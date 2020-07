OMZET VAN HET EERSTE HALFJAAR 2020:

COIL BEVESTIGT ZIJN VEERKRACHT BINNEN EEN ONTWRICHTENDE OMGEVING





COIL, wereldleider op het gebied van aluminiumanodisatie, kondigt voor het eerste halfjaar 2020 een omzet aan van 11,7 mln. €, een beperkte daling van 3% ten opzichte van het eerste halfjaar 2019. De ontwikkeling van het totaalpakket (+ 97%) waarin het bedrijf continu geanodiseerd aluminium direct levert aan de eindklant, heeft de terugloop gecompenseerd van de toeleveringsdiensten (- 19%) die beinvloed werden door de gevolgen van de gezondheidscrisis.

v Ontwikkeling van de omzet per kwartaal en per activiteit

(in miljoen euro) 2020 2019 Variatie 1e kwartaal 5,65 5,46 + 3,5 % 2e kwartaal 6,04 6,63 - 9,0 % Halfjaarlijks totaal 11,69 12,09 - 3,3 % Waarvan Toeleveringsverkoop 8,52 10,48 - 18,7 % Verkoop totaalpakket1 3,17 1,61 + 97,0 %

v Krimp van de toeleveringsactiviteiten binnen een versomberde economische conjunctuur

De verkoop van toeleveringsdiensten werd beinvloed door de gezondheidscrisis die samenhangt met de Covid-19-pandemie die geleidelijk heeft gezorgd voor een terugloop van de walserij- en distributiemarkt door onderbrekingen van de activiteiten, voorraadverminderingen en een neerwaartse bijstelling van de prognoses op de korte termijn. Binnen deze context is de toeleveringsverkoop over het halfjaar (8,52 mln. €) teruggelopen met 19% ten opzichte van de verkoop in het eerste halfjaar van 2019. Hij vertegenwoordigt 72,9% van de halfjaaromzet tegen 86,7% in het eerste halfjaar van 2019. Het bedrijf heeft zeer vroegtijdig geanticipeerd op deze ongunstige ontwikkeling door op korte termijn zijn productiecapaciteit in België en Duitsland te reorganiseren om de kosten zo variabel mogelijk te maken. Daarnaast is de onderneming gedurende de hele crisis blijven opereren.

v Voortzetting van de sterke groei van het totaalpakket en verkoopspreiding

Het totaalpakket bevestigt de groeidynamiek van de directe verkoop van het bedrijf onder het merk ALOXIDE® aan klanten over de hele wereld. Dankzij de levering van bijna 550 ton geanodiseerd aluminium het afgelopen halfjaar bedraagt de omzet van dit aanbod 3,2 mln. €, een groei van 97% ten opzichte van het eerste halfjaar 2019 en vertegenwoordigt 27,1% van de halfjaaromzet, tegen 13,3% in het eerste halfjaar van 2019. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk de positie van het bedrijf binnen nieuwe hogere marktsegmenten in Europa en Azië te versterken en gaan gepaard met het behoud van aanhoudende orders dankzij een rijk ondernemingsplan en ambitieuze marketing tools.

v Vooruitzichten

De activiteit van het eerste halfjaar 2020 bevestigt de strategie die de vennootschap de afgelopen jaren heeft gevolgd om haar eindmarkten te diversifiëren en nieuwe producten te introduceren. In een zeer onzekere wereldwijde economische omgeving blijft het niettemin onmogelijk om te anticiperen op de evolutie van de activiteit voor de rest van het jaarOndanks deze onzekerheden heeft het bedrijf vertrouwen in zijn ontwikkelingsvooruitzichten op de lange termijn dankzij een uniek aanbod hoogwaardige geanodiseerde producten, een geoptimaliseerde industriële organisatie en een toenemende commerciële aanwezigheid op wereldniveau.

OVER COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.



COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft ongeveer 130 medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 30 mln. €.

