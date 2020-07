Excellente exécution opérationnelle pendant le semestre portée par la puissance du modèle omnicanal dans un contexte de crise sanitaire

Très bonne reprise de l’activité post confinement permettant de limiter l’impact de la perte des ventes en magasins liée à la crise

Chiffre d’affaires à 2 849M€, en baisse de -10% en données comparables 1 , dans un contexte de crise sanitaire sans précédent

Fermeture de la quasi-totalité du parc magasins physiques du Groupe du 15 mars au 10 mai, entraînant une perte de chiffre d’affaires d’environ -400M€ hors contribution de Nature & Découvertes

Excellente exécution opérationnelle sur les plateformes digitales au cours du semestre, avec un poids des ventes online à 31% du chiffre d’affaires Groupe, permettant de compenser partiellement la perte de chiffre d’affaires magasins

Gain de plus de 1 million de nouveaux clients web sur la période de confinement, avec une dynamique qui s’accélère au cours des dernières semaines du semestre

Poursuite de la bonne reprise des magasins et de la solide performance des ventes en ligne depuis le 11 mai

Taux de marge brute en baisse de -110 points de base, impacté par un effet mix produits et services défavorable malgré une contribution positive de l’intégration de Nature & Découvertes

Excellente maîtrise des coûts grâce à la mise en place rapide d’un plan de réajustement

Résultat opérationnel courant à -57,6M€, en repli de -104M€ par rapport au 1 er semestre 2019

Solide position financière à fin juin 2020





Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré : « Après un début d’année très prometteur, le Groupe a su faire face à la crise du COVID-19 en s’appuyant sur ses forces digitales et logistiques pour servir ses clients dans les meilleures conditions possibles. La puissance de notre modèle omnicanal a continué de faire ses preuves dans la phase de déconfinement, avec une réouverture de nos magasins à compter du 11 mai et un bon niveau de fréquentation et d’activité, en même temps qu’un maintien de la très bonne dynamique digitale. L’engagement des collaborateurs du Groupe, la fidélité de nos clients et la qualité de la relation avec nos partenaires expliquent en très grande partie ces succès. Dans un contexte de consommation qui restera incertain, nous maintiendrons sur le second semestre une politique de gestion financière très rigoureuse, tout en poursuivant résolument nos priorités business avec l’accélération forte de nos plateformes digitales, la diversification de nos activités, et le développement de nos offres de services. Nous sommes ainsi préparés à relever les défis des prochains mois, à commencer par le temps fort du Back to School de septembre. »

CHIFFRES CLÉS

(en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 2 849,0 3 092,5 -7,9% Var. comparable1 -10,1% Résultat opérationnel courant -57,6 46,2 -103,8 Résultat net de l'exercice des activités poursuivies, part du Groupe -76,7 -33,2 -43,5

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE

Résistance des ventes dans un contexte de crise sanitaire sans précédent

Fnac Darty enregistre un chiffre d’affaires de 2 849M€ en retrait de -8% en données publiées et de -10% à données comparables1 par rapport au 1er semestre 2019. Cette performance repose sur la très bonne résistance des ventes pendant la période de confinement portée par une croissance significative du e-commerce, et une reprise encourageante des magasins depuis le 11 mai qui s’est poursuivie en juin. L’intégration de Nature & Découvertes permet de générer 56,2M€ de chiffre d’affaires au 1er semestre. Sur le mois de juin, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de +21% en données comparables, dont +25% en France et Suisse.

La marge brute, sur le semestre, atteint 844,2M€ d’euros, en baisse par rapport au 1er semestre 2019. Le taux de marge brute reste à un niveau élevé à 29,6%, en retrait de -110 points de base par rapport à l’année dernière. L’entrée en périmètre de Nature & Découvertes impacte positivement le taux de marge brute de +60 points de base. Cet impact a été plus que compensé par un effet mix produits et services défavorable. En effet, la fermeture des magasins a engendré un recul des ventes de produits éditoriaux, très sensibles aux achats d’impulsion et une baisse des services liée à un taux d’attachement structurellement plus faible sur le canal Internet. La montée en puissance progressive des nouvelles offres suite au changement de prestataire d’assurance en avril 2019 a continué d’impacter le taux de marge brute sur les 3 premiers mois de l’année.

Le Groupe a mis en place dès le début de la crise un plan d’actions pour réduire ses coûts. Le recours à l’activité partielle sur la période de fermeture des magasins permet de réduire significativement les charges de personnel sur le semestre. Le Groupe affiche une baisse de ses dépenses opérationnelles qui s’établissent à 901,8M€ sur le semestre, malgré un effet périmètre négatif de 55M€ lié à l’intégration de Nature & Découvertes et une hausse des coûts logistiques de 11M€, engendrée par davantage de livraisons à domicile réalisées sur la période. Ainsi, hors ces éléments, la solide maîtrise des coûts permet au Groupe d’afficher des dépenses opérationnelles à 836M€, en baisse de 69M€ par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat opérationnel courant s’établit à -57,6M€, contre 46,2M€ l’année précédente, hors BCC. L’intégration de Nature & Découvertes a un impact technique négatif de 15M€ sur le résultat opérationnel courant du semestre, du fait de la saisonnalité habituelle de l’enseigne et conformément aux perspectives initiales.

Le Résultat net, part du Groupe est de -76,7M€ au 1er semestre, hors activités non poursuivies.

Le Cash-Flow libre opérationnel, hors IFRS 16, s’établit à -503M€ à fin juin 2020, en retrait sur le semestre lié principalement à la baisse de l’EBITDA par rapport au 1er semestre 2019 et à la variation défavorable du besoin en fonds de roulement.



FORTE AGILIT É DU MOD È LE OMNICANAL UNIQUE DE FNAC DARTY ET SOLIDE EX É CUTION OP É RATIONNELLE

Au cours du semestre, le Groupe a démontré sa capacité d’adaptation rapide et son agilité opérationnelle qui lui ont permis de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs comme des clients, tout en assurant la continuité de ses activités dans un contexte de crise inédite.

Dès le début de l’année et l’arrivée de l’épidémie de COVID-19 sur le territoire chinois, le Groupe a dû adapter sa politique d’achats de marchandises pour faire face aux retards de production engendrés par les perturbations des bases industrielles en Chine. Le Groupe a ainsi, en étroite collaboration avec ses fournisseurs, élaboré un plan d’achats tactiques sur des catégories de produits clés, qui a permis d’assurer un bon niveau de disponibilité de ces produits et de répondre à la forte demande sur les plateformes e-commerce pendant la période de confinement.

En janvier, la prolongation des grèves en France et le raccourcissement de la période des soldes ont pénalisé les ventes de début d’année. Malgré ce contexte de consommation peu porteur, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires en croissance de +2,8% en données publiées et stable en données comparables en cumul à fin février.

Dès le mois de mars, la pandémie de COVID-19 s’est propagée sur le territoire européen entraînant la mise en place des mesures de confinement par l’ensemble des gouvernements des pays dans lesquels Fnac Darty est présent. Ces mesures ont entrainé la fermeture de la quasi-totalité des magasins du Groupe dès le 14 mars au soir et l’arrêt total des ventes en magasins qui représentent 80% du chiffre d’affaires normatif du Groupe.

Outre le devoir de garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs, partenaires et clients, l’une des priorités du Groupe a été d’assurer la continuité de ses activités de services, de livraison et d’après-vente, pendant cette période de confinement, et répondre ainsi à l’urgence des consommateurs de s’équiper pour faire face au télétravail et à l’apprentissage à domicile. Le Groupe a donc réaffecté l’ensemble des ressources nécessaires pour renforcer ses capacités digitales et ses activités de services. Fort de l’engagement sans faille de ses équipes, le Groupe a su capitaliser sur ses plateformes digitales et logistiques centralisées, et déjà dimensionnées pour absorber de forts volumes de demande lors des pics de consommation en période de grands rendez-vous commerciaux. Fnac Darty s’est également appuyé sur son écosystème partenarial de prestataires de livraison et ses capacités de livraisons internes, qui lui ont permis d’assurer des délais de livraison aux meilleurs standards du marché. La forte attractivité des marques Fnac et Darty combinée à la solide agilité opérationnelle et exécution commerciale ont ainsi permis au Groupe d’afficher une croissance de ses plateformes e-commerce de +160% sur la période de confinement avec plus de 1 million de nouveaux clients web identifié sur la période. La dynamique de gains de nouveaux clients web s’est accélérée depuis le déconfinement et plus de 190 000 nouveaux adhérents Fnac+ ont été enregistrés sur le semestre. À fin juin, Fnac Darty possède une base d'adhérents significative composée de plus de 9 millions d'adhérents au total, dont 7 millions en France.

Face à cette crise sans précédent et à l’arrêt brutal des activités en magasins, une autre priorité de Fnac Darty a été la mise en place rapide des mesures de réduction des coûts pour protéger la rentabilité du Groupe. Ainsi, un recours à l’activité partielle a été mis en place pour 80% de ses effectifs, suite à la fermeture du parc de magasins. Le Groupe a procédé à la réévaluation du paiement des loyers, au décalage du paiement des impôts et charges sociales, et a mis en place une politique d’achats de marchandises et de stocks ciblés. Le Groupe a également négocié avec ses fournisseurs la mise en place de délais de paiement plus longs dans le respect de la loi LME. Le plan d’investissements a été révisé à la baisse, tout en préservant les projets prioritaires du Groupe.

Enfin, Fnac Darty a été parmi l’un des premiers émetteurs en France à obtenir un Prêt Garanti par l’Etat de 500 millions d’euros afin de renforcer significativement la liquidité du Groupe et faire face à la saisonnalité naturelle de la trésorerie du Groupe, caractéristique du secteur de la distribution, et accentuée, cette année, par la perte des ventes en magasins. La ligne RCF de 400 millions d’euros a par ailleurs été tirée de façon préventive mi-mars. Cette ligne n’a pas été utilisée au cours du semestre et a été remboursée le 18 juin 2020.

Dès la fin des mesures de confinement imposées par les gouvernements, le Groupe a procédé à la réouverture progressive de ses magasins. La quasi-totalité des magasins en France, en Suisse et en Belgique a ré-ouvert dès la semaine du 11 mai alors que les magasins au Portugal ont ré-ouvert à partir du 15 mai. En Espagne, la réouverture des magasins a été très progressive tout au long du mois et s’est achevée à la fin de la première semaine de juin.

Dans la continuité de son engagement d’assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs, partenaires et clients, Fnac Darty a mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir le succès de la réouverture de ses magasins. Ainsi, l’excellente exécution de reprise de l’exploitation a été permise grâce à la préparation des collaborateurs en amont et à leur engagement sans faille, permettant au Groupe d’enregistrer une reprise encourageante, avec une croissance de +9% de son chiffre d’affaires magasins constants2 du 11 mai à fin juin, portée par un taux de conversion et un panier moyen élevés malgré des baisses de trafic magasins matérielles. Cette solide performance a été réalisée alors que les centres commerciaux d’une superficie supérieure à 40 000 m2 sont restés fermés jusqu’à la fin du mois de mai en France.

En parallèle, la forte croissance des ventes en ligne s’est poursuivie du 11 mai à fin juin à près de +85%3, portée par la puissance du modèle omnicanal du Groupe.

Ainsi, à fin juin, le e-commerce représente plus de 31% du chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre, contre 18% un an plus tôt. Le Groupe a enregistré une croissance de près de 60% de ses ventes en ligne au cours du semestre, portée par la très forte dynamique des plateformes digitales dans l’ensemble des zones géographiques. Le Groupe accélère également sur le mobile dont le poids représente plus de 63% du trafic sur ses sites, en croissance ce semestre. Les marketplaces ont également enregistré de très fortes croissances à deux chiffres. L’omnicanal, impacté par la fermeture des magasins, atteint 35% des ventes en ligne à fin juin, dont 51% des ventes en ligne sur le seul mois de juin, en hausse de plus de +3 points par rapport à juin 2019.

Le maillage territorial s’est légèrement densifié ce semestre avec l’ouverture de 13 magasins, dont 10 en franchise. Le Groupe a ouvert 3 magasins en propre, 2 Fnac et 1 Darty. La Fnac a ouvert 4 magasins au cours du semestre, dont 2 en France, 1 au Portugal, et 1 en Belgique. Darty a ouvert 9 magasins en France. A fin juin 2020, Fnac Darty dispose d’un parc de 889 magasins, dont 329 franchises. La dynamique d’expansion se poursuivra au second semestre, à un rythme moins soutenu que précédemment. Le Groupe a en effet réduit son plan d’ouverture suite à la crise sanitaire, et devrait ouvrir environ 40 magasins en 2020.

POURSUITE DE LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE FNAC DARTY

Au cours du semestre, Fnac Darty a poursuivi ses initiatives en matière d’innovation et d’expérience client en renforçant la diversification de son portefeuille de produits, malgré les difficultés rencontrées dans un contexte de crise sans précédent.

L’intégration de WeFix s’est poursuivie ce semestre avec l’ouverture de 5 nouveaux corners, ce qui porte le nombre total de points de vente à 101 à fin juin. La solution de protection d'écran XForce continue d’être déployée progressivement, et est intégrée dans 179 magasins du Groupe à fin juin. Enfin, l'activité de réparation et de vente de produits reconditionnés a fortement repris depuis la réouverture des magasins.

Nature & Découvertes a enregistré une forte hausse de ses ventes en ligne à plus de +120% au cours du semestre compensant partiellement la perte de ventes en magasins suite à la fermeture totale du parc du 15 mars au 15 mai. La bonne reprise en magasins, qui s’est poursuivie en juin, a été portée principalement par les catégories Bien être, Saveur et Activité Nature. Les 3 magasins Nature & Découvertes en Allemagne ont été fermés ce semestre, afin de repositionner l’enseigne sur ses marchés clés. La première implantation de l’enseigne en Espagne est un succès, et le Groupe ambitionne de poursuivre l’expansion de Nature & Découvertes en France et en Péninsule Ibérique.

Les services ont fortement été impactés sur le semestre par un effet de base de comparaison élevé jusqu’en avril, la fermeture des magasins intégrés et franchisés et l’arrêt des ventes de la billetterie suite aux mesures gouvernementales imposées à l’industrie du spectacle. En parallèle, la dynamique de conquête de nouveaux clients de l’offre Darty Max, pénalisée par la période de confinement, a repris dès la réouverture des magasins.

Le déploiement de l’offre Darty Cuisine a continué ce semestre avec l’ouverture de 8 nouveaux espaces de vente, dont 4 nouveaux magasins exclusivement dédiés à cette offre. A fin juin 2020, le Groupe dispose ainsi de plus de 160 points de ventes Cuisine, dont 15 magasins exclusivement dédiés à cette offre.

Enfin, Fnac Darty a poursuivi ce semestre la rationalisation de ses magasins en redistribuant de la surface de vente en magasin aux catégories de diversification qui ont poursuivi leur progression au cours du semestre portée par les catégories Maison & Design et Mobilité Urbaine. Fnac Darty capitalise sur son positionnement haut de gamme et exclusif sur le segment de la Mobilité Urbaine. Suite au succès du partenariat avec Xiaomi sur la vente en exclusivité de sa trottinette, le Groupe a conclu un accord de distribution exclusif pour la commercialisation du vélo pliant électrique de la marque. Ce partenariat vient compléter celui signé avec Angell Bike pour la distribution du vélo à assistance électrique. Fnac Darty a également étendu son offre dans le segment de la Mobilité Urbaine en réalisant un partenariat inédit avec Citroën pour la commercialisation exclusive de AMI, la solution de mobilité 100% électrique du constructeur automobile, dans 39 magasins Fnac et Darty. Le Groupe souhaite poursuivre sa stratégie sélective de mobilité tant en termes de pénétration géographique que d’extension de gamme de produits.

En parallèle, Fnac Darty s’est associé à Cyclofix, leader français de la maintenance pour la micromobilité, afin de proposer à ses clients un service de réparation immédiate de trottinettes électriques et de vélos électriques dans les enseignes Fnac et Darty. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans l’engagement du Groupe en faveur de l’allongement de la durée de vie des produits.

PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES ET RÉSULTATS DU SEMESTRE

Analyse du chiffre d’affaires du deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires Groupe s’établit à 1 359M€, en baisse de -8% en données publiées et -10% à données comparables par rapport à l’année dernière. La forte performance des ventes en ligne dans l’ensemble des régions sur le trimestre ainsi que la bonne reprise des magasins en sortie de confinement permettent d’afficher une résistance des ventes sur le trimestre.

En France et Suisse, le chiffre d’affaires est en baisse de -8,2% à données comparables.

La zone a enregistré une bonne résistance des ventes de produits techniques, portée par la croissance des ventes de produits informatiques liée au développement du télétravail et de l’apprentissage à domicile. La télévision affiche une résistance de ses ventes alors que les catégories son, téléphonie, et photo sont en retrait. Les ventes d’électroménager sont en baisse malgré la bonne dynamique des congélateurs, des petits appareils de cuisine, et des climatiseurs et ventilateurs engendrée par les fortes chaleurs des mois de mai et juin. Les produits éditoriaux, très sensibles aux achats d’impulsion, affichent une nette baisse sur les segments livres, audio et vidéo, pénalisés par un trafic magasins en retrait. A l’inverse, le segment du gaming affiche une forte hausse.

En parallèle, les services sont en retrait impactés par le recul des services marchands lié à la fermeture des magasins et l’arrêt des ventes dans le segment de la billetterie, suite aux mesures gouvernementales d’interdiction de rassemblement. Les catégories de diversification affichent quant à elles une croissance sur le trimestre portée principalement par les segments maison & design et mobilité urbaine.

En Péninsule Ibérique, le chiffre d’affaires est en fort retrait de -31,6% à données comparables lié à une fin de confinement plus tardive et une réouverture des magasins plus progressive dans cette zone. Les plateformes e-commerce ont affiché un triplement de leurs ventes sur le trimestre. L’Espagne affiche un chiffre d’affaires en net recul lié à la fermeture de l’ensemble du parc magasins dans ce pays, jusqu’à la première semaine de juin inclus. Le Portugal a, quant à lui, été pénalisé par la baisse du trafic dans les centres commerciaux malgré une bonne dynamique commerciale.

Dans la zone Belgique et Luxembourg, les ventes sont en léger repli de -2,4% à données comparables tirées par la forte croissance du e-commerce sur le trimestre et le bon redémarrage des magasins dès le 11 mai. La bonne dynamique des ventes des biens d’équipement informatique, du froid, des petits appareils de cuisine et du gaming a permis à la zone d’afficher une bonne résistance.

Analyse du chiffre d’affaires et des résultats du 1er semestre par segment

Au 1er semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 2 849M€, en baisse de -10,1% à données comparables par rapport à 2019. Les services ont été fortement impactés par la fermeture des magasins, ainsi que la baisse des activités de billetterie malgré la solide dynamique de la marketplace au cours du semestre.

La zone France et Suisse affiche un chiffre d’affaires en recul de -9,7% en données comparables. La bonne dynamique des catégories informatique, congélateurs, climatiseurs et gaming atténue cette baisse. Au cours du semestre, le Groupe a poursuivi la maîtrise de ses investissements commerciaux et ajusté ses dépenses opérationnelles. Le résultat opérationnel courant est en repli à -45,6M€, contre 39,3M€ au 1er semestre 2019, du fait de la perte de chiffre d’affaires liée à la crise, et d’un taux de marge brute impacté par un mix produits et services négatif.

Les ventes de la Péninsule Ibérique sont en baisse sur le semestre, à -20,5% en données comparables. Les plateformes digitales ont enregistré un doublement de leurs ventes sur le semestre dans les 2 pays. Le résultat opérationnel courant de la zone s’établit à -12,7M€, en fort retrait par rapport au 1er semestre 2019, tant en Espagne qu’au Portugal, fortement impacté par un environnement macroéconomique et un pouvoir d’achat pénalisés par la crise sanitaire, malgré une bonne exécution commerciale.

La zone Belgique et Luxembourg affiche une résistance de son chiffre d’affaires en baisse de -3,0% en données comparables sur le semestre, tirée notamment par la très bonne performance du e-commerce. En dépit d’une pression concurrentielle toujours soutenue, la Belgique affiche une bonne performance opérationnelle sur les produits blancs. Ainsi, le résultat opérationnel courant de la zone Belgique et Luxembourg s’établit à +0,7M€, en léger retrait de -0,7M€ par rapport au 1er semestre 2019.

Analyse des résultats du premier semestre

Marge brute

Le taux de marge brute reste à un niveau solide à 29,6%, par rapport à 30,7% au 1er semestre 2019. Ce retrait provient principalement d’un effet mix produit négatif lié à la baisse des ventes de la catégorie produits éditoriaux, très sensible aux achats d’impulsion et au trafic magasins, et d’un mix services défavorable en raison d’un taux d’attachement des services plus faible sur le canal internet qui ont plus que compensé l’impact positif de 60 points de base de l’intégration de Nature & Découvertes. La marge brute s’établit ainsi à 844,2M€ contre 950,8M€ au 1er semestre 2019.

Coûts opérationnels

Les coûts opérationnels au 1er semestre 2020, atteignent 901,8M€ en baisse de -2,8M€ par rapport au 1er semestre 2019 malgré un effet périmètre technique qui pèse sur les coûts de 55M€ lié à l’intégration de Nature & Découvertes, et une hausse des coûts logistiques de 11M€ engendrée par la hausse des livraisons à domicile sur la période. Hors ces éléments, la solide maîtrise des coûts permet au Groupe d’afficher des dépenses opérationnelles à 836M€, en baisse de 69M€ par rapport au 1er semestre 2019.

L’EBITDA s’établit à 118,8M€, dont 124M€ liés à l’application de la norme IFRS 16, en retrait de -86,8M€ par rapport au 1er semestre 2019. Hors IFRS 16, l’EBITDA s’établit à -5,0M€, contre 95,5M€ l’année précédente, hors activités aux Pays Bas.

Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à -57,6M€, contre 46,2M€ l’année précédente, hors activités aux Pays-Bas. L’intégration de Nature & Découvertes a un impact technique négatif de 15M€ sur le résultat opérationnel courant du semestre, du fait de la saisonnalité habituelle de l’enseigne et conformément aux perspectives initiales.

Les éléments non récurrents s’établissent à -24,9M€ sur le semestre, dont -14M€ d’effets techniques au titre de la dépréciation de la marque Darty, liés à l’évolution du taux d’actualisation et -6M€ de coûts incrémentaux liés directement à la crise sanitaire. Hors ces éléments, les coûts non récurrents s’élèvent à 4,9M€.

Le résultat opérationnel s’établit ainsi à -82,6M€ sur le semestre.

Frais financiers

Au 1er semestre 2020, les frais financiers sont en forte baisse de -29,3M€ à 22,9M€. Hors IFRS 16, les coûts financiers s’établissent à 12,1M€ sur le semestre contre 42,2M€ au 1er semestre 2019. Pour rappel, le résultat financier du 1er semestre 2019 avait été impacté par des frais de 27M€ associés au refinancement obligataire mené en mai 2019.

Résultat net

Le résultat opérationnel courant est en baisse de 104M€ au 1er semestre 2020. Après prise en compte des éléments non récurrents, des frais financiers et d’un crédit d’impôt de 26M€, le résultat net des activités poursuivies de l’exercice affiche une baisse de -46M€ à -79,7M€ au 1er semestre 2020.

Le Groupe poursuit ses discussions dans le cadre du processus de recherche d’un partenaire pour l’activité Néerlandaise BCC. Le résultat des activités non poursuivies de -42M€ est principalement composé de l’ajustement de la valeur de l’actif net de la filiale BCC, sans effet cash significatif, ce qui porte le résultat net consolidé, part du Groupe à -118M€ au 1er semestre.





STRUCTURE FINANCIERE

L’endettement financier net hors IFRS 16 du Groupe s’élève à 549M€ au 30 juin 2020.

La variation de l’endettement financier résulte principalement de l’évolution du cash-flow libre opérationnel hors IFRS 16 négatif à -503M€, qui provient essentiellement de la baisse de l’EBITDA par rapport au 1er semestre 2019 et de la diminution du besoin en fonds de roulement. Ce dernier a été impacté par la baisse des dettes fournisseurs, partiellement compensée par l’optimisation des stocks en conséquence d’une politique d’achat maîtrisée dans le cadre de la crise du COVID-19 et de la forte diminution des ventes pendant la période de confinement.

Au 30 juin 2020, la position de liquidité s’élève à 909M€, après obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat de 500M€ d’une maturité d’1 an, avec option d’extension de 5 ans à laquelle s’ajoute 400M€ de ligne de crédit revolving confirmée et non utilisée à cette date.

Fnac Darty a eu recours à ce financement additionnel afin de sécuriser sa liquidité dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Le Groupe a été soutenu par l’ensemble de ses banques partenaires françaises, Arkea, BNP Paribas, Bred, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, LCL, Natixis et Société Générale. Crédit Agricole CIB a coordonné l’opération. La ligne de crédit revolving de 400M€, tirée intégralement de façon préventive mi-mars, n’a pas été utilisée au cours du semestre et a été remboursée le 18 juin 2020. Le Groupe a mis en place des mesures de réajustement des coûts, une gestion agile des stocks et une politique d’achats de marchandises maîtrisée, dont les premiers effets positifs couplés à la bonne reprise de l’activité post confinement permettent au Groupe d’afficher une solidité financière sur le semestre.

De plus, le Groupe a obtenu l’engagement des prêteurs d’accepter la suspension de ses covenants financiers pour les mois de juin et décembre 2020.

Le Groupe démontre, une fois encore, son agilité d’exécution en étant parmi les premiers émetteurs en France à obtenir l’accès à cette ligne de crédit supplémentaire garantie par l’Etat, dans des délais très courts. Le succès de cette opération démontre également la confiance des banques partenaires dans le modèle de Fnac Darty.

Le Groupe reste très attentif à sa situation de trésorerie et réalise un plan d’ajustement de ses dépenses d’investissement en 2020 qui devraient s’établir à un niveau inférieur à 100M€, tout en préservant ses projets prioritaires autour du e-commerce, de la digitalisation et des services. Le Groupe a par ailleurs revu à la baisse son plan d’ouverture de magasins, principalement en franchise, et devrait ainsi ouvrir environ 40 magasins en 2020.

Le Groupe est noté par les agences de notation S&P Global, Scope Ratings et Moody’s. Suite à l’augmentation des incertitudes provoquées par la crise du COVID-19, Moody’s a confirmé, le 27 mars 2020, la notation Ba2 de Fnac Darty, tout en rabaissant la perspective de cette notation de stable à négative. Le 7 avril 2020, S&P Global a dégradé la notation de Fnac Darty de BB+ à BB, tout en rabaissant la perspective de cette notation de stable à négative. Enfin, Scope Rating a indiqué, le 12 mai 2020, avoir placé la notation de Fnac Darty à BBB- sous examen.

Enfin, compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et conformément aux conditions imposées pour la mise en place d’un Prêt Garanti par l’État, le Conseil d’administration a retiré la proposition de dividende de 1,50 euro par action pour 2019, et ne procédera pas à des programmes de rachat d’actions en 2020.

La politique de retour à l’actionnaire à moyen terme a également été suspendue et sera réexaminée ultérieurement.





CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Compte tenu de l’importance de la crise et du caractère toujours incertain, à date, de la reprise de la consommation, de l’évolution du mix produits et services, Fnac Darty reste prudent sur la performance de ses marchés au 2ème semestre.

Cependant, le Groupe demeure confiant dans sa capacité de résistance grâce à la forte adaptation de son modèle omnicanal démontrée ce semestre, et restera focalisé sur son exécution commerciale pour réussir pleinement les grands rendez-vous commerciaux du second semestre, ainsi que sur la maîtrise des coûts, des investissements et du cash-flow.

PRESENTATION DES RESULTATS SEMESTRIELS 2020

Enrique Martinez, Directeur général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur financier, animeront une conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes le mercredi 29 juillet 2020 à 18h45 (heure continentale) ; 5:45p.m. (UK) ; 12:45p.m. (East Coast USA).

Une retransmission en direct de la présentation des résultats semestriels 2020 sera disponible en cliquant ici .

Un service de réécoute sera également disponible sur le site internet du Groupe.

Coordonnées de la conférence téléphonique :

France : +33 (0) 1 7099 4740

UK : +44 (0) 20 3003 2666

Code d’accès : Fnac Darty

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS





Marina Louvard





marina.louvard@fnacdarty.com

+33 (0)1 72 28 17 08





PRESSE Benjamin Perret benjamin.perret@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 54 13 Audrey Bouchard audrey.bouchard@fnacdarty.com

+33 (0)1 55 21 59 25





ANNEXES

Les procédures d’examen limitées sur les comptes semestriels approuvés par le Conseil d’administration du 29 juillet 2020, ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Les données publiées 2020 tiennent compte de l’application de la norme IFRS 16.

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

(en M€) S1 2019 S1 2020 Var. Chiffres d'affaires 3 093 2 849 -7,9% Marge brute 951 844 -11,2% % Chiffre d'affaires 30,7% 29,6% -1,1pt Total coûts 905 902 -0,3% % Chiffre d'affaires 29,2% 31,7% Résultat opérationnel courant 46 -58 -104M€ Autres produits et charges opérationnels non courants -22 -25 Résultat opérationnel 25 -83 -107M€ Charges financières nettes -52 -23 Impôt sur le résultat -7 26 Résultat net de l'exercice des activités poursuivies -34 -80 -46M€ Résultat net de l'exercice des activités poursuivies, part du Groupe -33 -77 -44M€ Résultat net des activités non poursuivies -6 -42 Résultat net consolidé, part du Groupe -39 -118 -79M€ EBITDA4 206 119 -87M€ % Chiffre d'affaires 6,6% 4,2% EBITDA hors IFRS 16 95 -5 -100M€

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT PAR SECTEUR OPERATIONNEL

(en M€) S1 2019 % du CA S1 2020 % du CA Variation France et Suisse 39,3 1,6% -45,6 -1,9% -84,9 Péninsule Ibérique 5,5 1,9% -12,7 -5,3% -18,2 Belgique et Luxembourg 1,4 0,5% 0,7 0,3% -0,7 Groupe 46,2 1,5% -57,6 -2,0% -103,8

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

En M€ S1 2019 S1 2020 Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 176 109 Impact IFRS 16 -110 -124 Capacité d'autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts, hors IFRS 16 65 -14 Variation du besoin en fonds de roulement, hors IFRS 16 -366 -415 Impôts sur le résultat payés -15 -24 Flux nets liés aux activités opérationnelles, hors IFRS 16 -316 -453 Investissements opérationnels -54 -38 Variation des dettes et créances sur immobilisations 6 -13 Désinvestissements opérationnels 0 0 Flux nets liés aux activités d'investissement opérationnels -48 -50 Cash-flow libre opérationnel, hors IFRS 16 -364 -503

BILAN

Actif (en M€) Au 31 décembre 2019 Au 30 juin 2020 Goodwill 1 654 1 654 Immobilisations incorporelles 511 497 Immobilisations corporelles 615 596 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 026 962 Participations dans les sociétés mises en équivalence 21 22 Actifs financiers non courants 28 31 Actifs d’impôts différés 83 63 Autres actifs non courants 0 0 Actifs non courants 3 938 3 825 Stocks 1 079 945 Créances clients 275 168 Créances d’impôts exigibles 3 58 Autres actifs financiers courants 12 10 Autres actifs courants 369 244 Trésorerie et équivalents de trésorerie 996 909 Actifs courants 2 733 2 333 Actifs détenus en vue de la vente 201 205 Total actif 6 872 6 362 Passif (en M€) Au 31 décembre 2019 Au 30 juin 2020 Capital social 27 27 Réserves liées au capital 971 971 Réserves de conversion (6) (4) Autres réserves 396 268 Capitaux propres part du Groupe 1 388 1 262 Capitaux propres – Part revenant aux intérêts non contrôlés 10 9 Capitaux propres 1 398 1 271 Emprunts et dettes financières à long terme 936 928 Dettes locatives à plus d’un an 801 749 Provisions pour retraites et autres avantages similaires 177 193 Autres passifs non-courants 190 155 Passifs d’impôts différés 203 203 Passifs non courants 2 307 2 227 Emprunts et dettes financières à court terme 77 530 Dettes locatives à moins d’un an 215 209 Autres passifs financiers courants 18 21 Dettes fournisseurs 1 889 1 227 Provisions 39 34 Dettes d’impôts exigibles 9 5 Autres passifs courants 785 672 Passifs courants 3 032 2 698 Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente 135 166 Total passif 6 872 6 362

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020

S1 2020

en M€ Variation vs S1 2019 réelle A périmètre et à taux de change constants à données comparables France et Suisse 2 343 -7,2% -9,5% -9,7% Péninsule Ibérique 240 -19,0% -19,0% -20,5% Belgique et Luxembourg 267 -2,1% -2,1% -3,0% Groupe 2 849 -7,9% -9,8% -10,1%

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2020

T2 2020

en M€ Variation vs T2 2019 réelle A périmètre et à taux de change constants à données comparables France et Suisse 1 137 -5,7% -8,0% -8,2% Péninsule Ibérique 99 -31,2% -31,2% -31,6% Belgique et Luxembourg 123 -1,5% -1,5% -2,4% Groupe 1 359 -7,9% -9,7% -10,0%





PARC DE MAGASINS

31-déc.-19 Ouverture Fermeture 30-juin-20 France et Suisse * 726 11 4 733 Traditionnel Fnac 95 0 0 95 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 29 0 1 28 Proximité Fnac 59 2 0 61 Connect Fnac 14 0 0 14 Darty 412 9 0 421 Fnac/Darty France France 1 0 0 1 Nature & Découvertes** 99 0 3 96 Dont magasins franchisés 315 10 1 324 Péninsule Ibérique 70 1 0 71 Traditionnel Fnac 49 0 0 49 Travel Fnac 2 0 0 2 Proximité Fnac 15 1 0 16 Connect Fnac 4 0 0 4 Dont magasins franchisés 5 0 0 5 Belgique et Luxembourg 84 1 0 85 Traditionnel Fnac *** 11 1 0 12 Proximité Fnac 1 0 0 1 Darty 72 0 0 72 Groupe Fnac Darty 880 13 4 889 Traditionnel Fnac 155 1 0 156 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 31 0 1 30 Proximité Fnac 75 3 0 78 Connect Fnac 18 0 0 18 Darty 484 9 0 493 Fnac/Darty 1 0 0 1 Nature & Découvertes 99 0 3 96 Dont magasins franchisés 320 10 1 329

* y compris 11 magasins étrangers Fnac : deux en Tunisie, trois au Maroc, un au Congo, un au Cameroun, deux en Côte d'Ivoire, deux au Qatar et 2 magasins étranger Darty en Tunisie ; 17 magasins dans les DOM-TOM

** Nature & Découvertes et ses filiales qui sont dirigées depuis la France. Y compris 4 Magasins en Belgique, 1 Magasin au Luxembourg et 8 Franchises en Suisse

*** Dont 1 magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique







DEFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE



VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES A TAUX DE CHANGE CONSTANT ET PERIMETRE COMPARABLE

La variation du chiffre d’affaires à taux de change constant et à périmètre comparable signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu et que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). L’impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice N. Le chiffre d’affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 est exclu du calcul de la variation. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du chiffre d’affaires hors effet de change et hors effet des périmètres de consolidation.

VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES A DONNEES COMPARABLES

La variation du chiffre d’affaires à données comparables signifie que l’impact des variations de taux de change a été exclu, que l’effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale) et que l’effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre depuis le 1er janvier de l’exercice N-1 a été exclu. Cet indicateur permet de mesurer l’évolution du chiffre d’affaires hors effet de change, hors effet des périmètres de consolidation et hors effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre.

EBITDA

L’EBITDA représente le résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés.

EBITDA + Loyers entrant dans le champ d'IFRS 16 = EBITDA hors IFRS 16 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés EBITDA incluant les charges de loyers entrant dans le champ d'IFRS 16 Cash-Flow Libre opérationnel + Décaissement des loyers entrant dans le champ d'IFRS 16 = Cash-Flow Libre opérationnel hors IFRS 16 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les investissements opérationnels nets Cash-flow libre opérationnel incluant les impacts cash relatifs aux loyers entrant dans le champ de la norme IFRS 16 Endettement financier net - Dette locative = Endettement financier net hors IFRS 16 Dette financière brute moins la trésorerie brute et équivalents de trésorerie Endettement financier net minoré de la dette locative Résultat financier - Intérêts financiers des dettes locatives = Résultat financier hors IFRS 16











1 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins

2 Hors web, franchises, services et Nature & Découvertes

3 Hors Nature & Découvertes et services

4 EBITDA : résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions sur actifs opérationnels immobilisés





Pièce jointe