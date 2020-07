Eragny-sur-Oise, France, le 30 juillet 2020 à 18h00 CEST – Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société́ spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l ’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets depuis le 1er juin 2018.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du

30 juin 2020 :

Nombre d’actions : 1 012 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 364,57 euros

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :





ACHAT 72 138 titres 9 771,00 euros 547 transactions VENTE 230 545 titres 9 894,38 euros 507 transactions





Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Invest Securities :

Nombre d’actions : 159 419 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 1 623,33 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 18 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

74 738 titres

7 561,33 euros





Le détail des opérations journalières est communiqué dans le tableau ci-dessous :

Achats Vente ALSAF FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 547 72 138 9 771,00 507 230 545 9 894,38 20200101 0 0 0,00 0 0 0,00 20200102 2 4 391 39,52 1 1 0,01 20200103 2 3 891 32,69 1 1 0,01 20200106 1 1 0,01 1 1 0,01 20200107 1 1 0,01 11 38 511 401,57 20200108 10 37 031 437,66 2 2 851 38,77 20200109 2 2 981 32,79 2 4 871 58,45 20200110 1 1 0,01 2 4 821 57,85 20200113 1 1 0,01 11 35 411 478,84 20200114 1 1 0,02 11 27 411 434,21 20200115 5 15 491 240,57 7 15 771 280,75 20200116 1 1 0,02 2 1 961 34,51 20200117 1 610 1 604,30 1 91 599 1 602,98 20200120 9 172 391,58 4 33 80,45 20200121 11 183 391,24 1 1 2,30 20200122 6 85 159,97 2 21 41,57 20200123 8 118 203,93 2 31 57,44 20200124 1 1 1,80 11 230 418,10 20200127 6 94 169,59 2 21 39,89 20200128 4 58 98,89 5 88 161,02 20200129 6 96 160,69 4 71 125,62 20200130 6 96 155,51 2 21 35,70 20200131 4 58 93,22 5 88 147,89 20200203 5 76 122,44 2 21 35,14 20200204 1 1 1,64 4 81 132,76 20200205 4 60 93,19 3 41 65,84 20200206 5 78 122,04 2 21 34,23 20200207 3 38 58,66 4 81 131,22 20200210 4 60 90,85 2 21 32,65 20200211 5 78 115,20 1 1 1,50 20200212 4 61 87,87 9 201 309,91 20200213 6 111 168,65 2 21 33,60 20200214 5 81 119,80 1 1 1,50 20200217 6 101 145,54 1 1 1,50 20200218 6 99 134,36 2 31 44,33 20200219 4 59 79,65 5 111 158,92 20200220 5 80 108,29 5 111 163,17 20200221 5 80 105,69 1 1 1,36 20200224 11 215 250,70 1 1 1,28 20200225 5 159 183,77 5 141 169,99 20200226 5 70 80,48 2 41 49,20 20200227 5 203 226,77 3 71 83,64 20200228 6 72 78,59 1 1 1,11 20200302 4 49 49,70 7 221 243,52 20200303 3 24 24,32 4 109 114,45 20200304 4 51 50,72 1 1 1,03 20200305 8 137 124,96 1 1 0,96 20200306 6 79 66,02 1 1 0,87 20200309 1 1 0,78 1 1 0,78 20200310 5 76 53,94 2 51 37,59 20200311 3 170 119,98 8 531 391,42 20200312 8 144 98,22 6 157 125,57 20200313 5 86 55,55 2 31 20,97 20200316 10 236 141,21 5 90 60,78 20200317 4 44 24,96 6 94 57,73 20200318 9 101 55,75 5 74 49,72 20200319 7 178 106,56 9 208 137,28 20200320 6 50 29,00 4 371 229,34 20200323 4 34 20,40 4 50 31,45 20200324 1 1 0,66 10 154 101,02 20200325 4 50 30,80 2 2 1,29 20200326 3 33 19,49 4 48 30,91 20200327 3 33 19,28 3 20 12,20 20200330 2 21 12,20 4 48 28,93 20200331 4 51 29,24 2 23 13,49 20200401 1 1 0,59 11 154 94,19 20200402 11 106 88,69 3 37 34,86 20200403 5 60 42,09 3 45 33,89 20200406 3 24 16,79 15 309 230,75 20200407 4 36 25,79 3 29 21,62 20200408 4 36 25,19 4 36 27,00 20200409 3 31 21,01 4 36 25,92 20200410 0 0 0,00 0 0 0,00 20200413 0 0 0,00 0 0 0,00 20200414 4 44 29,73 1 1 0,70 20200415 3 29 19,54 11 115 84,96 20200416 1 1 0,72 11 106 77,19 20200417 6 64 50,96 10 84 75,14 20200420 4 38 28,74 1 1 0,77 20200421 4 39 27,59 1 1 0,73 20200422 2 21 14,35 4 31 21,95 20200423 3 34 23,83 2 12 8,71 20200424 2 18 12,35 3 27 19,10 20200427 4 39 26,45 1 1 0,68 20200428 3 31 21,03 4 33 23,33 20200429 3 31 21,35 4 33 23,78 20200430 4 48 33,01 1 1 0,71 20200501 0 0 0,00 0 0 0,00 20200504 6 83 56,02 1 1 0,68 20200505 3 28 18,96 2 17 12,03 20200506 4 53 35,48 1 1 0,69 20200507 1 1 0,68 11 131 96,28 20200508 4 31 21,37 3 23 16,51 20200511 4 32 21,69 2 16 11,20 20200512 9 108 68,11 1 1 0,67 20200513 3 25 15,43 11 130 89,35 20200514 9 115 67,75 4 31 20,65 20200515 3 27 15,52 3 27 16,13 20200518 4 35 19,93 2 18 10,61 20200519 4 33 19,21 1 1 0,60 20200520 4 32 18,29 1 1 0,58 20200521 4 32 18,22 2 20 11,77 20200522 4 32 17,97 2 20 11,62 20200525 3 25 13,82 4 39 22,52 20200526 1 1 0,57 6 68 40,60 20200527 4 32 19,19 3 28 17,57 20200528 4 30 17,98 2 15 9,33 20200529 4 32 19,21 1 1 0,62 20200601 1 1 0,61 10 128 81,10 20200602 1 1 0,67 9 145 101,32 20200603 11 257 165,81 4 53 37,10 20200604 5 91 55,03 4 57 35,50 20200605 5 121 71,17 2 11 6,69 20200608 5 81 46,77 2 31 18,38 20200609 1 1 0,60 10 217 134,12 20200610 5 101 60,08 6 97 60,36 20200611 5 111 65,15 4 56 34,13 20200612 2 31 17,68 8 139 82,75 20200615 1 1 0,57 4 56 32,60 20200616 4 91 52,07 2 21 12,31 20200617 4 91 51,66 10 161 99,46 20200618 9 203 110,33 1 1 0,57 20200619 6 137 73,08 1 1 0,54 20200622 5 81 42,07 5 111 60,02 20200623 5 87 44,50 3 33 17,59 20200624 1 1 0,54 9 199 108,77 20200625 5 81 43,48 4 58 32,42 20200626 8 122 63,09 5 78 42,45 20200629 4 59 29,88 6 109 57,63 20200630 5 77 39,07 1 1 0,51

Prochaine publication financière : Résultats semestriels du 1er trimestre 2020, le 28 septembre 2020 (après bourse)





À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société́ française de technologie médicale, pionnière dans le développement et la commercialisation de technologies innovantes prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. La société met au point des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègre dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM PS sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé́ en région parisienne (95610 Eragny sur Oise – France) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, et emploie environ 50 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 4.7M€ en 2019.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com





