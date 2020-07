MADRID, Espanha, July 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O evento Super Brand Day organizado pela AliExpress e pela marca líder de produtos eletrónicos, a Baseus, está pronto para começar a 10 de agosto. Os consumidores de todo o mundo irão receber descontos especiais na loja AliExpress da Baseus , que contém os produtos mais inovadores da indústria de carregamento.



A Baseus fabrica principalmente acessórios para telemóveis, estações de ancoragem para computadores portáteis, pequenos eletrodomésticos e acessórios para automóveis. Em 2018 e 2019, a Baseus foi condecorada com o Prémio AliExpress Global Top Ten Brand (As 10 melhores marcas a nível mundial do AliExpress).

Desde 2011, a Baseus tornou-se numa marca chinesa líder em produtos eletrónicos com lojas de referência na China e em mais de 180 países e regiões em todo o mundo. É expectável que o número de lojas seja superior a 1000 em 2022.

O sucesso da Baseus reside na sua capacidade de fornecer carregadores que correspondem às últimas tendências da indústria. Um exemplo são os carregadores de nitreto de gálio (GaN), que estão a tornar-se cada vez mais populares. Os carregadores de GaN são fisicamente mais pequenos, mais eficientes e mais potentes do que os carregadores atuais. Não admira que estivessem presentes em todo o lado na CES 2020.

Com o tema "Charge fast, Baseus first!", o evento do Super Brand Day da AliExpress vai apresentar alguns dos produtos de referência da Baseus, incluindo o carregador de GaN de 120 W mais pequeno do mundo, o primeiro carregador de GaN 2 em 1 de 45 W do mundo , e o carregador de GaN de 45 W com porta dupla mais pequeno do mundo. Outros produtos dignos de destaque são a powerbank de 65 W de carregamento rápido com ecrã digital e o carregador para automóvel de 65 W de carregamento rápido QC+PPS dual com ecrã digital .

Este evento também surge como uma oportunidade para divulgar outros produtos inovadores da Baseus, incluindo as lâmpadas de leitura para ecrãs , aspiradores para automóveis , auriculares , capas para telemóveis e muito mais. Mais de 10 dos seus produtos ganharam o Prémio Red Dot alemão de 2020.

O evento "Charge fast, Baseus first!" do Super Brand Day começa às 00:00 de 10 de agosto, horário do Pacífico, EUA, e dura três dias. Há 10% de desconto em produtos limitados todos os dias e presentes únicos para compras acima de 49 $. A partir de 20 de julho, os consumidores podem visitar a Baseus na loja oficial do AliExpress para receber um cupão limitado em grande escala ao iniciar sessão de forma contínua. Os utilizadores também podem participar do evento de fãs do Facebook da Baseus para ganhar um pacote de prendas para iPhone.

Sobre a Baseus

A Baseus é uma marca de produtos eletrónicos da Shenzhen Besing Technology Co., Limited que fabrica acessórios para telemóveis, estações de ancoragem para computadores portáteis, pequenos eletrodomésticos e acessórios para automóveis.