SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET AMUNDI ANNONCENT

LA SIGNATURE D’UN NOUVEL ACCORD DE PARTENARIAT

Communiqué de presse

Paris, le 30 juillet 2020

Société Générale et Amundi annoncent avoir signé un nouvel accord de partenariat pour cinq ans dans l’objectif de poursuivre le développement de leurs relations dans la distribution de solutions d’investissement et les activités de Securities Services. Cet accord entrera en vigueur en novembre 2020.

Leader de la gestion d’actifs en Europe, Amundi demeurera le premier partenaire du Groupe Société Générale pour la fourniture de solutions d'épargne et d'investissement pour ses réseaux de banque de détail et d'assurances, dans un dispositif dont l’architecture sera ouverte à d’autres sociétés de gestion. Dans la continuité de la relation liant les deux groupes depuis de nombreuses années, Société Générale demeurera également l’un des premiers fournisseurs d’Amundi pour les services Titres.

« La gestion de l’épargne est un enjeu majeur pour nos clients et le développement durable de nos économies. Ce partenariat constitue ainsi une nouvelle étape dans notre stratégie d’offre de solutions de placement qui vise à ce que nos réseaux de détail offrent à nos clients une gamme en architecture ouverte, leur permettant d’accéder aux meilleures expertises de gestion en France et à l’international et de répondre à leur demande croissante d’investissement socialement responsable. Apporter des solutions financières responsables et innovantes est au cœur de notre raison d’être. Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, et dont Société Générale a contribué à la création, sera un partenaire essentiel de cette proposition de valeur que nous mettrons en œuvre pour nos clients. Par ailleurs, nous continuerons d’accompagner Amundi dans son développement à l’international, via notre gamme complète et modulable de solutions de Securities Services » indique Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.

« Nous nous félicitons du renouvellement des accords avec Société Générale, partenaire historique d’Amundi depuis sa création. Le renouvellement de ce partenariat dans ses différentes composantes nous permettra de continuer à contribuer favorablement au développement de l’offre et des services pour la clientèle des réseaux de la Société Générale. Il conforte la position d’Amundi comme partenaire de référence des réseaux Retail en Europe » commente Yves Perrier, Directeur général d'Amundi.

Société Générale et Amundi avaient noué de premiers accords commerciaux relatifs à la distribution en 2009. Ceux-ci avaient été renouvelés en 2015 lors de l’introduction en Bourse d’Amundi au cours de laquelle Société Générale avait cédé la totalité de sa participation dans le groupe.





Contacts presse :

Société Générale Corentin Henry – 01 58 98 01 75 – corentin.henry@socgen.com

Amundi – Natacha Andermahr-Sharp – 01 76 37 86 05 – natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale , Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés;

aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

Amundi





Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Créée en 2010 et cotée en Bourse fin 2015, Amundi gère aujourd’hui plus de 1 500 milliards d’euros d’encours3.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com











1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019







2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo







3 Données Amundi au 31/03/2020







Pièce jointe