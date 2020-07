EssilorLuxottica est informé d’une procédure d’arbitrage de la part de HAL et GrandVision et continue ses poursuites judiciaires contre eux

Charenton-le-Pont, France (July 30, 2020 – 18h00) – EssilorLuxottica a été informé par HAL et GrandVision de leur intention de commencer une procédure d’arbitrage contre la société.

EssilorLuxottica considère ces procédures d’arbitrage comme une tentative surprenante mais évidente de la part de HAL et GrandVision pour détourner l’attention des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du Contrat de Soutien ainsi que de son incapacité à lui fournir l’information requise.

EssilorLuxottica agit en pleine conformité avec le Contrat de Cession de Bloc et le Contrat de Soutien et toute suggestion contraire est sans fondement.

La société maintient l’action en justice qu’elle a initiée aux Pays-Bas en vue d’obtenir des informations de la part de HAL et GrandVision. Une audience est prévue le 10 août 2020.

A ce jour, EssilorLuxottica n’a toujours pas reçu les informations demandées à GrandVision et HAL.

Leur réticence à fournir ces informations a augmenté les craintes de la société quant à leurs motivations et à l’ampleur des manquements de GrandVision à ses obligations.

