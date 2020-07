Quadient annonce l'acquisition de la Fintech YayPay, leader dans le domaine de l'automatisation de la gestion du poste client

Paris, le 29 juillet 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui l'acquisition de YayPay , une entreprise de premier plan et en forte croissance, à la pointe des solutions d'automatisation des processus de gestion en mode SaaS (Software as a Service) du poste client. L’acquisition de Yaypay permettra à Quadient d’étendre son offre dans l’Automatisation des Processus métier (Business Process Automation ou BPA), plus particulièrement en complément de Quadient® Impress, sa plateforme de gestion automatisée et multicanale de documents, basée sur le cloud et destinée aux petites et moyennes entreprises.

Dans le cadre de sa stratégie Back to Growth annoncée en 2019, Quadient a fait part de son intention de saisir des opportunités d'acquisition ciblées qui, associées à une croissance organique dans des secteurs spécifiques, contribueraient à développer ses activités majeures. L’extension de l’offre de solutions d’Automatisation des Processus métier dans le domaine de la gestion du poste client est une nouvelle illustration de la discipline avec laquelle Quadient met en œuvre son plan stratégique .

YayPay, créé en 2015, combine l'envoi automatisé de factures et des solutions de recouvrement, d'évaluation de solvabilité, de paiement et de gestion de trésorerie pour mettre une plateforme cloud complète à disposition de plus de 3000 utilisateurs dans le monde. La solution de YayPay associe également l'intelligence artificielle à un système d’analyse en temps réel pour donner aux entreprises une meilleure prédictabilité sur les comportements des payeurs et leur impact sur leur flux de trésorerie, les aidant à réduire les créances impayées et les délais de recouvrement. YayPay est basée à New York et compte une équipe de près de 60 personnes.

« L'équipe YayPay a su mettre sur le marché la solution SaaS la plus innovante, s'appuyant sur la puissance de l'intelligence artificielle et des outils d'analyse de données » a déclaré Alyna Wnukowsky, Directrice des solutions BPA chez Quadient. « Cette acquisition est un investissement à la fois technologique et humain – nous sommes ravis d'accueillir chez Quadient une équipe qui dispose d’une grande expertise sur le marché de l'automatisation de la gestion du poste client et propose une plateforme SaaS de premier plan. »

Parmi ses plus récentes reconnaissances sur le marché, YayPay figure dans la catégorie Major Players de l'IDC MarketScape 2019 dans le domaine des applications SaaS et cloud pour la gestion du poste client. « YayPay est une composante stratégique essentielle de notre portefeuille global de produits BPA, et nous sommes ravis de proposer cette technologie financière de pointe à nos clients pour les aider à transformer leurs processus de gestion du poste client. Nous souhaitons la bienvenue aux clients de YayPay et nous réjouissons de pouvoir aider les équipes de YayPay à accélérer leur croissance en proposant la plateforme YayPay à notre large base de plus d’un demi-million de clients », a ajouté Geoffrey Godet, Directeur général de Quadient.

En 2020, du fait de la conjoncture, les entreprises de toute taille doivent trouver plus rapidement des moyens de simplifier leurs processus, pour pouvoir se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, essentielles à leur croissance. Quadient accompagne ses clients dans leur transformation en s’appuyant sur des outils digitaux pour automatiser leurs processus métier, avec Impress, sa plateforme de communications multicanale et basée sur le cloud, et en optimisant leurs activités traditionnelles liées au courrier au travers de solutions de courrier hybride. Quadient va désormais renforcer son offre avec l’ajout de la plateforme de YayPay.

« Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Quadient et comptons développer encore plus la solution YayPay grâce à leur présence mondiale. Quadient correspond en tous points à notre culture et notre vision stratégique, qui est d’apporter de l’intelligence dans la gestion du poste client à toutes les entreprises », a déclaré Anthony Venus, Fondateur et Directeur Général de YayPay.

Selon le groupe mondial de conseil et d'études de marché IDC, le marché des applications financières SaaS, qui comprend les logiciels de gestion de comptabilité fournisseurs et de comptabilité clients, connaît une croissance annuelle à deux chiffres et était évalué à 11 milliards de dollars en 2018.

Une récente enquête de Quadient auprès de ses clients a révélé que 50% des documents traités par les équipements courrier sont des factures ou des documents relatifs à la facturation, ce qui permet d’établir un lien naturel avec les équipes en charge de la gestion du poste client. Ces clients Quadient ont également confirmé leur forte demande pour de nouvelles solutions d’Automatisation des Processus métier. De nombreuses entreprises étant encore sur des traitements manuels de leurs tâches administratives, YayPay a ainsi pour objectif de simplifier le recouvrement de créances afin non seulement de libérer des ressources, mais aussi d’améliorer les flux de trésorerie, éliminer les erreurs et renforcer les relations avec les clients et les employés. Enfin, environ un tiers des entreprises qui utilisent YayPay aujourd’hui sont aussi utilisatrices des solutions liées au courrier de Quadient, ce qui souligne la forte synergie entre les deux bases clients.

À la clôture de la transaction, Quadient détient une participation majoritaire d’environ 87% dans la société-mère de YayPay, les deux fondateurs devenant des actionnaires minoritaires. Quadient dispose d'un mécanisme lui permettant d'augmenter sa participation jusqu'à 100% dans les années à venir.

Le montant de l’acquisition, hors coûts liés à la transaction, s'élève à plus de 17 millions d'euros1. L'acquisition sera intégralement financée en numéraire, sans recours à un endettement additionnel.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient. com .

À propos de YayPay

YayPay est une solution prédictive d'automatisation de gestion du poste client qui s'appuie sur le traitement automatique des données et des informations de paiement pour accélérer le recouvrement. YayPay fournit des informations sur les comptes clients en temps réel, calcule les indicateurs clés de recouvrement en un clic et prédit les flux de trésorerie en s'appuyant sur l’intelligence artificielle. Intégrée à de multiples applications de comptabilité, d'ERP, de facturation et de CRM, YayPay est conçue pour simplifier les processus de gestion des créances afin d’aider les entreprises à mieux anticiper le paiement des factures, à mieux gérer la relation client et à améliorer leur chiffre d’affaires.

1 Sur la base du taux de change €/$ de référence de la BCE au 28 juillet 2020.







