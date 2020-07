Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le 29 juillet 2020 une notification annonçant que, le 28 juillet 2020, sa participation a franchi à la hausse le seuil légal de 5% des actions émises par Ageas et atteint au total 5,10%.

* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importante

Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur le site web .

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de proche de EUR 36 milliards en 2019.

Pièce jointe