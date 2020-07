Chiffre d’affaires en forte croissance sur le premier semestre 2020 (+30%)

Chiffre d’affaires 1 en hausse de +30% par rapport au 30 juin 2019 sur un volume de flux traités en hausse de + 43% .

en hausse de par rapport au 30 juin 2019 sur un volume de flux traités en hausse de + . HiPay continue de séduire de nouveaux clients et de se développer malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, confirmant ainsi la résilience de son modèle économique.

Bpifrance et BNP Paribas accordent deux prêts garantis par l’Etat (PGE) pour un montant de 3,6 millions d’euros .

. HiPay continue d’innover en proposant de nouvelles solutions technologiques à ses clients, notamment en matière de lutte contre la fraude.

Paris, le 30 juillet 2020 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce un chiffre d’affaires1 de 21,7 millions d’euros au premier semestre 2020, soit une progression de +30%.

En millions d’euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Var. % Flux traités 2 520 1 761 +43 % Chiffre d’affaires1 21,7 16,8 +30 %

Chiffre d’affaires semestriel

La forte progression du chiffre d’affaires1 marque une accélération du rythme de croissance (+1 point de croissance vs. 2019) malgré un contexte économique troublé.

La légère érosion du taux de chiffres d’affaires2 qui s’établit à 0,9 %, en baisse de 0,1 point par rapport à 2019, s’explique par la stratégie de développement orientée vers les grands comptes qui permet un volume de transaction en forte progression.

Le marché français, qui représente 67 % de l’ensemble des volumes gérés reste au cœur de la stratégie commerciale de HiPay avec une progression de +48 % des volumes.

Activité commerciale

Lancement de 310 nouveaux marchands européens dont 166 grands comptes , démontrant le succès de la stratégie de positionnement premium sur les grandes entreprises.

dont , démontrant le succès de la stratégie de positionnement premium sur les grandes entreprises. Développement du volume d’affaires auprès des réseaux de franchises avec le déploiement des solutions HiPay au sein des réseaux Cash Express, Speed Burger et Côté Sushi.

Confirmation de la position de leader dans le secteur de l'ameublement et de la décoration d'intérieur avec le lancement de Gifi, NV Gallery, La Maison du Convertible et Camif.

Enrichissement de l’offre

L’innovation est toujours au rendez-vous avec le lancement de scénarios de paiement additionnels répondant aux nouveaux usages, comme la solution e-terminal mise en place chez Okaidi, ou les nouvelles fonctionnalités apportées au paiement à distance (Mail-Order-Telephone-Order).

Déploiement de nouveaux scénarios d'encaissement pour aider les commerçants à digitaliser leurs points de vente et respecter les mesures de distanciation physique, en partenariat avec de nombreux acteurs de l’écosystème.

Amélioration de la solution HiPay Sentinel de lutte contre la fraude qui permet aux marchands d’améliorer leur taux de succès et de s’adapter aux nouvelles règles définies par la DSP2 (2éme directive UE sur les services de paiement).

de lutte contre la fraude qui permet aux marchands d’améliorer leur taux de succès et de s’adapter aux nouvelles règles définies par la DSP2 (2éme directive UE sur les services de paiement). Lancement de la nouvelle interface de gestion HiPay Console dont les fonctionnalités de paramétrage (HiPay widgets) permettent à chaque utilisateur de personnaliser son tableau de bord.

COVID-19

La crise du COVID-19 n’a pas impacté la dynamique commerciale de HiPay grâce à une présence sur de nombreux segments du e-commerce. Durant le confinement, le mix a évolué : certains secteurs ont subi une baisse (tourisme, mode, automobile par exemple) qui a été compensée par d’autres en fort développement (jeux vidéo, matériel informatique, parapharmacie et grande distribution alimentaire).

Situation de trésorerie

Au 30 juin 2020, la société dispose de 1,8 million d’euros de trésorerie disponible1.

A cette trésorerie disponible s’ajoute le solde non mobilisé du compte-courant BJ Invest pour 3,7 millions d’euros.

Par ailleurs, HiPay a contracté deux prêts garantis par l’Etat auprès de BNP Paribas et Bpifrance pour un montant total de 3,6 millions d’euros.

Au 30 juin 2020, HiPay dispose ainsi d’une capacité de financement totale de 9,1 millions d’euros, qui permet au Groupe d’assurer son développement.

Programme Bpifrance Excellence & accélérateur Bpifrance

HiPay a été sélectionné en tant que membre du réseau excellence de Bpifrance pour ses performances et son potentiel de croissance. HiPay a également rejoint la promotion 2020-21 de l’accélérateur PME Bpifrance, une reconnaissance qui permet à HiPay de renforcer ses liens avec un grand nombre d’entreprises.

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, déclare : « Grâce à la confiance de nos clients et aux efforts des équipes durant le premier semestre, la croissance des volumes et du chiffre d’affaires de HiPay est une nouvelle fois au rendez-vous. En complément, l’obtention de deux prêts garantis par l’Etat démontre la confiance de nos partenaires bancaires dans la stratégie de développement. »



Prochaine communication financière : 17 septembre 2020 – Résultats semestriels 2020





