Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 : 73,5 M€

trimestre dominé par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 Impact de l’arrêt d’activité dans la construction automobile

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour son chiffre d’affaires du 2èmetrimestre 2020 et en cumul du 1er semestre 2020.

En millions d’euros T2 2020 T2 2019 VAR S1 2020 S1 2019 VAR Métaux & Alliages 15,7 32,5 -52% 46,2 69,8 -34% Produits dérivés du Pétrole 9,3 13,4 -31% 21,3 27,2 -22% Caoutchouc & Développements 2,5 2,9 -12% 6,0 5,9 +2% TOTAL 27,5 48,8 -44% 73,5 102,9 -29%

A l’instar de nombreux groupes industriels, le Groupe AUREA a été fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et de la période de confinement d’avril et mai 2020, en particulier dans le secteur automobile. Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre s’élève à 73,5 M€, en recul par rapport au 1er semestre 2019.



Pôle Métaux et Alliages

Dans le prolongement du trimestre précédent, les usines des filiales REGEAL (alliages d’aluminium) et M LEGO (alliages de cuivre) ont connu au cours du 2ème trimestre 2020 une succession de redémarrages et d’arrêts d’activité, en fonction de la demande des clients constructeurs et équipementiers automobiles français et européens, et du secteur aéronautique. Bien qu’impactées à des degrés divers par ce contexte économique difficile, les autres activités de ce pôle ont affiché une meilleure résistance, notamment dans le chlorure de zinc grâce au statut de fournisseur considéré comme stratégique (traitement des eaux de distribution et production pharmaceutique).

Pôle Produits dérivés du Pétrole

La performance satisfaisante de la distribution de combustibles sur le semestre n’a pu que très partiellement compenser le fort ralentissement de la collecte des huiles moteur usagées ou des activités dans les plastiques, également touchées par la baisse d’activité dans l’industrie automobile. La collecte des huiles moteur usagées montre des signes d’amélioration progressive, ce qui devrait permettre un rétablissement au cours du 2ème semestre 2020.

Pôle Caoutchouc et Développements

Malgré un contexte économique et sanitaire complexe à gérer, l'activité de recyclage des pneus est en légère progression sur le semestre. L’activité de dépollution de déchets mercuriels exercée par la filiale META REGENERATION a poursuivi sa croissance, avec un développement de la prospection commerciale qui permet d’être optimiste quant aux perspectives d’accélération des performances sur les trimestres à venir.

Situation financière du Groupe

Au 30 juin 2020, la situation de trésorerie du Groupe AUREA demeure solide, confortée au 1er semestre 2020 par l’obtention d’un crédit moyen terme de 5 M€ auprès de Bpifrance et de 20,5 M€ de prêts garantis par l’État auprès des partenaires bancaires habituels. Cela permet au Groupe de respecter ses engagements financiers, de poursuivre ses investissements et de saisir, le cas échéant, des opportunités de croissance externe.

Perspectives 2020

Le Groupe constate depuis juin des signes d’amélioration progressive de son activité. Néanmoins, l’évolution de la pandémie demeure incertaine et la visibilité reste faible à ce stade. Le rythme de redémarrage de l’économie et de l’industrie au 2nd semestre conditionnera la capacité du Groupe à rétablir sa performance économique.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2020, le 29 septembre 2020 après bourse

A propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com .

