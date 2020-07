A ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH), anuncia a finalização do design do novo data center Proceso S19 Pod5ive, com capacidade para alimentar 1MW de mineração computacional. O Bit5ive tem como alvo as primeiras implantações a partir de agosto, com sua entrega inicial de pods vinculada ao projeto Bit5ive LLC (“Bit5ive”) de energia renovável de 100 MW na Pensilvânia.

LAS VEGAS, July 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- A ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) (“ISW Holdings” ou a “Empresa”), uma empresa global de gestão de marcas, tem o prazer de anunciar a finalização do design do novo data center Proceso S19 Pod5ive, com capacidade para alimentar 1MW de mineração computacional. O Bit5ive tem como alvo as primeiras implantações a partir de agosto, com sua entrega inicial de pods vinculada ao projeto Bit5ive LLC (“Bit5ive”) de energia renovável de 100 MW na Pensilvânia.



“O S19 Pod5ive Data Center foi projetado do zero para produzir uma 1.025 pontos, uma pontuação líder da indústria de Eficácia de Uso de Energia (“PUE”)”, disse Alonzo Pierce, presidente da ISW Holdings. “Se você eliminar tudo o que for supérfluo para obter o desempenho máximo, otimizar cada fator restante e, em seguida, integrá-lo em um substrato de energia renovável para reduzir os custos até alguns dos níveis mais baixos disponíveis em qualquer lugar do mundo, chegamos aí”.

A Empresa formou uma parceria de joint venture da Bit5ive em maio (a “JV”) para construir e entregar os pods de data center mais elegantes, potentes e eficientes do mundo. Voltado principalmente para a indústria de mineração de criptomoedas, o Data Center Proceso S19 Pod5ive oferece funcionalidade dinâmica de autogerenciamento da próxima geração, operação plug-and-play, necessidades de manutenção praticamente inexistentes e um PUE de 1.025, o melhor do setor.

As características do projeto incluem:

Controle de ambiente automatizado com sensor de pressão de fluxo de ar e resfriador de evaporador “inteligente”.

Capacidade de gerenciamento remoto.

Segurança do sensor de movimento.

Sistema de monitoramento de mineradores e software proprietários.

Configuração de energia eficiente sem necessidade de transformador step-down.

26 unidades de distribuição de energia com 27 tomadas de saída de 240v; 280 x Bitmain S19 ou Whatsminer M20/30.

Todo equipamento industrial da General Electric.

Reclamação NEC com todos os componentes listados na UL, incluindo a PDU.

Cabos de alimentação pré-conectados com linhas individuais drop in place.

Rede estática pré-configurada com linhas individuais drop in place.

Fácil de gerenciar, permitindo que todos os mineiros permaneçam no DHCP.

Sistema de gerenciamento proprietário baseado na web com rede, mapa de temperatura, consumo de energia, incluindo um relatório de auditoria completo para controle de operações.

Custo mínimo de gerenciamento com filtro Merv 2-11 reutilizável e filtro de meio evaporador padrão.

Para mais detalhes e declarações de previsão, veja o comunicado: http://nnw.fm/ISWHoldingsS19Pod5iveAnnouncement

A administração acredita que o mercado de equipamentos de mineração de criptomoedas esteja atualmente nos estágios iniciais de um novo ciclo de expansão, uma vez que a evolução do produto e a crescente demanda eliminaram os suprimentos existentes de equipamentos da geração anterior, do mercado secundário ou de revenda que sobraram do mercado de bitcoin em alta que chegou ao topo no final de 2017.

Sobre a ISW Holdings

A ISW Holdings, Inc. (ISWH), com sede em Nevada, é uma empresa de portfólio diversificada composta por linhas de negócios essenciais que atendem às demandas de produtos de consumo. Somos experts no desenvolvimento estratégico de marca, facilitação do crescimento antecipado, bem como na identidade da marca através do nosso processo de aquisição proprietário. Juntamente com nossos parceiros, buscamos fornecer uma estrutura que atenda às grandes demandas de escalabilidade, bem como às necessidades previstas do mercado. Atendemos essas necessidades através de uma variedade de processos estratégicos inovadores. A ISWH está criando e gerenciando marcas em um espectro de indústrias disruptivas. Ela conduz suas empresas proprietárias durante as etapas críticas de desenvolvimento do mercado, que inclui conceituação, estratégias de go-to-market, engenharia, integração de produtos e eficiência de distribuição. A Empresa também fez parceria com uma conhecida empresa de desenvolvimento e consultoria de software, a Bengala Technologies LLC, que está desenvolvendo melhorias significativas no espaço de gestão da cadeia de suprimentos. Esta parceria tem uma patente essencial pendente.

Para mais informação, visite www.ISWHoldings.com .

Contato com a Empresa:

Relações com Investidores

info@ISWHoldings.com

Comunicações Corporativas:

InvestorBrandNetwork (IBN)

Los Angeles, Califórnia

www.InvestorBrandNetwork.com

310.299.1717 Escritório

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Foto disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/360cbab4-b64e-469e-974d-9fb534ff7029/pt

A foto também está disponível na Newscom, www.newscom.com, e via AP PhotoExpress.