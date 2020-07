Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 et perspectives 2020

Paris-La Défense, le 30 juillet 2020 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de l’ingénierie, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2020, clos le 30 juin.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020

et variations par rapport à 2019 (non audité)

En millions d'euros S1 2019 S1 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 246,5 229,5 -6,9% -9,4% Energy & Infrastructure 219,9 206,2 -6,2% -9,0% Staffing 22,7 20,2 -11,1% -11,7% Divers 3,9 3,1 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020 est en repli de 6,9% par rapport à celui enregistré au 1er semestre 2019, dont -9,4% en organique, +2,3% d’effet périmètre et +0,2% d’effet de la variation des taux de change. Le semestre a été marqué par l’impact négatif très significatif de la pandémie Covid-19 sur la croissance organique de l’ensemble des activités, principalement pendant la période de confinement généralisé en France.

ENERGY & INFRASTRUCTURE

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires d’Energy & Infrastructure (206,2 millions d’euros) est en retrait de 6,2% par rapport à celui enregistré au 1er semestre 2019, dont -9,0% en organique, +2,6% d’effet périmètre (provenant pour l’essentiel des activités de la société Asco, consolidée à compter du 1er octobre 2019) et +0,2% d’effet de la variation des taux de change.

Les activités Nucléaire, à 141,4 millions d’euros (62% du chiffre d’affaires consolidé), sont en repli de 5,2%, dont -7,6% en organique, +2,3% d’effet périmètre et +0,1% d’effet de la variation des taux de change. L’effet de la pandémie a été plus faible sur les activités Nucléaire que sur les autres activités. En effet, la mobilisation des clients français au service d’un retour rapide à un niveau quasi-normal d’activité a été forte et l’activité à l’international soutenue, en particulier au Royaume-Uni. Sur le seul mois de juin 2020, le chiffre d’affaires des activités Nucléaire est ainsi légèrement supérieur, à périmètre constant, à celui enregistré au mois de juin 2019.

Le chiffre d’affaires d’Energy Transition & Infrastructures (ET&I), à 64,8 millions d’euros, est en repli de 8,4%, dont -12,0% en organique, +3,2% d’effet périmètre et +0,4% d’effet de la variation des taux de change. Le retour d’ET&I à un niveau d’activité au moins égal à périmètre constant à celui de l’exercice 2019, déjà largement engagé à fin juin 2020, devrait intervenir au cours du troisième trimestre.





STAFFING

Avec un chiffre d’affaires de 20,2 millions d’euros, l’activité Staffing est en recul de 11,1% par rapport à celle enregistrée au 1er semestre 2019. Certains projets internationaux sont affectés par les fermetures de frontières.

EFFECTIFS

Au 30 juin 2020, Assystem compte 6 067 collaborateurs, dont 33 chez Corporate Risk Associates (CRA), acquise fin mai 2020.

PERSPECTIVES 2020

Compte tenu des données et projections disponibles à date, Assystem vise maintenant à réaliser pour l’exercice 2020 :

- un chiffre d’affaires consolidé de 485 millions d’euros, soit plus de 255 millions d’euros au 2nd semestre (contre 251 millions d’euros au 2nd semestre 2019) ;

- une marge opérationnelle d’activité de 5,0%.

La perspective de chiffre d’affaires prend en compte un périmètre du Groupe inchangé par rapport au périmètre existant à fin juin 2020, à l’exception de l’activité classée sous « Divers », cédée début juillet 2020 et déconsolidée au 1er juillet 2020. L’effet périmètre attendu au 2nd semestre est, en conséquence des différentes variations de périmètre intervenues au 2nd semestre 2019 et à date en 2020, d’un montant très limité.

Par ailleurs, Assystem suit avec attention l’évolution d’Expleo Group, dont elle détient 38,16% du capital. Comme les autres acteurs de la R&D externalisée, Expleo Group est très significativement affecté par le recul marqué de l’activité des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique.

CALENDRIER FINANCIER 2020 ACTUALISE

21 septembre : Résultats semestriels 2020 – Réunion de présentation le 22 septembre à 8h30

27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

DONNEES PAR TRIMESTRE



En millions d'euros T1 2019 T1 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 125,8 122,9 -2,2% -5,3% Energy & Infrastructure 112,2 110,3 -1,7% -4,8% Staffing 11,5 10,9 -5,1% -7,1% Divers 2,1 1,7 - -





En millions d'euros T2 2019 T2 2020 Variation

totale Variation

organique* Groupe 120,7 106,6 -11,7% -13,7% Energy & Infrastructure 107,7 95,9 -11,0% -13,3% Staffing 11,3 9,3 -17,2% -16,3% Divers 1,8 1,4 - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

