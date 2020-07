Paris, le 29 juillet 2020

Activité du 1er semestre 2020

§ Chiffre d’affaires1 du 1er semestre 2020 de 135,4 M€ (-4,3%)

> Forte croissance des Autres Activités (+ 23,9%) portée par le relais conjoncturel des ventes de vrac

en Pologne et en Lituanie dans le contexte du Covid-19

> Bonne résilience de l’Activité Marques en France et des Autres pays CEE (Pays Baltes et Bulgarie)





§ Un 2ème trimestre en retrait de -9,3%, à 73,7 M€

> Une Activité Marques fortement impactée (-24,2%) par les mesures de confinement dûes au

Covid-19, particulièrement en Pologne ainsi que dans les autres pays du cluster WEMEA

> Forte activité aux Etats-Unis attribuable au nouveau partenariat de distribution avec Sazerac

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 2ème trimestre 2020, couvrant la période du 1er avril au 30 juin 2020, et du 1er semestre trimestre 2020.

Andrew Highcock, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « Au cours de ce semestre, nous avons maintenu tous nos efforts pour protéger nos collaborateurs et partenaires dont la santé et la sécurité sont prioritaires. Comme attendu, les effets de la pandémie du Covid-19 se sont aggravés au 2ème trimestre pour nos Activités Marques, le niveau inédit des ventes de vrac ayant fortement contribué à atténuer cette baisse. Nous poursuivons résolument la mise en œuvre de notre plan stratégique destiné à restaurer la profitabilité du groupe de façon pérenne; le projet de cession de nos activités en Pologne annoncé tout dernièrement s’y inscrit pleinement, tout en leur offrant un nouvel élan. Les incertitudes sanitaires persistantes et leurs incidences macro-économiques nous incitent à rester prudents sur les perspectives jusqu’à ce que la visibilité s’améliore, mais confiants dans la pertinence de nos choix stratégiques. »

1er Semestre 2020 - Chiffres par cluster

en M€ S1 2019



Croissance organique Effet de change S1 2020 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activités Marques 97,2 -16,7 0,1 80,6 -17,2% -17,1% WEMEA 53,6 -8,6 0,0 45,0 -16,0% -16,0% France 44,5 -4,6 0,0 39,9 -10,3% -10,3% Reste du cluster 9,1 -4,0 0,0 5,1 -43,9% -43,9% CEE 34,2 -11,1 -0,1 23,1 -32,4% -32,6% Pologne2 22,2 -10,3 -0,1 11,8 -46,4% -46,8% Reste du cluster 12,1 -0,8 0,0 11,3 -6,5% -6,5% Amériques 8,4 2,7 0,1 11,3 32,3% 33,9% Asie Pacifique 1,0 0,2 0,0 1,2 20,5% 20,5% Autres Activités 1 44,3 10,6 -0,1 54,8 23,9% 23,8% TOTAL MBWS (1) 141,5 -6,1 0,0 135,4 -4,3% -4,3%

[1] Application de la norme IFRS 5 : retraitement du périmètre relatif à la cession de Sobieski Trade le 15 novembre 2019 (pour mémoire, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 de Sobieski Trade s’élevait à 49,9M€)

[2] Chiffre d’affaires incluant les ventes de MBWS Polska à Sobieski Trade et Alco Trade de 5,6M€ au S1 2019 en application de la norme IFRS 5





2ème Trimestre 2020 - Chiffres par cluster





en M€ T2 2019



Croissance organique Effet de change T2 2020 Croissance organique (hors effet de change) Croissance publiée (inc. effet de change) Activités Marques 54,1 -13,1 0,0 41,0 -24,2% -24,2% WEMEA 29,5 -6,3 0,0 23,1 -21,4% -21,4% France 24,0 -2,7 0,0 21,3 -11,2% -11,2% Reste du cluster 5,4 -3,6 0,0 1,8 -66,6% -66,6% CEE 19,8 -8,2 -0,1 11,5 -41,6% -41,8% Pologne2 14,5 -8,3 -0,1 6,1 -57,5% -57,9% Reste du cluster 5,3 0,1 0,0 5,4 2,3% 2,3% Amériques 4,3 1,3 0,1 5,6 29,4% 30,7% Asie Pacifique 0,6 0,2 0,0 0,8 38,6% 38,6% Autres Activités 1 27,2 5,5 0,0 32,7 20,2% 20,1% TOTAL MBWS (1) 81,3 -7,6 0,0 73,7 -9,3% -9,4%

1Application de la norme IFRS 5 : retraitement du périmètre relatif à la cession de Sobieski Trade le 15 novembre 2019 (pour mémoire,

le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019 de Sobieski Trade s’élevait à 26,1M€)

2 Chiffre d’affaires incluant les ventes de MBWS Polska à Sobieski Trade et Alco Trade de 3,2M€ au T2 2019 en application de la norme

IFRS 5

DETAIL DE L’ACTIVITE PAR CLUSTER

WEMEA : une stratégie fructueuse de concentration sur les formats plébiscités en France mais un trimestre au global toujours affecté par la pandémie mondiale et les difficultés du segment des BABV3





Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA s’établit à 23,1 M€. Ce recul de -21,4% par rapport au 2ème trimestre 2019 est largement imputable aux mesures de confinement et aux fermetures dans le réseau CHR.

En France, avec des ventes de 21,3 M€ (-11,2%) sur le 2ème trimestre, l’activité Spiritueux a montré une certaine résistance au contexte Covid-19. Après plusieurs mois affectés par le confinement, l’activité en mai et en juin a retrouvé une croissance en valeur tirée par un regain d’achats dans les grandes surfaces post-confinement, notamment pour la marque William Peel. Les difficultés du marché des BABV ont persisté sur le 2ème trimestre 2020, affectant fortement les ventes de la marque Fruits & Wine.

Au 2ème trimestre, dans le reste du cluster, le chiffre d’affaires de 1,8 M€ traduit un retrait marqué de près de 67% par rapport au 2ème trimestre 2019, largement imputable aux fermetures et à l’arrêt de l’activité dans le réseau « Hors domicile » (cafés, bars et restaurants) dans la majorité des géographies du cluster (l’Espagne, le Danemark et le Royaume Uni ayant été tout particulièrement touchés par ces mesures anti-Covid-19).

Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA s’élève à 45 M€, en retrait de 16% par rapport au premier semestre 2019.

Europe Centrale et de l’Est (CEE) : un cluster très impacté au 2ème trimestre par les effets de la crise sanitaire

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 du cluster CEE s’établit à 11,5 M€, un recul de -41,6% par rapport à la même période 2019, les ventes en Pologne concentrant cette décroissance.

Affecté par les mesures de confinement qui se sont traduites notamment par une baisse de la consommation des grandes surfaces, le chiffre d’affaires réalisé en Pologne (Activité Marques uniquement) s’est établi à 6,1 M€ au 2ème trimestre 2020, accusant un retrait prononcé de -57,5% par rapport au 2ème trimestre 2019. Privilégiant les mesures de rentabilité à la course aux volumes, le Groupe a par ailleurs poursuivi l’optimisation de ses investissements commerciaux et sa gestion rigoureuse des contrats commerciaux dans un marché de la Vodka toujours difficile.

Le chiffre d’affaires du reste du cluster affiche une hausse de + 2,3%, à 5,4 M€ sur le 2ème trimestre 2020. En Lituanie, les ventes de certaines catégories comme les whisky ont progressé sur le marché local en dépit de l’impact du Covid-19 sur les marques nationales. Les ventes à l’export ont également subi une forte chute durant le 2ème trimestre. En Bulgarie, les bonnes performances des spiritueux ne compensent que partiellement le recul sur le vin.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 du cluster CEE s’élève à 23,1 M€ (-32,4% par rapport au 1er semestre 2019).

Amériques : un cluster qui recueille toujours les fruits du changement de distribution aux Etats-Unis

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 du cluster Amériques atteint 5,6 M€, en croissance de +29,4% par rapport au trimestre correspondant de 2019.

L’activité du semestre aux Etats-Unis a été soutenue par le démarrage du partenariat de distribution qui s’est traduit par la constitution de stocks par Sazerac, un effet qui devrait toutefois se ralentir sur le second semestre. Cette bonne performance reflète aussi la dynamique du marché américain dont la forte croissance en off-trade compense le recul observé sur le segment CHR et à l’export, conséquences du Covid-19. Au Brésil, l’activité a, en revanche, continué d’être fortement impactée par le Covid-19 en avril avec une reprise très progressive de l’activité en mai et en juin. Ce trimestre a vu l’introduction de nouvelles marques de la COFEPP, Cutty Sark et Glen Moray.

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires du cluster Amériques s’élève à 11,3 M€, affichant une croissance de 32,3% par rapport au 1er semestre 2019.

Asie-Pacifique

Sur le 2ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires du cluster Asie-Pacifique s’élève à 0,8 M€ (+ 38,6%), et il atteint 1,2 M€ sur le premier semestre (+20,5%) grâce à une bonne résistance des activités off-trade. Les projets pour redynamiser ce cluster ont dû être mis en suspens en raison de la crise du Covid-19.

Autres Activités

A la suite de l’application de la norme IFRS 5 relative à Sobieski Trade, le chiffre d’affaires des Autres Activités représente l’activité MDD et la vente de l’alcool en vrac. Celle-ci a connu une forte croissance (+20,2% au 2ème trimestre et de près de 24% sur le 1er semestre 2020, atteignant 54,8 M€), la faiblesse des marchés en France étant largement compensée par la très forte augmentation des ventes de vrac en Pologne et dans les pays Baltes, pour servir les demandes de gels anti-bactériens en raison de la crise du Covid-19.

EVENEMENTS POST CLÔTURE

Signature d’un accord sous conditions suspensives avec United Beverages S.A. en vue de la cession des activités du Groupe en Pologne

Dans un communiqué du 16 juillet dernier, Marie Brizard Wine & Spirits a annoncé la signature d’un accord sous conditions suspensives avec United Beverages S.A. pour l’acquisition de la totalité des actions de MBWS Polska et d’une partie des actions de Polmos Lancut en Pologne. La clôture de l'accord devrait avoir lieu d’ici 2 à 4 mois. Il est rappelé que la contribution de l’activité polonaise est négative dans la quote-part des résultats du Groupe, a généré un EBITDA de -9.3 M€ en 2019, et a donc substantiellement grevé ces dernières années le retour à la profitabilité.

L'accord actuel prévoit en outre que MBWS et le groupe United Beverages continueront à travailler en étroite collaboration en tant que partenaires. Plus précisément, le groupe United Beverages poursuivra la production de la vodka Sobieski (une marque qui continuera à appartenir à MBWS S.A.) pour MBWS dans les distilleries et centre d’embouteillage concernés par cette cession. De plus, un nombre important de marques internationales de MBWS seront importées par le groupe United Beverages à travers la mise en œuvre d'un nouvel accord de distribution.

L’accord actuel demeure soumis à des conditions suspensives, notamment liées à la réglementation au titre des concentrations et au remboursement de certaines dettes financières liées au financement des activités polonaises.

Accord de principe sur la modification d’un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS, en vue de la mise à disposition prochaine du solde de l’Avance n°2 par COFEPP sous réserve de formalisation contractuelle et de la levée des autres conditions suspensives - Engagement de mise à disposition par COFEPP d’une tranche additionnelle d’un montant maximum de 5,5 M€

Le Groupe a annoncé le 16 juillet dernier qu’à l’issue des négociations, il a finalement trouvé un accord de principe avec son fournisseur sur la modification de son contrat d’approvisionnement de fourniture vrac de Scotch Whisky. Cet accord de principe, qui doit encore faire l’objet d’une formalisation contractuelle définitive dans les meilleurs délais et au plus tard le 15 septembre 2020, a été accepté à cette même date par le conseil d’administration de MBWS et par la COFEPP.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accord entre MBWS et la COFEPP du 16 juillet réitéré le 27 juillet, cette dernière a accepté de mettre à disposition du Groupe un montant complémentaire à hauteur de 5,5 M€ maximum (en lieu et place de l’avance complémentaire initialement prévue de 4 M€) (le « Solde 1 bis »). Le Solde 1 bis devrait être versé (i) dans le courant de la première semaine d’août, pour un montant de 4M€ puis (ii) dans le courant du mois de septembre, pour un montant de 1,5 M€, sur justificatif des besoins de trésorerie du Groupe. Les sûretés consenties au bénéfice de la COFEPP au titre des sommes mises à disposition dans le cadre du Solde 1 bis seront identiques à celles prévues dans le cadre de l’avance en compte courant du 25 mai 2020 et, le cas échéant, en cas de mise à disposition du montant de 1,5 M€, complétées par un nantissement de la créance de compte courant entre MBWS et MBWS France, couplée à un nantissement sur les titres de Cognac Gautier et/ou sur les marques Marie Brizard. Les différents montants des avances complémentaires, dont le Solde 1 bis, viendront s’imputer sur le montant de l’Avance n°2.

Complément de remboursement de la créance détenue sur Clico Investment Bank

Le Groupe a annoncé, le 3 juillet dernier, que MBWS Ltd, filiale du Groupe à Trinidad, avait reçu en date du 26 juin 2020, un complément de remboursement de sa créance détenue sur Clico Investment Bank situé en Trinidad et Tobago, à hauteur de 50,8 millions de dollar trinidadiens, soit environ 6,7 M€. Ce montant sera converti dans des délais qui tiennent compte de la liquidité faible pour cette devise, ce qui n’aura donc pas d’impact immédiat sur la trésorerie à bref délai du Groupe.Cette créance avait été intégralement dépréciée dans les comptes du Groupe.

Calendrier financier

Assemblée générale tenue à huis-clos le 31 juillet 2020 (Approbation des comptes 2019)

Publication des résultats du premier semestre 2020 le 25 septembre 2020

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

