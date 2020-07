July 29, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse – mercredi 29 juillet 2020 – 17h45

ARGAN livre deux extensions à son client SYSCO dans le Grand Ouest

ARGAN, unique foncière française spécialisée dans le développement d’entrepôts logistiques PREMIUM, a achevé deux chantiers d’extension sur les plateformes de Tours et Nantes de son client SYSCO

ARGAN confirme sa capacité d’accompagnement de ses clients dans leurs projets de croissance, avec la livraison de deux extensions sur les sites frais de SYSCO (anciennement DAVIGEL).

SYSCO, société née de la fusion entre les sociétés DAVIGEL et BRAKE France, est le leader mondial de la commercialisation et de la distribution de produits alimentaires pour les professionnels de la restauration. Ces deux entrepôts, tri-températures, lui permettent d’accroître son rayonnement sur le quart nord-ouest du pays.

La première extension concerne une cellule chambre froide négative (-25°C) de 3 000 m², sur le site du Cellier, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Nantes. Cette nouvelle cellule porte la taille totale de l’entrepôt à 10 000 m².

La deuxième extension, menée en parallèle, concerne la réalisation d’une nouvelle chambre froide positive (0-2 C°) de 2 200 m², portant la surface totale de la plateforme SYSCO de Chanceaux-sur-Choisille, à 9 000 m². Ce site, situé à quelques kilomètres au nord de Tours, bénéficie d’un accès privilégié au nœud autoroutier entre les axes de la A10 et de la A28. ARGAN affirme son intérêt pour cette zone logistique en plein essor, où la foncière mène, en ce moment, le développement d’un entrepôt de 17 000 m² pour son client AUCHAN sur une parcelle voisine.

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er octobre : Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2020

octobre : Chiffre d’affaires du 3 trimestre 2020 4 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2020

20 janvier : Résultats annuels 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2020, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

