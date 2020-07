TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta esimene poolaasta kujunes meile väga kiireks perioodiks, hoolimata sellest, et SARS-CoV-2 viiruse ja COVID-19 ülemaailmse leviku tõttu on paljudes sektorites ettevõtlustegevus aeglustunud.

Esimeses kvartalis refinantseerisime tagatud võlakirjad 2015/2020 uute võlakirjadega 2020/2024 – igaüks nominaalväärtusega 100 000 eurot, fikseeritud intressimääraga 8,00% ja lunastustähtajaga 2024. aasta veebruaris. Uued võlakirjad on noteeritud Nasdaq Stockholm börsi kauplemissüsteemis alates 9. juulist 2020.

Aruandekuupäeva järgselt alustati juulis esimese etapi PKG1-PKG7 konverteeritavate võlakirjade refinantseerimise protsessiga, mille raames kanti AS-ile Pro Kapital Grupp tagasi 2 925 641 konverteerivatavat võlakirja koguväärtusega 8 191 794,80 eurot. 3. augustil tühistatakse eelnimetatud võlakirjad ning nende asemele emiteeritakse ja jaotatakse investoritele uued mitte-konverteeritavad võlakirjad. Uued tagamata ja mittekonverteeritavad võlakirjad lastakse välja fikseeritud 8% intressimääraga ja lunastustähtajaga 31. oktoober 2024.

COVID-19 tõttu muutunud turuolukorrast hoolimata, on meie käimasolevad ehitustööd jätkunud plaanipäraselt. Veebruaris sõlmiti Tallinnas, Kristiine City elamupiirkonda kerkiva Ratsuri Majade projekti ehitusleping. Ehituse käigus rekonstrueeritakse endine tallihoone ning teostatakse kaasaegne Uus-Hollandi stiilis elumaja koos hoonealuse parkimisega. Järgmise aasta kevadel valmib kokku 39 korterit. Tallinnas jätkub jõudsalt ka Kalaranna Kvartali ehitus - ootame hoonete valmimist 2021. aastal. Võttes arvesse eriolukorrast tingitud ebamäärasust, otsustasime esialgu teised arendusprojektid mõneks ajaks edasi lükata. Samas näeme, et kinnisvaraturg on taastumas, mistõttu oleme alustanud Kristiine City’s uue arendusprojekti Kindrali Majad turundamise ning huviliste registreerimisega.

Riias hetkel aktiivset ehitustegevust ei toimu. Kinnisvaraturg oli jahenenud juba enne COVID-19 pandeemia algust. Olgugi, et näeme turul klientide huvi suurenemist, on nad lõplike otsuste tegemisel ettevaatlikud. Kahtlemata mõjutab seda ka pankade jäigad finantseerimistingimused. Eelnevast hoolimata jätkame korterite müüki River Breeze Residence'is, mis on alates hoone valmimisest olnud luksussegmendis õigustatult turuliider. Samuti tegeleme aktiivselt Kliversala Kvartali järgmiste etappide planeerimisega ning jätkame Tallinas elamukvartali ja Brivibase tänava ärikvartali tehnilise projekteerimisprotsessiga. Planeerime oma tegevust nii, et olla turuolukorra paranedes valmis aktiivselt edasi liikuma järgmiste projektide elluviimisega.

Vilniuses on müüdud juba enam kui 84% eelmisel aastal valminud Šaltiniu Namai Attico projekti viiest majast ja kliendid on aktiivsed ka praegustes majandusoludes. COVID-19 eriolukorra esmase mõju järgselt on müügid taastunud ning Šaltiniu Namai Attico on luksuskinnisvara segmendis konkurentidega võrreldes olnud edukas. Lähitulevikus otsustame, millal saame alustada Šaltiniu Namai projekti järgmise etapi ehitust.

Piirangud mõjutasid ka meie tegevust Saksamaal, kus suleti märtsi lõpus Bad Kreuznachis asuv PK Parkhotel Kurhaus. Seetõttu hotellil teises kvartalis käive puudus ning kulud viidi selleks perioodiks miinimumini. Esimese poolaasta käibele mõjus hotelli sulgemine negatiivselt vähendades käivet üle ühe miljoni euro ning puhastulemit üle poole miljoni euro. Saksa riigi poolt eriolukorra tõttu seatud piirangute leevenedes alustas hotell taas oma tööd 1. juulil. PK Parkhotel Kurhaus operaatorettevõte taotles Saksa riigilt COVID-19 mõjude vähendamiseks võimaldatud pikaajalist tagatiseta laenu summas 500 000 eurot, intressimääraga 3% aastas. Nimetatud laenu kasutatakse hotelli taaskäivitamise toetamiseks.

Eriolukorra seisund (mis oli välja kuulutatud kõigis meie tegevuspiirkonna riikides) on avaldanud märkimisväärset mõju jaekaubandusele ja sellest tulenevalt ka T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskusele. Eesti kaubanduskeskused olid alates märtsi lõpust suletud ja taasavati 11. mail. Vahepeal lubati tegevust jätkata ainult toidupoodidel ja apteekidel. T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskust omav ja haldav tütarettevõte, AS Tallinna Moekombinaat (TMK), esitas Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse alustamiseks eesmärgiga lahendada ajutised likviidsusprobleemid, mõistlikult ümber korraldada kohustused ja suurendada kasumlikkust. 3. aprillil 2020 algatas Harju maakohus saneerimismenetluse. Saneerimisnõustajaga koostöös valmistati kreeditoridele ette realistlik ja õiglane saneerimiskava. Kuigi valdav osa kreeditoridest oli kava kinnitamise poolt, ei piisanud sellest otsuse vastu võtmiseks, kuna suurim kreeditor hääletas kava kinnitamise vastu. Seejärel taotles TMK kohtult ekspertide kaasamist saneerimiskava hindamiseks. Kohus määras kaks eksperti kava hindama ja andis aega hinnangute esitamiseks 22. juulini 2020, ekspertide hinnangud on üldiselt saneerimiskava toetavad. Ringkonnakohtu juhiste kohaselt peab kohus ekspertide määramise küsimust täiendavalt analüüsima. Kohus peaks lähiajal tegema otsustused selles küsimuses ning saneerimiskava heaks kiitmise osas. Saneerimismenetluse algatamine ei mõjuta T1 Mall of Tallinn, tema üürnike ja koostööpartnerite igapäevast majandustegevust - see tähendab, et T1 Mall of Tallinn jätkab tegevust. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Ükski grupi ettevõte ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi. Kui peaks realiseeruma saneerimisprotsessi negatiivne stsenaarium ning TMK läheb pankrotti, kannab kontsern (AS Pro Kapital Eesti) kahju maksimaalselt 27 miljonit eurot, sh laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 2,6 miljonit, tasumata arved summas 0,3 miljonit ning TMK omakapital väärtuses 2,2 miljonit eurot 30. juuni 2020 seisuga. Negatiivne stsenaarium ei avalda mõju grupi likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Selline olukord avaldaks mõju kontserni pikaajalistele rahavoogudele eelkõige laenude ning intressimaksetega seoses.

Meie tulud kinnisvara müügist sõltuvad elamuarendusprojektide valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalsed müügitehingud. 2019. aasta tulemust mõjutas ühe uue hoone valmimine Kristina Majade projektis ning viie uue hoone valmimine Šaltiniu Namai projektis. 2020. aastal jätkame oma kinnisvara laovaru müügiga. 2020. aasta esimese poolaasta tulemused on olnud oodatust paremad. 2020. aasta esimese kuue kuu müügitulu oli 9,1 miljonit eurot, mis on 60% vähem kui eelmise aasta sama perioodi 22,5 miljonit eurot. 2020. aasta esimese poolaasta ärikasum oli 0,3 miljonit eurot, võrreldes 5,1 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Puhastulemit mõjutasid T1 projektiga seotud 5,9 miljoni euro suurused intressikulud. Seetõttu oli 2020. aasta esimese poolaasta puhastulem 7,9 miljonit eurot kahjumit, võrreldes 2019. aasta sama perioodi 0,3 miljoni eurose kahjumiga.

Aastal 2020 ei ole ette näha käimasolevate kinnisvaraprojektide valmimist, seega keskendume käimasolevate projektide eelmüükidele ja edasiarendamisele, müüme varudes olevat kinnisvara, teeme ettevalmistusi uute projektide alustamiseks ja panustame tavapärase majandustegevuse taastamisele renditegevuses ja hotellinduses. Uute arendusprojektide eelmüügid lähevad edukalt, kuid neil puudub mõju ettevõtte finantstulemustele kuni projektide lõpliku valmimiseni ja notariaalsete müügilepingute sõlmimiseni. COVID-19 on avaldanud nii üldist globaalset mõju kui ka mõjutanud otseselt kinnisvaraturgu. Seetõttu jätkame olukorra jälgimist ning kaalume oma tulevikku vaatavaid otsuseid hoolikalt, et leida õige tasakaal ootuste ja võimaluste vahel ka COVID-19-järgses ühiskonnas.

Paolo Michelozzi

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2020. aasta esimesel poolaastal 9,1 miljonit eurot, mis on 60% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 6 kuud: 22,5 miljonit eurot). Teise kvartali kogukäive ulatus 3,2 miljoni euroni vähenedes võrdlusperioodi 12,1 miljoni euro kogukäibe suhtes 74%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta esimese poolaasta suuremat müügikäivet mõjutas eluhoonete valmimine Kristina Majade ning Šaltinių Namai Attico arendustes. 2020. aastal jätkab Ettevõte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügiga.

2020. aasta esimese poolaasta brutokasum vähenes 57% võrra ja moodustas 3,5 miljonit eurot võrrelduna 8,2 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 1,4 miljonit eurot võrrelduna 4,0 miljoni euroga võrdlus­perioodil. Brutokasumimäär kasvas 6% võrra.

2020. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 0,3 miljonit eurot võrrelduna 5,1 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikahjum oli 0,1 miljonit eurot. Möödunud aasta samal perioodil oli ärikasum 2,5 miljonit eurot. Ärikasumi langust on mõjutanud vähenenud müügitulud ja mõningane üldhalduskulude suurenemine.

2020. aasta esimese poolaasta puhaskahjum oli 7,9 miljonit eurot ning teises kvartalis oli 3,9 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum 0,3 miljonit eurot ja 0,2 miljonit eurot. Puhaskahjumit mõjutas negatiivselt AS-i Tallinna Moekombinaat kõrge intressikulu.

Rahavood põhitegevusest olid 2020. esimesel poolaastal negatiivsed 2,6 miljonit eurot võrreldes positiivse 0,5 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Teises kvartalis olid rahavood põhitegevusest negatiivsed 4,6 miljonit eurot ning võrdlusperioodil positiivsed 0,8 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2020 seisuga 1,12 eurot võrreldes 1,77 euroga

30. juunil 2019 a.

Peamised tulemusnäitajad

2020

6 kuud 2019

6 kuud 2020

II kvartal 2019

II kvartal 2019 12

kuud Käive (tuhat eurot) 9 053 22 512 3 180 12 140 55 276 Brutokasum (tuhat eurot) 3 491 8 179 1 354 4 037 15 809 Brutokasum, % 39% 36% 43% 33% 29% Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 250 5 121 -96 2 477 -15 178 Ärikasum / -kahjum, % 3% 23% -3% 20% -27% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -7 903 -276 -3 937 -163 -29 172 Puhaskasum / -kahjum, % -87% -1% -124% -1% -53% Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,13 0,00 -0,07 0,00 -0,48





30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 Varad kokku (tuhat eurot) 212 836 248 972 210 821 Kohustused kokku (tuhat eurot) 149 173 148 510 139 255 Omakapital kokku (tuhat eurot) 63 663 100 462 71 566 Võla / omakapitali suhe * 2,34 1,48 1,94 Varade tootlus, % ** -3,7% -0,1% -12,8% Omakapitali tootlus, % *** -12,1% -0,3% -34,4% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,12 1,77 1,26

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2020 30.06.2019 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 7 061 4 102 10 616 Lühiajalised nõuded 1 077 2 856 1 475 Varud 45 381 57 935 41 031 Käibevara kokku 53 519 64 893 53 122 Põhivara Pikaajalised nõuded 3 716 3 199 2 297 Materiaalne põhivara 7 047 7 186 7 146 Kasutusõigusega vara 438 597 519 Kinnisvarainvesteeringud 147 762 172 757 147 365 Immateriaalne põhivara 354 340 372 Põhivara kokku 159 317 184 079 157 699 VARAD KOKKU 212 836 248 972 210 821 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 83 162 39 788 111 759 Ostjate ettemaksed 6 059 4 932 3 974 Lühiajalised võlad tarnijatele 15 430 6 975 8 741 Maksukohustused 167 298 1 155 Lühiajalised eraldised 325 1101 267 Lühiajalised kohustused kokku 105 143 53 094 125 896 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 41 179 92 360 10 871 Muud pikaajalised kohustused 1 416 1 118 1 013 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 289 1 827 1 348 Pikaajalised eraldised 146 111 127 Pikaajalised kohustused kokku 44 030 95 416 13 359 KOHUSTUSED KOKKU 149 173 148 510 139 255 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 216 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 3 262 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 661 76 663 76 725 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -7 554 -129 -26 981 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 63 584 97 929 71 139 Mittekontrolliv osalus 79 2 533 427 OMAKAPITAL KOKKU 63 663 100 462 71 566 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 212 836 248 972 210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020

6 kuud 2019

6 kuud 2020

II kvartal 2019

II kvartal 2019 12 kuud JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 9 053 22 512 3 180 12 140 55 276 Müüdud toodete ja teenuste kulu -5 562 -14 333 -1 826 -8 103 -39 467 Brutokasum 3 491 8 179 1 354 4 037 15 809 Turustuskulud -287 -294 -126 -152 -728 Üldhalduskulud -2 950 -2 775 -1 388 -1 422 -6 013 Muud äritulud 70 50 67 23 95 Muud ärikulud -74 -39 -3 -9 -24 341 Ärikasum /-kahjum 250 5 121 -96 2 477 -15 178 Finantstulud 2 2 1 1 4 Finantskulud -8 076 -5 572 -3 832 -2 815 -14 019 Kahjum enne tulumaksu -7 824 -449 -3 927 -337 -29 193 Tulumaks -79 173 -10 174 21 Perioodi puhaskahjum -7 903 -276 -3 937 -163 -29 172 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -7 554 -129 -3 768 -86 -26 981 Mittekontrolliv osalus -349 -147 -169 -77 -2 191 Aruandeperioodi koondkahjum kokku -7 903 -276 -3 937 -163 -29 172 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -7 554 -129 -3 768 -86 -26 981 Mittekontrolliv osalus -349 -147 -169 -77 -2 191 Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0,13 0,00 -0,07 0,00 -0,48

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020

6 kuud 2019

6 kuud 2020

II kvartal 2019

II kvartal 2019 12 kuud Põhitegevuse rahavood Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum -7 903 -276 -3 937 -163 -29 172 Korrigeerimised: Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 208 194 104 100 399 Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 0 0 0 -3 Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest 0 0 0 0 6 Põhivara väärtuse muutus 0 0 0 0 -15 Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 0 0 0 0 24 236 Finantstulud ja -kulud 8 074 5 570 3 831 2 814 14 016 Edasilükkunud tulumaksu muutus -59 -177 -32 -177 -656 Muud mitterahalised muutused (netosumma) 1 50 1 20 419 Muutused käibevahendites: Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -980 -959 -570 -2 531 -630 Varudes -4 350 1 411 -5 053 1 993 18 276 Kohustustes ja ettemaksetes 2 348 -5 368 1 012 -1 223 -6 412 Eraldistes 19 24 10 14 -51 Põhitegevuse rahavood kokku -2 642 469 -4 634 847 20 413 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -12 -166 -3 -135 -226 Immateriaalse põhivara soetamine -2 -25 0 -24 -74 Kinnisvarainvesteeringute soetamine -397 -4 637 -95 -1 104 -6 019 Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 0 0 0 2 170 Saadud intressid 2 2 0 1 4 Rahavood investeerimistegevusest kokku -409 -4 826 -98 -1 262 -4 145 Rahavood finantseerimistegevusest Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 28 500 0 0 0 0 Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -28 000 -300 0 -300 -500 Saadud laenud 2 857 13 388 2 757 5 818 16 461 Tagastatud laenud -656 -7 576 -8 -3 733 -21 551 Kapitalirendi tagasimaksed -84 -85 -36 -49 -192 Makstud intressid ja muud finantskulud -3 121 -2 008 -379 -1 384 -6 910 Deponeeritud summa laenu tagamiseks 0 -2 000 0 -2 000 0 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -504 1 419 2 334 -1 648 -12 692 Raha ja raha ekvivalentide muutus -3 555 -2 938 -2 398 -2 063 3 576 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 616 7 040 9 459 6 165 7 040 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 061 4 102 7 061 4 102 10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.









Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee





Manus