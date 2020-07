Le 30 juillet 2020

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 : RCI BANK AND SERVICES MAINTIENT UNE PERFORMANCE COMMERCIALE ET FINANCIÈRE ROBUSTE DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN FORTE BAISSE

658 555 nouveaux dossiers de financements, pour un montant de nouveaux financements

de 7,7 milliards d’euros

Taux d’intervention 1 financement à 47,6 % des immatriculations à fin juin 2020, en hausse de 4,6 points comparé au premier semestre 2019

21 454 nouveaux dossiers de financements sur le véhicule électrique en hausse de 27% par rapport au premier semestre 2019

1,9 million de contrats de services, en baisse de 22,8 % comparé au premier semestre 2019

Actifs productifs moyens de 48,1 milliards d’euros, en hausse de 3,0 % par rapport à fin juin 2019

Produit net bancaire de 1 010 millions d’euros, en hausse de 0,2 % par rapport à fin juin 2019

Ratio de frais de fonctionnement sur APM 2 en amélioration à 1,29 %

Coût du risque dégradé à 0,99 % des APM, contre 0,40% au premier semestre 2019

Résultat avant impôts du groupe de 473 millions d’euros3

« Dans un contexte automobile particulièrement difficile, RCI Bank and Services a su faire preuve de résilience et maintenir ses performances commerciale et financière à des niveaux robustes. Avec un résultat avant impôts de 473 millions d’euros, RCI Bank and Services confirme son niveau de contribution élevé aux résultats du Groupe Renault. Ces bases solides et l’engagement des équipes de RCI Bank and Services sont des atouts sur lesquels peut s’appuyer le groupe pour le second semestre », déclare Clotilde Delbos, Directeur général adjoint, Directeur financier du Groupe Renault, Président du conseil d’administration de RCI Bank and Services.

« Grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses collaborateurs, RCI Bank and Services a maintenu son activité tout au long de la période de confinement. Nous avons mis en place de façon proactive, des reports d’échéances pour nos clients ainsi que les réseaux de distribution des marques de l’Alliance. Ceci a conduit à accroître le niveau des dotations aux provisions impactant la profitabilité de l’entreprise à court terme, tout en assurant un fort soutien à nos clients dans cette période inédite. Depuis le mois de juin, nous accompagnons la forte reprise commerciale des marques de l’Alliance. Cela se traduit par un taux d’intervention1 de 47,6% en hausse de 4,6 points, ainsi qu’une croissance de + 27 % des ventes de nouveaux dossiers de financement sur le véhicule électrique au premier semestre 2020 », explique João Leandro, Directeur général de RCI Bank and Services.

PROGRESSION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE MALGRÉ UN MARCHÉ AUTOMOBILE MONDIAL EN FORTE BAISSE

Dans un marché automobile en recul de 34 % sur le périmètre d’implantation des filiales de RCI Bank and Services4,, les volumes des marques de l’Alliance s’établissent à 1,1 million de véhicules au 1er semestre 2020. Dans ce contexte, le taux d’intervention5 de RCI Bank and Services atteint 47,6 %, en progression de 4,6 points6 par rapport au 1er semestre 2019.

Le volume de nouveaux contrats de financements de véhicules neufs s’établit à 501 055 à fin juin 2020. Les volumes de ventes de contrats de financements sur le véhicule électrique sont en augmentation de 27 %, avec 21 454 contrats, dont 17 669 sur ZOE, voiture électrique la plus vendue en Europe. L’activité de financement des véhicules d’occasion est en recul de 15% avec 157 500 dossiers à fin juin 2020. Ainsi, le volume total des nouveaux dossiers de financements s’élève à 658 555 contrats au premier semestre 2020, pour un montant total de nouveaux financements de 7,7 milliards d’euros, en recul par rapport au premier semestre 2019 (10,9 milliards d’euros).

L’activité services connait une baisse des volumes de 22,8 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d’assurances et de services vendus pour le premier semestre atteint 1,9 million de contrats.

RCI BANK AND SERVICES MAINTIENT UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Portés par la performance commerciale du second semestre 2019, les actifs productifs moyens de RCI Bank and Services progressent de 3,0 % par rapport au premier semestre 2019 pour atteindre 48,1 milliards d’euros. Sur ce montant, 37,8 milliards d’euros sont directement liés à l’activité Clientèle, en hausse de 3,9 %.

Le produit net bancaire (PNB) atteint 1 010 millions d’euros, stable par rapport à fin juin 2019. La contribution des activités de services au PNB continue sa progression (+ 3,5 % comparé à l’an passé) et représente maintenant un tiers du PNB.

Le coût du risque sur l’activité Clientèle (financement des particuliers et des entreprises) est en hausse à 1,15 % des APM au premier semestre 2020 contre 0,43% des APM l’année passée. Cette dégradation s’explique par l’augmentation des provisions à la suite des répercussions négatives des politiques de confinement sur les processus de recouvrement (les récupérations et ventes de véhicules saisis ayant connu un quasi-arrêt) et à la légère hausse de la quote-part des créances non performantes dans l’encours.

Sur l’activité Réseaux (financement des concessionnaires), le coût du risque s’établit à 0,38 % de l’APM en juin 2020 contre 0,13 % l’année précédente7.

Le coût du risque total s’établit donc à 0,99 % des APM contre 0,40 % au premier semestre 2019.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 308 millions d’euros, soit 1,29 % des APM, enregistrant une amélioration de 7 points de base par rapport à l’année précédente. Avec un coefficient d’exploitation à 30,5 %, en amélioration de 0,7 point. RCI Bank and Services témoigne de sa capacité à adapter ses frais de fonctionnement au niveau de son activité.

Le résultat avant impôts s’établit à 473 millions d’euros en retrait de 22,1 % par rapport à 2019, sur la même période, impacté par l’augmentation du coût du risque et par un effet de change négatif de 17,1 millions d’euros lié à la dévaluation du Real brésilien et du Peso argentin.

LA CROISSANCE DES DÉPÔTS SE POURSUIT DANS UN CONTEXTE DE FAIBLES BESOINS DE FINANCEMENTS

Au cours du premier semestre, le recours aux financements de marché a été volontairement limité. RCI Bank and Services a réalisé une unique émission obligataire de 750 millions d’euros sur 7 ans à taux fixe en janvier. En complément, les entités du groupe au Brésil, en Corée du Sud et au Maroc ont également réalisé des émissions de dette sur leurs marchés domestiques.

Sur le segment du refinancement sécurisé, les titrisations privées de prêts automobiles au Royaume-Uni et de leasing en Allemagne ont vu leurs périodes de rechargement étendues pour une année supplémentaire.

Les dépôts en provenance de la clientèle de particuliers en France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni et Brésil (livrets d’épargne et dépôts à terme) progressent de 0,9 milliard d’euros depuis décembre 2019 et atteignent 18,6 milliards d’euros au 30 juin 2020, représentant 38,9 % des actifs nets à fin juin.

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Avec 3 700 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2019 et vendu plus de 5,1 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 47,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2019 et le résultat avant impôts est de

1 327 millions d’euros à fin décembre 2019.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans cinq pays. A fin décembre 2019, le montant net des dépôts collectés représente 17,7 milliards d’euros soit près de 35 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur RCI Bank and Services : www.rcibs.com

1 Taux d’intervention global hors sociétés mises en équivalence (Russie, Turquie et Inde).

2 Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens, auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.

3 Impacté par un effet de change négatif de 17,1 millions d’euros lié à la dévaluation du Real brésilien et du Peso argentin.

4 RCI Bank and Services exerce son activité dans 36 pays.

5 Taux d’intervention global hors sociétés mises en équivalence (Russie, Turquie et Inde).

6 Le taux d’intervention correspond au nombre de véhicules financés par RCI Bank and Services divisé par le nombre de véhicules immatriculés par les constructeurs. Compte tenu des décalages temporels entre immatriculation et livraison d’un véhicule, la baisse des immatriculations a un léger impact positif sur le taux d’intervention.

7 Impacté négativement par l’actualisation des prévisions macro-économiques dans le cadre du provisionnement forward-looking IFRS9.





