CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020 :

COIL CONFIRME SA RESILIENCE DANS UN ENVIRONNEMENT PERTURBE





COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce pour le premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 11,7 M€, en retrait limité de 3 % par rapport au premier semestre 2019. Le développement des offres packagées (+ 97 %), dans lesquelles la Société fournit l'aluminium anodisé en continu directement au client final, a compensé le retrait des services de sous-traitance (- 19 %) impactés par les conséquences de la crise sanitaire.

v Évolution du chiffre d’affaires par trimestre et par activité

(en millions d'euros) 2020 2019 Variation 1er trimestre 5,65 5,46 + 3,5 % 2ème trimestre 6,04 6,63 - 9,0 % Total semestriel 11,69 12,09 - 3,3 % Dont Ventes de sous-traitance 8,52 10,48 - 18,7 % Ventes packagées1 3,17 1,61 + 97,0 %

v Contraction des activités de sous-traitance dans une conjoncture dégradée

Les ventes de services de sous-traitance sont affectées par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a conduit progressivement à une dégradation du marché des laminoirs et distributeurs avec des interruptions d’activité, un mouvement de déstockage et une révision à la baisse des prévisions à court terme. Dans ce contexte, les ventes de sous-traitance sur le semestre (8,52 M€) sont en retrait de 19 % par rapport à celles enregistrées au premier semestre 2019. Elles représentent 72,9 % du chiffre d’affaires semestriel, contre 86,7 % au premier semestre 2019. Cette évolution défavorable a largement été anticipée par la Société qui a réorganisé rapidement sa capacité de production en Belgique et en Allemagne de manière à rendre variable ses coûts au maximum. La Société a en outre continué à fonctionner tout au long de la crise.

v Poursuite de la forte croissance des offres packagées et diversification des ventes

Les offres packagées confirment la dynamique de croissance des ventes directes de la Société à une clientèle mondiale sous marque ALOXIDE®. Avec près de 550 tonnes d’aluminium anodisé livrés sur le semestre, le chiffre d’affaires de ces offres s’élève à 3,2 M€, en croissance de 97 % par rapport au premier semestre 2019, et représente 27,1 % du chiffre d’affaires semestriel, contre 13,3 % au premier semestre 2019. Ces développements permettent de renforcer les positions de la Société sur de nouveaux marchés haut de gamme en Europe et en Asie et s’accompagnent d’un bon maintien des prises de commandes soutenues par un plan commercial riche et des dispositifs marketing ambitieux.

v Perspectives

L’activité du premier semestre 2020 confirme la stratégie menée ces dernières années par la Société pour diversifier ses marchés finaux et introduire de nouveaux produits. Dans une conjoncture mondiale profondément incertaine, il demeure néanmoins très difficile d'anticiper l'évolution de l'activité pour le reste de l'année. Malgré ces incertitudes, la Société est confiante dans ses perspectives de développement à long terme grâce à une gamme unique de produits anodisés premiums, une organisation industrielle optimisée et une présence commerciale croissante à travers le monde.

v Agenda

·28 octobre 2020 Résultats du premier semestre 2020 et rapport financier semestriel (après clôture de la Bourse)

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.



COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 130 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 30 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com



Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68











1 Anodisation et métal inclus





Pièce jointe