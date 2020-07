OAKVILLE, Ontario, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec un autre week-end estival en vue — une longue fin de semaine presque partout au pays — l’on peut s’attendre à ce que les routes, les cours d’eau et les sentiers soient bien achalandés. MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d’assurance, implorent tout le monde d’agir par souci de leur propre sécurité et celle des autres en s’engageant à ne jamais prendre le volant d’un véhicule ou d’un bateau avec les capacités affaiblies.



« Même durant la pandémie de COVID-19, les routes, les lacs et les sentiers sont bien achalandés durant les fins de semaine, a précisé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. C’est pour cette raison que nous demandons aux Canadiens et Canadiennes de prévoir des moyens de transport sobres et sécuritaires pour leurs escapades, afin d’éviter que leurs fins de semaine de plaisir tournent à la tragédie à cause de la conduite avec les capacités affaiblies. »



La conduite avec les capacités affaiblies affecte des dizaines de milliers de Canadiens chaque année. MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d’assurance, travaillent ensemble pour sensibiliser la population aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies et promouvoir la sécurité. Nous encourageons les Canadiens à veiller à leur propre sécurité et à celles des autres ce week-end en suivant ces recommandations :

ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies;

ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies;

appelez le 911 pour signaler les cas possibles de conduite avec les capacités affaiblies.

« Les conséquences catastrophiques de la conduite avec les capacités affaiblies sont entièrement évitables, a souligné Ryan Michel, président et PDG, Allstate du Canada. Nous avons tous le pouvoir de contribuer à la sécurité des routes, des cours d’eau et des sentiers. Si vous consommez de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues cette fin de semaine, de grâce, ne conduisez pas. »

Confiez la conduite à une personne sobre cette fin de semaine. Faites appel à Uber ou un taxi, choisissez un conducteur désigné qui demeurera sobre, prenez le transport collectif ou passez la nuit là où vous êtes. Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’ Uber — l’application officielle de transport désignée de MADD Canada.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Allstate du Canada, compagnie d’assurance, est un chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une huitième année consécutive. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Rendez-vous sur www.allstate.ca pour en savoir davantage. Pour trouver des astuces et conseils liés à la sécurité, visitez www.goodhandsadvice.ca .

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Marie Claude Morin, MADD Canada, bureau régional du Québec, 1-877-392-6233 ou Travon Smith, spécialiste des relations publiques, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, 437-229-1577,