Résultats du 1er semestre 2020

Communiqué de presse – Paris, le 30 juillet 2020

Résilience au premier semestre, renforcement des fondamentaux

Chiffre d’affaires de 12 189 millions d’euros au S1 : -1,1% en données comparables, -3,6% en données publiées Dynamique solide au 1 er trimestre ; un 2 e trimestre en repli de -5,7% en données comparables marqué par les mesures de confinement prises à l’échelle mondiale

Performance contrastée entre catégories et canaux de distribution : résilience des Produits Laitiers et d'Origine Végétale et de la Nutrition Spécialisée, en croissance au premier semestre de +3% en données comparables et repli des Eaux à -19% comme attendu Marge opérationnelle courante à 14,0% contre 14,7% l'année dernière Poursuite des efforts d'efficacité permettant de limiter les effets liés au COVID-19 tout en maintenant le niveau d'investissement dans les marques BNPA publié globalement stable à 1,55 € (-2%) et BNPA courant en baisse de -10% à 1,68 € Gestion rigoureuse de la trésorerie permettant une génération de free cash flow de 929 millions d'euros

à 1,55 € (-2%) et BNPA courant en baisse de -10% à 1,68 € Gestion rigoureuse de la trésorerie permettant une génération de free cash flow de 929 millions d’euros







Commentaire d’Emmanuel Faber, Président-Directeur Général





« Le deuxième trimestre a démarré alors que la pandémie de COVID-19 commençait à s’étendre à l’échelle globale, contraignant près de la moitié de la population mondiale à vivre confinée. Je voudrais remercier chacune et chacun chez Danone pour leur incroyable mobilisation ces derniers mois et leur engagement continu au service de l’excellence dans l’exécution. Grâce à eux et grâce à la culture de l’efficacité, de l’agilité et de la proximité que nous avons renforcée dans l’entreprise ces quatre dernières années, nous avons traversé les défis et les bouleversements de notre environnement de façon responsable tout en maintenant la préférence pour nos marques et en protégeant notre trésorerie lors de ce trimestre qui aura été l’un des plus difficiles dans l’histoire de Danone.

S’il reste difficile de prévoir les conséquences de la pandémie sur l’environnement macroéconomique et les habitudes de consommation pour le reste de l’année du fait de conditions de déconfinement encore incertaines, nous sommes confiants que le deuxième trimestre aura été le trimestre le plus difficile de l’année et qu’une amélioration séquentielle sera visible au second semestre.

Dans notre adaptation à ce nouveau monde créé par le COVID, nous gardons comme cap l’ambition d’une croissance supérieure durable et rentable et celle de montrer la voie pour partager la valeur créée dans un monde où les préoccupations sanitaires, sociales et environnementales guident nos actions et celles de nos marques. » Chiffres clés du premier semestre 2020





En millions d’euros sauf mention contraire S1 2019 S1 2020 Variation en données publiées Variation en données comparables Chiffre d’affaires 12 648 12 189 -3,6% -1,1% Résultat opérationnel courant 1 858 1 702 -8,4% -8,7% Marge opérationnelle courante 14,7% 14,0% -72 pb -120 pb Produits et charges opérationnels non courants (314) (123) +192 Résultat opérationnel 1 543 1 580 +2,3% Marge opérationnelle 12,2% 13,0% +76 pb Résultat net courant – Part du Groupe 1 221 1 100 -9,9% Résultat net non courant – Part du Groupe (186) (86) +101 Résultat net – Part du Groupe 1 035 1 015 -1,9% BNPA courant (en €) 1,87 1,68 -10,1% BNPA (en €) 1,58 1,55 -2,2% Free cash flow 1 083 929 -14,3% Trésorerie provenant de l’exploitation 1 435 1 305 -9,1%

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, résultat net courant, taux d’imposition courant, BNPA courant, free cash flow et dette financière nette, correspondent aux indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 6 à 9 ci-après.

I. RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre

Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 12,2 milliards d’euros, en baisse de -1,1% en données comparables, avec des volumes stables (+0,1%) et une baisse en valeur de -1,3% reflétant les effets mix en termes de canaux et de formats dans les Eaux. En données publiées, le chiffre d’affaires est en baisse de -3,6%, incluant (i) un effet de changement de périmètre (-0,8%), principalement lié à la déconsolidation d’Earthbound Farm à partir du 1er avril 2019, (ii) un effet négatif de la variation des taux de change (-2,1%), reflétant principalement le décrochage des monnaies en Amérique Latine et en Russie par rapport à l’euro depuis le début de l’année et enfin (iii) une contribution organique de l’Argentine à la croissance de +0,4%.

Après une forte dynamique au premier trimestre avec des ventes en hausse de +3,7%, les ventes ont été en repli de -5,7% au deuxième trimestre en données comparables, affectées par l'expansion de la pandémie de COVID-19 dans de nouvelles régions, notamment en Amérique latine, par le déstockage des achats de précaution enregistrés au premier trimestre et par le plein effet sur le trimestre de la fermeture des circuits hors domicile.

En millions d’euros

Excepté % T2

2019 T2

2020 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes S1

2019 S1

2020 Variation données publiées Variation données comparables Variation volumes



PAR POLE EDP 3 283 3 238 -1,4% +1,6% +1,8% 6 600 6 599 -0,0% +3,1% +2,3% Nutrition Spécialisée 1 866 1 792 -4,0% -2,2% -3,7% 3 696 3 739 +1,2% +2,7% +0,8% Eaux 1 346 925 -31,3% -28,0% -12,0% 2 352 1 851 -21,3% -19,1% -6,8%



PAR ZONE Europe & Noram1 3 471 3 352 -3,4% -3,5% -1,1% 6 851 6 822 -0,4% +0,5% +2,1% Reste du Monde 3 025 2 602 -14,0% -8,2% -3,9% 5 797 5 368 -7,4% -3,1% -1,7% TOTAL 6 496 5 954 -8,3% -5,7% -2,6% 12 648 12 189 -3,6% -1,1% +0,1%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Les dynamiques de croissance ont été contrastées entre les catégories et les canaux de distribution du portefeuille au cours du premier semestre. Les pôles Produits Laitiers et d’Origine Végétale et Nutrition Spécialisée, qui représentent 80% du chiffre d’affaires de l’entreprise, ont enregistré une croissance solide, tandis que les ventes du pôle Eaux ont baissé de -19%. En dehors des Eaux, la croissance des ventes en données comparables de l’entreprise a été de +3,0% au S1 et de +0,2% au T2. La performance par canal a également été très contrastée, les ventes en e-commerce ayant progressé de +30% au S1, tandis que les ventes dans les canaux hors domicile, représentant 11% du chiffre d’affaires de l’entreprise en 2019, ont baissé de -30% en données comparables.

Au niveau régional, l'Europe et l'Amérique du Nord ont affiché des ventes stables (+0,5%) au premier semestre, avec un repli de -3,5% au deuxième trimestre après un fort démarrage de l’année. L'Amérique du Nord, premier marché de Danone, a continué à enregistrer une dynamique solide au T2, tandis que les ventes en Europe ont baissé, affectées par le déstockage des achats de précaution enregistrés au mois de mars et par la baisse des ventes dans les circuits de consommation hors domicile dans les Eaux. Dans le Reste du Monde, alors que la tendance observée dans la zone CEI et en Chine a été globalement en ligne avec le trimestre précédent, le chiffre d’affaires a fortement diminué dans d'autres régions clés où la pandémie de COVID-19 a poursuivi son expansion, notamment en Amérique latine, en Indonésie et en Afrique.

Marge opérationnelle courante

Le résultat opérationnel courant de Danone s'est établi à 1,7 milliard d'euros au premier semestre. La marge opérationnelle courante s’élève à 14,0%, en baisse de 72 points de base par rapport à l’année dernière. Cette baisse inclut l’impact négatif pour 93 points de base des coûts supplémentaires directement liés au COVID-19 qui ont été engagés au cours du semestre pour assurer la sécurité des salariés et le maintien de la chaîne d’approvisionnement. Ces coûts s’élèvent à 114 millions d'euros et comprennent environ 40 millions d'euros de coûts sanitaires (achat de masques, gants, gel hydroalcoolique et tests), environ 35 millions d'euros de donations et primes spécifiques versées aux 60 000 salariés qui ont continué à travailler sur site pendant les périodes de confinement imposées par la pandémie, et environ 40 millions d'euros de coûts logistiques supplémentaires liés notamment à l'adaptation des entrepôts et aux surcoûts en termes de transport.

Sans ces coûts, la marge opérationnelle courante aurait été en hausse pour atteindre 14,9%, malgré un levier opérationnel en baisse et un effet mix de -80 pb sur la période provenant principalement du pôle Eaux. Pour compenser ces effets défavorables, l’entreprise a intensifié ses efforts en matière d’efficacité et de maîtrise des coûts. La baisse des dépenses marketing a été limitée (-23 pb sur le semestre) pour soutenir la compétitivité de nos marques. La marge opérationnelle publiée inclut par ailleurs un effet positif de changement de périmètre (+20 pb) et de devises (+33 pb), ainsi qu’un impact légèrement négatif de -6 pb de l’Argentine sur la marge.

La marge opérationnelle courante continuera de refléter au second semestre des coûts additionnels liés au COVID-19, un effet mix défavorable et des investissements en hausse alors que l’entreprise voit dans la crise un levier pour accélérer la transformation qui avait été engagée pour renforcer son modèle.

Résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%) S1 2019 S1 2020 Variation m€ Marge (%) m€ Marge (%) En données publiées En données comparables



PAR POLE EDP 621 9,4% 598 9,1% -35 pb -83 pb Nutrition Spécialisée 934 25,3% 987 26,4% +113 pb +54 pb Eaux 303 12,9% 117 6,3% -655 pb -638 pb



PAR ZONE Europe & Noram1 942 13,8% 880 12,9% -85 pb -110 pb Reste du Monde 915 15,8% 822 15,3% -48 pb -126 pb TOTAL 1 858 14,7% 1 702 14,0% -72 pb -120 pb



1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada



Performance par pôle

§ PRODUITS LAITIERS ET D’ORIGINE VEGETALE (EDP)

Le pôle Produits Laitiers et d’Origine Végétale (EDP) a affiché une croissance des ventes de +3,1% au S1 2020 en données comparables, et la marge est restée supérieure à 9%.

Après un fort premier trimestre, EDP a maintenu une bonne dynamique des ventes au deuxième trimestre, en hausse de +1,6% en données comparables, dont une augmentation de +1,8% des volumes et une baisse de -0,2% en valeur. L'Europe et l'Amérique du Nord ont affiché une croissance solide, reflétant la bonne résilience des Produits Laitiers, en croissance modérée au T2, et une pénétration accrue des Produits d’Origine Végétale, de nouveau en croissance à deux chiffres ce trimestre. Dans le reste du monde, les ventes dans la zone CEI ont été globalement similaires à celles du T1, tandis qu'en Amérique latine et en Afrique, elles ont enregistré un repli de près de -10%, les restrictions sanitaires mises en œuvre au T2 ayant affecté les ventes dans les magasins de proximité traditionnels - le plus grand canal de distribution dans ces régions.

§ NUTRITION SPECIALISEE

Le pôle Nutrition Spécialisée a enregistré une croissance des ventes de +2,7% au S1 2020 en données comparables. La marge s'est améliorée de +113 pb pour atteindre un niveau record de 26,4%, grâce aux synergies résultant de l'intégration des activités de Nutrition Infantile et de Nutrition Médicale.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a baissé de -2,2% en données comparables. Le prix moyen au kg a continué d’augmenter de +1,5% grâce à la poursuite de la premiumisation du portefeuille. Les volumes ont baissé de -3,7%, principalement en Europe, avec des ventes en baisse d’environ -10%, en raison d’un déstockage important qui a suivi un mois de mars au cours duquel les ventes avaient augmenté de façon exceptionnelle, de plus de +30%. Les ventes totales en Chine sont restées globalement stables, avec une bonne performance de l’activité Nutrition pour Adultes, et des ventes en Nutrition Infantile toujours affectées par la fermeture de la frontière de Hong-Kong et le maintien des restrictions de voyage. L’entreprise continue de se développer dans le pays sur le segment ultra-premium avec l'introduction de nombreuses innovations au cours du trimestre, notamment la gamme Aptamil Essensis. Ailleurs, l'entreprise a continué de bénéficier d'une forte dynamique, notamment en Asie du Sud-Est.

§ EAUX

Les ventes du pôle Eaux ont diminué de -19,1% au S1 2020 en données comparables. La marge s’est établie à 6,3%, pénalisée par une réduction du levier opérationnel, des effets mix défavorables en termes de canaux de distribution et de formats, et par des coûts additionnels liés au COVID-19.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a enregistré un repli de -28,0% en données comparables, avec une baisse de -12,0% des volumes et de -16,1% en valeur. Au niveau géographique, les ventes se sont détériorées dans toutes les régions compte tenu de l’expansion de la pandémie dans des zones qui en avaient été jusqu’alors relativement épargnées, sauf en Chine où la dynamique des ventes de la marque Mizone s’est améliorée par rapport au niveau de -40% enregistré au T1 mais est restée significativement négative compte tenu d’un taux de trafic des consommateurs encore en-deça des niveaux pre-COVID. En termes de format, les bonbonnes et les grands formats d’eaux ont connu une croissance de +12% au niveau mondial au T2, tandis que les petits formats, notamment les aquadrinks, ont été fortement touchés par le manque de consommateurs hors de leur domicile. Au global, les canaux de distribution hors domicile, qui représentent habituellement près de 45% des ventes du pôle Eaux au second trimestre, ont enregistré une chute des ventes de près de 50%, expliquant l’essentiel de la baisse enregistrée ce trimestre.

Résultat net et bénéfice net par action

Les Autres produits et charges opérationnels ont diminué à -123 millions d'euros, contre -314 millions d'euros l'année précédente, qui intégrait une perte exceptionnelle liée à la vente d'Earthbound Farm. Ce montant comprend principalement des dépenses liées à certains coûts de réorganisation dans les pôles Produits Laitiers et d’Origine Végétale et Nutrition Spécialisée. La marge opérationnelle publiée est par conséquent en hausse de +76 pb, passant de 12,2% à 13,0%.

Les coûts financiers nets ont diminué de 12 millions d'euros pour atteindre 170 millions d'euros, compte tenu des émissions obligataires réalisées au cours du semestre à des taux attractifs, et d’effets de change favorables. Le taux d'imposition courant s’est maintenu à 27,0%, en ligne avec l'année précédente. Le résultat net courant des sociétés mises en équivalence a diminué de 51 millions d'euros à 21 millions d'euros, reflétant la détérioration des performances de Mengniu et Yashili en Chine. La part des intérêts minoritaires courant a diminué de 13 millions d'euros par rapport au S1 2019, reflétant une détérioration de la performance au sein des entités détenues par des minoritaires, notamment celle d’Aqua en Indonésie.

En conséquence, le BNPA courant s'est établi à 1,68 €, en baisse de -10% par rapport à l'année dernière, mais le BNPA publié a diminué plus légèrement (-2% à 1,55 €), les éléments non courants ayant baissé d’environ 100 millions d'euros au total, de -186 millions d’euros à -86 millions d’euros.

S1 2019 S1 2020 (en millions d’euros excepté %) Courant Non-courant Total Courant Non-courant Total Résultat opérationnel courant 1 858 1 858 1 702 1 702 Autres produits et charges opérationnels (314) (314) (123) (123) Résultat opérationnel 1 858 (314) 1 543 1 702 (123) 1 580 Coût de l’endettement financier net (118) (118) (110) (110) Autres produits et charges financiers (65) 0 (65) (60) 0 (60) Résultat avant impôts 1 675 (314) 1 361 1 532 (123) 1 410 Impôt sur les bénéfices (453) 126 (327) (414) 36 (378) Taux d’imposition effectif 27,0% 24,0% 27,0% 26,8% Résultat net des sociétés intégrées 1 222 (188) 1 034 1 118 (86) 1 032 Résultat net des sociétés mises en équivalence 51 1 51 21 0 22 Résultat net 1 273 (187) 1 085 1 139 (86) 1 053 • Part du groupe 1 221 (186) 1 035 1 100 (86) 1 015 • Part des intérêts minoritaires 52 (1) 51 39 (0) 39 BNPA (€) 1,87 1,58 1,68 1,55

Flux de trésorerie et endettement

Le free cash flow s'est établi à 929 millions d'euros au premier semestre, en baisse de -14,3% par rapport à l'année précédente, reflétant la contraction de la performance opérationnelle, un besoin en fonds de roulement détérioré par une augmentation des stocks et par un soutien financier aux partenaires, et des investissements en hausse, représentant 3,1% des ventes au S1 contre 2,8% l'année dernière.

Au 30 juin 2020, la dette nette de Danone s’est établie à 13,5 milliards d’euros, en hausse de 674 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2019, intégrant la dette relative au paiement du dividende au titre des résultats 2019 aux actionnaires de Danone, pour un montant de 1,4 miliard d’euros.

II. PERSPECTIVES

L’activité reste difficile à prévoir au second semestre, alors que le contexte reste volatil et que de grandes incertitudes demeurent quant à la gravité, la durée et les conséquences de la pandémie sur l’environnement macroéconomique, les conditions de déconfinement, les habitudes de consommation pour le reste de l’année. Danone n'est par conséquent pas en mesure de fournir à ce stade une mise à jour de ses perspectives financières pour l'année 2020.

III. OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SUR LA PÉRIODE

5 mai 2020 : Danone a annoncé la nomination de Shane Grant en tant que Directeur Général de Danone North America, à compter du 11 mai 2020, pour diriger l'activité EDP sur ce marché.



Danone a annoncé la nomination de Shane Grant en tant que Directeur Général de Danone North America, à compter du 11 mai 2020, pour diriger l'activité EDP sur ce marché. 3 juin 2020 : Danone a lancé une nouvelle émission obligataire de 800 millions d’euros. Faisant suite à une précédente émission obligataire de 800 millions d’euros réalisée avec succès le 11 mars dernier, l’opération a permis à Danone de tirer parti de conditions de marché favorables pour continuer à accroître sa flexibilité financière, allonger la maturité de sa dette et en optimiser le coût. L'émission, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de Danone, a une maturité de 9 ans et est assortie d’un coupon de 0,395%.



26 juin 2020 : A la suite de son assemblée générale 2020 , Danone est devenue la première société cotée à adopter le statut d'"Entreprise à Mission", avec le soutien de plus de 99% de ses actionnaires. L'assemblée générale a approuvé toutes les autres résolutions soumises au vote, notamment la fixation du dividende à 2,10 € par action au titre de l'exercice 2019, conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

2,10 € par action au titre de l'exercice 2019, conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.



A la suite de son assemblée générale 2020 Danone est devenue la première société cotée à adopter le statut d’"Entreprise à Mission", avec le soutien de plus de 99% de ses actionnaires. L'assemblée générale a approuvé toutes les autres résolutions soumises au vote, notamment la fixation du dividende à 2,10 € par action au titre de l'exercice 2019, conformément à la recommandation du Conseil d'Administration. 16 juillet 2020 : Danone a annoncé une série d'investissements pour renforcer ses capacités locales et accélérer le développement de son pôle Nutrition Spécialisée en Chine. D’un montant total d'environ 100 millions d'euros (790 millions de RMB), ces investissements recouvrent la création d'un centre de recherche en « science ouverte » situé à Shanghai, l'acquisition d’un site local de production de lait infantile et des capacités renforcées pour développer son offre de produits alimentaires spécialisés à des fins médicales. Danone a également annoncé la certification B CorpTM de sa filiale dédiée à la nutrition infantile dans le pays, devenant ainsi la plus grande entreprise certifiée B CorpTM en Asie. Cela porte à 24 le nombre de filiales certifiées B Corp à ce jour, qui représentent environ 45% du chiffre d’affaires mondial de Danone.

IV. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les comptes consolidés résumés du 1 er semestre 2020 ont été examinés par le Conseil d’Administration réuni le 29 juillet 2020. Des procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés ont été effectuées par les Commissaires aux comptes de Danone.



semestre 2020 ont été examinés par le Conseil d’Administration réuni le 29 juillet 2020. Des procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés ont été effectuées par les Commissaires aux comptes de Danone. Le rapport financier semestriel du premier semestre 2020 est disponible sur le site internet de Danone ( www.danone.com ).

V. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DÉFINIS PAR LES NORMES IFRS

Impacts IAS29 sur les données publiées

Danone applique la norme IAS29 à l’Argentine depuis le 1er juillet 2018. La norme IAS29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs du pays en hyperinflation ainsi que son compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entrainant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistrée en résultat net. De plus, les états financiers de ce pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T2 2020 S1 2020 Chiffre d’affaires -1,5 -10 Crossance du chiffre d’affaires (%) -0,0% -0,1% Résultat opérationnel courant -11 Résultat net courant – Part du Groupe -14

Répartition du chiffre d’affaires au S1 2020 par trimestre après application de l’IAS29

Le chiffre d’affaires du S1 2020 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T2 2020 publié ;

le chiffres d’affaires du T1 2020 résultant de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 juin au chiffre d’affaires des entités argentines (application du taux d’inflation en Argentine jusqu’au 30 juin 2020 et conversion en euros au taux de clôture du 30 juin 2020) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

€ millions T1 2020(1) T2 2020 S1 2020 EDP 3 361 3 238 6 599 Nutrition Spécialisée 1 948 1 792 3 739 Eaux 927 925 1 851 Total 6 235 5 954 12 189

(1) Résulte de l’application d’IAS29 jusqu’au 30 juin 2020 au chiffre d’affaires T1 des entités argentines.

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent, le périmètre de consolidation de l’exercice précédent et de l’exercice en cours excluant les entités argentines depuis le 1er janvier 2019 ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).



Passage des données publiées aux données comparables

(en millions d’€ sauf %) S1 2019 Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution organique de l’Argentine Variations en données comparables S1 2020 Chiffre d’affaires 12 648 (0,8%) (2,1%) +0,4% (1,1%) 12 189 Marge opérationnelle courante 14,7% +20 pb +33 pb -6 pb -120 pb 14,0%

Danone a apporté des clarifications à la définition de ses indicateurs de performance courants, sans en modifier leur contenu ni leur mode de calcul qui sont détaillés ci-après.

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques et de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Les autres produits et charges financiers non courants correspondent aux produits et charges financiers qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la gestion financière courante de Danone. Ils incluent principalement les variations de valeur des participations non consolidées.

Les impôts sur bénéfices non courants correspondent aux impôts relatifs aux éléments non courants ainsi qu’aux produits et charges d’impôts qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante de Danone.

Le taux d’imposition courant mesure le taux d’imposition relatif à la performance courante de Danone et correspond au ratio produits et charges d'impôts relatifs aux éléments courants sur le résultat courant avant impôts.

Le résultat des sociétés mises en équivalence non courant comprend des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de ces sociétés et altèrent l’appréciation de leur performance courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession de sociétés et de participations mises en équivalence ;

les dépréciations d’écarts d’acquisition ;

les éléments non courants tels que définis par Danone et issus de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.

Le résultat net courant correspond à la part du Groupe dans le Résultat net courant consolidé. Le Résultat net courant exclut les éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance courante et son évolution. Les éléments non courants correspondent aux Autres produits et charges opérationnels, aux Autres produits et charges financiers non courants, aux impôts non courants ainsi qu’au résultat des sociétés mises en équivalence non courant. Ces éléments, exclus du Résultat net courant, représentent le Résultat net non courant.

Le BNPA courant correspond au ratio Résultat net courant – Part du Groupe ajusté du financement hybride sur nombre d’actions dilué. En effet, conformément aux normes IFRS, le résultat utilisé pour le calcul du BNPA est ajusté du coupon dû au titre de la période présenté net d’impôts.

S1 2019 S1 2020 Courant Total Courant Total Résultat net - Part du Groupe (en millions d’€) 1 221 1 035 1 100 1 015 Coupon relatif au financement hybride net d’impôts

(en millions d’€) (7) (7) (7) (7) Nombre d'actions • Avant dilution 647 640 873 647 640 873 648 871 267 648 871 267 • Après dilution 648 454 100 648 454 100 649 710 104 649 710 104 BNPA (en €) • Avant dilution 1,87 1,59 1,68 1,55 • Après dilution 1,87 1,58 1,68 1,55

Le free cash flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3 Révisée, avant prise en compte (i) des frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.

(en millions d’€) S1 2019 S1 2020 Trésorerie provenant de l'exploitation 1 435 1 305 Investissements industriels (359) (381) Cessions et réalisations d'actifs industriels &

Frais d’acquisitions avec prise de contrôle1 8 5 Free cash-flow 1 083 929

1 Correspond aux frais d'acquisition avec prise de contrôle effectivement versés au cours de l'exercice

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, après exclusion des Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle, et nette des Disponibilités, des Placements à court terme et des Instruments dérivés – actifs en gestion de la dette nette.

(en millions d’€) Au 31 décembre 2019 Au 30 juin 2020 Dettes financières non courantes1 12 906 14 441 Dettes financières courantes1-3 4 474 5 357 Placements à court terme (3 631) (5 102) Disponibilités (644) (769) Instruments dérivés – actifs non courants2 (271) (375) Instruments dérivés – actifs courants2 (16) (58) Dette nette 12 819 13 493 ·Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante (13) (13) ·Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part courante (469) (392) Dette financière nette 12 337 13 088

1 Y compris instruments dérivés – passifs. Depuis le 1er janvier 2019, comprend également la dette relative aux contrats de location en application d’IFRS16

2 En gestion de la dette uniquement

3 Intégrant en 2020 la dette relative au paiement du dividende 2019 aux actionnaires de Danone à hauteur de 1,4 milliard d’euros.

o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs, tenue par Emmanuel Faber, Président-Directeur Général, et Cécile Cabanis, Directrice Générale Finances, sera diffusée en direct aujourd’hui à 9h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com . Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.





ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par pôle et par zone géographique (en millions d’euros)

Premier

trimestre Deuxième trimestre Premier

semestre 2019 2020 2019 2020 2019 2020 PAR POLE EDP 3 308 3 364 3 283 3 238 6 600 6 599 Nutrition Spécialsiée 1 828 1 949 1 866 1 792 3 696 3 739 Eaux 1 002 928 1 346 925 2 352 1 851 PAR ZONE Europe & Noram1 3 381 3 469 3 471 3 352 6 851 6 822 Reste du Monde 2 757 2 772 3 025 2 602 5 797 5 368 Total 6 138 6 242 6 496 5 954 12 648 12 189





Premier

trimestre

2020 Deuxième trimestre

2020 Premier

semestre

2020 Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables Variation historique Variation en données comparables PAR POLE EDP +1,7% +4,6% -1,4% +1,6% -0,0% +3,1% Nutrition Spécialsiée +6,6% +7,9% -4,0% -2,2% +1,2% +2,7% Eaux -7,4% -6,8% -31,3% -28,0% -21,3% -19,1% PAR ZONE Europe & Noram1 +2,6% +4,7% -3,4% -3,5% -0,4% +0,5% Reste du Monde +0,5% +2,6% -14,0% -8,2% -7,4% -3,1% Total +1,7% +3,7% -8,3% -5,7% -3,6% -1,1%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada





Pièce jointe