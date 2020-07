EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta II kvartali müügitulu oli kokku 2,422 miljonit eurot (2019 II kvartal: 2,321 miljonit eurot), kasvades aastaga 4,4%. 2020. aasta veebruari lõpus soetatud kahe kinnistu (airBaltic büroohoone ja Kekava logistikakeskus Riias) ning eelmise aasta lõpus valminud Tähesaju Hortese müügitulu oli samal perioodil kokku 386 tuhat eurot, s.t selle aasta II kvartali müügitulu kasvust moodustas uute kinnisvarainvesteeringute müügitulu 16,6%. Ülejäänud kinnisvarainvesteeringute müügitulu vähenes peamiselt Covid-19 negatiivsest majanduslikust mõjust ja sõlmitud üürialanduse kokkulepetest tulenevalt.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta I poolaasta müügitulu oli 4,865 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 4,636 miljonit eurot), kasvades aastaga 4,9%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli 2020. aasta I poolaasta jooksul kokku 3,132 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 2,882 miljonit eurot), kasvades aastaga 8,7%. Kontserni teenis Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebakindlusest, eeldatavast rahavoogude vähenemisest ning sellest tulenevast kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse vähenemisest oma tegevusaja esimese puhaskahjumi kogusummas 1,065 miljonit eurot.

2020. aasta esimesel poolaastal teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 3,8 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 3,6 miljonit eurot). Sellest EBITDA kasvust on 0,3 miljonit eurot seotud airBalticu büroohoone ja Kekava logistikahoone lisandumisega ning 0,2 miljonit eurot on seotud Tähesaju Hortese üüritulu lisandumisega fondi kinnisvaraportfelli. EBITDA on Covid-19 kriisist ja sellest tulenevatest ajutistest allahindlustest võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,2 miljonit eurot. Kõik ajutised allahindlused lõpevad hiljemalt selle aasta septembris. Fondi juhtkonna hinnangul on Covid-19 kriisist tulenev negatiivne majanduslik mõju fondi tulemustele väiksem kui seda algselt eeldati, mis osaliselt on seotud nii EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli hea hajutatusega sektorite ja riikide lõikes kui ka tugeva üürnikebaasi, hea kapitaliseerituse ja konservatiivse finantseerimisstrateegiaga.

2020. aasta juunis viis Colliers International läbi fondi kinnisvaraportfelli korralise hindamise, mis seekord Covid-19 tulenevast majanduslikust ebakindlusest oli varasemast veelgi konservatiivsem. Kui tootlikkuse määrad hindamiste sisendina ei muutunud ühegi kinnisvarainvesteeringu osas, siis tulenevalt intressimäärade tõusuootusest on enamuse objektide diskontomäärad tõusnud 0,3 protsendipunkti. Veelgi olulisemat mõju kinnisvarainvesteeringute väärtustele omas aga madalam rahavoogude prognoos, kus Colliers Internationali hinnangul 1 kuni 1,5 aasta plaanis võiks osade objektide puhul oodata üüritulu langust ca 4% selle tavapärasest tasemest. Kokkuvõttes langes fondi kinnisvaraportfelli väärtus hindamiste tulemusel 3,99 miljonit eurot (3,1%).

Kontserni varade maht 30.06.2020 seisuga oli 137,676 miljonit eurot (31.12.2019: 132,829 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 91% (31.12.2019: 85%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2020 oli 15,95 eurot (31.12.2019: 16,85 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus langes 2020. aasta I poolaastal kokku 5,4%. Aktsia puhasväärtus langes 5,6% peamiselt Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebastabiilsusest ning sellest mõjutatud kontserni kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse kahjumist tulenevalt. Seoses dividendide väljakuulutamisega summas 2 745 tuhat eurot 2020. aasta juunis langes aktsia puhasväärtus täiendavalt 4,2%. Ilma kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutuseta ja kasumi jaotamiseta oleks EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus 2020. aasta I poolaastal kasvanud 4,4%.

Järgmise 12 kuu jooksul saabub mitme kontserni tütarettevõtte laenulepingu tähtaeg. Enamus kontserni laene on sõlmitud 5-aastase tähtajaga, mis refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel. Järgmise 12 kuu jooksul refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 34,285 miljonit eurot, s.o 56,1% kogu laenuportfellist. Seisuga 30.06.2020 on kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) 2,01% (31.12.2019: 1,84)% ning LTV (Loan to Value) 54% (31.12.2019: 52%).

2020. aasta I poolaasta jooksul on kontsern teeninud vaba rahavoogu 1,7 miljonit eurot (2019 6 kuud: sama), millest sellel aastal lisandunud kinnisvarainvesteeringute rahavoog moodustab 234 tuhat eurot. Covid-19 tulenevast eriolukorrast põhjustatud üürilepingute allahindlused moodustasid 2020. aasta I poolaastal kokku 254 tuhat eurot, s.t üürnikega sõlmitud ajutistest erikokkulepetest tulenevalt on kontserni 2020. aasta I poolaasta vaba rahavoog langenud 13%.

2020. aasta juuni lõpu seisuga on kontsernil 13 (31.12.2019: 11) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 125,328 miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 118,053 miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

II kvartal I poolaasta € tuhandetes 2020 2019 2020 2019 Müügitulu 2 422 2 321 4 865 4 636 Müüdud teenuste kulu -59 -71 -147 -147 Brutokasum 2 363 2 250 4 718 4 489 Turustuskulud -43 -134 -136 -220 Üldhalduskulud -358 -376 -772 -664 Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest -3 986 1 460 -3 986 1 460 Muud äritulud ja -kulud -5 0 0 -1 Ärikasum -2 029 3 200 -176 5 064 Finantskulud -345 -392 -678 -730 Kasum enne tulumaksu -2 374 2 808 -854 4 334 Tulumaksukulu -59 -479 -211 -636 Aruandeperioodi koondkasum kokku -2 433 2 329 -1 065 3 698 Kasum aktsia kohta - tava -0,58 0,68 -0,25 1,11 - lahustatud -0,58 0,68 -0,25 1,11

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.06.2020 31.12.2019 € tuhandetes VARAD Raha ja raha ekvivalendid 10 920 12 986 Lühiajalised hoiused 0 6 000 Nõuded ja viitlaekumised 1 199 667 Ettemakstud kulud 55 51 Käibevara kokku 12 174 19 704 Kinnisvarainvesteeringud 125 328 113 011 Materiaalne põhivara 170 114 Immateriaalne põhivara 4 0 Põhivara kokku 125 502 113 125 VARAD KOKKU 137 676 132 829 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Laenukohustused 37 147 21 147 Tuletisinstrumendid 284 271 Võlad ja ettemaksed 4 062 1 132 Lühiajalised kohustused kokku 41 493 22 550 Laenukohustused 23 882 34 225 Muud pikaajalised võlad 790 609 Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 150 4 274 Pikaajalised kohustused kokku 28 822 39 108 Kohustused kokku 70 315 61 658 Aktsiakapital 42 225 42 225 Ülekurss 9 658 9 658 Kohustuslik reservkapital 1 323 936 Jaotamata kasum 14 155 18 352 Omakapital kokku 67 361 71 171 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 137 676 132 829

