R É SULTATS SEMESTRIELS 2020

Forte mobilisation du Groupe pendant la crise sanitaire

Poursuite de la croissance des renouvelables

Résilience de l’EBITDA et recul limité du RNC sur le semestre

Mise en œuvre d’un plan de réduction de coûts et de cessions

Adoption de sa « Raison d’être » par le Groupe

Résultats financiers du 1er semestre 2020

Chiffre d’affaires 34,7 Mds€ - 4,9 % org. (1)

EBITDA 8,2 Mds€ - 1,6 % org.

Résultat net courant (2) 1,3 Mds€ - 9,6 %

Résultat net part du Groupe - 0,7 Mds€ -

Faits marquants

1/ Forte mobilisation du Groupe pendant la crise sanitaire

Des dispositifs spécifiques de protection des salariés et des prestataires ont été mis en place

Une réponse digitale forte pour le travail à distance des salariés du Groupe : ~ 70 000 connections simultanées en France

2/ Poursuite de la croissance des renouvelables

Solaire :

Emirats Arabes Unis : construction achevée de DEWA III (800 MWc), la plus grande centrale solaire d’EDF ; appel d’offre remporté et PPA signé par EDF et Jinko pour la construction du parc Al Dhafra (2 GWc), le plus grand projet solaire au monde à date

Éolien :

France : lancement de la construction du parc éolien en mer de Fécamp (500 MW)

Chine : participation d’EDF aux projets éoliens en mer de Dongtaï IV et V

Stockage :

Signature d’un PPA (22 ans) pour le projet solaire de Chuckwalla (200 MWc) couplé à un système de stockage (180 MW) aux États-Unis

Hydraulicité supérieure à la moyenne : Lac France proche des niveaux record sur 30 ans à fin juillet 2020

3/ Développements dans le nucléaire

Estimation de production d’origine nucléaire d’EDF en France pour l’exercice 2020, ajustée à environ 315-325 TWh contre 300 TWh estimés le 16 avril dernier

Hinkley Point C : jalon « J-zéro » (3) atteint pour le 2 ème réacteur de la centrale, conformément au calendrier

atteint pour le 2 réacteur de la centrale, conformément au calendrier Sizewell C : Demande d'autorisation d'aménagement (DCO) (4) soumise aux autorités et jugée recevable le 24 juin 2020

soumise aux autorités et jugée recevable le 24 juin 2020 Fonctionnement nominal des deux EPR de Taishan

Ralentissement des chantiers de construction et de maintenance du parc dû au Covid, en France et au Royaume-Uni

4/ Clients et services

Performance commerciale en France :

Part de marché électricité des clients résidentiels : ralentissement des pertes clients nettes de -420 000 (5) S1 2020 vs -618 000 S1 2019

S1 2020 vs -618 000 S1 2019 Plus de 720 000 clients électricité résidentiels ont souscrit une offre de marché EDF

Plus de 1,6 million de clients gaz résidentiels

5/ Nombreux succès à l’international, en particulier dans l’hydraulique

6/ Adoption d’un plan de réduction de coûts et de cessions pour compenser les effets de la crise sanitaire











Objectif 2020



àEBITDA (6) : 15,2 – 15,7 Mds€



Ambitions 2020-22 Réduction des charges opérationnelles (7) 500 M€ entre 2019 et 2022



500 M€ entre 2019 et 2022 Cessions Groupe 2020-2022 (8) : ~ 3 Mds€



: ~ 3 Mds€ Endettement financier net / EBITDA (6) ~ 3x chaque année

Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 29 juillet 2020 sous la présidence de Jean-Bernard Lévy, a arrêté les comptes consolidés résumés du semestre clos le 30 juin 2020.

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré : « Tout au long de la crise sanitaire, les salariés d’EDF se sont plus que jamais mobilisés pour assurer leurs missions essentielles au service de nos clients partout où nous sommes implantés. Malgré le ralentissement économique, l’impact de la crise sur nos principaux indicateurs financiers reste contenu, attestant de la résilience de notre Groupe. Ce contexte nous impose l’adoption d’un plan d’économies et de cessions qui nous permettra de poursuivre le déploiement de notre stratégie CAP 2030 et de maintenir sous contrôle notre endettement. La décarbonation de l’économie, alliant la lutte contre le réchauffement climatique et la croissance durable, est une opportunité de développement pour EDF »





Évolution des résultats du groupe EDF

(en millions d’euros) S1 2019 (9) retraité S1 2020 Variation

(%) Variation organique

(%) Chiffre d’affaires 36 484 34 710 - 4,9 - 4,9 EBITDA 8 360 8 196 - 2,0 - 1,6 EBIT 3 677 1 624 - 55,8 Résultat net part du Groupe 2 498 - 701 - Résultat net courant (2) 1 402 1 267 - 9,6

Évolution de l’EBITDA du groupe EDF

(en millions d’euros) S1 2019 (9) retraité S1 2020 Variation organique (%) France – Activités de production et commercialisation 3 971 3 894 - 1,9 France – Activités régulées 2 578 2 460 - 4,6 EDF Renouvelables 405 418 + 14,1 Dalkia 195 165 - 14,9 Framatome 74 98 + 28,4 Royaume-Uni 128 438 + 246,1 Italie 342 380 - 0,3 Autre international 166 208 + 31,9 Autres métiers 501 135 - 70,5 Total Groupe 8 360 8 196 - 1,6

L’EBITDA du premier semestre 2020 est en légère baisse par rapport au premier semestre 2019. Malgré une production nucléaire en recul en France, il bénéficie de meilleures conditions de prix au Royaume-Uni et en France ainsi que de meilleures conditions hydrologiques. La crise sanitaire affecte l’EBITDA du Groupe pour un montant estimé à -1 010 millions d’euros (10) à fin juin 2020 en raison principalement d’une moindre production nucléaire, de la baisse de la demande qui affecte les activités de distribution et de fourniture d’électricité ainsi que du ralentissement ou du report des chantiers et des activités de travaux et de services auprès des clients.





Performance opérationnelle

La production nucléaire en France s’établit à 174,0 TWh, en baisse de 29,7 TWh par rapport au premier semestre 2019 (dont environ 13 TWh en lien avec la crise sanitaire).

La production hydraulique en France s’élève à 26,0 TWh (1), en hausse de 29,4 % (+ 5,9 TWh) par rapport à 2019 qui avait connu des conditions hydrologiques défavorable au premier semestre 2019.

Au Royaume-Uni, la production nucléaire s’est établie à 22,7 TWh, en baisse de 1,8 TWh par rapport au premier semestre 2019. Cette baisse est liée au calendrier des opérations de maintenance et d’arrêts réglementaires. La production est toujours pénalisée par les arrêts d’Hunterston B et Dungeness B.

En Belgique, la production nucléaire tout comme la production éolienne sont en augmentation.

La production d’EDF Renouvelables s’élève à 7,9 TWh (+ 0,6 TWh) soit une évolution de + 7,4 % en organique portée par les nouvelles capacités éoliennes et solaires mises en service fin 2019 (USA, Canada, France, Inde) et de bonnes conditions de vent et d’ensoleillement.

Adoption d’un plan de réduction de coûts et de cessions

Pour compenser les impacts de la crise sanitaire sur la situation financière du Groupe, un plan d’économies et un plan de cessions sont mis en œuvre. Ils visent un nouvel effort de baisse des coûts, avec une cible de 500 millions d’euros de réduction des charges opérationnelles (2) entre 2019 et 2022, ainsi qu’une stabilisation des investissements nets à environ 15,0 milliards (3) en moyenne par an sur la période 2020 - 2022.

En outre, de nouvelles cessions (4) d’actifs seront engagées, avec un objectif d’environ 3 milliards d’euros sur 2020 à 2022.

Ce plan d’action vise à permettre la poursuite du déploiement de la stratégie CAP 2030 tout en assurant la solidité du bilan du Groupe avec un ratio d’endettement financier rapporté à l’EBITDA maintenu à environ 3x chaque année sur la période 2020-22.

Perspectives de réforme du cadre de régulation du nucléaire existant en France

Les échanges entre les services de l’État et la Commission Européenne se poursuivent sur la refonte de la régulation du parc nucléaire français, sans certitude d’aboutissement à ce stade. Il s’agit de définir un cadre de régulation approprié et équilibré pouvant également conduire à engager une réorganisation des activités du Groupe permettant de renforcer ses capacités d’investissement dans la transition énergétique.

Résultat Net et dividende

Le résultat financier représente une charge de 2 302 millions d’euros au premier semestre 2020, en dégradation de 2 171 millions d’euros par rapport au premier semestre 2019, en raison principalement de la variation négative de juste valeur du portefeuille des actifs dédiés (2 631 millions d’euros) dans un contexte de marchés financiers dégradés. Pour rappel, cette variation de juste valeur n’est pas intégrée dans le calcul du résultat net courant.

Le résultat net courant s’établit à 1 267 millions d’euros à fin juin 2020, en baisse de 135 millions d’euros par rapport au premier semestre 2019. Cette évolution reflète la baisse de l’EBITDA et la hausse des amortissements qui sont partiellement compensés par une amélioration du résultat financier courant du fait de la stabilité du taux réel d’actualisation au 30 juin 2020 contre une baisse au 30 juin 2019.





Le résultat net part du Groupe s’élève à - 701 millions d’euros à fin juin 2020, essentiellement du fait d’éléments non récurrents.

Le Groupe ne distribuera pas d’acompte sur dividende en 2020. Il maintient son objectif de taux de distribution du Résultat net courant (5) entre 45 - 50 % pour les années 2020 à 2022, l’État s’étant engagé à opter pour un paiement en actions du dividende relatif aux exercices 2020 et 2021.

Cash-flow et endettement financier net

Le cash-flow Groupe s’établit à - 1 889 millions d’euros à fin juin 2020 (contre + 1 047 millions d’euros à fin juin 2019) en raison principalement de la dégradation du BFR de - 1 364 millions d’euros. Celle-ci s’explique notamment par la dégradation du besoin en fonds de roulement lié à la CSPE en raison d’une production renouvelable significative en France dans un contexte de prix bas au premier semestre 2020 (- 715 millions d’euros).

Les investissements nets, hors cessions, hors HPC et Linky, s’élèvent à 5 875 millions d’euros à fin juin 2020. Les investissements totaux, y compris HPC et Linky, s’élèvent à 6 988 millions d’euros.

Le cash-flow généré par les opérations (6) s’établit à 597 millions d’euros, en baisse de 1 908 millions d’euros par rapport au premier semestre 2019.

31/12/2019 30/06/2020 Endettement financier net (7) (en milliards d'euros) 41,1 42,0 Endettement financier net / EBITDA (8) 2,46x 2,54x





Principaux résultats du Groupe par segment

France – Activités de production et commercialisation





(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) Chiffre d’affaires (9) 14 299 14 449 + 1,0 EBITDA 3 971 3 894 - 1,9

Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 du segment France - Activités de production et commercialisation s’élève à 14 449 millions d’euros, en hausse organique de + 1,0 % par rapport au premier semestre 2019.

L’EBITDA est en baisse organique de 1,9 % par rapport au premier semestre 2019 et s’élève à 3 894 millions d’euros.

Au global, la crise sanitaire affecte l’EBITDA du segment France - Activités de production et commercialisation pour un montant estimé à - 482 millions d’euros en lien avec la moindre disponibilité nucléaire (environ

- 13 TWh), la baisse de la consommation et l’augmentation estimée des créances clients irrécouvrables.

La baisse de production nucléaire (environ - 17 TWh hors effet de la crise sanitaire), partiellement compensée par la hausse de la production hydraulique (+ 5,6 TWh après déduction de pompage), a un effet défavorable estimé à - 494 millions d’euros.

Le décalage des arrêts de tranches sur 2020 affectera aussi le programme de maintenance des exercices 2021 et 2022 (dont la prévision de production nucléaire est estimée entre 330 et 360 TWh chaque année) (10). Concernant le Grand Carénage, le retour d’expérience des VD4 900 MW et les discussions en cours avec l’ASN pourraient conduire à des investissements additionnels dans les années à venir au titre de ce programme, dont une revue est en cours.

Cette évolution est partiellement compensée par des effets prix énergie positifs pour un montant estimé à 709 millions d’euros du fait des hausses tarifaires (11) de juin 2019 et de février 2020 (cette dernière intégrant la moitié du rattrapage du décalage tarifaire du premier semestre 2019) et des conditions favorables sur le marché spot.

Sur le marché aval, l’érosion des parts de marché est plus que compensée par l’évolution positive des prix de la capacité et par une moindre charge de la composante CEE pour un montant global favorable estimé à + 302 millions d’euros.

Les charges opérationnelles (12) ont diminué de 84 millions d’euros, soit - 2,2 %, principalement en lien avec la baisse des effectifs et l’optimisation du parc immobilier.

Par ailleurs, divers autres éléments pèsent sur l’EBITDA à hauteur de - 196 millions d’euros.

S’agissant de Flamanville 3, dans le contexte de la crise sanitaire, toutes les activités de construction sur site ont été temporairement interrompues entre mi-mars et début mai, ce qui pourrait engendrer des délais et des coûts supplémentaires. L’instruction de la remise à niveau des soudures du circuit secondaire principal et d’autres sujets techniques se poursuit, et reste soumise à l’approbation de l’ASN.





France – Activités régulées (13)





(en millions d’euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) Chiffre d’affaires (14) 8 307 8 139 - 2,0 EBITDA 2 578 2 460 - 4,6

Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 du segment France - Activités régulées s’élève à 8 139 millions d’euros, en baisse organique de 2,0 % par rapport au premier semestre 2019.

L’EBITDA s’élève à 2 460 millions d’euros, en baisse organique de 4,6 % par rapport au premier semestre 2019.

La baisse des volumes distribués et des prestations de raccordement au réseau reflète l’impact de la crise sanitaire sur l’activité. Celui-ci est estimé au total à - 212 millions d’euros à fin juin 2020.

Le climat a eu un effet défavorable estimé à - 152 millions d’euros.

L’évolution des prix a un effet positif de + 223 millions d’euros en lien principalement avec l’évolution des indexations du TURPE 5 (15) distribution et transport intervenues au 1er août 2019.





Énergies Renouvelables

EDF Renouvelables

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) (16) Chiffre d'affaires (17) 776 770 + 5,0 EBITDA 405 418 + 14,1 dont EBITDA production 472 471 + 6,9

Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 du segment EDF Renouvelables s’élève à 770 millions d’euros, en hausse organique de 5,0 % par rapport au premier semestre 2019.

L’EBITDA s’élève à 418 millions d’euros, en hausse organique de 14,1 % par rapport au premier semestre 2019.

Les effets de la crise sanitaire sont non significatifs pour les activités d’EDF Renouvelables.

Cette forte progression est liée d’une part à la croissance de l’EBITDA de la production (471 millions d’euros, soit + 6,9% en organique) tirée par des volumes produits représentant 7,9 TWh (+ 7,4%) et d’autre part aux opérations de « Développement-Vente d’Actifs Structurés » toujours soutenues au premier semestre 2020 principalement aux États-Unis.

Le portefeuille brut de projets en construction s’élève à 5,9 GW dont 3,1 GW en éolien terrestre, 1,6 GW en éolien en mer et 1,0 GW en solaire.

Renouvelables Groupe (18)

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation (%) Variation organique (%) (1) Chiffre d'affaires (2) 2 134 2 074 -3 - 3 EBITDA 881 859 - 3 - 2 Investissements nets (489) (783) + 60

L’EBITDA de l’ensemble des Renouvelables du Groupe s’élève à 859 millions d’euros au premier semestre 2020, en baisse organique de - 2 % en raison de conditions de prix défavorables sur le marché spot pour la production hydraulique en France. Cet effet n’est que partiellement compensé par des conditions hydrologiques favorables (+ 29,4 % par rapport au premier semestre 2019) et une production renouvelable (éolien et solaire) en hausse qui bénéficie des mises en services et de meilleures conditions de vent et d’ensoleillement.

Les investissements nets sont en augmentation en raison de l’accélération du développement d’EDF Renouvelables aux Etats-Unis et d’un montant de subventions moins important qu’au premier semestre 2019.





Services Énergétiques

Dalkia

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (19) 2 152 1 988 - 14,3 EBITDA 195 165 - 14,9

Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 du segment Dalkia s’élève à 1 988 millions d’euros, en baisse organique de 14,3 % par rapport au premier semestre 2019.

L’EBITDA atteint 165 millions d’euros, en baisse organique de 14,9 % par rapport au premier semestre 2019.

L’évolution de l’EBITDA reflète l’impact de la crise sanitaire sur les volumes de ventes d’énergie et de services, en lien avec la fermeture de nombreux sites clients et le report de chantiers (montant estimé à

-39 millions d’euros).

Pour autant il convient de noter la résilience des activités de réseaux de chaleur et de services énergétiques puisque Dalkia est resté mobilisé aux côtés de ses clients, notamment pour assurer la continuité des services essentiels tels que dans le secteur hospitalier.

Services Énergétiques Groupe (20)

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation (%) Variation organique (%) Chiffre d'affaires (1) 2 873 2 584 - 10 - 11 EBITDA 216 188 - 13 - 20 Investissements nets (107) (181) + 69

L’EBITDA des Services Énergétiques au niveau du Groupe s’élève à 188 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une baisse organique de - 20 % du fait de l’impact de la crise sanitaire sur les activités de Dalkia, d’Edison et de Luminus.

La hausse des investissements nets est principalement liée à l’acquisition de Pod Point au Royaume-Uni. Elle n’est que partiellement compensée par les reports de chantiers de Dalkia en lien avec la crise sanitaire.





Framatome

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (21) 1 537 1 490 - 4,6 EBITDA (22) 207 211 + 0,9 EBITDA contributif groupe EDF 74 98 + 28,4

Le chiffre d’affaires à fin juin 2020 de Framatome s’élève à 1 490 millions d’euros, en baisse organique de 4,6 % par rapport au premier semestre 2019.

L’EBITDA de Framatome s’élève à 211 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une hausse organique de + 0,9 % (y compris la marge réalisée avec les entités du groupe EDF). La contribution de Framatome à l’EBITDA du Groupe s’élève à 98 millions d’euros, en hausse organique de 28,4 % par rapport au premier semestre 2019.

La crise sanitaire impacte les activités de la « Base Installée », les activités « Combustible » et les activités « Projets et Fabrication de composants » pour un montant total estimé à - 37 millions d’euros en EBITDA. Ces effets sont partiellement compensés par une baisse des frais généraux induite par la crise sanitaire.

La croissance de l’EBITDA reflète principalement un meilleur mix produits et un effet calendrier défavorable au premier semestre 2019 sur l’activité « Combustible ». L’EBITDA bénéficie aussi de la poursuite du plan de réduction des coûts opérationnels.

Framatome a finalisé l’acquisition des services nucléaires commerciaux de BWX Technologies Inc. (BWXT) aux États-Unis. Il étend son portefeuille d’équipements et d’outillages pour les inspections et la maintenance des centrales nucléaires, renforçant ainsi sa position dans le secteur de l’énergie nucléaire.





Royaume-Uni

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (23) 4 536 4 595 + 3,6 EBITDA 128 438 x3,5

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 s’élève à 4 595 millions d’euros, en hausse organique de 3,6 %.

L’EBITDA est en hausse et s’élève à 438 millions d’euros, soit x3,5 en variation organique.

La crise sanitaire a un impact négatif global sur l’EBITDA de -128 M€ principalement en lien avec la baisse des consommations (-12%) sur le portefeuille des clients industriels et professionnels.

L’évolution positive de l’EBITDA s’explique par la hausse des prix réalisés du nucléaire et par le rétablissement du marché de capacité. Ces éléments favorables sont partiellement impactés par une production nucléaire en baisse du fait d’opérations de maintenance et d’arrêts réglementaires.

Dans un contexte de forte intensité concurrentielle, le portefeuille de clients résidentiels est globalement stable et les marges sont en augmentation grâce à un meilleur mix clients.

Enfin, la crise sanitaire a ralenti la conduite des chantiers de construction et de maintenance nucléaire. Concernant HPC, le risque de retard sur le calendrier de mise en service est élevé. Il a été estimé en septembre 2019 à 15 mois pour l’Unité 1 (prévue fin 2025) et 9 mois pour l’Unité 2, ces délais induisant un coût supplémentaire d’environ £ 2015 0,7 Mds. Les impacts du Covid 19 sur le calendrier et les coûts sont en cours d’évaluation (y compris les impacts sur les conditions de production des fournisseurs et les délais de livraison associés) et accroissent le risque de report des dates de mise en service prévues. Une étude approfondie visant à évaluer la nécessité d’une mise à jour du calendrier et des coûts est actuellement en cours et sera finalisée dans les mois à venir.

Italie

(en millions d'euros) S1 2019

retraité (24) S1 2020 Variation organique (%) (25) Chiffre d'affaires (1) 4 044 2 909 - 28,8 EBITDA 342 380 - 0,3

En Italie, le chiffre d’affaires à fin juin 2020 s’élève à 2 909 millions d’euros, en baisse organique de 28,8 % par rapport au premier semestre 2019. L’EBITDA est globalement stable et s’élève à 380 millions d’euros.

Au global, la crise sanitaire affecte l’EBITDA de l’Italie pour un montant estimé à - 47 millions d’euros.

La contribution des activités de commercialisation est en baisse par rapport au premier semestre 2019 du fait de l’impact de la crise sanitaire sur les volumes gaz et électricité, notamment sur le segment des clients industriels (estimé à - 40 millions d’euros).

Dans les activités de services, les résultats sont en retrait pour les clients industriels du fait de la crise sanitaire (estimé à - 7 millions d’euros).

Dans les activités électricité, l’EBITDA est en recul du fait de la moindre disponibilité du parc CCGT (cycle combiné gaz) qui est partiellement compensée par la bonne performance des services systèmes.

Dans les activités gaz, l’EBITDA bénéficie d’une meilleure optimisation des contrats d’approvisionnement gaz à moyen et long terme.





Autre international

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (26) 1 365 1 244 - 5,3 EBITDA 166 208 + 31,9 Dont Belgique 100 135 + 34,0 Dont Brésil 65 54 + 3,1

Le chiffre d’affaires du segment Autre international s’élève à 1 244 millions d’euros à fin juin 2020, en baisse organique de 5,3 % par rapport au premier semestre 2019. L’EBITDA est en hausse organique de 31,9 %, à 208 millions d’euros.

En Belgique (27), l’EBITDA est en croissance organique (+ 34,0 %). La crise sanitaire a un impact défavorable sur l’EBITDA estimé à - 29 millions d’euros en lien avec la baisse de la consommation, des reventes sur les marchés dans des conditions de prix dégradées, la baisse des activités de services et des risques de recouvrement sur les créances commerciales. Pour autant, le premier semestre bénéficie d’une bonne performance de la production des parcs éoliens qui est en forte augmentation et s’élève à 642 GWh (+47 %) grâce à des conditions de vent favorables et au développement de la capacité installée. La capacité éolienne nette installée est en augmentation pour atteindre 485 MW (28) (soit + 10,7 % par rapport à fin juin 2019). La croissance est aussi portée par une meilleure production du parc nucléaire et des conditions de prix plus favorables qu’en 2019.

Au Brésil, l’EBITDA est en augmentation organique (+ 3,1 %) principalement en lien avec la réévaluation en novembre 2019 de + 5 % du prix du Power Purchase Agreement (PPA) attaché à la centrale d’EDF Norte Fluminense. Cet effet favorable est presque entièrement compensé par une hausse du prix du combustible liée à la dépréciation du Réal Brésilien face au Dollar. L’effet de la crise sanitaire au Brésil est non significatif.





Autres métiers

(en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 Variation organique (%) Chiffre d'affaires (29) 1 670 1 200 - 27,1 EBITDA 501 135 - 70,5 Dont Activité gazière (31) (296) x9,5 Dont EDF Trading 477 391 -15,3

Le chiffre d’affaires du segment Autres métiers s’élève à 1 200 millions d’euros, en baisse organique de 27,1 % par rapport au premier semestre 2019. L’EBITDA est en baisse organique de 70,5 %, à 135 millions d’euros.

Au global, la crise sanitaire affecte l’EBITDA du segment Autres métiers pour un montant estimé à

- 36 millions d’euros.

L’activité gazière est affectée par une provision pour contrats onéreux enregistrée en raison principalement de la révision à la baisse des spreads Europe - Etats-Unis à moyen et long terme.

L’EBITDA d’EDF Trading s’élève à 391 millions d’euros, en baisse organique de - 15,3 % par rapport à un premier semestre 2019 exceptionnel. La crise sanitaire affecte la marge de trading à hauteur d’un montant estimé à - 31 millions d’euros à fin juin du fait principalement de l’augmentation des provisions pour risque de contrepartie. Dans un contexte d’incertitudes liées à la crise, la performance des activités de trading reste soutenue générant un bon résultat au premier semestre.





Principaux faits marquants (30) postérieurs

à la communication du premier trimestre 2020

Événements majeurs

EDF a revu à la hausse son estimation de production d’électricité d’origine nucléaire pour 2020 (cf. CP du 2 juillet 2020).

EDF a lancé un appel d’offres pour la création d’un Fonds d’Epargne Salariale « Solidarité et Transition Energétique » (cf. CP du 18 juin 2020).

EDF a enrichi son offre de services pour faciliter la reprise d'activité des entreprises (cf. CP du 08 juin 2020).

EDF a lancé « CHECK », l’assistant digital pour un déménagement serein au budget maîtrisé (cf. CP du 26 mai 2020).

Participations, partenariats et projets d’investissements

EDF Renouvelables ( 31 )

EDF Renouvelables a signé un contrat pour un projet solaire avec stockage de 200 MW dans le Nevada (cf. CP du 29 juillet 2020).

Le consortium EDF - Jinko Power a remporté le plus puissant projet solaire au monde à Abu Dhabi (cf. CP du 27 juillet 2020).

EDF Renouvelables, Enbridge et wpd ont lancé la construction du parc éolien en mer de Fécamp (cf. CP du 2 juin 2020).

Les groupes EDF et China Energy Investment Corporation (CEI) sont partenaires pour construire, exploiter et réaliser la maintenance de 2 parcs éoliens en mer de Chine, Dongtai IV et V (cf. CP d’EDF Renouvelables du 2 juin 2020).

EDF Energy (32)

Le projet HPC a franchi un jalon majeur avec l’achèvement dans les délais du radier du 2 ème réacteur (cf. CP d’EDF Energy du 1 juin 2020).

réacteur (cf. CP d’EDF Energy du 1 juin 2020). EDF Energy a déposé la demande d’autorisation de construction (Development Consent Order - DCO) des 2 réacteurs EPR sur le site de Sizewell au Royaume-Uni (cf. CP d’EDF Energy du 27 mai 2020).





ANNEXES

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 (1) Chiffre d’affaires 34 710 36 484 Achats de combustible et d’énergie (16 550) (17 951) Autres consommations externes (2) (3 469) (3 658) Charges de personnel (7 020) (6 965) Impôts et taxes (2 813) (2 810) Autres produits et charges opérationnels 3 338 3 260 Excédent brut d’exploitation 8 196 8 360 Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading (323) 350 Dotations aux amortissements (3) (5 358) (4 839) (Pertes de valeur)/reprises (738) (45) Autres produits et charges d’exploitation (153) (149) Résultat d’exploitation 1 624 3 677 Coût de l’endettement financier brut (868) (925) Effet de l’actualisation (1 172) (1 801) Autres produits et charges financiers (262) 2 595 Résultat financier (2 302) (131) Résultat avant impôts des sociétés intégrées (678) 3 546 Impôts sur les résultats 42 (1 017) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 11 352 Résultat net des activités en cours de cession (161) (417) RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (786) 2 464 Dont résultat net - part du Groupe (701) 2 498 Résultat net des activités poursuivies – part du Groupe (544) 2 905 Résultat net des activités en cours de cession – part du Groupe (157) (407) Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (85) (34) Activités poursuivies (81) (24) Activités en cours de cession (4) (10) Résultat net part du Groupe par action en euros : Résultat par action (0,32) 0,72 Résultat dilué par action (0,32) 0,72 Résultat par action des activités poursuivies (0,27) 0,85 Résultat dilué par action des activités poursuivies (0,27) 0,85

Les données publiées au titre de l’exercice 2019 ont été retraitées de l’impact lié à l’évolution de la présentation de l’activité E&P en activité en cours de cession. Les autres consommations externes sont nettes de production stockée et immobilisée. Les dotations aux amortissements incluent les dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession.





Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d’euros) 30/06/2020 31/12/2019 Goodwill 10 135 10 623 Autres actifs incorporels 9 470 9 350 Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 58 750 58 413 Immobilisations en concessions des autres activités 7 061 6 860 Immobilisations de production et autres immobilisations corporelles du domaine propre et actifs au titre du droit d’utilisation 88 290 89 099 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 6 444 6 414 Actifs financiers non courants 46 272 46 219 Autres débiteurs non courants 2 077 1 930 Impôts différés actifs 498 557 Actif non courant 228 997 229 465 Stocks 14 023 14 049 Clients et comptes rattachés 13 044 15 606 Actifs financiers courants 26 449 29 401 Actifs d’impôts courants 505 286 Autres débiteurs courants 8 082 6 881 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 561 3 934 Actif courant 77 664 70 157 Actifs détenus en vue de leur vente 2 990 3 662 TOTAL DE L’ACTIF 309 651 303 284





CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

(en millions d’euros) 30/06/2020 31/12/2019 Capital 1 552 1 552 Réserves et résultats consolidés 43 312 44 914 Capitaux propres - part du Groupe 44 864 46 466 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 8 990 9 324 Total des capitaux propres 53 854 55 790 Provisions liées à la production nucléaire - Aval du cycle, déconstruction des centrales et derniers cœurs 54 680 55 583 Autres provisions pour déconstruction 1 573 1 573 Provisions pour avantages du personnel 20 368 20 539 Autres provisions 3 180 3 065 Provisions non courantes 79 801 80 760 Passifs spécifiques des concessions de distribution publique d’électricité en France 47 697 47 465 Passifs financiers non courants 54 568 57 002 Autres créditeurs non courants 4 976 4 928 Impôts différés passifs 2 249 2 295 Passif non courant 189 291 192 450 Provisions courantes 5 958 5 556 Fournisseurs et comptes rattachés 10 330 12 867 Passifs financiers courants 33 071 18 535 Dettes d’impôts courants 288 433 Autres créditeurs courants 15 878 16 610 Passif courant 65 525 54 001 Passifs détenus en vue de leur vente 981 1 043 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 309 651 303 284





Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 (2) Opérations d'exploitation : Résultat avant impôt (839) 3 168 Résultat des sociétés en cours de cession (161) (377) Résultat avant impôt des sociétés intégrées (678) 3 545 Pertes de valeur / (reprises) 738 45 Amortissements, provisions et variations de juste valeur 7 166 3 183 Produits et charges financiers 585 311 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 112 88 Plus ou moins-values de cession (74) (6) Variation du besoin en fonds de roulement (1 364) 1 076 Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 6 485 8 242 Frais financiers nets décaissés (660) (608) Impôts sur le résultat payés (368) 259 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies 5 457 7 893 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession 59 89 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation 5 516 7 982 Opérations d'investissement : Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise (96) (282) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 117 217 Investissements incorporels et corporels (7 475) (7 577) Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 31 41 Variations d'actifs financiers 4 580 1 799 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies (2 843) (5 802) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement en cours de cession (71) (29) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (2 914) (5 831) Opérations de financement : Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (1) 436 420 Dividendes versés par EDF - (31) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (122) (80) Achats/ventes d’actions propres - (16) Flux de trésorerie avec les actionnaires 314 293 Émissions d'emprunts 12 210 2 521 Remboursements d'emprunts (3 136) (3 778) Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (286) (334) Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession 50 68 Subventions d'investissement reçues 21 141 Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement 8 859 (1 382) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies 9 173 (1 089) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession (7) (61) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement 9 166 (1 150) Flux de trésorerie des activités poursuivies 11 787 1 002 Flux de trésorerie des activités en cours de cession (19) (1) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 11 768 1 001 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 3 934 3 290 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 11 768 1 001 Incidence des variations de change (143) (49) Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 19 8 Incidence des reclassements (17) 95 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLOTURE 15 561 4 345

(1) Apports par augmentations de capital, ou réductions de capital et acquisitions d’intérêts complémentaires ou cessions d’intérêts dans des sociétés contrôlées. Comprend en 2020, un montant de 418 millions d’euros relatif à la part versée par CGN au titre des augmentations de capital de NNB Holding Ltd. et Sizewell C Holding Co. (418 millions d’euros au 30 juin 2019).

(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2019 ont été retraitées de l’impact lié à l’évolution de la présentation de l’activité E&P en activité en cours de cession.





Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,9 millions de clients (1), dont 28,8 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71,3 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

Avertissement

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l’exhaustivité ou l’exactitude des informations ou opinions contenues dans cette présentation, et la responsabilité des dirigeants d’EDF ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de l’utilisation qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu.

Le présent document peut contenir des objectifs ou des prévisions concernant la stratégie, la situation financière ou les résultats du groupe EDF. EDF estime que ces prévisions ou objectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date du présent document mais qui peuvent s’avérer inexactes et qui sont en tout état de cause soumises à des facteurs de risques et incertitudes. Il n’y a aucune certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus comprennent notamment la réussite des initiatives stratégiques, financières et opérationnelles d’EDF fondées sur le modèle d’opérateur intégré, l’évolution de l’environnement concurrentiel et du cadre réglementaire des marchés de l’énergie, et les risques et incertitudes concernant l’activité du Groupe, sa dimension internationale, l’environnement climatique, les fluctuations des prix des matières premières et des taux de change, les évolutions technologiques, l’évolution de l’activité économique et cette année, plus particulièrement les effets de la crise sanitaire et le rythme de reprise d’activité dans les différents pays où le Groupe est présent.

Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel (URD) d’EDF déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 13 mars 2020 consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à l’adresse www.edf.fr [edf.fr], ainsi que dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020, consultable en ligne sur le site internet d’EDF.

EDF ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.











