MONTRÉAL, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de signaler le début de la construction d’un portail visant à accéder aux ressources souterraines à la mine Canadian Malartic (« projet souterrain Canadian Malartic »). La construction du portail devrait débuter en août et la construction de la rampe devrait débuter au quatrième trimestre.



Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction de la Société, a déclaré : « Nous sommes très heureux de constater la vision du partenariat d’explorer et de développer les ressources souterraines de la propriété de Malartic. La nature géologique de ce projet continue de livrer des résultats pour les partenaires et Osisko. Nous croyons que le projet souterrain Canadian Malartic est en bonne voie de devenir un autre actif clé pour Osisko et nous sommes enthousiastes à l’idée de voir les résultats de la campagne d’exploration agressive sur East Gouldie et le développement à venir du portail et de la rampe. »

Mines Agnico Eagle Limitée et Yamana Gold Inc., les opérateurs de la mine Canadian Malartic (le « partenariat »), ont défini des ressources aurifères indiquées de 830 000 onces (11,9 millions de tonnes à une teneur de 2,16 g/t Au) et des ressources aurifères présumées de 9 600 000 onces (127,7 millions de tonnes à une teneur de 2,34 g/t Au) pour le projet souterrain Canadian Malartic (voir le communiqué de presse de Mines Agnico Eagle Ltée daté du 13 février 2020 et intitulé « Agnico Eagle annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 »). Ces ressources sont distribuées sur plusieurs zones se retrouvant directement sous les fosses existantes, ainsi qu’à l’est et au sud-est, incluant les zones East Malartic, Sladen, Sheehan, Odyssey Nord, Odyssey Sud, Odyssey Jupiter et East Gouldie (voir figure 1 ci-dessous). Osisko détient une redevance de 5 % sur les ressources d’East Gouldie et des redevances de 3 % ou 5 % sur le reste des ressources décrites dans le présent communiqué de presse. Les ressources se retrouvent entre la surface et une profondeur de plus de 1 900 mètres (voir figure 2 ci-dessous). Le partenariat a « autorisé la construction des infrastructures de surface et d’une rampe d’exploration vers Odyssey et East Malartic, dans le but d’exploiter éventuellement les zones supérieures respectives et afin de fournir un accès pour l’exploration permettant le forage dans un espace plus restreint, le tout visant à faire progresser les études à un niveau de détails plus élevé. La nouvelle rampe permettra aussi de récupérer un échantillon en vrac d’un maximum de 40 000 tonnes de minerai. » (voir le communiqué de presse de Yamana Gold Inc. daté du 23 juillet 2020 et intitulé « Yamana Gold Reports Second Quarter 2020 Financial Results »).

Le partenariat a également annoncé qu’il a augmenté le budget d’exploration de 25 millions de dollars CA à 30 millions de dollars CA en raison des résultats de forage d’exploration positifs. L’objectif principal de l’exploration effectuée au cours du deuxième trimestre consistait à établir les bases d’un programme de forage intercalaire agressif sur East Gouldie, grâce à 10 foreuses au diamant en opérations, afin de définir et d’accroître les ressources minérales souterraines.

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., directeur, évaluations ressources minières chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Les ressources minérales décrites dans ce communiqué de presse ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les ressources n’incluent pas de réserves. Les ressources présumées sont trop spéculatives du point de vue géologique pour pouvoir y appliquer des considérations économiques. Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer au communiqué de presse d’Agnico Eagle daté du 13 février 2020 et intitulé « Agnico Eagle annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 ».

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 14,7 % dans Minière Osisko Inc., de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée.

