Conformément aux recommandations AMF, l’ensemble des coûts liés à la pandémie dont les primes exceptionnelles et avantages assimilés versés aux collaborateurs sont présentés dans le résultat opérationnel courant (ROC)

Forte hausse du chiffre d’affaires du Groupe de +10,4% au T2 en comparable En France, croissance de + 6,0 % en comparable et + 7,9 % y compris Cdiscount Sur Cdiscount 1 , accélération du volume d’affaires (« GMV ») à + 25 % , portée par la progression

de + 39 % de la marketplace qui atteint 46,3 % du GMV En Amérique latine, croissance de + 17,3 % en organique tirée par Assai au Brésil (+ 26,4 % 1 )

Progression de l’EBITDA Groupe du semestre de +4 % 2 et de la marge d’EBITDA en France de

+ 9 bps malgré les surcoûts de la pandémie, en raison de plans d’économies de coûts renforcés En France, marge d’EBITDA de la distribution en progression de + 9 bps à 7,2 % Les plans d’économies et plan Rocade ont permis une économie de + 40 M€, soit une amélioration pérenne du ratio de coûts de +50 bps La crise sanitaire a généré un effet activité de + 80 M€ qui a été plus que compensé par des surcoûts temporaires liés aux mesures prises en urgence pour assurer l’approvisionnement des populations dans des conditions dégradées (coûts logistique : - 27 M€, renforts de personnel : - 28 M€) et pour protéger nos collaborateurs et nos clients (sécurité, matériel de protection, nettoyage : - 38 M€). À ces effets opérationnels de - 13 M€ s’ajoute la prime exceptionnelle aux salariés de - 37 M€, portant l’impact net de la crise sanitaire à - 50 M€ au S1 2020 Excellente performance de Cdiscount avec un EBITDA en amélioration de + 30 M€ tiré par la marketplace En Amérique latine, hausse de l’EBITDA de + 9,9 % 2 avec d’excellentes performances d’Assaí

En France, forte génération de cash-flow de 507 M€ sur 12 mois ; liquidité solide à fin S1 2020 avec 3,2 Mds€ dont 2,3 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées

Renforcement des axes de force du Groupe en France Formats : progression à deux chiffres des formats urbains et de proximité sur le trimestre, avec

68 ouvertures de magasins. Croissance du bio de + 14 % sur le semestre. Parc total de 444 magasins autonomes E-commerce alimentaire 3 : progression à trois chiffres et maintien d’une bonne dynamique après-crise avec environ 10 000 commandes par jour (vs 6 500 avant crise) ; Déploiement de l’entrepôt Casino O’logistique automatisé avec la technologie Ocado avec des commandes multipliées par 5 en 1 mois E-commerce non alimentaire : recrutement de 1 million de nouveaux clients au T2

en France Cession de Leader Price à Aldi France pour 735 M€ portant le montant total des cessions signées

à 2,8 Mds€ et finalisation de la cession de Vindémia portant le total des cessions encaissées à 2,0 Mds€



En M€ S1 2019 retraité S1 2020 Var. totale Var. TCC Chiffre d’affaires 16 842 16 140 - 4,2 % + 5,9 % EBITDA 1 123 1 066 - 5,1 % + 4,0 % ROC 455 386 - 15,3 % - 3,6 % Résultat net normalisé des activités poursuivies,

Part du Groupe 12 (87) - - Dette financière nette (4 703) (4 834) - 131 n.s dont France (2 899) (2 821) + 77 n.s

Faits marquants du S1 2020

n Forte mobilisation du Groupe dans le contexte inédit de crise du Covid-19

Le groupe Casino s’est mobilisé pour assurer sa mission essentielle, la sécurisation de l’approvisionnement alimentaire des populations dans un contexte de crise sanitaire inédit. La priorité a été la mise en place de mesures de protection des collaborateurs et des clients : masques et gels hydro-alcooliques, plexiglas de protection, nettoyages systématiques conformément aux protocoles sanitaires, sécurisation et distanciation entre les clients, outils d’encaissement automatique. Des mesures ont été prises avec les fournisseurs et les pouvoirs publics afin de permettre d’assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement et sécuriser les opérations.

Le Groupe a enregistré des surcoûts liés au maintien de l’activité dans des conditions dégradées, dont l’essentiel a disparu avec le déconfinement.

Surcoûts logistiques : surcoûts de transport, désorganisations liées aux problèmes d’approvisionnement

Surcoûts de frais de personnels : renforts, heures de nuit, complément de salaires pour les personnels

Surcoûts de protection et de sécurité : achats massifs en urgence de masques, gants et gels hydro-alcoolique, protection en plexiglas, nettoyage renforcé des magasins, gardiennage pour réguler les distances entre clients ;

Surcoûts liés à la prime exceptionnelle aux salariés.

Accélération de l’E-commerce et des solutions digitales, et poursuite du développement des formats porteurs

Au cours du semestre, les formats de proximité du Groupe et le E-commerce ont été particulièrement sollicités. Le E-commerce alimentaire affiche une croissance à trois chiffres sur le T2 2020, avec le déploiement des solutions de click & collect et de la livraison à domicile dans les formats urbains et de proximité. Le Groupe a également déployé l’entrepôt Casino O’logistique automatisé par la technologie Ocado. La montée en puissance de l’entrepôt est rapide avec une multiplication par 5 du nombre de commandes entre fin mai et fin juin. Les zones de livraison sont étendues à 4 départements (Paris et petite couronne), couvrant 6,8 millions d’habitants. Après le déconfinement, la transition vers un nouveau modèle de consommation s’accélère. Le nombre de commandes est en hausse de + 50 % à environ 10 000 commandes par jour sur les dernières semaines contre 6 500 avant-crise.

Cdiscount poursuit sa forte dynamique tirée par une contribution croissante de la marketplace au volume d’affaires (« GMV ») à 46,3 % au T2, en hausse de + 6,2 pts. Le groupe a fait évoluer son mix-produit vers des produits à marge élevée et à forte récurrence d’achat (bricolage, jardin, sport, produits du quotidien).

La base de clients s’est fortement accrue, avec 1 million de nouveaux clients au T2 et un pic de 25 millions de visiteurs uniques en mai.

Le développement de solutions digitales se poursuit en magasins. La quote-part d’encaissement automatique4 s’établit à 46% en hypermarchés et à 40% en supermarchés en juin. A date, le Groupe compte 444 magasins autonomes dont plus de la moitié des hypermarchés (58 magasins) et des supermarchés (167 magasins). Le programme de fidélité par abonnement CasinoMax Extra5 représente 10 % du chiffre d’affaires en hypermarchés et supermarchés.

Parallèlement, le Groupe continue de se concentrer sur le développement de ses formats premium

et de proximité avec l’ouverture de 68 magasins sur le semestre. Après 213 ouvertures en 2019, l’objectif est de déployer 300 nouveaux magasins d’ici 2021. Le Groupe continue de développer des corners

non-alimentaires, notamment chez Franprix avec Hema et Décathlon, respectivement dans 79 et 18 magasins. Le bio maintient une bonne dynamique de + 14,4 % sur le semestre.

n Poursuite du développement des nouvelles activités

Le groupe Casino continue de développer ses nouvelles activités créatrices de valeur. GreenYellow poursuit son expansion à l’international avec la signature du 100ème contrat photovoltaïque en Thaïlande et d’un contrat photovoltaïque de 12 MWc en Afrique du Sud pour un acteur des métaux précieux. Au Brésil,

des contrats d’économies d’énergie ont été signés avec plusieurs distributeurs.

Le développement de l’activité Data avec relevanC se poursuit avec une forte croissance de + 34 % au cours du semestre à 44 M€, malgré un recul du marché. La plateforme « relevanC Advertising» permettant la gestion et le suivi du budget des campagnes publicitaires contribuera à accélérer le recrutement de nouveaux clients.

Concernant l’activité de Data Centers, ScaleMax, la capacité de calcul de l’entrepôt de Réau a progressé

de + 30 % au cours du semestre. Pendant le confinement, des capacités de calcul ont été mises à disposition pour le projet Folding@home de recherche contre le Covid-19.

n Avancement du plan de cession d’actifs non stratégiques

Le groupe Casino a annoncé la cession de 567 magasins et 3 entrepôts Leader Price en France métropolitaine à Aldi France, pour une valeur d’entreprise de 735 M€6, portant le montant total des cessions signées à 2,8 Mds€.

Le Groupe a également finalisé la cession de sa filiale Vindémia, leader de la grande distribution dans l’Océan Indien. Elle porte le montant total des cessions encaissées à 2,0 Mds€.

n Reconnaissance des engagements RSE du Groupe

Le groupe Casino a été classé par Vigéo Eiris7 premier distributeur européen pour sa politique et ses engagements RSE. Il se positionne comme la première entreprise européenne de distribution pour ses engagements en faveur du climat, de la protection de l’environnement, de sa politique de ressources humaines et de sa gouvernance d’entreprise ainsi que pour sa politique sociale et de ressources humaines sur l’ensemble des 129 entreprises françaises évaluées. Parmi les actions réalisées, le Groupe a mis en avant le bio qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,2 Md€ au S1 2020 (sur 12 mois), en s’appuyant notamment sur plus de 200 magasins spécialisés. Il a utilisé 160 tonnes de plastique recyclé pour ses emballages.

Par ailleurs, 18 700 tonnes de produits ont été donnés aux banques alimentaires et associations en 2019. Enfin, le Groupe a réduit ses émissions directes de gaz à effet de serre de - 19,6 % entre 2015 et 20198.





Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 7 846 M€, en baisse de - 7,5 % au total. Sur la période, les effets de change et d’essence ont un effet défavorable respectivement de - 13,1% et - 2,9 %. L’effet calendaire est de - 0,4 %. La croissance comparable du Groupe s’établit à + 10,4 %9 tirée par une activité dynamique en France et en Amérique latine, dans un contexte inédit de crise sanitaire.

En France, les ventes totales sont impactées par un recul des ventes d’essence (- 157 M€ soit - 4,1 pts)

et par l’impact du plan Rocade en hypermarchés et supermarchés. La croissance comparable s’établit à + 6,0 % sur le trimestre, portées par les formats urbains et de proximité (Franprix, Supermarchés et Proximité) avec une progression à deux chiffres, et le E-commerce alimentaire en croissance à trois chiffres. Les ventes de Monoprix affichent une hausse soutenue en alimentaire (+ 7,6 % en comparable) et renouent avec un dynamisme en non-alimentaire à partir de mi-mai.

Cdiscount10 affiche un volume d’affaires (« GMV ») en hausse de + 24,8 % en organique, malgré le décalage

des soldes à mi-juillet, tiré par la marketplace et les ventes directes. La marketplace est en croissance de + 39 % ce trimestre et atteint une quote-part de 46,3 % du GMV (+ 6,2 pts). Sur le trimestre, le nombre de nouveaux clients s’élève à 1 million avec 25 millions de visiteurs uniques en mai. Le GMV à l’international a doublé sur le trimestre avec une plateforme regroupant 88 sites couvrant 25 pays.

En Amérique latine (GPA Food et Éxito), les ventes progressent de + 12,5 % en comparable et de + 17,3% en organique. Le chiffre d’affaires total est impacté par un fort effet de change défavorable de - 28,2 %.

Ce trimestre, les ventes en Amérique latine sont tirées par le succès de la stratégie de retournement

de Multivarejo avec une croissance comparable de + 15,8 %2 et le maintien de l’excellente performance d’Assaí avec une croissance de + 26,4 %2 en organique. Éxito enregistre une bonne performance avec une croissance comparable de + 6,0 %2 malgré les restrictions de déplacement en Colombie.





Résultats du premier semestre 2020

Au S1 2020, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 16 140 M€, soit une variation de - 4,2 % au total, une hausse de + 9,4 % en organique et de + 8,4 % en comparable.

En France, le chiffre d’affaires semestriel est en hausse de + 6,0 % en comparable, tiré par les formats urbains et de proximité.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche une hausse de son volume d’affaires (« GMV ») de + 12,0 %11 tirée par la contribution croissante de la marketplace et des services B2C. Cdiscount enregistre une croissance soutenue depuis la fin du confinement confirmant la tendance.

Les ventes en Amérique latine sont en croissance de + 15,7 % en organique et de + 10,5 % en comparable, tirées par la très bonne performance d’Assaí et le regain d’activité de Multivarejo.

L’EBITDA Groupe atteint 1 066 M€, en hausse de + 4,0 % hors effet de change.

En France, la marge de l’EBITDA de la distribution est en croissance de + 9 bps à 7,2 %.

Les plans d’économies et plan Rocade ont permis une économie de + 40 M€, soit une amélioration pérenne du ratio de coûts de +50 bps.

La crise sanitaire a généré un effet activité de + 80 M€ qui a été plus que compensé par des surcoûts temporaires liés aux mesures prises en urgence pour assurer l’approvisionnement des populations dans des conditions dégradées (coûts logistiques : - 27 M€, renforts de personnel : - 28 M€) et pour protéger nos collaborateurs et nos clients (sécurité, matériel de protection, nettoyage : - 38 M€). À ces effets opérationnels

de - 13 M€ s’ajoute la prime exceptionnelle aux salariés de - 37 M€, portant l’impact net de la crise sanitaire à - 50 M€ au S1 2020.

Cdiscount enregistre une progression de son EBITDA de + 30 M€ soit une marge d’EBITDA de 4,5 %

(+ 302 bps), avec une marge brute en hausse de + 2,8 pts, tirée par l’évolution du mix produit vers des ventes à marge élevée et à récurrence d’achat (bricolage, jardin, sport, produits du quotidien).

L’EBITDA de l’Amérique latine progresse de + 9,9 % hors effet change. Pour GPA, l’EBITDA est en croissance de + 10,9 % hors effet change porté par l’amélioration de la rentabilité d’Assai. Pour Grupo Éxito, l’EBITDA est en hausse de + 7,3 % hors effet change.

Le ROC Groupe s’établit à 386 M€. Le ROC est impacté par des surcoûts exceptionnels liés au Covid-19 (dont - 47 M€ de prime exceptionnelle aux salariés sur l’ensemble du Groupe) et un effet change de - 55 M€. Hors prime exceptionnelle aux salariés, le ROC Groupe progresse de + 7 % à change constant. En France, le ROC de la distribution s’élève à 148 M€ et progresse de + 2 % hors prime exceptionnelle aux salariés.

Résultat financier et Résultat net Part du Groupe normalisés12

Le Résultat financier normalisé au premier semestre s’établit à - 378 M€ contre - 341 M€ au S1 2019.

Les charges financières sont en hausse suite au refinancement au S2 2019 en France, l’impact de la réduction de la dette brute liée aux cessions 2020 déjà signées n’étant pas encore reflété. Les charges financières de GPA s’inscrivent en hausse dans le cadre de l’OPA sur Éxito (rachat des minoritaires) réalisée au S2 2019.

Le Résultat net normalisé des activités poursuivies Part du Groupe s’établit à - 87 M€ ce semestre contre 12 M€ au S1 2019.

Résultat net de l’ensemble consolidé

Le Résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à - 445 M€ ce semestre contre - 226 M€

au S1 2019. Le Résultat Net des activités poursuivies s’établit à - 287 M€ en raison notamment de - 249 M€ de charges exceptionnelles majoritairement non cash. Le Résultat net des activités abandonnées s’établit

à - 158 M€ en raison notamment d’opérations de déstockage.

Situation financière au 30 juin 2020

Le cash-flow libre de la France avant plan de cession et plan Rocade s’établit à - 40 M€ sur le S1 2020, reflétant la saisonnalité habituelle avec une progression de + 140 M€ par rapport au S1 2019. La variation

de BFR s’améliore de + 137 M€ ce semestre par rapport au S1 2019, porté par la dynamique des ventes et les plans d’actions. Les investissements (Capex bruts) sont en réduction de - 14 % sur la période.

En France, sur 12 mois glissants la dette financière nette s’inscrit en légère réduction après réintégration de 555 M€ correspondant au remboursement de Ségisor (c. 200 M€) et aux dénouements des TRS et forward GPA (357 M€). En France, le Groupe a généré 507 M€ de cash-flow libre opérationnel13, soit 254 M€ après frais financiers et dividendes et encaissé 469 M€ de produits de cession.

La Dette financière nette de Casino en France14 au 30 juin 2020 s’établit à 2,8 Mds€ contre 2,9 Mds€ au 30 juin 2019. La dette financière nette E-commerce est quasi-stable. La dette du Latam augmente de 187 M€ en lien avec l’opération de simplification de la structure du Groupe en Amérique latine.

La Dette financière nette du groupe Casino au 30 juin 2020 est de 4,8 Mds€ contre 4,7 Mds€ au 30 juin 2019.

En France2, Casino dispose au 30 juin 2020 de 3,2 Mds€ de liquidités, se composant d’une position

de trésorerie brute de 913 M€ et de lignes de crédit confirmées non tirées de 2,3 Mds€. Par ailleurs,

le Groupe dispose d’un montant de 186 M€ sur un compte séquestre dédié au remboursement des obligations.

Informations financières additionnelles relatives à la documentation sur les refinancements 2019

Au 30 juin 2020, sur le périmètre « France Retail + E-commerce »15, les covenants sont respectés. Le ratio Dette brute / EBITDA ajusté est de 6,62x, inférieur au plafond de 7,50x, soit avec une marge de manœuvre de 764 M€ sur la dette brute. Le ratio EBITDA ajusté / Coûts financiers nets est de 3,76x, supérieur au seuil de 2,25x, soit une marge de manœuvre de 350 M€ sur l’EBITDA.

Perspectives S2 2020

Les priorités du Groupe en France pour le semestre sont :

La croissance de l’activité portée par le E-commerce alimentaire et Cdiscount, l’expansion sur les formats porteurs et la dynamique commerciale des enseignes

portée par le E-commerce alimentaire et Cdiscount, l’expansion sur les formats porteurs et la dynamique commerciale des enseignes La poursuite de l’accroissement de la rentabilité via la montée en puissance des plans d’économies en cours et la croissance des nouvelles activités (énergie et data)

via la montée en puissance des plans d’économies en cours et la croissance des nouvelles activités (énergie et data) La génération de cash avec la poursuite des efforts de baisse de stocks et la maîtrise des capex

avec la poursuite des efforts de baisse de stocks et la maîtrise des capex La réduction de la dette brute avec l’allocation de l’ensemble des produits du plan de cession au désendettement, et la poursuite du plan de cession de 4,5 Mds€ d’actifs non stratégiques

Le Conseil d’administration s’est réuni le 29 juillet 2020 pour arrêter les comptes consolidés du premier semestre 2020. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.





La présentation des résultats semestriels 2020 est accessible sur le site du Groupe Casino

(www.groupe-casino.fr)







ANNEXES – RÉSULTATS SEMESTRIELS

Chiffre d’affaires semestriel consolidé par segment

CHIFFRE D’AFFAIRES

En M€ S1 2019 retraité S1 2020 Var. Var. TCC France Retail 8 045 7 791 - 3,2 % - Latam Retail 7 908 7 401 - 6,4 % + 15,0 % E-commerce (Cdiscount) 889 948 + 6,6 % - Total Groupe 16 842 16 140 - 4,2% + 5,9 %

EBITDA semestriel consolidé par segment

EBITDA

En M€ S1 2019 retraité S1 2020 Var. Var. TCC France Retail 601 564 - 6,2 % - 5,7 % Latam Retail 508 459 - 9,7 % + 9,9 % E-commerce (Cdiscount) 13 43 n.s n.s Total Groupe 1 123 1 066 - 5,1 % + 4,0 %

Résultat Opérationnel Courant semestriel consolidé par segment

ROC

En M€ S1 2019 retraité S1 2020 Var. Var. TCC France Retail 207 148 - 28,7 % - 27,3 % Latam Retail 265 232 - 12,5% + 6,3 % E-commerce (Cdiscount) (17) 6 n.s n.s Total Groupe 455 386 - 15,3 % - 3,6 %





Résultat net semestriel normalisé



En M€ S1 2019

retraité Éléments

de normalisation S1 2019

normalisé S1 2020 Éléments

de normalisation S1 2020

Normalisé Résultat Opérationnel Courant 455 0 455 386 0 386 Autres produits

et charges opérationnels (286) 286 0 (249) 249 0 Résultat opérationnel 169 286 455 137 249 386 Coût de l'endettement

financier net (156) 0 (156) (188) 0 (188) Autres produits et charges financiers16 (139) (47) (185) (264) 74 (190) Charge d'impôt17 (24) (33) (58) 12 (66) (53) Quote-part de résultat

des entreprises associées 22 0 22 15 0 15 Résultat net

des activités poursuivies (127) 206 79 (287) 257 (30) Dont intérêts minoritaires18 45 22 67 47 9 57 Dont part du Groupe (172) 184 12 (334) 248 (87)

Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets

des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables »

de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et à l’application de la règle IFRIC 23 « Incertitudes relatives aux traitements fiscaux ».

Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés actions

(par exemple les instruments de Total Return Swap et Forward portant sur les titres GPA) et les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens.





Évolution de la dette financière nette semestrielle par entité



En M€ S1 2019

retraité Évolution

de la période



S1 2020 France Retail (2 899) + 77 (2 821) E-commerce (Cdiscount) (356) - 21 (376) Latam Retail (1 449) - 187 (1 636) dont GPA Food (322) - 1 090 (1 412) dont Éxito (729) + 715 (14) dont Segisor (381) + 196 (185) Total (4 703) -131 (4 834)

Dette financière nette Groupe semestrielle (6 mois)

En M€ S1 2019

retraité S1 2020 DFN Groupe au 1er janvier (3 378) (4 053) Cash-flow libre19 (893) (721) Frais financiers (hors intérêts au titre des contrats de location) (245) (290) Dividendes versés aux actionnaires et porteurs

de TSSDI (274) (67) Rachats d’actions (58) (1) Autres investissements financiers 52 (238) Autres éléments non cash 240 656 Activités destinées à la vente classées en IFRS 5 (148) (120) DFN Groupe au 30 juin (4 703) (4 834)





Dette financière semestrielle France (6 mois)

En M€ S1 2019



retraité S1 2020 DFN France au 1er janvier (2 724) (2 282) Cash flow libre20avant plan de cession et plan Rocade (180) (40) Frais financiers (hors intérêts au titre des contrats de location) (144) (208) Dividendes versés aux actionnaires et porteurs

de TSSDI (218) (37) Rachats d’actions et transactions avec les intérêts

ne donnant pas le contrôle (94) (1) Autres investissements financiers

(hors dénouement du TRS GPA) 33 (30) Autres éléments non cash 103 46 dont frais financiers non cash 69 80 Variation de DFN hors dénouement du TRS GPA, plan de cession, plan Rocade, IFRS 5 (502) (270) Dénouement du TRS GPA 0 (248) Plan de cession 38021 18622 Plan Rocade 72 (18) Activités destinées à la vente classées en IFRS 5 (125) (189) DFN France au 30 juin (2 899) (2 821)





Bilan consolidé simplifié



En M€ 31/12/2019 30/06/2020 Actifs au titre

de droits d’utilisation 4 837 4 837 Autres actifs

non courants 17 687 15 123 Actifs courants 12 603 10 630 Total actifs 35 127 30 590 Capitaux propres 8 291 6 627 Passifs financiers non courants 8 100 7 326 Passifs de loyers non courants 3 937 3 627 Autres passifs

non courants 1 624 1 345 Passifs de loyers courants 740 671 Autres passifs courants 12 436 10 993 Total capitaux propres et passifs 35 127 30 590





ANNEXES – CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé par segment

CA HT

En M€ CA T2

2020 Croissance CA totale Croissance CA organique23 Croissance CA comparable1 France Retail 3 906 - 5,6 % + 3,1 % + 6,0 % Cdiscount 499 + 20,9 % + 20,9 % + 20,9 % Total France 4 405 - 3,2 % + 4,9 % + 7,9 % Latam Retail 3 441 - 12,5% + 17,3 % + 12,5 % TOTAL GROUPE 7 846 - 7,5 % + 10,8 % + 10,4 %

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne

CA HT

PAR ENSEIGNE T1

2020 Croissance comparable1 T2

2020 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Monoprix 1 156 + 3,6 % 1 137 - 0,5 % + 0,3 % + 2,9 % Supermarchés 747 + 7,4 % 779 - 1,4 % + 8,9 % + 9,9 % dont SM Casino24 711 + 7,5 % 740 - 0,7 % + 9,8 % + 11,8 % Franprix 412 + 12,6 % 446 + 11,8 % + 13,7 % + 14,7 % Proximité & Divers25 622 + 9,5 % 631 - 1,3 % + 4,9 % + 12,8 % dont Proximité26 336 + 11,5 % 362 + 11,1 % + 11,5 % + 18,0 % Hypermarchés 948 + 1,7 % 912 - 21,6 % - 3,7 % - 0,8 % dont Géant2 900 + 1,5 % 868 - 22,0 % - 3,1 % - 0,1 % dont Alimentaire 631 + 2,9 % 641 - 13,5 % n.a - 0,7 % dont Non-alimentaire 97 - 8,1 % 110 - 15,9 % n.a + 3,1 % FRANCE RETAIL 3 885 + 5,8 % 3 906 - 5,6 % + 3,1 % + 6,0 %

Principales données trimestrielles Cdiscount27

CHIFFRES CLÉS T2 2019 T2 2020 Croissance

Publiée Croissance organique GMV (volume d’affaires) total TTC 847 1 047 +23,5 % +24,8 % dont ventes en propre 414 449 +7,9% dont marketplace 282 393 +39,3% Quote-part marketplace (%) 40,1 % 46,3 % + 6,2 pts Chiffre d’affaires (en M€) 469 556 +18,6 % +16,9 % Trafic (en millions de visites) 235 315 +34,0 % Quote-part trafic mobile (%) 71,5 % 71,1 % - 0,4 pts Clients actifs (en millions) 9,2 9,6 +5,2%

Volume d’affaires France par enseigne

Volume d’affaire alimentaire Total HT

Par enseigne estimé

En M€, hors essence T2 2020 Variation comparable

(hors calendaire) Monoprix 1 156 + 2,9 % Franprix 513 + 14,7 % Supermarchés 769 + 9,9 % Hypermarchés 774 - 1,3 % Proximité 451 + 18,0 % Autres 298 n.a. Total Alimentaire 3 962 + 6,4 %



Volume d’affaire non-alimentaire Total HT

Par enseigne estimé

En M€, hors essence T2 2020 Variation comparable

(hors calendaire) Hypermarchés 131 + 2,5 % Cdiscount 801 + 20,9 % Total Non-alimentaire 932 + 17,8 % Volume d’affaire Total HT

En M€, hors essence T2 2020 Variation comparable

(hors calendaire) Total France et Cdiscount 4 894 + 8,2 %





ANNEXES – INFORMATIONS ADDITIONNELLES T2 2020 RELATIVES

À LA DOCUMENTATION SUR LES REFINANCEMENTS DE L’AUTOMNE 2019

C.f communiqué de presse du 21 novembre 2019

Informations financières sur le semestre clos le 30 juin 2020 :



En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires28 8 747 7 393 16 140 EBITDA1 606 460 1 066 (-) impact des loyers29 - 323 - 150 - 474 EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 283 310 592

Les tendances sous-jacentes aux variations dans les agrégats présentés ci-dessus sont telles que décrites ailleurs dans ce communiqué.

Informations financières sur une période de 12 mois au 30 juin 2020 :



En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires1 18 109 15 834 33 943 EBITDA1 1 526 1 057 2 583 (-) impact des loyers2 - 654 - 303 - 958 (i) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 4 872 754 1 625 (ii) Dette financière brute : prêts et emprunts1 30 5 776 2 777 8 554 iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie1 3 950 1 258 2 207

Au 30 juin 2020, la liquidité du Groupe sur le périmètre « France + E-commerce » était de 3,25 Mds€,

dont 922 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,33 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées.

Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres :

Covenants testés dès le 31 mars 2020 conformément à la ligne de crédits syndiquée de 2 Mds€

en date du 18 novembre 2019 Type de covenant (France et E-commerce) Au 30 juin 2020 Dette financière brute ajustée / EBITDA ajusté31 <7,50x32 6,62x EBITDA ajusté4 / Coûts financiers nets >2,25x 3,76x

Les covenants testés à fin juin 2020 ne reflètent pas encore l'impact de la cession Leader Price.

Le Groupe confirme que 186 M€ de cession de Vindemia ont été crédités sur le compte séquestre

au cours du trimestre clos le 30 juin 2020.

Aucune somme n'a été débitée du compte séquestre et son solde s'élevait à 186 M€ au 30 juin 2020. Aucune somme n'a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde est resté à 0 €.

Parc de magasins à fin d’exercice

FRANCE 30/09/2019 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 HM Géant Casino 110 109 104 104 dont Affiliés Franchisés France 6 4 4 4 Affiliés International 5 6 6 6 SM Casino 421 411 411 415 dont Affiliés Franchisés France 91 83 69 69 AffiliésFranchisés International 21 22 22 22 Monoprix 778 784 789 789 dont Affiliés Franchisés 180 186 190 190 Naturalia 181 182 181 181 Naturalia franchisé 19 23 26 26 Franprix 881 877 867 869 dont Franchisés 448 459 441 478 Proximité 5 142 5 139 5 130 5 134 Autres activités (Restauration, Drive…) 394 367 223 219 Total France 7 726 7 687 7 524 7 530







































INTERNATIONAL 30/09/2019 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 ARGENTINE 25 25 25 25 HM Libertad 15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 URUGUAY 91 91 93 93 HM Géant 2 2 2 2 SM Disco 29 29 29 29 SM Devoto 24 24 24 24 SUP Devoto Express 36 36 36 36 Möte 0 0 2 2 BRÉSIL 1 054 1 076 1 072 1 070 HM Extra 112 112 107 107 SM Pão de Açúcar 185 185 185 182 SM Extra 161 153 151 151 Compre Bem 13 28 28 28 Assaí (Cash & Carry) 153 166 167 169 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 236 237 238 238 Drugstores 123 123 123 122 + Stations-service 71 72 73 73 COLOMBIE 1 980 2 033 1 984 1 981 HM Éxito 92 92 92 92 SM Éxito et Carulla 158 158 157 157 SM Super Inter 70 70 69 69 Surtimax (discount) 1 537 1 588 1 540 1 536 dont « Aliados » 1 445 1 496 1 460 1 459 B2B 30 30 32 32 SUP Éxito Express et Carulla Express 93 95 94 95 CAMEROUN 1 1 1 1 Cash & Carry 1 1 1 1 Total International 3 151 3 226 3 175 3 170

