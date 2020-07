COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 30 juillet 2020

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2020 :

Moyens disponibles au 30 juin 2020 : 53 500 actions Klépierre et 9 515 058,56 euros ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 1 005 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 108 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 273 801 titres pour 8 831 848 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 220 301 titres pour 7 142 559 euros.

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2019, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 11 206 268,00 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.





À propos DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 22,8 milliards d’euros au 30 juin 2020, et compte de grands centres commerciaux dans 12 pays en Europe continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visites par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et World 120. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

détail des transactions

Client Date Achats

Nombre de

transactions Ventes

Nombre de

transactions Achats

Nombre de

titres Ventes

Nombre de

titres Achats

Capitaux en EUR Ventes

Capitaux en EUR KLEPIERRE 2-janv.-20 92 34 16 499 16 499 566 038,01 568 185,49 KLEPIERRE 3-janv.-20 108 99 19 879 19 879 684 592,92 685 825,50 KLEPIERRE 6-janv.-20 96 90 25 000 25 000 853 593,15 854 872,58 KLEPIERRE 7-janv.-20 46 3 15 600 600 535 388,72 20 622,00 KLEPIERRE 8-janv.-20 62 0 15 000 0 501 605,00 0 KLEPIERRE 9-janv.-20 14 0 7 500 0 249 415,00 0 KLEPIERRE 10-janv.-20 17 0 10 000 0 329 540,00 0 KLEPIERRE 13-janv.-20 17 0 2 500 0 82 087,50 0 KLEPIERRE 14-janv.-20 11 0 2 500 0 82 500,00 0 KLEPIERRE 15-janv.-20 14 0 6 250 0 207 312,40 0 KLEPIERRE 16-janv.-20 27 89 9 500 28 250 315 722,50 945 025,32 KLEPIERRE 17-janv.-20 47 0 12 500 0 407 750,00 0 KLEPIERRE 20-janv.-20 17 0 5 000 0 163 008,30 0 KLEPIERRE 21-janv.-20 0 1 0 2 500 0 81 775,00 KLEPIERRE 22-janv.-20 22 0 7 500 0 243 050,00 0 KLEPIERRE 23-janv.-20 3 16 2 500 2 652 80 950,00 86 349,80 KLEPIERRE 24-janv.-20 0 45 0 9 848 0 321 831,50 KLEPIERRE 27-janv.-20 4 2 1 000 3 500 31 880,00 112 245,00 KLEPIERRE 28-janv.-20 18 18 5 000 2 500 157 283,06 78 745,00 KLEPIERRE 29-janv.-20 0 36 0 5 000 0 158 255,79 KLEPIERRE 30-janv.-20 13 0 2 500 0 77 925,00 0 KLEPIERRE 31-janv.-20 31 23 7 500 5 000 232 875,00 157 703,28 SOUS TOTAL KLEPIERRE janv.-20 659 456 173 728 121 228 5 802 516,56 4 071 436,26 KLEPIERRE 3-févr.-20 9 10 4 000 4 000 122 720,00 124 075,00 KLEPIERRE 4-févr.-20 0 24 0 5 000 0 155 250,00 KLEPIERRE 5-févr.-20 0 13 0 2 500 0 78 000,00 KLEPIERRE 6-févr.-20 97 4 35 500 500 1 062 900,00 15 600,00 KLEPIERRE 7-févr.-20 17 4 7 500 1 000 221 300,00 29 789,20 KLEPIERRE 10-févr.-20 14 22 1 543 2 043 45 911,40 61 010,70 KLEPIERRE 11-févr.-20 51 26 7 000 3 000 210 600,00 90 825,00 KLEPIERRE 12-févr.-20 0 42 0 6 000 0 181 990,00 KLEPIERRE 13-févr.-20 17 63 2 000 8 000 61 030,00 245 600,00 KLEPIERRE 14-févr.-20 30 75 5 500 10 500 170 830,00 328 279,92 KLEPIERRE 17-févr.-20 0 150 0 20 500 0 640 040,30 KLEPIERRE 18-févr.-20 31 63 7 500 10 000 232 792,19 311 922,50 KLEPIERRE 19-févr.-20 20 119 5 000 17 500 155 300,00 548 230,00 KLEPIERRE 20-févr.-20 1 13 1 189 3 530 36 966,01 110 260,20 KLEPIERRE 21-févr.-20 44 0 19 841 0 605 632,17 0 KLEPIERRE 24-févr.-20 8 0 2 500 0 74 150,00 0 KLEPIERRE 25-févr.-20 7 24 1 000 5 000 29 200,00 150 250,00 SOUS TOTAL KLEPIERRE févr.-20 346 652 100 073 99 073 3 029 331,77 3 071 122,82 TOTAL

KLEPIERRE 1 005 1 108 273 801 220 301 8 831 848,33 7 142 559,08

