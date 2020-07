MADRID, Espagne, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'événement Super Brand Day organisé par AliExpress et la plus grande marque d'électronique grand public, Baseus, est prêt à débuter le 10 août. Les consommateurs du monde entier recevront des remises spéciales dans la boutique AliExpress de Baseus, qui répertorie les produits les plus à la pointe de la technologie sur le marché des systèmes de charge.



Baseus fabrique principalement des accessoires pour téléphones portables, des stations d'accueil pour ordinateurs portables, de petits appareils électroménagers et des accessoires pour voitures. En 2018 et 2019, Baseus a reçu les Global Top Ten Brand Awards d'AliExpress.

Depuis 2011, Baseus est devenue une marque chinoise d'électronique grand public de premier plan avec des magasins phares en Chine et dans plus de 180 pays et régions dans le monde entier. Ce nombre devrait dépasser 1 000 magasins d'ici 2022.

Le succès de Baseus réside dans sa capacité à fournir des systèmes de charge répondant aux dernières tendances du secteur. Cela inclut, par exemple, les chargeurs GaN (nitrure de gallium), qui deviennent de plus en plus populaires. Les chargeurs GaN sont physiquement plus petits, plus efficaces et plus puissants que les chargeurs actuels. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient envahi le salon CES 2020.

Sur le thème « Charge fast, Baseus first! » (Chargez rapidement, Baseus arrive premier !), l'événement Super Brand Day d'AliExpress, présentera certains des produits phares de Baseus, notamment le chargeur GaN 120 W le plus petit au monde, le tout premier chargeur GaN 45 W 2-en-1 et le plus petit chargeur GaN 45 W à deux ports . Les autres produits notables sont la banque d'alimentation à chargement rapide et affichage numérique 65 W et le chargeur de voiture à chargement rapide double QC+PPS avec affichage numérique 65 W .

Cet événement est également l'occasion de faire connaître d'autres produits innovants de Baseus, notamment ses suspensions lumineuses pour écrans , ses aspirateurs pour voitures , ses écouteurs , ses coques de téléphone et bien d'autres choses. Plus de 10 de ses produits ont remporté le Red Dot Award 2020 en Allemagne.

L'événement « Charge fast, Baseus first! » pour le Super Brand Day débutera à 00 h 00 le 10 août, heure du Pacifique, États-Unis, et durera trois jours. Chaque jour, il y aura 10 % de remise sur une liste limitée de produits et d'excellents cadeaux pour les achats de plus de 49 $. Depuis le 20 juillet, les consommateurs peuvent visiter la boutique officielle AliExpress de Baseus pour recevoir un bon de réduction limité à grande échelle lorsqu'ils restent connectés. Les utilisateurs peuvent également participer à l'événement des fans de Baseus sur Facebook pour gagner un coffret cadeau iPhone.

