec un 2ème trimestre à -27%, et un point bas atteint au mois d’avril.

Dans ce contexte, Elis s’est rapidement adapté : dès la mise en place des premières mesures de confinement en Europe, le Groupe a ajusté ses structures opérationnelles et managériales afin de préserver ses marges et son cash-flow ; plus d’une centaine de sites ont ainsi été fermés pendant cette période et les équipes de production ont été réduites au cas par cas. Au-delà de ces ajustements liés à la baisse d’activité, le Groupe a également entamé un plan de réduction des frais de siège de tous ses pays afin de pérenniser la diminution de sa base de coûts. Au premier semestre, la marge d’EBITDA ressort en amélioration de 20 points de base et le free cash-flow après paiement des loyers est de 56 millions d’euros, en amélioration de +75 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2019.

D’autres mesures ont également été prises pour améliorer la liquidité du Groupe. Afin de bénéficier d’une plus grande flexibilité financière et ainsi traverser sereinement cette période délicate, Elis a obtenu, à sa demande, un réaménagement des tests de son covenant bancaire au 30 juin et 31 décembre 2020 ainsi qu’au 30 juin 2021. Le Groupe n’a aucune échéance de dette significative avant 2023 et a aujourd’hui à disposition environ 1,1 milliard d’euros de liquidités, sous la forme de deux lignes de crédit renouvelable pour un montant non tiré de 900 millions d’euros et d’environ 150 millions d’euros de trésorerie.

Nous observons depuis avril une amélioration régulière de tendance et le niveau d’activité des hôtels en juillet est globalement en progrès. Néanmoins, les incertitudes concernant la reprise de l’activité hôtelière après l’été et les conséquences à venir de la crise économique ne nous permettent pas de donner des perspectives pour le chiffre d’affaires 2020.

Néanmoins, les efforts impressionnants réalisés au 1er semestre dans tous les pays, tant au niveau des usines que des sièges des pays font que le Groupe est parfaitement préparé pour aborder les 18 prochains mois. Elis devrait ainsi être capable, en 2020, de maintenir une marge d’EBITDA et un free cash-flow après paiement des loyers assez proches des niveaux de 2019.

Même si l’environnement actuel nous incite à la plus grande vigilance, c’est donc avec sérénité que nous abordons les prochains mois : les fondamentaux du Groupe sont solides, notre diversification est un atout majeur et notre modèle économique permettra à Elis d’affirmer son leadership dans tous les pays où le Groupe est présent. »





Chiffre d’affaires

En millions d’euros



T1 2020

T2



S1



T1 2019

T2



S1



T1 Var.

T2



S1 France 236,9 175,7 412,5 246,9 272,0 518,9 -4,1% -35,4% -20,5% Europe centrale 180,1 163,2 343,3 177,3 180,6 357,9 +1,6% -9,6% -4,1% Scandinavie & Eur. de l’Est 127,0 106,3 233,3 124,9 124,8 249,8 +1,7% -14,9% -6,6% Royaume-Uni & Irlande 88,9 54,9 143,8 94,3 100,7 195,0 -5,7% -45,5% -26,3% Europe du Sud 60,5 36,6 97,2 64,3 77,8 142,0 -5,8% -52,9% -31,6% Amérique latine 58,8 49,9 108,7 63,4 66,1 129,5 -7,2% -24,5% -16,0% Autres 6,9 6,0 12,9 5,7 5,0 10,6 +22,6% +20,6% +21,6% Total 759,2 592,6 1 351,7 776,7 827,0 1 603,7 -2,3% -28,3% -15,7%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires

Croissance organique T1 Croissance organique T2 Croissance organique S1 France -4,1% -35,4% -20,5% Europe centrale +0,6% -12,4% -6,0% Scandinavie & Europe de l’Est -0,3% -14,0% -7,1% Royaume-Uni & Irlande -6,7% -45,0% -26,5% Europe du Sud -5,8% -52,9% -31,6% Amérique latine +6,4% +0,9% +3,6% Autres +21,8% +21,6% +21,7% Total -1,8% -26,7% -14,7%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

EBITDA

En millions d’euros S1 2020 S1 2019



Variation



France 145,0 188,6 -23,1% En % du chiffre d’affaires 35,1% 36,3% -120pb Europe centrale 110,8 108,0 +2,6% En % du chiffre d’affaires 32,1% 30,0% +210pb Scandinavie & Europe de l’Est 91,3 94,6 -3,5% En % du chiffre d’affaires 39,1% 37,9% +130pb Royaume-Uni & Irlande 36,8 54,9 -33,0% En % du chiffre d’affaires 25,6% 28,0% -250pb Europe du Sud 22,4 38,9 -42,5% En % du chiffre d’affaires 23,0% 27,4% -440pb Amérique latine 38,0 38,3 -0,9% En % du chiffre d’affaires 34,9% 29,6% +530pb Autres (4,5) (4,3) n/a Total 439,9 519,0 -15,3% En % du chiffre d’affaires 32,5% 32,4% +20pb

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les taux de marge et les variations sont calculés sur la base des valeurs exactes.

France

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires est en décroissance organique de -20,5%. Après un très bon début d’année (+5,8% de croissance organique en janvier et +3,5% en février), notre activité a fortement souffert des effets de la crise sanitaire et des mesures de confinement mises en place en mars, avril et mai. L’Hôtellerie, qui représentait en 2019 environ un tiers du chiffre d’affaires du pays, a particulièrement souffert, avec une activité quasiment à l’arrêt en mars et en avril. L’Industrie et les Commerces & Services affichent une baisse plus contenue. La Santé est en légère baisse sur le semestre : la bonne activité commerciale a été compensée par la baisse de la fréquentation des hôpitaux afin de libérer des lits pour les patients atteints de la Covid-19, impliquant une rotation du linge moins importante.

Malgré la forte baisse du chiffre d’affaires, la baisse de marge d’EBITDA est contenue à -120pb, soit 35,1%. Ceci reflète les mesures de réduction de coûts très significatives mises en place dans le pays, dont la fermeture complète d’une trentaine de site au cœur de la période de confinement. La complexité d’un tel exercice implique nécessairement un léger décalage dans le temps entre la baisse constatée du chiffre d’affaires et la diminution de la base de coûts.

Europe centrale

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires est en décroissance organique de -6,0%. Dans une région peu exposée à l’Hôtellerie, le début d’année a été bon et les activités industrielles ont montré une bonne résilience. Cela a permis de limiter la baisse de chiffre d’affaires à la suite de la mise en place de mesures de confinement, avec des replis entre -15% et -20% en avril et mai, en fonction des pays. L’Allemagne est en baisse de -5% sur le semestre, avec un repli d’environ -16% en avril. Les Pays-Bas sont en croissance de plus de +7% sur le semestre, dont près de +5% au 2ème trimestre. La Pologne est à l’équilibre sur le semestre. La Suisse et la Belgique, pays davantage exposés aux clients hôteliers, affichent un repli plus marqué.

La marge d’EBITDA est en amélioration +210pb à 32,1%. Cette amélioration est principalement imputable à l’Allemagne, où des économies de coûts très substantielles ont été réalisées, ainsi que des améliorations notables de la productivité dans les usines.

Scandinavie & Europe de l’Est

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires affiche une décroissance organique de -7,1%. La forte proportion de clients dans le secteur de l’Industrie a permis de limiter la baisse à environ -15% en avril et -20% en mai. La Suède, plus gros contributeur de la région, n’enregistre qu’une baisse d’environ -7% sur le semestre. Le Danemark affiche un repli plus marqué (environ -11% sur le semestre). La Norvège et la Russie sont en croissance sur le semestre. Les pays baltes sont stables.

La marge d’EBITDA de la région est en amélioration de +130pb à 39,1%. Comme pour l’Europe centrale, cette amélioration est la conséquence des mesures d’économies significatives mises en place par le Groupe, avec une baisse de chiffre d’affaires contenue. Le Groupe bénéficie également d’un effet mix légèrement favorable en lien avec le ralentissement de l’Hôtellerie, cette activité étant légèrement moins rentable que les autres dans cette région.

Royaume-Uni & Irlande

Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires est en repli de -26,5% en organique. Après un mois de février en légère croissance, la situation s’est détériorée à partir de mars avec des baisses de près de -50% en avril et mai. Environ un tiers de l’activité de la zone est habituellement réalisé en Hôtellerie, secteur quasiment à l’arrêt depuis la mise en place du confinement sur la deuxième quinzaine de mars. L’Industrie et les Commerces & Services, qui représentent un autre tiers de l’activité, sont également en forte baisse. La Santé, qui représente le dernier tiers, est également en baisse sur le semestre, avec un effet négatif sur les mois de mars, avril et mai pour les mêmes raisons qu’en France (décalage des soins médicaux non urgents afin de libérer des lits pour les patients atteints de la Covid-19).

La marge d’EBITDA est en baisse de -250pb à 25,6%, en lien avec la forte baisse de chiffre d’affaires et ce malgré les efforts significatifs effectués sur la base de coûts du pays à partir du mois d’avril.

Europe du Sud

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires est en baisse de -31,6% en organique, avec un ralentissement très marqué amorcé au mois de mars (environ -29%), allant jusqu’à près de -60% en avril et mai. La région, très exposée au secteur de l’Hôtellerie (plus de 60% du chiffre d’affaires total en 2019), subit donc l’arrêt quasi-complet de l’activité hôtelière (fermeture administrative des hôtels en Espagne jusqu’à Mai).

La marge d’EBITDA de la région est en repli de -440pb à 23,0%, en lien avec la forte baisse de chiffre d’affaires et ce malgré les efforts significatifs effectués sur la base de coûts du pays.

Amérique latine

Au 1er semestre 2020, la croissance organique du chiffre d’affaires est de +3,6%. Le début d’année a été très bon avec janvier et février à plus de +9% de croissance. A partir de mars, la croissance a ralenti dans le secteur de la Santé, avec le même phénomène qu’en France et au Royaume-Uni : les soins médicaux non urgents sont décalés afin de libérer des lits pour les patients atteints de la Covid-19, entrainant une baisse d’activité dans les hôpitaux. Avril était donc en décroissance organique d’environ -10%, mais l’activité est repartie à la hausse en mai et juin avec notamment des offres commerciales ciblées pour les hôpitaux.

La marge d’EBITDA est en hausse de +530pb à 34,9%. Cette forte augmentation est liée aux nombreux efforts consentis sur la base de coûts, ainsi qu’à la signature d’un certain nombre de contrats de courte durée mais très rentables.

De l’EBITDA au résultat net

En millions d’euros S1 2020

publié S1 2019

retraité Variation EBITDA 439,9 519,0 -15,3% En % du chiffre d’affaires 32,5% 32,4% +20pb D&A (329,6) (313,6) EBIT 110,3 205,5 -46,3% En % du chiffre d’affaires 8,2% 12,8% -460pb Résultat opérationnel courant 103,6 200,1 -48,2% Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (46,0) (42,5) Autres produits et charges opérationnels (non courant) (37,2) 0,3 Résultat opérationnel 20,4 157,9 -87,1% Résultat financier (45,5) (73,4) Charge d'impôt 4,1 (24,6) Résultat net des activités poursuivies (21,0) 59,9 n/a Résultat net consolidé (21,0) 60,9 n/a Résultat net courant* 49,7 101,7 -51,2%

Les taux de marge sont calculés sur la base des valeurs exactes

* Un tableau de passage entre résultat net et résultat net courant est présenté dans la partie « Du résultat net au résultat net courant » de ce communiqué.

EBIT

En pourcentage du chiffre d’affaires, l’EBIT est en diminution de -460pb au 1er semestre, en conséquence de la légère hausse des amortissements alors que le chiffre d’affaires est en forte baisse sur la période. Les amortissements des actifs hors linge représentent environ 40% du total et sont en hausse d’environ 10% par rapport à l’année dernière, en lien avec la finalisation du plan d’investissements dédié à Berendsen en 2019. Les amortissements du linge (environ 60% du total) s’ajustent pour leur part rapidement à l’activité : ils sont en décroissance depuis le mois de juin.

Résultat opérationnel

Les principaux éléments entre l’EBIT et le résultat opérationnel sont :

Les charges sur plans d’actions gratuites correspondent au traitement comptable prévu par la norme IFRS 2 ;

La dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises relève principalement de l’allocation du goodwill de Berendsen. Le montant est en ligne avec celui du 1 er semestre 2019 ;

semestre 2019 ; Les autres produits et charges opérationnels (non-courant) correspondent, pour environ 22m€, à des coûts additionnels directement liés à la crise sanitaire (primes exceptionnelles pour récompenser l’engagement de nos salariés, commission payée pour le réaménagement des tests du covenant bancaire, équipements de protection, etc…) et à des coûts de restructuration pour environ 12m€.

Résultat financier

Le résultat financier est de -45,5m€ contre -73,4m€ l’année précédente. Cette diminution de la charge financière s’explique principalement par de meilleures conditions de taux découlant du refinancement de 2019, ainsi que de la base élevée du 1er semestre 2019, qui comprenait notamment des frais exceptionnels liés à ce refinancement.

Résultat net

Le résultat net ressort à -21,0m€ au 1er semestre, en diminution par rapport à l’année précédente. Cette baisse est liée à celle du résultat opérationnel courant, ainsi qu’au montant élevé des autres produits et charges opérationnels (non courant).

Du résultat net au résultat net courant

En millions d’euros S1 2020

publié S1 2019

retraité Résultat net des activités poursuivies (21,0) 59,9 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (nette de l’effet impôt) 36,5 34,2 Charge IFRS 2 (nette de l’effet impôt) 6,2 4,4 Amortissement accéléré des frais d’émissions d’emprunts (net de l’effet impôt) 0,1 1,3 Frais de résiliation - refinancement (nets de l’effet impôt) 0,0 4,7 Charges et produits opérationnels non courants 27,9 (2,9) dont dotations / (reprises) de provisions pour litiges (nettes de l’effet impôt) 0,4 (10,8) dont charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire 17,1 0,0 dont frais de restructuration (nets de l’effet impôt) 8,5 5,4 dont frais connexes aux acquisitions (nets de l’effet impôt) 1,6 2,2 dont autres (nets de l’effet impôt) 0,4 0,3 Résultat net courant 49,7 101,7

Le résultat net courant ressort à 49,7m€ au 1er semestre, en baisse de -51,2% par rapport au 1er semestre 2019.

Tableau de flux de trésorerie

En millions d’euros S1 2020 S1 2019 EBITDA 439,9 519,0 Eléments exceptionnels et variation de provisions (32,4) (8,1) Frais d’acquisitions et de cessions (1,3) (2,7) Autres (0,7) 0,4 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net

et impôt 405,6 508,6 Investissements nets (232,7) (329,5) Variation du besoin en fonds de roulement 0,9 (53,2) Intérêts financiers nets versés (50,5) (63,4) Impôts versés (34,0) (46,5) Free cash-flow 89,2 16,0 Paiement des passifs locatifs - principal (33,1) (35,5) Free cash-flow après paiement des passifs locatifs 56,1 (19,5) Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (33,6) (48,7) Autre variation provenant des sociétés acquises/cédées (3,2) (8,1) Autres flux liés aux opérations de financement (5,1) (20,5) Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l’exercice - (81,3) Autres (3,7) 6,4 Variation de la dette nette 10,5 (171,7) Dette nette fin de période 3 361,7 3 529,4

Investissements

Au 1er semestre, les investissements (hors acquisitions de filiales) du Groupe ressortent à 17,2% du chiffre d’affaires, en diminution par rapport à l’année précédente (20,1%). Ceci reflète, d’une part, la fin du programme d’investissements dédiés à Berendsen (achevé à la fin de l’année 2019) et, d’autre part, une diminution des investissements en linge au 1er semestre dans un contexte du ralentissement de l’activité de nos clients.

Variation du besoin en fonds de roulement

Au 1er semestre, la variation du besoin de fonds de roulement est étale, notamment grâce à l’attention particulière qui a été portée à la gestion des encaissements. Les stocks centraux sont en hausse par manque de consommation de linge dans les centres et la forte baisse d’activité entraine une baisse des créances clients ainsi que des dettes fournisseurs.

Intérêts financiers nets versés

Au 1er semestre 2020, les intérêts financiers nets versés sont de -50,5m€ contre -63,4m€ au 1er semestre 2019, reflétant la base élevée du 1er semestre 2019 et la baisse du coût moyen de la dette à la suite du refinancement de 2019.

Free cash-flow

Le free cash-flow après paiement des passifs locatifs ressort à 56,1m€, en augmentation de plus de +75m€ par rapport au 1er semestre 2019. Cette augmentation est liée à la baisse des investissements, à l’effet positif provenant de la variation du besoin en fonds de roulement, ainsi qu’à la baisse des intérêts financiers nets versés et des impôts versés.

Distribution au titre de l’exercice 2019

Comme annoncé le 31 mars, aucune distribution n’aura lieu en 2020 au titre de l’exercice 2019 compte tenu de la volonté du Groupe de renforcer sa liquidité dans le contexte de crise sanitaire mondiale.

Endettement financier net

La dette nette du Groupe au 30 juin 2020 est de 3 361,7m€ contre 3 372,1m€ au 31 décembre 2019 et 3 529,4m€ au 30 juin 2019, soit un désendettement de 168m€ sur les 12 derniers mois.

Le levier d’endettement s’élève à 3,5 fois au 30 juin 2020, stable par rapport au 30 juin 2019.

Retraitement du compte de résultat au 30 juin 2019

Le tableau ci-dessous présente les ajustements liés aux regroupements d’entreprises antérieurs, par rapport au compte de résultat au 30 juin 2019 précédemment publié :

En millions d’euros S1 2019 publié IFRS 3 S1 2019 retraité Chiffre d'affaires 1 603,7 - 1 603,7 EBITDA 519,0 - 519,0 EBIT 205,5 - 205,5 Résultat opérationnel courant 200,1 - 200,1 Dotation aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises (42,1) (0,4) (42,5) Autres produits et charges opérationnels (non courant) 0,3 - 0,3 Résultat opérationnel 158,3 (0,4) 157,9 Résultat financier (73,4) - (73,4) Charge d'impôt (24,7) 0,1 (24,6) Résultat net des activités poursuivies 60,3 (0,3) 59,9 Résultat net consolidé 61,3 (0,3) 60,9

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA est défini comme l’EBIT, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat. Il exclut les éléments non récurrents directement liés à la crise sanitaire, ces derniers étant classés en « Autres produits et charges opérationnels (non courant) ».

Le taux de marge est défini comme l’EBITDA divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des incorporels reconnus dans un regroupement d’entreprises, pertes de valeur sur écarts d'acquisition, autres produits et charges opérationnels (non courant), frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

Le free cash-flow après paiement des loyers est défini comme l’EBITDA moins ses éléments non cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement correspond au levier d’endettement calculé pour les besoins des covenants bancaires = (endettement financier net duquel sont retranchés les comptes courants bloqués de participation des salariés et les intérêts courus non échus, et duquel sont rajoutés les frais d'émissions d'emprunts restants à amortir et les dettes de location financement telles qu'évaluées sous IAS 17, si la norme avait continué à s'appliquer) / (EBITDA pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies et excluant l'impact IFRS 16).

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Présentation des résultats du 1er semestre 2020 d’Elis

Date : Mercredi 29 juillet 2020 à 18h00 (heure de Paris)

Intervenants : Xavier Martiré, Président du Directoire et Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier

Lien webcast (valable pour le direct et pour le replay) :

https://edge.media-server.com/mmc/p/kne6zz6y

Conférence téléphonique :

Depuis la France : +33(0)1 70 70 07 81

Depuis le Royaume Uni : +44(0)207 192 8338

Depuis les Etats-Unis : +1 646 741 3167

Code : 7754706

Présentation :

Une présentation sera mise en ligne à 17h45, heure de Paris, sur le site corporate d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce document peut contenir des éléments relatifs aux perspectives du groupe Elis. Ces perspectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le groupe Elis à la date du communiqué. Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d’autres facteurs dont le groupe Elis n’aurait pas eu connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque & procédures de contrôle, politique d’assurance, plan de vigilance » du Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et à la section 1.4 « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel au 30 juin 2020, disponibles sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Elis et donc remettre en cause ces perspectives. Elis ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision des perspectives, données, hypothèses ou estimations susmentionnées, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, la réalisation des perspectives suppose le succès de la stratégie du groupe Elis. Le groupe Elis ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des perspectives pouvant figurer ci-dessus.

Prochaines informations

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 : 22 octobre 2020 (après bourse)

Contacts

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Audrey Bourgeois, Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com

Annexes

Compte de résultat consolidé de la période

En millions d'euros 30/06/2020



30/06/2019 retraité PRODUITS DE L'ACTIVITÉ ORDINAIRE 1 351,7 1 603,7 Coût du linge, des appareils et des autres consommables (260,6) (258,4) Coûts de traitement (507,5) (611,2) Coûts de distribution (230,4) (264,7) Marge brute 353,3 469,4 Frais de vente, généraux et administratifs (242,3) (267,9) Corrections de valeur pour pertes sur créances clients et autres créances (7,4) (1,3) Résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises 103,6 200,1 Dotations aux amortissements des incorporels reconnus dans un regroupement d'entreprises (46,0) (42,5) Pertes de valeur sur écarts d'acquisition - - Autres produits et charges opérationnels (37,2) 0,3 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 20,4 157,9 RÉSULTAT FINANCIER NET (45,5) (73,4) Résultat avant impôt (25,1) 84,5 Charge d'impôt 4,1 (24,6) Quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - Résultat des activités poursuivies (21,0) 59,9 Résultat des activités abandonnées, net d'impôt - 1,0 RÉSULTAT NET (21,0) 60,9 Attribuables aux : - actionnaires de la société mère (20,9) 61,1 - participations ne donnant pas le contrôle (0,1) (0,2) Résultat par action (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère (0,09) 0,28 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère (0,09) 0,27 Résultat par action des activités poursuivies (en euros) : - de base, revenant aux actionnaires de la société mère (0,09) 0,27 - dilué, revenant aux actionnaires de la société mère (0,09) 0,27

Bilan consolidé

Actif

En millions d'euros 30/06/2020 31/12/2019 retraité Écarts d'acquisition 3 716,7 3 801,3 Immobilisations incorporelles 805,8 866,7 Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 405,8 411,4 Immobilisations corporelles 1 890,5 1 993,0 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - Autres participations 0,2 0,2 Autres actifs non courants 65,9 69,0 Actifs d'impôt différé 31,3 24,4 Actifs liés aux avantages au personnel 29,4 32,1 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 6 945,5 7 198,1 Stocks 147,3 124,8 Actifs sur contrats 24,3 36,2 Clients et autres débiteurs 562,7 632,6 Actifs d'impôt exigibles 25,3 11,8 Autres actifs 21,3 21,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 172,1 172,3 Actifs détenus en vue de la vente 0,7 0,7 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 953,8 999,3 TOTAL ACTIF 7 899,3 8 197,4

Passif

En millions d'euros 30/06/2020 31/12/2019 retraité Capital émis 221,8 221,3 Primes liées au capital 2 575,7 2 646,4 Réserves sur actions propres (11,6) (10,1) Autres réserves 6,8 6,8 Résultats accumulés non distribués 346,2 290,5 Autres composantes des capitaux propres (396,1) (198,9) CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 2 742,8 2 956,0 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0,6 0,8 CAPITAUX PROPRES 2 743,4 2 956,8 Provisions 77,5 83,3 Passifs liés aux avantages au personnel 119,7 119,1 Emprunts et dettes financières 3 100,2 3 116,3 Passifs d'impôt différés 302,7 316,7 Passifs locatifs 337,2 342,5 Autres passifs non courants 10,3 12,1 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 3 947,4 3 990,0 Provisions - part à moins d'un an 18,1 17,0 Dettes d'impôt exigible 24,5 23,7 Fournisseurs et autres créditeurs 239,5 288,6 Passifs sur contrats 76,8 71,5 Passifs locatifs - part à moins d'un an 71,7 63,6 Autres passifs 344,1 358,1 Concours bancaires courants et part des emprunts à moins d'un an 433,6 428,1 Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente - - TOTAL DES PASSIFS COURANTS 1 208,5 1 250,5 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 7 899,3 8 197,4

Tableau des flux de trésorerie consolidés

En millions d'euros 30/06/2020 30/06/2019 retraité Résultat net consolidé (21,0) 60,9 Charge d'impôt (4,1) 24,8 Résultat financier net 45,5 73,5 Paiements en actions 6,4 4,6 Dotations nettes aux amortissements et provisions 378,6 343,0 Quote-part de subvention virée au compte de résultat (0,2) (0,2) Plus et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,3 2,0 Autres (0,0) (0,0) CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT 405,6 508,6 Variation des stocks (25,8) (14,7) Variation des clients, autres débiteurs et actifs sur contrats 72,2 (41,5) Variation des autres actifs (0,2) 3,5 Variation des comptes fournisseurs et autres créditeurs (50,7) (9,2) Variation des passifs sur contrats et autres passifs 2,9 11,1 Variation des autres postes 2,3 (2,3) Avantages au personnel 0,2 (0,0) Impôts versés (34,0) (46,5) FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 372,4 408,8 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles (6,5) (11,0) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles 0,1 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles (229,1) (320,8) Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles 2,9 2,3 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (33,6) (48,7) Encaissements liés aux cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 0,0 (0,0) Variation des prêts et avances consentis (0,2) 0,4 Dividendes reçus des participations associées 0,0 0,0 Subventions d'investissement 0,0 0,0 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (266,5) (377,7) Augmentation de capital (0,0) 0,0 Actions propres (1,5) 0,0 Dividendes et distributions mis en paiement au cours de l'exercice - versés aux actionnaires de la société mère - (81,3) - versés aux minoritaires des sociétés intégrées - - Variation de l'endettement (1) (5,3) 102,3 - Encaissements liés aux nouveaux emprunts 605,2 1 292,1 - Remboursement d'emprunts (610,5) (1 189,8) Paiements de passifs locatifs - principal (33,1) (35,5) Intérêts financiers nets versés (50,5) (63,4) Autres flux liés aux opérations de financement (5,1) (20,5) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (95,6) (98,3) VARIATION DE TRÉSORERIE 10,4 (67,2) Trésorerie à l'ouverture 170,8 179,1 Incidence de la variation du cours des devises sur la trésorerie (9,3) 0,3 TRÉSORERIE A LA CLÔTURE 171,9 112,2 (1) Variation nette des lignes de crédit













1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans la section « Définitions financières » en page 7 de ce communiqué







Pièce jointe