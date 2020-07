en M€ T2 2020 T2 2019 Variation S1 2020 S1 2019 Variation



International 242,0 340,7 -29,0% 546,6 664,6 -17,8% France 182,1 333,5 -45,4% 454,0 630,8 -28,0% Total 424,1 674,2 -37,1% 1.000,6 1.295,4 -22,8%





Après un premier trimestre où l’activité s’est particulièrement bien tenue, la pandémie du Covid-19 a affecté fortement le marché du Travail Temporaire en France et à l’étranger.



Dans ce contexte exceptionnellement difficile, SYNERGIE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1.000,6M€, inférieur de 22,8% à 2019 (23,3% à périmètre et devise constants).

Notre réactivité a conduit le Groupe à diversifier sa clientèle et étendre ses services dans des secteurs tels que l’environnement, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, la logistique et le médical afin de compenser le ralentissement des industries liées à l’aéronautique et, dans une moindre mesure, à la construction automobile. Cette résistance a permis de limiter le repli de l’activité à 37,1% sur le second trimestre.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 454M€ (-28%), avec un redressement du travail temporaire lent et progressif depuis la chute brutale survenue lors de la deuxième quinzaine de mars.

Au plus fort de la crise sanitaire, en avril, la dégradation atteignait 63,4%. En juin, le retard par rapport à 2019 n’était plus que de 26,8%, avec notamment la montée en puissance du BTP.

Les Services Numériques présentent en France un chiffre d’affaires de 21,4M€ très proche de celui établi en 2019 (-1,4%), illustrant une diversification réussie dans ces activités où le Groupe opère depuis 2018.

L’activité à l’International atteint 546,6M€ (54,6% du consolidé) contre 664,6M€ en 2019 (-17,8%). Les effets de la pandémie ont également généré une baisse des marchés européens où le Groupe est implanté, dans des proportions moindres qu’en France.

Il en ressort des évolutions contrastées : -21% en Europe du Nord et de l’Est et -14% en Europe du Sud où notre filiale italienne, malgré un contexte particulièrement difficile, a maintenu un chiffre d’affaires élevé sur le semestre : 191,7M€, en retrait de seulement 11,9%.

En juin, le repli par rapport à 2019 de l’activité à l’International s’établissait à 19,3% contre 36,9% en avril.

Compte tenu des incertitudes actuelles causées par le Covid-19, SYNERGIE a adapté son organisation avec beaucoup de réactivité, afin de préserver ses équipes et assurer la continuité de service auprès des clients poursuivant leur activité.

Des plans d’actions spécifiques par pays ont ainsi été mis en place en intégrant une mise en application des dispositifs gouvernementaux destinés à préserver l’emploi et à soutenir les entreprises. Des réductions de coûts ont également été réalisées dans toutes les filiales.

Grâce à une structure financière solide et une trésorerie élevée, SYNERGIE dispose des atouts lui permettant de rester confiant dans sa capacité à traverser cette crise sanitaire avec pour objectif de dépasser le cap de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Prochain rendez-vous :

►Publication des résultats semestriels le mercredi 16 septembre 2020 après Bourse.

Pièce jointe