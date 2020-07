Jeudi 30 juillet 2020

PUBLICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2020

Chiffre d’affaires en baisse de -31,7 %

Redressement progressif de l’activité

Forte génération de cash-flow

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 387 M€, en baisse de -31,7 % par rapport au premier semestre 2019.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 juin 2020)

En M€ - non audité 2020 2019 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 273,5 293,0 -6,6 % -5,9 % 2ème trimestre 113,6 273,5 -58,5 % -57,8 % 1er semestre 387,0 566,5 -31,7 % -31,0 %

(1) À périmètre et taux de change constants.

PLEIN IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE SECOND TRIMESTRE DE L’ANNÉE

La quasi-mise à l’arrêt de la production automobile mondiale pendant plus de deux mois a fait sentir son plein effet en avril et en mai 2020, notamment en Europe et en Amérique du Nord, alors que la Chine entamait progressivement son redémarrage. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires d’AKWEL au second trimestre 2020 a enregistré une baisse de -58,5 % (-57,8 % à périmètre et taux de change constants avec un impact de change de

- 1,9 M€ essentiellement sur la livre turque). Cette évolution traduit une dynamique mensuelle très contrastée, avec une chute de près de -90 % en avril, point bas du marché mondial, de -70 % en mai et de -22 % en juin 2020 à nombre de jours ouvrés comparables. Sur le premier semestre, AKWEL surperforme son marché, la production mondiale évoluant en baisse de -34 %, et de -40 % en Europe et Amérique du Nord.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition géographique du chiffre d’affaires par zone de production se décompose de la façon suivante :

France : 110,6 M€ (-38,2 %)

Europe (hors France) et Afrique : 118,1 M€ (-32,9 %)

Amérique du Nord : 97,3 M€ (-26,2 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 59 M€ (-21,7 %)

Amérique du Sud : 2 M€ (-55,3 %)

Dans ce contexte de baisse globale, le redémarrage plus précoce du marché en Chine permet au groupe d’enregistrer une évolution semestrielle positive grâce à la montée en puissance des nouveaux projets et à la réussite commerciale de certains modèles sur lesquels AKWEL est positionné.

Le chiffre d’affaires Produits et Fonctions affiche une baisse publiée de -32,3 % à 364,8 M€. Toutes les activités enregistrent une diminution significative, mais la ligne de produits Air résiste en limitant son recul à -7,9 % et représente près de 10 % du chiffre d’affaires consolidé sur la période. Le chiffre d’affaires Outillages est également en baisse de -27,8 % à 18,1 M€.

ENDETTEMENT NET EN BAISSE AU 30 JUIN 2020

Grâce à une gestion financière adaptée à la situation de crise, la dette financière nette hors impact IFRS 16 a diminué de 42 M€ sur le semestre, avec une nouvelle baisse de 17,5 M€ au second trimestre après décaissement du dividende. Le groupe dispose désormais d’une situation de trésorerie nette positive (hors IFRS 16) à hauteur de 17,5 M€, et peut s’appuyer sur un cash disponible de 158 M€, auxquels pourront s’ajouter les lignes de financements confirmées et non utilisées, pour atteindre au global près de 200 M€.

PRÉVISIONS

La solidité financière du groupe lui permet de traverser cette crise historique de la production automobile mondiale, avec un redressement de ses activités confirmé par les premiers chiffres disponibles pour le mois de juillet 2020. AKWEL rappelle avoir suspendu son objectif de croissance pour l’exercice compte tenu du manque de visibilité de l’évolution du marché mondial sur la fin de l’année 2020.

Prochain communiqué : résultats semestriel 2020, le jeudi 24 septembre, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP

