Ar šo AS “Olainfarm” sniedz komentāru par laikrakstā Diena izteiktajiem apgalvojumiem



AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess (Jeroen Weites):

"Tās ir baumas. AS “Olainfarm” šobrīd neplāno iespēju pārdot meitas uzņēmumus, un nekādi šādi lēmumi nav pieņemti. Ņemot vērā “Olainfarm” grupas ambiciozos izaugsmes plānus un jaunu piecgades biznesa stratēģiju, kas tiek izstrādāta, uzņēmumam bija svarīgi saprast meitas uzņēmumu pašreizējo aktīvu vērtību. AS “Olainfarm” ir noslēgusi līgumu ar vienu no lielā četrinieka auditoriem, kam dots uzdevums veikt aktīvu novērtējumu. Tam nav citi zemūdens akmeņi. Turklāt “Olainfarm” meitas uzņēmumos pavisam nesen ir veiktas izmaiņas valdē, gan SIA “Latvijas Aptieka”, gan SIA “Tonus Elast” ir jauni valdes priekšsēdētāji, apliecinot izaugsmes plānus. Skatīt paziņojumu šeit:

https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=949269&messageId=1195981 .

Aicinām sekot līdzi “Olainfarm” oficiālajai informācijai, ko sniedzam atbilstoši biržas noteikumiem."

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

