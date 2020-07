Résultats du second trimestre et du premier semestre 2020



Chiffre d’affaires de 1 237 millions d’euros au S1 2020, en retrait de 12,4% reflétant une baisse de 20,5% au T2 due au développement de la pandémie et aux mesures de confinement. Amélioration progressive des tendances au cours du T2 ;

Réduction des coûts de 51 millions d’euros au S1, dont 29 millions d’euros générés par des mesures spécifiques Covid-19 ;

EBITDA ajusté de 106 millions d’euros au S1 2020, soit une marge préservée à 8,6% par rapport à 9,0% l’année dernière ;

Résultat net pénalisé par une dépréciation d’actifs de -54 millions d’euros, principalement liée au segment de l’hôtellerie ;

Free cash-flow de -76 millions d’euros au S1 2020, en ligne avec la saisonnalité habituelle ;

Levier de 2,8x à fin juin 2020 (avant application d’IFRS16, tel que dans la documentation de crédit). Liquidité disponible confirmée de 945 millions d’euros ;

Des fondamentaux solides pour faire face à un environnement incertain au S2 2020, confirmation des objectifs financiers du plan Change to Win pour 2021 et 2022.

Paris le 29 juillet 2020 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT), qui s’est réuni ce jour, a examiné les résultats consolidés du premier semestre de l’exercice 2020 du Groupe.

Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe 1 en page 9 de ce document :

En millions d’euros S1 2020 S1 2019 Variation en % Chiffre d’affaires

Dont croissance organique 1 237,0 1 412,3



-12,4%

-12,6% EBITDA ajusté publié

% du chiffre d’affaires 106,3

8,6% 126,7

9,0% -16,1%

-0,4pts Résultat d’exploitation (EBIT)

% du chiffre d’affaires -43,6

-3,5% 33,1

2,3% - Résultat net attribuable aux actionnaires de la société

Bénéfice net par action, dilué (€) -64,9

-1,00 7,7

0,12 Free cash-flow -75.9 41,5 Endettement net avant application IFRS 16

Endettement net / EBITDA ajusté 630,8

2,8x 715,8

2,9x -11,9% Endettement net 728,0 810,0 -10,1%

Commentant ces résultats, Fabrice Barthélemy, Président du Directoire a déclaré : « Comme prévu, le second trimestre a été significativement affecté par la pandémie de Covid-19 et par les mesures de confinement dans toutes nos régions. Tout en faisant de la sécurité notre priorité numéro un et en restant pleinement engagés aux côtés de nos clients, nous avons réussi à assurer la continuité des opérations et nous avons rapidement mis en place de nombreuses mesures pour variabiliser les coûts et réduire les investissements. Grâce à ces actions et au dévouement exceptionnel de nos équipes, nous avons pu maintenir la rentabilité du Groupe, limiter la consommation de trésorerie et protéger la structure financière. Bien qu’ayant constaté une amélioration progressive de l’activité au cours du second trimestre, nous restons très prudents sur la deuxième partie de l’année car certaines de nos régions clés, telles que l’Amérique du Nord, luttent toujours contre la pandémie. »

Points clés du 2e trimestre 2020

La répartition du chiffre d’affaires et l’EBITDA ajusté du T2 2020 sont présentés dans les annexes 3 et 4 (page 11 de ce document).

Face à cette crise sanitaire sans précédent, notre priorité a été de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Tarkett a immédiatement mis en place les mesures de distanciation sociale dans les sites de production et adopté le télétravail permettant ainsi la continuité des opérations. Le Groupe a dû fermer temporairement certains de ses sites de production en avril, mais seulement sur des courtes périodes. En outre, nous avons rapidement déployé un ensemble de mesures fortes pour réduire les coûts et protéger les flux de trésorerie. A la fin du second trimestre, la levée progressive des mesures de confinement a permis la réouverture de nos bureaux dans de nombreux pays et la plupart de nos sites de production fonctionnent à nouveau à normale capacité.

Chiffre d’affaires de 626,3 millions d’euros, en baisse de 20,5% au T2 2020 pénalisé par l’intensification des mesures de confinement et leur déploiement dans la plupart des pays début avril :

Les activités de revêtements de sol ont baissé de -24,6% à taux de change et périmètre constants par rapport à l’année dernière. Le Sport a été moins affecté affichant une baisse de seulement -5,7%, l’installation des terrains de sport ayant été possible en Amérique du Nord sans discontinuer tout au long du second trimestre. Les ventes ont également été perturbées par une cyberattaque qui a affecté le fonctionnement normal des activités du Groupe sur les deux premières semaines de mai.

Les tendances de ventes se sont progressivement améliorées au cours du T2, reflétant l’évolution de la pandémie et du confinement : Demande particulièrement faible en avril (environ -40% par rapport à l’année dernière) et toujours sous pression en mai (environ -30% par rapport à l’année dernière), même si les tendances de ventes ont commencé à s’améliorer en EMEA et dans les pays de la CEI ; Amélioration des tendances de ventes dans toutes les régions en juin (environ -3% par rapport à l’année dernière, ou -10% sur une base de nombre de jours travaillés ouverts constant), notamment grâce à la finalisation de projets commencés avant le début de la crise dans les pays sortant de confinement.



EBITDA ajusté de 64 millions d’euros au T2 2020 comparé à 84 millions d’euros sur T2 2019. Marge préservée à 10,2% (en baisse de seulement 40 points de base par rapport à l’année dernière) grâce aux mesures pour atténuer l’impact négatif de la crise :

Impact significatif de la baisse d’activité sur l’EBITDA ajusté : effet volume et mix négatif de -68 millions d’euros (versus Q2 2019) ;

Des mesures de réduction de coûts particulièrement efficaces générant des économies de 43 millions d’euros par rapport à T2 2019 et permettant de compenser plus de 60% de l’effet volume et mix :

En millions d’euros Gains de productivité et SG&A dont actions structurelles Mesures

Covid-19 dont mesures gouvernementales Total Réduction des coûts Marge brute 7 7 10 6 17 SG&A 7 4 19 5 26 Total T2 15 11 29 11 43

Les mesures spécifiques Covid-19 comprennent des mesures de chômage partiel et de réduction du temps de travail, des mesures drastiques de réduction des coûts discrétionnaires, des reports de dépenses, des annulations de projets et des économies générées par le confinement et les restrictions de voyage (pas de dépenses de voyages et d’évènements, réduction des coûts d’échantillonnage…)

Dépréciations d’actifs

Constatation d’une charge de -54 millions d’euros pour perte de valeur d’actifs, principalement liée à l’impact de la pandémie sur le segment de l’hôtellerie en Amérique du Nord. Une dépréciation des actifs d’impôts différés de -4 millions d’euros a également été enregistrée.

Free cash-flow en ligne avec la saisonnalité habituelle :

Gestion stricte et rigoureuse du besoin en fonds de roulement avec un suivi spécifique des créances clients et des stocks. Variation du besoin de fonds de roulement de -102 millions d’euros par rapport à décembre 2019, en ligne avec la saisonnalité habituelle ;

Environ 110 millions d’euros de créances cédées au travers des programmes d’affacturage au premier semestre 2020, une baisse de -17 millions d’euros par rapport à décembre 2019 ;

Limitation des dépenses d’investissement (36 millions d’euros par rapport au S1 2020 contre 58 millions d’euros sur S1 2019) pour protéger les flux de trésorerie.

Structure financière solide et liquidité renforcée :

Obtention de 245 millions d’euros de financements complémentaires au T2 2020, dont une ligne de crédit de sécurité renouvelable d’un montant de 175 millions d’euros d’une maturité d’un an (extensible 6 mois à la main de Tarkett, puis de 6 mois à la main des banques) non utilisée ;

Levier financier de 2,8x à fin juin bien inférieur à la limite du “covenant” défini dans les accords de crédit (3,5x avant IFRS16) ;

Liquidité disponible de 945 millions d’euros à fin juin et aucun remboursement majeur avant avril 2022.

Résultats du 1er semestre du Groupe

Le chiffre d’affaires net du Groupe s’est élevé à 1 237 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une baisse de -12,4% par rapport au premier semestre 2019. Le déploiement des mesures de confinement à partir de fin mars et au cours du second trimestre a conduit à une baisse importante de l’activité dans toutes les régions du Groupe. Les ventes ont également été perturbées durant la première moitié de mai par la cyberattaque mentionnée ci-dessus. Le chiffre d’affaires net a baissé de -13,8% en EMEA et de -16,7% en Amérique du Nord, tandis que les ventes du segment CEI, APAC & Amérique Latine ont baissé de -12,8%. Le chiffre d’affaires net du Sport est resté à un niveau solide, avec une baisse de seulement -2,4% sur le semestre en dépit d’une base de comparaison défavorable (croissance organique de +13,1% au S1 2019).

L’EBITDA ajusté s’est élevé à 106,3 millions d’euros au premier semestre 2020 contre 126,7 millions d’euros au premier semestre 2019. La marge d’EBITDA ajusté a été préservée à 8,6% au premier semestre 2020, en baisse de seulement 40 points de base par rapport au premier semestre 2019, grâce à une réduction significative des coûts.

Tarkett a été pénalisé par la forte baisse des ventes, qui a entraîné un effet volume et mix négatif de -77,8 millions d’euros, dont l’essentiel provient du second trimestre. Les prix de ventes ont légèrement progressé par rapport au premier semestre 2019. Les coûts d’achat se sont améliorés à hauteur de 7,9 millions d’euros sur le premier semestre 2020 compte tenu de l’accélération de l’effet des baisses de prix des matières premières au cours du second trimestre. L’inflation salariale s’est élevée à 7,9 millions d’euros, reflétant les hausses de salaires attribuées en 2019 et début 2020. L’inflation salariale était moins élevée au second trimestre 2020 qu’au premier trimestre 2020 en raison du décalage de certaines hausses de salaires initialement planifiées.

Les réductions de coûts se sont élevées à 50,7 millions d’euros au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019, dont 28,8 millions d’euros sont liées à des mesures spécifiques déployées pour faire face à la crise Covid-19 ou rendues possible par les mesures de confinement et de restriction de voyage. Environ 11 millions d’euros de ces économies ont été permises grâce à l’activation des aides publiques. Les gains de productivité et la baisse des frais commerciaux, généraux et administratifs se sont élevés à 21,9 millions d’euros. Environ 19 millions d’euros proviennent d’actions structurelles mises en œuvre dans le cadre du plan stratégique Change to Win, notamment par l’optimisation du dispositif industriel et la réduction des frais commerciaux, généraux et administratifs. Le solde des économies (2,9 millions d’euros) provient principalement de phasage et report de dépenses.

Les variations de change (en excluant les pays de la CEI) ont engendré un impact négatif de -2,1 millions d’euros. Les variations de change défavorables de la couronne norvégienne et du real brésilien ont plus que compensé l’effet positif de l’appréciation du dollar par rapport à l’euro.

Les ajustements à l’EBIT ont représenté -68,7 millions d’euros au premier semestre 2020, comparé à -17 millions d’euros au premier semestre 2019. Ils comprennent des coûts de restructuration d’un montant de -10,9 millions d’euros, principalement liés au plan de réduction des coûts de structure et à la rationalisation du dispositif industriel en Europe. Par ailleurs, Tarkett a enregistré une dépréciation d’actifs de -54 millions d’euros, reflétant principalement l’impact de la pandémie Covid-19 sur le segment de l’hôtellerie en Amérique du Nord.

Les charges financières ont baissé de +2,9 millions d’euros pour atteindre 16,7 millions d’euros au premier semestre 2020, compte tenu d’une baisse de l’endettement financier de -85 millions d’euros et d’un taux de LIBOR plus bas qu’au premier semestre 2019. La charge d’impôt est restée stable à -3,9 millions d’euro. La baisse du résultat imposable a été neutralisée par une dépréciation d’actifs d’impôts différés (-4 millions d’euros).

Le résultat net était de -65 millions d’euros, représentant un bénéfice net par action dilué de -1,0 euro.

Chiffre d’affaires et EBITDA ajusté par segment

S1 Chiffre d’affaires EBITDA ajusté En millions d’euros S1 2020 S1 2019 Variation dont croissance organique S1 2020 Marge S1 2020 (en % du CA) S1 2019 Marge S1 2019 (en % du CA) EMEA 405,6 470,5 -13,8% -12,9% 46,6 11,5% 55,9 11,9% Amérique du Nord 357,7 429,2 -16,7% -18,6% 32,5 9,1% 41,4 9,6% CEI, APAC & LATAM 222,9 255,7 -12,8% -9,7% 32,4 14,5% 32,5 12,7% Sports 250,7 257,0 -2,4% -5,0% 18,9 7,6% 18,1 7,0% Coûts centraux - - - -24,1 - -21,2 - Total Groupe 1 237,0 1 412,3 -12,4% -12,6% 106,3 8,6% 126,7 9,0%

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires net de 405,6 millions d’euros, en baisse de -13,8% par rapport au deuxième semestre 2019. La baisse à taux de change et périmètre constant s’expliquer par la progression de la pandémie et du déploiement des mesures de confinement, qui ont fortement réduit la demande notamment en avril. La chute a été particulièrement marquée en Europe du Sud et au Royaume-Uni, mais la plupart des pays ont enregistré des améliorations dès le mois de mai. La région Nordique a démontré une bonne résistance au cours du semestre et a été particulièrement dynamique en juin. Les ventes se sont nettement améliorées au mois de juin notamment grâce à la finalisation de projets engagés avant le début de la crise Covid-19 et tous les pays commencent à se redresser hormis le Royaume-Uni. Plusieurs sites de production ont dû être fermés temporairement entre mars et mai et ont fonctionné à capacité réduite une grande partie du trimestre.

Le segment EMEA a atteint une marge d’EBITDA ajusté de 11,5%, en baisse de 40 points de base par rapport au premier semestre 2019. En plus des actions stratégiques de réduction de coûts lancées fin 2019, un ensemble de mesures fortes ont été déployées à la fin du mois de mars dès le début de la crise sanitaire en Europe. Les coûts d’achat étaient par ailleurs en baisse par rapport à l’année dernière.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires net de 357,7 millions d’euros, en baisse de -16,7% par rapport au premier semestre 2019, reflétant une baisse à taux de change et périmètre constants de -18,6% et un effet de change positif lié à l’appréciation du dollar par rapport à l’euro sur la période. Après un bon début d’année, le niveau d’activité était en baisse significative au second trimestre 2020 en raison du déploiement des mesures de confinement. Les tendances d’activité se sont améliorées au fur et à mesure de l’assouplissement de ces mesures. Cette amélioration est en partie liée à la finalisation de projets commerciaux commencés avant le début de la crise sanitaire. Le segment de l’hôtellerie a été particulièrement pénalisé au cours du premier semestre 2020 en raison de l’annulation et du report de projets compte tenu de l’impact des restrictions de voyage sur ce marché. Le segment de marché des bureaux a également été impacté au cours du semestre. Les activités résidentielles se sont quant à elles améliorées et ont même cru à la fin du second trimestre en ligne avec les tendances observées sur ce marché (augmentation de la rénovation et de la construction résidentielles). Plusieurs sites de production ont été fermés temporairement au cours du second trimestre et le télétravail est toujours en vigueur sur la plupart du territoire.

La marge d’EBITDA ajusté s’est élevée à 9,1% au premier semestre 2020 par rapport à 9,6% au premier semestre 2019. Les actions de réduction de coûts lancées au cours du deuxième semestre 2019 ont commencé à porter leur fruit au premier trimestre. Par ailleurs, des mesures pour amoindrir l’impact de la crise sur la rentabilité ont rapidement été mises en place et ont démontré leur efficacité. Ce plan comprenait des mesures drastiques de réduction des coûts discrétionnaires et la mise en place du chômage partiel. La rentabilité a également été soutenue par la baisse des coûts d’achat.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, Asie-Pacifique et Amérique Latine s’est élevé à 222,9 millions d’euros, soit une baisse de -12,8% au premier semestre 2020, reflétant une baisse à taux de change et périmètre constants de -9,7% et des effets de change défavorables principalement liés à la baisse du real brésilien. Dans les pays de la CEI, les volumes ont commencé à progresser légèrement en juin par rapport à l’année dernière en dépit d’un environnement macro-économique difficile. Le « lag effect » (l’effet net des variations des devises et des prix de vente dans les pays de la CEI) était légèrement négatif au cours du semestre en raison de sa détérioration au cours du second trimestre due à la dépréciation du rouble. Le chiffre d’affaires a été pénalisé en Amérique Latine depuis la fin du mois de mars, lorsque les mesures de confinement y ont été déployées. En Asie-Pacifique, le chiffre d’affaires avait été pénalisé au premier trimestre avec le développement de la pandémie Covid-19. L’activité est revenue à un niveau normal au second trimestre, mais de nouvelles mesures de confinement partiel en Chine, en Australie et en Inde ont pesé sur la demande à la fin du second trimestre 2020.

Le segment CEI, Asie-Pacifique et Amérique Latine a enregistré une marge d’EBITDA ajusté de 14,5%, en hausse de 180 points de base par rapport à l’année dernière. La rentabilité s’est améliorée sous l’effet de gains de productivité significatifs et d’une forte réduction des coûts de structure. Ces économies ont été générées par des actions structurelles et des mesures spécifiques Covid-19, y compris des baisses de salaire mises en place en avril et en mai. Les coûts des matières premières ont également baissé au cours du semestre, soutenant la rentabilité sur la période.

Le chiffre d’affaires du Sport s’est élevé à 250,7 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une baisse de seulement -2,4% par rapport à l’année dernière reflétant une baisse organique de -5,0% et un effet de change positif lié à l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. Le niveau d’activité est resté soutenu en avril et en mai compte tenu de la possibilité d’installer les terrains de sport tout au long du second trimestre dans la plupart des Etats américains. Une baisse de l’activité de gazon artificiel a été enregistrée à la fin du second trimestre suite au report de plusieurs projets, tandis que les activités de pistes d’athlétisme et de sports intérieurs ont continué à progresser par rapport à l’année dernière. En Europe, plusieurs projets d’installation ont été arrêtés pendant la durée du confinement jusqu’à mi-mai. L’Europe et l’Australie ont enregistré une amélioration sensible en juin, provenant en partie de la finalisation de projets existants. L’annulation de la plupart des évènements sportifs et son impact sur les revenus issus de la billetterie et de la publicité devraient se traduire par des reports et des annulations de projets au deuxième semestre 2020.

Le Sport a enregistré un EBITDA ajusté stable sur le premier semestre 2020 et a amélioré sa rentabilité avec une marge de 7,6%, en hausse de 60 points de base par rapport à l’année dernière. Cette progression reflète de solides résultats en matière de réduction des coûts de structure et une baisse des coûts d’achat. La rentabilité a également été soutenue par un effet mix positif lié à une contribution plus élevée des activités de pistes d’athlétisme par rapport à l’année dernière.

Bilan et cash-flow

Au premier semestre 2020, Tarkett a poursuivi sa gestion stricte du besoin en fonds de roulement avec un suivi approfondi des créances clients et des stocks. Environ 110 millions d’euros de créances ont été cédées au cours du premier semestre 2020 au travers des programmes d’affacturage. Ce montant était en baisse de -17 millions par rapport à décembre 2019, soit un impact négatif équivalent sur la trésorerie du Groupe.



Les dépenses d’investissement se sont élevées à 36 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une baisse de 22 millions d’euros par rapport à l’année dernière. Cette baisse est en ligne avec l’objectif de dépenses d’investissement qui a été fixé à 80 millions d’euros pour l’exercice 2020, une baisse significative par rapport aux années précédentes (125 millions d’euros en 2019).

Tarkett a généré un free cash-flow négatif de -76 millions d’euros au premier semestre 2020, en ligne avec la saisonnalité habituelle. Cela se compare à un free cash-flow positif de 42 millions d’euros en 2019, qui avait bénéficié de la mise en œuvre de programmes d’affacturage (contribution positive de 105 millions d’euros à fin juin 2019).

L’endettement net publié s’est élevé à 728 millions d’euros à fin juin 2020, incluant 97 millions d’euros d’engagements de loyers compte tenu de l’application de la norme IFRS16. La documentation des accords de financement de Tarkett prévoit que les effets du changement de normes comptables soient neutralisés. Par conséquent, l’endettement net et l’EBITDA ajusté retenus pour le calcul du levier sont avant application de la norme IFRS 16, ce qui représentait un ratio de levier de 2,8x à fin juin 2020, nettement inférieur au covenant de juin de 3,5x.

Perspectives S2 2020

L’incertitude demeure tant que la pandémie reste active et que de nouvelles mesures de confinement sont mises en place dans certaines régions. Le Groupe est particulièrement prudent quant à la reprise économique dans les régions luttant encore contre la pandémie, tels que l’Amérique du Nord. La croissance du PIB attendue sur 2020 a été fortement révisée à la baisse par le FMI, et cela pour toutes les régions clés (-8% pour les Etats-Unis, -10% pour la zone Euro, -6,6% pour la Russie). Au global, la situation économique reste fragile et le Groupe s’attend à une reprise très graduelle de l’activité de certains segments de marché, aussi bien dans les revêtements de sol que dans les surfaces sportives. De surcroît, certains clients du Groupe pourraient faire face à des difficultés financières lorsque les aides publiques ne seront plus disponibles.

La nette amélioration enregistrée en juin repose en partie sur la finalisation de projets existants. Tarkett s’attend à des ventes toujours en baisse par rapport à l’année dernière sur le troisième trimestre 2020. Le segment Sport devrait voir la demande ralentir dans la mesure où le financement de l’industrie du sport sera probablement sous contrainte. Bien qu’il soit difficile d’évaluer à ce stade les niveaux d’activité du quatrième trimestre, le Groupe bénéficiera d’une base de comparaison favorable compte tenu de la faible performance de l’Amérique du Nord au quatrième trimestre 2019 (repli des ventes d’environ 20%).

Dans cet environnement, Tarkett accélère le déploiement de ses initiatives stratégiques, notamment des actions pour optimiser le dispositif industriel et réduire les frais de structure. Tarkett s’attend à ce que les actions structurelles dépassent l’objectif de 30 millions d’euros d’économies en année pleine sur 2020.

Les prix d’achat ont baissé sur le premier semestre 2020 et devraient contribuer positivement à hauteur de 15 millions d’euros au deuxième semestre 2020. Les réductions de coûts et les baisses des prix d’achat devraient permettre d’atténuer l’impact négatif de la baisse de l‘activité sur la rentabilité de Tarkett en année pleine.

Compte tenu du niveau actuel d’incertitude quant à l’activité, le Groupe a suspendu son objectif de ratio de levier pour la fin de l’année 2020 (soit un ratio endettement net sur EBITDA ajusté compris entre 1,6x et 2,6x à la fin de l’année), tel qu’annoncé dans le communiqué du 8 avril 2020.

Objectifs moyen terme du plan Change to Win

Tarkett a poursuivi ses initiatives stratégiques au premier semestre afin d’atteindre ses objectifs financiers à moyen terme :

Dans les principales régions du Groupe, croissance organique supérieure à la croissance moyenne du PIB en 2021 et 2022 ; Marge d’EBITDA ajusté supérieure à 12% en 2022 ; Maîtrise du levier (Dette Nette / EBITDA ajusté) compris entre 1,6x à 2,6x l’EBITDA ajusté à la fin de l’exercice 2021 et de l’exercice 2022.



Ces objectifs restent valables en dépit d’un environnement économique dégradé. Le Groupe va accélérer le déploiement de son plan Change to Win et renforcer ses principales initiatives stratégiques :

Soutenir la croissance durable en se concentrant toujours plus sur les marchés finaux, tels que la Santé, les Soins aux personnes âgées et l’Education, susceptibles de bénéficier des plans de relance et d’investissements publics. Tirer parti de l’expertise dans le secteur de la santé et promouvoir des produits et solutions répondant aux nouveaux standards élevés en matière de nettoyage. Accélérer le développement des canaux de distribution numériques.

Poursuite du déploiement d’une approche très centrée sur le client et d’une organisation simple, agile et réactive, qui a permis au Groupe de s’adapter rapidement et continuer à servir ses clients pendant les périodes de confinement.

Accélération du programme rigoureux de réduction des coûts par la mise en œuvre de nouvelles mesures notamment par la réduction des frais de structure et l’optimisation du dispositif industriel, accompagnée de mesures pour protéger les flux de trésorerie et optimiser la structure financière.

Poursuivre plus rapidement le déploiement de notre programme ambitieux d’économie circulaire pour se positionner à la pointe d’une “Relance verte”. Nomination d’un directeur du Développement Durable au Comité Exécutif ayant pour mission de renforcer les solutions d’économie circulaire pour les clients et d’intensifier la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site Internet ( www.tarkett.com ). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Les comptes consolidés audités pour le premier semestre de l’exercice 2020 sont accessibles sur le site Web de Tarkett https://www.tarkett.com/fr/content/r%C3%A9sultats-financiers-0 . La conférence analystes aura lieu le 30 juillet 2020 à 11 heures par un service de webcast audio (en direct puis en différé) et la présentation des résultats sera disponible sur https://www.tarkett.com/fr/content/r%C3%A9sultats-financiers-0

Calendrier financier

28 octobre 2020 : résultats financiers du T3 2020 – communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin

résultats financiers du T3 2020 – communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin 18 février 2021 : résultats financiers du T4 et de l’année 2020 – communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin

résultats financiers du T4 et de l’année 2020 – communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin 28 avril 2021 : résultats financiers du T1 2021 - communiqué de presse après bourse et conférence téléphonique le lendemain matin

Annexes

1/ Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

La croissance organique mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. Au cours du premier semestre, un impact négatif de -3,9 millions d’euros d’ajustement à la hausse des prix de vente est exclu de la croissance organique et inclus dans l’effet change.

L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Revenues



En millions d’euros S1 2020 S1 2019 Variation Dont effet taux de change Dont effet périmètre Dont croissance organique Total Groupe – T1 610,7 624,5 -2,2% 0,7% - -2,9% Total Groupe – T2 626,3 787,8 -20,5% -0,2% - -20,3% Total Groupe – S1 1 237,0 1 412,3 -12,4% 0,2% - -12,6%

L’EBITDA ajusté est le résultat d’exploitation avant dépréciations et dotations aux amortissements et retraité des produits et charges suivants : coûts de restructuration visant à accroître la rentabilité future du Groupe, plus-values et moins-values réalisées sur des cessions significatives d’actifs, provisions et reprises de provision pour perte de valeur, coûts relatifs aux regroupements d’entreprises et aux restructurations juridiques, dépenses liées aux rémunérations en actions et les autres éléments ponctuels, considérés comme non récurrents par nature.

Adjusted EBITDA

En millions d’euros S1 2020 Restructuration Résultat sur cession d’actifs/perte de valeur Regroupement d’entreprises Rémunération en actions Autre S1 2020 ajusté Chiffre d’affaires 1 237,0 - - - - - 1 237,0 Coût des ventes (983,5) 4,4 17,1 - - - (961,9) Marge brute 253,5 4,4 17,1 - - - 275,0 Frais commerciaux (191,3) 2,2 37,3 - - 0,3 (151,5) Recherche et développement (12,5) 0,1 - - - - (12,4) Frais généraux et administratifs (89,1) 4,2 - 0,4 1,8 1,2 (81,5) Autres produits et charges opérationnels (4,1) - (0,3) - - - (4,5) Résultat d’exploitation (EBIT) (43,6) 10,9 54,1 0,4 1,8 1,5 25,1 Dépréciation et amortissements 137,4 (1,6) (54,4) - - (0,2) 81,2 EBITDA 93,8 9,3 (0,3) 0,4 1,8 1,4 106,3

Le Free cash-flow est le flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement, auxquels s’ajoutent les encaissements (ou se retranchent les décaissements) suivants : la variation du besoin en fonds de roulement, les intérêts nets reçus (payés), les impôts nets perçus (payés), divers éléments opérationnels encaissés (décaissés), l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles et le produit (la perte) sur cession d’immobilisations.

Free cash-flow (en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 Flux de trésorerie opérationnels avant variation du fonds de roulement 80,0 101,8 Variation du fonds de roulement

dont changement dans les programmes de factoring (102,2)

(16,7) 35,4

104,6 Intérêts nets payés (11,1) (21,0) Impôts nets payés (4,1) (11,6) Divers éléments opérationnels payés (4,9) (4,6) Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (35,6) (58,0) Produits de la cession d’immobilisations corporelles 1,9 (0,5) Free cash-flow (75,9) 41,5

Le levier, tel que défini dans nos accords crédit, correspond au ratio endettement net sur EBITDA ajusté avant application de la norme comptable IFRS 16.

2/ Bridges en millions d’euros

Chiffre d’affaires par segment

EBITDA ajusté par nature

S1 2019 1 412,3 +/- EMEA -60,8 +/- Amérique du Nord -79,8 +/- CEI, APAC & Amérique Latine -24,7 +/- Sports -12,8 Ventes 2019 Sales Like for Like 1 234,2 +/- Périmètre 0,0 +/- Devises 6,7 +/- “Lag effect sur prix de vente en CEI” -3,9 S1 2020 1 237,0





S1 2019 126,7 +/- Volume / Mix -77,8 +/- Prix de vente 1,3 +/- Matières Premières et Transport 7,9 +/- Hausse de salaire -7,9 +/- Productivité 9,8 +/- SG&A 12,1 +/- Mesures Covid-19 28,8 +/- One-off et autres 8,1 +/- “Lag effect sur prix de vente en CEI” -0,6 +/- Devises -2,1 S1 2020 106,3

3/ Chiffre d’affaires par trimestre et par segment

En millions d’euros T1 2020 T1 2019 Variation dont croissance organique EMEA 227,7 239,0 -4,7% -3,7% Amérique du Nord 196,1 195,8 +0,2% -2,8% CEI, APAC & Amérique Latine 109,7 112,5 -2,5% -1,1% Sports 77,1 77,2 -0,0% -3,3% Total Groupe 610,7 624,5 -2,2% -2,9% En millions d’euros T2 2020 T2 2019 Variation dont croissance organique EMEA 177,9 231,5 -23,1% -22,5% Amérique du Nord 161,6 233,4 -30,8% -32,0% CEI, APAC & Amérique Latine 113,1 143,1 -20,9% -16,4% Sports 173,6 179,8 -3,4% -5,7% Total Groupe 626,3 787,8 -20,5% -20,3%

4/ EBITDA ajusté par trimestre

En millions d’euros EBITDA ajusté 2020 % marge 2020 EBITDA ajusté 2019 % marge 2019 Total Group – T1 42,4 6,9% 43,1 6,9% Total Group – T2 64,0 10,2% 83,6 10,6% Total Group – S1 106,3 8,6% 126,7 9,0%

5/ Saisonnalité

L’activité du Groupe est caractérisée par un effet de saisonnalité significatif. Le premier semestre est structurellement plus consommateur de besoin en fond de roulement et moins important que le second en termes de chiffre d’affaires, compte tenu des conditions climatiques plus favorables à l’industrie du bâtiment et aux activités d’installation extérieures, ainsi qu’à la meilleure disponibilité de certains bâtiments pour la rénovation (écoles, universités).

Par conséquent, le résultat d’exploitation du premier semestre 2020 n’est pas nécessairement indicatif des résultats à attendre pour l'exercice 2020 dans son intégralité.

Il convient de noter que la situation sanitaire, qui a fortement impacté les activités du Groupe, peut modifier cette saisonnalité sur l'exercice en cours.

