30 juillet 2020

DEUXIÈME TRIMESTRE 2020



Des performances fortement impactées par la crise du Covid-19,



d’importantes liquidités disponibles pour faire face à la crise

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, présidé par Anne-Marie Couderc, s'est réuni ce jour pour arrêter les comptes du premier semestre 2020 et examiner l'accélération du plan de transformation du groupe.

DEUXIÈME TRIMESTRE 2020

La crise du Covid-19 a eu un impact important sur les résultats du deuxième trimestre 2020 :

- Chiffre d'affaires de 1 182 millions d'euros, en baisse de 5 839 millions par rapport à l'année dernière

- Résultat d'exploitation de -1 553 millions d'euros, en baisse de 1 976 millions d'euros par rapport à l'année dernière

- Perte au niveau de l’EBITDA en moyenne de 260 millions d'euros par mois, contre une estimation initiale de 400 millions d'euros, grâce à des mesures efficaces de préservation des liquidités et de contrôle des coûts

- Résultat net de -2 612 millions d'euros, dont une dépréciation des Airbus A380 et A340 de respectivement -520 et -72 millions d'euros, une sur couverture de carburant liée au Covid-19 de -105 millions d'euros, et une provision pour restructuration de -227 millions d'euros

- Ratio dette nette/EBITDA de 4,8x, contre 1,5x à la fin de 2019

Les gouvernements français et néerlandais ont apporté des soutiens financiers assortis de conditions d’accroissement de la compétitivité et d’atteinte d’objectifs de développement durable. Au 30 juin 2020, le Groupe Air France-KLM dispose ainsi de 14,2 milliards d'euros de liquidités ou de lignes de crédit pour faire face à la crise et restructurer son activité.

PERSPECTIVES

Le Groupe a introduit des mesures sanitaires strictes à bord ainsi qu’une campagne "Voyager en toute confiance" qui permet d’informer ses clients et a constaté une lente reprise de la demande de loisirs en juin et juillet 2020.

Les compagnies du Groupe augmentent prudemment leur capacité pour les mois d'été. Les niveaux de capacité globaux sont gérés sur la base d'un examen continu de l'évolution de la demande du marché et des politiques gouvernementales, notamment l'ouverture des frontières et les moratoires sur les créneaux horaires. Le Groupe vise à reconstruire son réseau mondial étape par étape avec une grande variété de destinations proposées.

Néanmoins, la visibilité sur la courbe de reprise de la demande est limitée car le comportement de réservation des clients est beaucoup plus orienté vers le court terme qu'avant la crise du Covid-19, en particulier sur le réseau long-courrier.

Sur cette base, le Groupe attend :

Une offre en sièges-kilomètres offerts à l'indice 45 pour le troisième trimestre 2020 et à l'indice 65 pour le quatrième trimestre 2020 par rapport à l'année dernière.

Une évolution négative des coefficients de remplissage pour le troisième trimestre 2020, en particulier sur le réseau long-courrier, et des effets négatifs sur le mix tarifaire en raison du retard de la reprise du trafic affaires par rapport au trafic loisirs.

Le Groupe a poursuivi la réduction de son plan de dépenses d'investissement pour 2020 de -0,3 milliard d'euros supplémentaires pour atteindre 2,1 milliards d'euros. Il s'agit d'une réduction de -1,5 milliard d'euros par rapport à l'objectif initial de 3,6 milliards d'euros pour 2020.

Le Groupe prévoit un EBITDA négatif significatif au second semestre 2020.

Groupe Air France-KLM Deuxième trimestre Premier semestre 2020 Variation 2020 Variation Passagers (en milliers) 1 217 -95,6% 19 328 -61,7% Recette unitaire passage par SKO1 (cts €) 3,88 -42,8% 5,57 -14,6% Résultat d’exploitation (m€) -1 553 -1 976 -2 368 -2 505 Résultat net – part du Groupe (m€) -2 612 -2 709 -4 413 -4 186 Cash flow libre d’exploitation ajusté (m€) -1 501 -1 609 -2 327 -2 677 Dette nette en fin de période (m€) 7 973 1 826

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, présidé par Anne-Marie Couderc, s'est réuni le 30 juillet 2020 pour arrêter les comptes du premier semestre 2020. Le directeur général du Groupe, Mr Benjamin Smith a déclaré :

"Les résultats du deuxième trimestre traduisent l'impact sans précédent de la crise du Covid-19 sur l'activité du Groupe Air France-KLM et de l’ensemble des compagnies aériennes mondiales. Le Groupe a enregistré une perte d'exploitation de 1,5 milliard d'euros pour le trimestre, l'activité ayant été quasiment à l’arrêt en avril. Les mesures de réduction des coûts et de préservation des liquidités rapidement mises en œuvre ont néanmoins permis de réduire nos pertes opérationnelles. Le soutien exceptionnel des gouvernements français et néerlandais a permis à Air France-KLM de disposer des liquidités nécessaires pour faire face à la crise et assurer une reprise progressive de l'activité. Cependant, les incertitudes liées à la situation sanitaire, à l'ouverture des frontières et à la situation économique générale sont très fortes. Nous devons également nous adapter à des changements importants dans le comportement des clients. Ce contexte nous pousse à accélérer notre transformation pour améliorer nos performances économiques et environnementales selon les principaux piliers de notre plan stratégique. Je suis confiant dans notre capacité à mettre en œuvre ces projets avec nos équipes afin de sortir de cette crise exceptionnelle".

Revue d'activité

Réseaux : Fonctionnement d’un réseau minimal en avril et mai 2020, reprise lente du trafic en juin 2020 après l'assouplissement des restrictions dans toute l'Europe

Réseaux Deuxième trimestre Premier semestre 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Chiffre d’affaires total (m€) 938 -84,3% -84,4% 5 216 -53,1% -53,5% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 827 -85,5% -85,6% 4 897 -53,8% -54,1% Résultat d’exploitation (m€) -1 123 -1 438 -1 436 -1 852 -1 906 -1 933

Les recettes du deuxième trimestre 2020 ont diminué de 84,4 % à change constant pour atteindre 938 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à -1 123 millions d'euros, soit une baisse de -1 436 millions d'euros à change constant par rapport à l'année dernière. Des mesures ont été mises en place pour préserver la trésorerie, notamment la réduction des investissements, des mesures de réduction des coûts, le report du paiement des fournisseurs et une activité partielle pour les employés.

Réseaux passage : Opérations minimales vers les villes clés en avril et mai, reprise lente de l'activité en juin avec des fréquences réduites sur une partie importante des lignes du réseau

Deuxième trimestre Premier semestre Réseaux passage 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Passagers (en milliers) 1 128 -95,1% 16 889 -60,4% Capacité (millions de SKO) 8 765 -88,4% 71 168 -51,1% Trafic (millions de PKT) 3 261 -95,1% 53 109 -58,3% Coefficient occupation 37,2% -51,4 pt 74,6% -12,9 pt Chiffre d’affaires total (m€) 372 -93,2% -93,2% 4 183 -58,4% -58,6% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 335 -93,6% -93,6% 4 006 -58,6% -58,9% Recette unitaire au SKO (cts €) 3,83 -44,9% -45,1% 5,63 -15,4% -15,9%

L'activité du réseau passage a été réduite comme prévu à une opération minimale en avril et mai 2020 en raison du confinement et des restrictions de voyage, reliant nos marchés intérieurs à des villes clés et à un certain nombre de routes à forte demande de fret.

La lente reprise du trafic en juin 2020 sur les réseaux court et moyen-courrier est le résultat de l'assouplissement des mesures de restrictions dans toute l'Europe.

Pour le deuxième trimestre 2020, les recettes unitaires ont fortement diminué à -45,1 % à change constant par rapport à l'année dernière en raison de faibles taux de remplissage, partiellement compensés par des yields plus élevés.

Depuis la mise en place de la politique de remboursement des billets, près de 3 millions de demandes ont été traitées en vente directe (concernant des vols annulés depuis la mi-mars), soit près de 90% du volume des demandes des clients ventes directe en cours. Les demandes des clients ayant réservé par des agences de voyages, peuvent désormais être réalisées par les agences (ouverture progressive par pays) .

Pour traiter ce volume exceptionnel de demandes liées aux adaptations de programme, la taille de l’équipe en charge des remboursements a été multipliée par 10 au plus fort de l’activité, atteignant plus de 600 personnes grâce à des renforts internes et externes pour traiter le plus rapidement possible les demandes de nos clients.

Cargo : De forts yields en raison de l'écart entre la capacité de l'industrie et la demande au deuxième trimestre 2020

Deuxième trimestre Premier semestre Cargo 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Tonnage (en milliers) 149 -46,4% 392 -28,5% Capacité (millions de TKO) 1 581 -56,3% 4 772 -32,6% Trafic (millions de TKT) 1 180 -44,4% 3 013 -27,7% Coefficient d’occupation 74,7% +16,0 pt 63,1% +4,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 566 +6,0% +5,2% 1 032 -4,5% -5,6% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 491 +8,2% +7,4% 890 -4,0% -5,1% Recette unitaire par TKO (cts €) 31,06 +147,6% +145,7% 18,65 +42,4% +40,8%

À la fin du deuxième trimestre 2020, la capacité mondiale de fret aérien est inférieure d'environ 27 % à celle de 2019, les taux de remplissage du secteur étant les plus élevés des deux dernières années. La capacité de fret du Groupe a diminué de 56,3 %, principalement en raison de la réduction de la capacité soute des avions passage, avec des coefficients de remplissage en forte hausse de 16,0 points pour le trimestre. Les recettes unitaires ont été fortement positives pour le deuxième trimestre 2020, en hausse de 145,7% par rapport à l'année dernière à change constant.

Du côté de la demande, les volumes de fret aérien mondiaux sont en baisse en raison de la crise du Covid-19, mais devraient rebondir à 90 à 95 % des niveaux d'avant crise en 2021. L'écart entre l'offre et la demande de ces derniers mois devrait se réduire à mesure que l'offre de capacité de l'industrie augmentera.

Transavia : Résultat d'exploitation au deuxième trimestre 2020 de -111 millions d'euros, fortement impacté par la crise du Covid-19

Deuxième trimestre Premier semestre Transavia 2020 Variation 2020 Variation Passagers (en milliers) 90 -98,2% 2 439 -68,8% Capacité (millions de SKO) 277 -97,1% 5 169 -66,3% Trafic (millions de PKT) 181 -97,9% 4 636 -67,2% Coefficient d’occupation 65,3% -26,7 pt 89,7% -2,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 17 -96,6% 259 -65,0% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,47 +4,4% 4,74 -1,9% Coût unitaire au SKO (cts €) 45,46 +871,8% 8,46 +71,4% Résultat d’exploitation (m€) -111 -164 -193 -176

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre est en baisse de 164 millions d'euros par rapport à l'année dernière, avec une perte opérationnelle de -111 millions d'euros, en raison de la crise du Covid-19. Les niveaux d'activité ont été proches de zéro en avril et mai 2020 avec un redémarrage progressif à partir de début juin, ce qui donne un niveau d'activité pour le mois de juin 2020 de 8% par rapport à l'année dernière. Des mesures strictes de préservation de la trésorerie ont été mises en place, notamment la réduction des investissements, des mesures de réduction des coûts, le report du paiement des fournisseurs et des mesures d'activité partielle.

Maintenance : Résultat d'exploitation pour le deuxième trimestre 2020 à -318 millions d'euros, fortement impacté par le Covid-19

Deuxième trimestre Premier semestre Maintenance 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Chiffre d’affaires total (m€) 501 -55,2% 1 640 -28,4% Chiffre d’affaires externe (m€) 222 -57,8% -59,3% 716 -33,8% -36,0% Résultat d’exploitation (m€) -318 -370 -376 -321 -419 -430 Marge d’exploitation (%) -63,4% -68,1 pt -68,5 pt -19,6% -23,9 pt -24,3 pt

Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre s'élève à -318 millions d'euros, soit une baisse de 370 millions d'euros, fortement impacté par la crise du Covid-19.

Le chiffre d'affaires a fortement diminué dans les trois principaux métiers. Au deuxième trimestre, tous les clients de l'activité E&M ont été touchés par la crise du Covid-19, ce qui a entraîné une forte baisse des revenus.

Les coûts d'exploitation ont été réduits au deuxième trimestre 2020 grâce à une baisse du niveau d'activité de maintenance, à des mesures d’activité partielle des employés et à d'autres mesures d'économie.

Des provisions pour environ 210 millions d'euros ont été enregistrées dans le résultat d'exploitation du deuxième trimestre pour tenir compte de la situation des clients, notamment des difficultés de trésorerie, de la diminution de la flotte et des faillites, ainsi que de l'excédent de pièces détachées en raison de la réduction des flottes mondiales attendue à la suite de la crise actuelle.

L'activité E&M est également fortement impactée par la baisse d'activité des compagnies aériennes du Groupe Air France-KLM.



Le carnet de commandes de la Maintenance est évalué à 9,6 milliards de dollars au 30 juin 2020, soit une baisse de 1,9 milliard de dollars par rapport au 31 décembre 2019, ce qui s'explique par les effets de la crise du Covid-19 déjà présents et attendus. L'activité Maintenance gère avec attention ses activités externes, en particulier concernant les conditions de paiement de ses clients.

Groupe Air France-KLM : Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 en baisse de -83% et résultat d'exploitation en baisse de -1 976 millions d'euros

Deuxième trimestre Premier semestre 2020 Variation Variation

à change constant 2020 Variation Variation

à change constant Capacité (SKO m) 9 042 -89,4% 76 337 -52,5% Trafic (PKT m) 3 442 -95,5% 57 746 -59,2% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 3,88 -42,6% -42,8% 5,57 -14,0% -14,6% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 9,31 +27,8% +27,3% 6,73 -4,5% -5,2% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 26,48 +290,1% +351,2% 9,84 +41,1% +40,9% Chiffre d’affaires total (m€) 1 182 -83,2% -83,3% 6 201 -52,2% -52,6% EBITDA (m€) - 780 -1 947 -1 942 - 840 -2 451 -2 481 Résultat d’exploitation (m€) -1 553 -1 976 -1 972 -2 368 -2 505 -2 537 Marge d’exploitation(%) -131,4% - 137,4 pt - 137,3 pt -38,2% - 39,2 pt - 39,5 pt Résultat net, part du Groupe (m€) -2 612 -2 709 -4 413 -4 186

Résultats 2019 retraités suite à un changement de méthode comptable des pièces à durée de vie limitée et au reclassement des indemnisations passagers de l’UE entre les recettes et les dépenses externes

Au deuxième trimestre 2020, le Groupe Air France-KLM affiche un résultat d'exploitation de -1 553 millions d'euros, en baisse de 1 976 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s'élève à -2 612 millions d'euros au deuxième trimestre 2020, soit une baisse de 2 709 millions d'euros par rapport à l'année dernière, dont des éléments comptables exceptionnels dus au Covid-19 : dépréciation liée à l’accélération de la sortie des Airbus A380 - 520 millions d'euros et des Airbus A340 - 72 millions d'euros, sur couverture carburant - 105 millions d'euros et provision pour coûts de restructuration pour le plan de départ volontaire de KLM de - 188 millions d'euros et pour le plan de départ volontaire des pilotes d'Air France de - 37 millions d'euros.

Sur couverture carburant de -105 millions d'euros pour le reste de l'année 2020 :

En raison des réductions de capacité par rapport aux hypothèses de fin mars 2020, partiellement compensées par la hausse du prix du carburant, le Groupe a augmenté sa position de sur-couverture. La variation de la juste valeur, initialement comptabilisée dans les capitaux propres, a été recyclée en "Autres produits et charges financiers".

Les devises ont eu un impact positif de 55 millions d'euros sur les revenus et un effet négatif de 59 millions d'euros sur les coûts, y compris la couverture des devises au deuxième trimestre 2020.

Le coût unitaire du deuxième trimestre 2020 a augmenté de 290%, principalement en raison des réductions de capacité liées au Covid-19

A change et prix du carburant constants, les coûts unitaires ont augmenté de 351% au deuxième trimestre 2020.

Les coûts salariaux nets du Groupe ont diminué de 50,4 % au deuxième trimestre 2020 par rapport à l'année dernière, grâce à la mise en œuvre de l'activité partielle à Air France et KLM, au non renouvellement des contrats temporaires et à l'absence de provision pour interessement aux bénéfices dans les deux compagnies. Le nombre moyen d'ETP (équivalent temps plein) au deuxième trimestre 2020 a diminué de 4 000 par rapport à l'année dernière, dont 2 400 contrats temporaires.

Dette nette en hausse de 1 826 millions d'euros et effet de levier à 4,8x

Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2020 Variation 2020 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies -1 161 -2 276 -1 331 -2 838 Paiements liés aux plans de départs volontaires -6 +0 -15 +0 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 82 +97 543 -248 Cash-flow net provenant de l’exploitation -1 085 -2 179 -803 -3 086 Investissements nets * -254 +481 -1 112 +319 Cash-flow libre d’exploitation -1 339 -1 698 -1 915 -2 767 Remboursement des dettes de loyer -162 +89 -412 +90 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** -1 501 -1 609 -2 327 -2 677

* Somme des «Investissements corporels et incorporels» et «Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles» tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le «Cash-flow libre d’exploitation ajusté» est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

Le Groupe a généré un cash-flow libre opérationnel ajusté au deuxième trimestre 2020 de -1 501 millions d'euros, soit une diminution de 1 609 millions d'euros par rapport à l'année dernière, qui s'explique principalement par une baisse du cash-flow opérationnel de 2 276 millions d'euros, partiellement compensée par une réduction des investissements nets de 481 millions d'euros.

En million d’euros 30 Juin 2020 31 Déc 2019 Dette nette 7 973 6 147 EBITDA, 12 mois glissants 1 678 4 128 Dette nette/EBITDA, 12 mois glissants 4,8 x 1,5 x

Les résultats des deux compagnies ont subi un impact négatif au cours du deuxième trimestre 2020

Deuxième trimestre Premier semestre 2020 Variation 2020 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) -1 058 -1 212 -1 594 -1 500 Marge d’exploitation (%) -189,5% -193,1 pt -44,6% -43,4 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) -493 -763 -768 -991 Marge d’exploitation (%) -70,3% -79,7 pt -27,0% -31,3 pt

PERPECTIVES 2020

Le Groupe a introduit des mesures sanitaires strictes à bord ainsi qu’une campagne "Voyager en toute confiance" qui permet d’informer ses clients et a constaté une lente reprise de la demande de loisirs en juin et juillet 2020.

Les compagnies aériennes du Groupe augmentent prudemment leur capacité pour les mois d'été. Les niveaux de capacité globaux sont gérés sur la base d'un examen continu de l'évolution de la demande du marché et des politiques gouvernementales, notamment l'ouverture des frontières et les moratoires sur les créneaux horaires. Le Groupe vise à reconstruire son réseau mondial étape par étape avec une grande variété de destinations proposées.

Néanmoins, la visibilité sur la courbe de reprise de la demande est limitée car le comportement de réservation des clients est beaucoup plus orienté vers le court terme qu'avant la crise du Covid-19, en particulier sur le réseau long-courrier.

Sur cette base, le Groupe attend :

Une offre en sièges-kilomètres offerts à l'indice 45 pour le troisième trimestre 2020 et à l'indice 65 pour le quatrième trimestre 2020 par rapport à l'année dernière.

Une évolution négative des coefficients de remplissage pour le troisième trimestre 2020, en particulier sur le réseau long-courrier, et prévoit des effets négatifs sur le mix tarifaire en raison du retard de la reprise du trafic affaires par rapport au trafic loisirs.

Le Groupe prévoit un EBITDA fortement négatif pour le second semestre 2020.

Les gouvernements français et néerlandais ont apporté des soutiens financiers assortis de conditions d’accroissement de la compétitivité et d’atteinte d’objectifs de développement durable. Au 30 juin 2020, le Groupe Air France-KLM dispose ainsi de 14,2 milliards d'euros de liquidités ou de lignes de crédit pour faire face à la crise et restructurer son activité.

Des éléments exceptionnels sont prévus avec un impact sur la trésorerie au second semestre 2020 :

Risque sur le fonds de roulement dû aux remboursements des recettes des billets prépayés, estimé à 1,6 milliard d'euros

Remboursement des lignes de crédit renouvelables déjà tirées de KLM soit 0,7 milliard d'euros

L'obligation hybride avec un principal restant dû ; le montant de 0,4 milliard d'euros est prévu être remboursé en totalité, le Groupe envisage des options de refinancement.

Le Groupe a poursuivi la réduction de son plan de dépenses d'investissement pour 2020 de -0,3 milliard d'euros supplémentaires, pour le porter à 2,1 milliards d'euros. Il s'agit d'une réduction de -1,5 milliard d'euros par rapport à l'objectif initial de 3,6 milliards d'euros pour 2020.

FACE A UNE NOUVELLE RÉALITÉ, LE GROUPE AIR FRANCE-KLM S'ADAPTE ET ACCÉLÈRE SON PLAN DE TRANSFORMATION

Les orientations stratégiques du Groupe ont commencé à produire des résultats en 2019 et au début de l’année 2020. L'impact de la crise du Covid-19 sur l'industrie est sans précédent et le Groupe ne prévoit pas un retour aux niveaux de demande mondiale d'avant crise avant plusieurs années.

Dans ce contexte, le Groupe cherchera à adapter en permanence son activité au niveau de la demande et adaptera son offre et son approche commerciale à la nouvelle réalité. Le scénario de base du Groupe prévoit d'exploiter une capacité en sièges-kilomètres offerts pour 2021 d’au moins -20% par rapport à 2019 et prévoit un retour au niveau de capacité d'avant crise d'ici 2024.

Néanmoins, dans la situation de crise actuelle, les principes du plan « go forward » d’Air France-KLM restent inchangés, et visent à renforcer le positionnement concurrentiel du Groupe en tirant parti de ses atouts. Les engagements du Groupe en matière de développement durable sont également réaffirmés, Air-France-KLM a fixé spécifiquement pour l'environnement un engagement pour 2030 visant à réduire ses émissions de CO2 par passager/km de 50 % par rapport à 2005. Cet objectif sera atteint grâce à une solution à multiples facettes, avec des réductions réelles de CO2 grâce à une flotte moderne, l'optimisation de l'utilisation du carburant, l’utilisation accrue du carburant durable et la compensation des vols par des mesures basées sur le secteur, y compris des programmes de CO2 et la compensation volontaire via les programmes clients d'Air France et de KLM.

Dans le monde post-Covid-19, le Groupe Air France-KLM doit trouver un équilibre entre le moyen terme et la gestion du risque de liquidité, l'optimisation des investissements avec un accent mis sur la réalisation d'objectifs de compétitivité et de développement durable accrus à long terme. Le Groupe prévoit d'y parvenir grâce aux 5 leviers clés que sont la gestion de l’emploi, de la productivité, du réseau, de la flotte et des coûts.

En réponse à la crise du Covid-19 et pour mener à bien son plan de reconstruction , le Groupe et ses compagnies aériennes doivent réduire de manière significative le niveau des effectifs.

Le plan de restructuration d'Air France prévoit une réduction de 6 560 ETP, soit moins 16% du nombre total d'ETP d'ici à la fin de 2022 et celui de Hop ! une réduction de moins 1 020 ETP, soit moins 42% du nombre total d'ETP d'ici à la fin de 2022. Ces plans seront conduits en privilégiant le volontariat et en jouant la solidarité entre les différentes sociétés du groupe.

En outre la mise en œuvre de l’activité partielle (sans compensation des pertes de salaire) et l’application du système de rémunération variable des navigants (MGA) ont permis de réduire la masse salariale. Air France a également annoncé une politique de modération salariale à travers la suspension des négociations du dispositif d’intéressement pour les années 2020/21/22 et le gel des augmentations générales et individuelles (hors promotion et ancienneté). Des discussions pourront également être lancées afin de d’identifier et définir, au-delà, des réductions d’effectifs annoncées, les économies nécessaires pour respecter la trajectoire économique

Aux Pays-Bas, le plan de restructuration de KLM prévoit une réduction significative des ETP par rapport à la situation pré-Covid. KLM a déjà lancé un plan de départ volontaire auquel 2 000 employées (en ETP) ont souscrit à la date limite de clôture. Les départs liés à l'arrêt des contrats externes et temporaires contribueront également à ce plan. Les prochaines étapes du plan social pour atteindre ces réductions seront discutées par KLM avec les représentants des salariés.

KLM annoncera son plan de restructuration complet d'ici octobre 2020. En outre, comme l'a imposé l'État néerlandais, l'ajustement des conditions de travail pour les employés qui gagnent plus d'un certain seuil conditionne l'obtention de la totalité du financement de l'État. Ces ajustements sont en cours de discussion avec les représentants des salariés.

Les ambitions futures en matière de compétitivité et de développement durable sont largement liées aux décisions concernant le réseau et la flotte. Les investissements à moyen et long terme dans la flotte favorisent la sortie de la crise actuelle et sont essentiels pour atteindre des objectifs de compétitivité et de développement durable accrus.

C'est pourquoi le Groupe entend maintenir autant que possible intact le calendrier des livraisons de la flotte engagée entre 2021 et 2025. Le Groupe étudie donc attentivement les options de financement et maintient le plus haut niveau de flexibilité dans le développement de la flotte pour s'adapter à la trajectoire de reprise actuelle.

Dans le contexte de la crise du Covid-19, le Groupe s'engage à accélérer ses principales initiatives de transformation et à réduire au minimum tous les investissements et dépenses non essentiels.

Des mesures clés visant à améliorer structurellement les coûts unitaires futurs seront mises en œuvre, notamment une politique stricte d'annulation ou de report des investissements non essentiels dans les immobilisations non liées à la flotte, y compris les projets d'investissement informatique, terrestre et immobilier, la mise en place d'une procédure de tour de contrôle des dépenses externes contrôlables et le gel des contrats de personnel externe. En outre, de nouvelles initiatives de transformation visant à simplifier davantage l'organisation et les processus ont été identifiés et ajoutées aux objectifs.

Avec la réduction des capacités, la restructuration organisationnelle qui en découle et l'accélération des transformations, le Groupe s'adapte à la nouvelle réalité. L'ambition financière à moyen terme du Groupe est maintenue avec un décalage d'un an, confirmant l'objectif pour 2025 d'atteindre une marge opérationnelle de 7-8% et un cash-flow libre opérationnel positif. Le niveau d'investissement pour 2021 à 2024 sera d'environ 3 milliards d'euros par an en moyenne, mais reste largement flexible.

Par ailleurs, le conseil d’administration du Groupe Air France-KLM poursuit ses réflexions initiées en avril dernier sur le plan de renforcement des fonds propres et quasi-fonds propres du Groupe d’ici mai 2021, sous réserve des conditions de marché.

Compte de résultat

Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires 1 182 7 021 -83,2% 6 201 12 963 -52,2% Autres produits de l’activité 0 0 nm 0 0 nm Chiffre d’affaires 1 182 7 021 -83,2% 6 201 12 963 -52,2% Carburant avions -213 -1 404 -84,8% -1 397 -2 605 -46,4% Affrètements aéronautiques -24 -135 -82,2% -114 -269 -57,6% Redevances aéronautiques -91 -506 -82,0% -478 -941 -49,2% Commissariat -14 -208 -93,3% -178 -395 -54,9% Achats d’assistance en escale -82 -430 -80,9% -441 -840 -47,5% Achats et consommations d’entretien aéronautiques -298 -645 -53,8% -912 -1 296 -29,6% Frais commerciaux et de distribution -36 -267 -86,5% -230 -517 -55,5% Autres frais -270 -432 -37,5% -673 -872 -22,8% Frais de personnel -1 016 -2 048 -50,4% -2 931 -4 020 -27,1% Impôts et taxes -24 -41 -41,5% -80 -93 -14,0% Autres produits et charges 106 262 -59,5% 393 495 -20,6% EBITDA -780 1 167 nm -840 1 610 nm Amortissements, dépréciations et provisions -773 -744 +3,9% -1 527 -1 473 +3,7% Résultat d’exploitation -1 553 423 nm -2 368 137 nm Cessions de matériel aéronautique 25 10 +150,0% 24 23 +4,3% Autres produits et charges non courants -809 -35 +2 212,2% -854 -32 nm Résultat des activités opérationnelles -2 337 398 nm -3 198 130 nm Coût de l'endettement financier brut -113 -115 -1,7% -215 -221 -2,7% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 6 14 -57,1% 12 27 -55,6% Coût de l'endettement financier net -107 -101 +5,9% -203 -194 +4,6% Autres produits et charges financiers -68 -40 +68,8% -733 -133 +451,1% Résultat avant impôt des entreprises intégrées -2 512 257 nm -4 134 -197 +1 994,6% Impôts -81 -165 -50,9% -254 -37 +586,5% Résultat net des entreprises intégrées -2 593 92 nm -4 388 -234 +1 772,3% Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -21 6 nm -29 8 nm Résultat des activités poursuivies -2 614 98 nm -4 417 -226 +1 851,2% Résultat net des activités non poursuivies -2 0 nm -4 1 nm Résultat de l’exercice -2 612 97 nm -4 413 -227 +1 944%

Résultats 2019 retraités suite à un changement de méthode comptable des pièces à durée de vie limitée et au reclassement des indemnisations passagers de l’UE entre les recettes et les dépenses externes



Bilan consolidé

Actifs 30 Juin 2020 31 Déc 2019 En millions d’euros Goodwill 217 217 Immobilisations incorporelles 1 282 1 305 Immobilisations aéronautiques 10 919 11 334 Autres immobilisations corporelles 1 551 1 580 Droits d'utilisation 4 938 5 173 Titres mis en équivalence 267 307 Actifs de retraite 254 420 Autres actifs financiers 1 071 1 096 Impôts différés 282 523 Autres débiteurs 231 241 Actif non courant 21 012 22 196 Autres actifs financiers 394 800 Stocks et en-cours 647 737 Créances clients 1 354 2 164 Autres débiteurs 1 107 1 123 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 796 3 715 Actif courant 8 298 8 539 Total actif 29 310 30 735





Passif 30 Juin 2020 31 Déc 2019 En millions d’euros Capital 429 429 Primes d’émission et de fusion 4 139 4 139 Actions d’autocontrôle -67 -67 Titres subordonnés 403 403 Réserves et résultat -7 463 -2 620 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère) -2 559 2 284 Participations ne donnant pas le contrôle 10 15 Capitaux propres -2 549 2 299 Provisions retraite 2 193 2 253 Passifs de restitution et autres provisions 3 797 3 750 Dettes financières 8 364 6 271 Dettes de loyers 2 891 3 149 Impôts différés 7 142 Autres créditeurs 316 222 Passif non courant 17 568 15 787 Passifs de restitution et autres provisions 1 007 714 Dettes financières 1 836 842 Dettes de loyers 1 018 971 Dettes fournisseurs 1 476 2 379 Titres de transport émis et non utilisés 3 619 3 289 Programme de fidélisation 898 848 Autres créditeurs 4 434 3 602 Concours bancaires 3 4 Passif courant 14 291 12 649 Total capitaux propres et passifs 29 310 30 735





Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 juin 2020

En millions d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 Résultat net des activités poursuivies -4 417 -226 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 527 1 473 Dotations nettes aux provisions financières 88 108 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -36 -31 Résultat sur cessions de filiales et participations 0 -2 Résultats non monétaires sur instruments financiers 224 24 Ecart de change non réalisé 74 56 Pertes de valeur 639 0 Autres éléments non monétaires 282 64 Résultats des sociétés mises en équivalence 29 -8 Impôts différés 244 34 Capacité d'autofinancement -1 346 1 492 (Augmentation) / diminution des stocks 59 -73 (Augmentation) / diminution des créances clients 703 -371 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs -875 24 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 378 1 266 Variation des autres débiteurs et créditeurs 278 - 55 Variation du besoin en fonds de roulement 543 791 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation -803 2 283 Investissements corporels et incorporels -1 284 -1 507 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 172 76 Perte de contrôle de filiales cession de titres de sociétés non contrôlées 357 8 Prise de contrôle de filiales et participations achats de parts dans les sociétés non contrôlées -1 0 Dividendes reçus 0 7 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois -3 20 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -759 -1 396 Augmentation de capital suite à la nouvelle obligation convertible 0 54 Titres subordonnés (dont prime) 0 0 Emission de nouveaux emprunts 5 014 762 Remboursement de dettes financières -1 993 -338 Remboursement de dettes de loyers -412 -502 Diminution / (augmentation) nette des prêts 52 -14 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués 0 -1 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement 2 661 -39 Effet des variations de change sur la trésorerie équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -17 -13 Variation de la trésorerie nette 1 082 835 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 3 711 3 580 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 4 793 4 415 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0

Indicateurs financiers

Résultat net - part du Groupe retraité

Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2020 2019 2020 2019 Résultat net part Groupe -2 612 97 -4 413 - 227 Résultat de change non réalisé - 68 - 20 74 56 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (dérivés) - 208 5 224 - 20 Produits et charges non courants 784 25 830 7 Impact des taxes sur les retraitements du résultat net ajusté - 140 - 3 - 317 - 13 Résultat net - part du Groupe retraité -2 244 104 -3 602 - 197 Coupons sur titres subordonnés -4 -4 -9 -8 Résultat net - part du Groupe retraité incluant les coupons sur titres subordonnés (utilisé pour calculer le bénéfice par action) -2,248 100 -3,611 -205 Résultat net retraité par action (en €) -5,26 0,23 -8,45 -0,48

Retour sur capitaux employés (ROCE)1

En millions d’euros 30 Juin 2020 31 Mar 2020 31 Déc 2019 30 Sep 2019 30 Juin 2019 31

Mar 2019 31 Déc 2018 30

Sep 2018 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 500 1 564 1 522 1 481 1 465 1 485 1 411 1 391 Immobilisations aéronautiques 10 919 11 465 11 334 10 905 10 747 10 456 10 308 10 401 Autres immobilisations corporelles 1 551 1 579 1 580 1 554 1 530 1 504 1 503 1 462 Droits utlilisations 4 938 5 119 5 173 5 212 5 470 5 453 5 664 5 596 Titres mis en équivalence 267 299 307 310 305 306 311 299 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 133 142 140 131 125 127 125 116 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 130 -4 190 -4 058 -4 105 -3 888 -3 907 -3 760 -3 676 BFR hors valeur de marché des instruments dérivés -6 779 -6 650 -6 310 -6 285 -6 957 -6 938 -6 133 -5 851 Capitaux employés au bilan 8 399 9 328 9 688 9 203 8 797 8 486 9 429 9 738 Capitaux employés moyens (A) 9 155 9 113 Résultat d’exploitation -1 364 1 278 - Dividendes reçus -1 -2 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -15 23 - Impôt normatif 447 -360 Résultat ajusté après impôt (B) -933 939 ROCE 12 mois glissants (B/A) -10,2% 10,3%





Dette nette

Bilan au En millions d’euros 30 Juin 2020 31 Déc 2019 Dettes financières 9 978 6 886 Dettes de loyers 3 822 4 029 Impact des dérivés sur dettes -4 4 Intérêts courus non échus -56 -62 Dettes financières brutes (A) 13 740 10 857 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 796 3 715 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 110 111 Trésorerie nantie 309 300 Dépôts (obligations) 552 585 Concours bancaires courant -3 -4 Autre 3 3 Liquidités nettes (B) 5 767 4 710 Dette nette (A) – (B) 7 973 6 147

Cash flow libre d'exploitation ajusté

Deuxième trimestre Premier semestre En millions d’euros 2020 2019 2020 2019 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation activités poursuivies -1 085 1 094 -803 2 283 Investissements corporels et incorporels -415 -770 -1 284 -1 507 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 161 35 172 76 Cash-flow libre d’exploitation -1 339 359 -1 915 852 Réduction de la dette de location -162 -251 -412 -502 Cash flow libre d'exploitation ajusté -1 501 108 -2 327 350





Besoin de liquidités opérationnelles



Deuxième trimestre Premier semestre 2020 2019 2020 2019 EBITDA -780 1,167 -840 1,610 Provisions CO2 et autres -39 -16 -33 -6 Rectifications d'inventaires -1 0 0 2 Dotations provisions retraites 77 67 154 133 Reprises de provisions retraites -47 -49 -95 -96 Paiements fondés sur des actions 0 -1 -2 0 Résultat de cession des immobilisations non aéronautiques 43 40 41 43 Résultat d'exploitation - part monétaire -747 1,208 -775 1,686 Charges de restructuration -6 -6 -15 -11 Autres produits et charges non récurrents 0 -2 -1 0 Coût monétaire de l'endettement financier -105 -108 -200 -212 Produits monétaires de la trésorerie 0 7 2 14 Change réalisé 6 2 -1 15 Débouclages d'instruments de trading - cash -310 0 -322 0 Impôt courant -3 5 -10 -3 Autres produits & charges financières - Cash -3 -2 -26 -4 Autres éléments 1 7 1 7 Capacité d'autofinancement -1,166 1,104 -1,346 1,492

Coût unitaire à l’SKO

Deuxième trimestre Premier semestre 2020 2019 2020 2019 Chiffre d’affaires (en m€) 1 182 7 021 6 201 12 963 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- 1 553 -423 2 368 -137 Coût d’exploitation total (en m€) 2 735 6 598 8 568 12 826 Activité passage réseaux – autres recettes (en m€) -37 -203 -177 -370 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -75 -80 -142 -153 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -222 -527 -716 -1 081 Transavia - autres recettes (en m€) -1 5 -14 0 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -5 -8 -11 -16 Coût net (en m€) 2 395 5 784 7 508 11 205 Capacités produites exprimées en SKO 9 042 85 207 76 337 160 793 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 26,48 6,79 9,84 6,97 change brute 290,1% 41,1% Effet change sur les coûts nets (en m€) 29 44 Variation à change constant 288,2% 40,6% Effet capcaité sur le coût net -5 216 -5 937 Effet prix du carburant (en m€) -66 17 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 26,48 5,87 9,84 6,98 Variation à change et prix du carburant constants +351,2% +40,9%

*La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats par Groupe

Groupe Air France

Deuxième trimestre Premier semestre 2020 Variation 2020 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 558 -86,9% 3 574 -55,0% EBITDA (en m€) -566 -1 191 -634 -1 480 Résultat d’exploitation (en m€) -1 058 -1 212 -1 594 -1 500 Marge d’exploitation (%) -189,5% -193,1 pt -44,6% -43,4 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -790 -1 394 -916 -916 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -141,5% -155,6 pt -25,6% -25,6 pt





Groupe KLM



Deuxième trimestre Premier semestre 2020 Variation 2020 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 701 -75,7% 2 841 -45,9% EBITDA (en m€) -212 -752 -200 -951 Résultat d’exploitation (en m€) -493 -763 -768 -991 Marge d’exploitation (%) -70,3% -79,7 pt -27,0% -31,3 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -358 -868 -373 -373 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -51,1% -68,8 pt -13,1% -13,1 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 30 juin 2020

Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit, Ecart 31/12/19 B747-400 6 6 6 3 -5 B777-300 43 14 17 18 22 57 57 B777-200 25 15 26 14 40 40 B787-9 9 13 7 3 12 22 22 B787-10 5 3 2 5 5 1 A380-800 10 2 3 5 10 -10 A350-900 6 2 4 6 5 2 A340-300 4 4 4 -4 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 23 Total Long-Haul 112 66 0 78 30 70 178 160 -16 B737-900 5 2 3 5 5 B737-800 31 75 29 10 67 106 106 2 B737-700 16 7 3 5 15 23 23 A321 20 11 9 20 20 A320 44 3 5 36 44 43 A319 33 14 19 33 33 A318 18 8 10 18 18 Total Medium-Haul 115 52 82 70 20 159 249 248 2 ATR72-600 2 2 2 -2 ATR72-500 ATR42-500 Canadair Jet 1000 14 14 14 14 Canadair Jet 700 11 11 11 10 Embraer 190 16 32 9 12 27 48 48 1 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 10 5 15 15 Embraer 145 15 15 15 -7 Total Regional 73 49 0 62 26 34 122 104 -14 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 6 0 0 6 6 0 Total 302 171 82 216 76 263 555 518 -28

TRAFIC DU DEUXIEME TRIMESTRE 2020

Activité passage réseaux*

T2 Cumul Total activité passage réseaux* 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 1 128 22 908 (95,1%) 16 889 42 655 (60,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 261 67 022 (95,1%) 53 109 127 243 (58,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 764 75 684 (88,4%) 71 168 145 444 (51,1%) Coefficient d’occupation (%) 37,2% 88,6% (51,3) 74,6% 87,5% (12,9) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 339 7 107 (95,2%) 5 853 13 629 (57,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 592 53 674 (95,2%) 44 078 103 154 (57,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 614 60 136 (87,3%) 58 851 116 734 (49,6%) Coefficient d’occupation (%) 34,0% 89,3% (55,2) 74,9% 88,4% (13,5) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 106 2 374 (95,5%) 1 586 4 056 (60,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 755 16 881 (95,5%) 11 335 28 886 (60,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 499 18 719 (86,6%) 15 812 32 660 (51,6%) Coefficient d’occupation (%) 30,2% 90,2% (59,9) 71,7% 88,4% (16,8) Amérique latine Passagers transportés (milliers) 42 874 (95,1%) 873 1 795 (51,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 416 8 369 (95,0%) 8 235 17 073 (51,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 048 9 452 (88,9%) 10 347 19 174 (46,0%) Coefficient d’occupation (%) 39,7% 88,5% (48,8) 79,6% 89,0% (9,5) Asie Passagers transportés (milliers) 74 1 677 (95,6%) 1 188 3 246 (63,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 656 14 704 (95,5%) 10 278 28 333 (63,7%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 542 16 103 (84,2%) 14 666 31 281 (53,1%) Coefficient d’occupation (%) 25,8% 91,3% (65,5) 70,1% 90,6% (20,5) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 47 1 306 (96,4%) 1 235 2 636 (53,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 269 7 343 (96,3%) 7 150 14 953 (52,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 487 8 700 (94,4%) 9 150 18 076 (49,4%) Coefficient d’occupation (%) 55,3% 84,4% (29,1) 78,1% 82,7% (4,6) Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 70 876 (92,0%) 972 1 896 (48,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 495 6 378 (92,2%) 7 080 13 908 (49,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 038 7 162 (85,5%) 8 876 15 543 (42,9%) Coefficient d’occupation (%) 47,7% 89,0% (41,4) 79,8% 89,5% (9,7) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 788 15 801 (95,0%) 11 036 29 026 (62,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 669 13 349 (95,0%) 9 031 24 090 (62,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 151 15 548 (92,6%) 12 317 28 711 (57,1%) Coefficient d’occupation (%) 58,1% 85,9% (27,7) 73,3% 83,9% (10,6)

* Air France et KLM

Transavia

T2 Cumul Transavia 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 90 4 894 (98,2%) 2 439 7 823 (68,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 181 8 753 (97,9%) 4 636 14 122 (67,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 277 9 527 (97,1%) 5 169 15 353 (66,3%) Coefficient d’occupation (%) 65,3% 91,9% (26,6) 89,7% 92,0% (2,3)

Total Groupe activité passage**

T2 Cumul Total Groupe** 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 1 217 27 802 (95,6%) 19 328 50 478 (61,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 442 75 776 (95,5%) 57 746 141 365 (59,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 042 85 211 (89,4%) 76 337 160 798 (52,5%) Coefficient d’occupation (%) 38,1% 88,9% (50,9) 75,6% 87,9% (12,3)

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

T2 Cumul Total Groupe 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 180 2 122 (44,4%) 3 012 4 169 (27,7%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 581 3 630 (56,5%) 4 772 7 093 (32,7%) Coefficient de remplissage (%) 74,7% 58,5% 16,2 63,1% 58,8% 4,3

Activité Air France

T2 Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 662 13 668 (95,2%) 10 149 25 676 (60,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 661 38 914 (95,7%) 30 855 74 265 (58,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 637 44 481 (91,8%) 40 320 85 845 (53,0%) Coefficient d’occupation (%) 45,7% 87,5% (41,8) 76,5% 86,5% (10,0)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 179 4 202 (95,7%) 3 460 8 090 (57,2%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 255 30 981 (95,9%) 25 426 59 815 (57,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 985 35 043 (91,5%) 32 906 68 280 (51,8%) Coefficient d’occupation (%) 42,1% 88,4% (46,4) 77,3% 87,6% (10,3)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 483 9 467 (94,9%) 6 688 17 586 (62,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 406 7 933 (94,9%) 5 429 14 449 (62,4%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 652 9 438 (93,1%) 7 415 17 565 (57,8%) Coefficient d’occupation (%) 62,2% 84,1% (21,8) 73,2% 82,3% (9,0)





T2 Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 382 948 (59,7%) 1 197 1 867 (35,9%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 630 1 807 (65,1%) 2 251 3 543 (36,5%) Coefficient de remplissage (%) 60,6% 52,5% 8,1 53,2% 52,7% 0,5

Activité KLM

T2 Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 465 9 240 (95,0%) 6 741 16 979 (60,3%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 600 28 108 (94,3%) 22 254 52 979 (58,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 127 31 203 (83,6%) 30 848 59 599 (48,2%) Coefficient d’occupation (%) 31,2% 90,1% (58,9) 72,1% 88,9% (16,7)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 160 2 906 (94,5%) 2 392 5 538 (56,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 337 22 692 (94,1%) 18 652 43 338 (57,0%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 629 25 093 (81,6%) 25 945 48 454 (46,5%) Coefficient d’occupation (%) 28,9% 90,4% (61,5) 71,9% 89,4% (17,6)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 305 6 334 (95,2%) 4 348 11 441 (62,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 263 5 416 (95,1%) 3 602 9 640 (62,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 499 6 110 (91,8%) 4 902 11 145 (56,0%) Coefficient d’occupation (%) 52,8% 88,6% (35,9) 73,5% 86,5% (13,0)





T2 Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 798 1 174 (32,0%) 1 816 2 302 (21,1%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 950 1 823 (47,9%) 2 521 3 549 (29,0%) Coefficient de remplissage (%) 84,0% 64,4% 19,6 72,0% 64,9% 7,2











1 La recette unitaire passage est l’agrégation des recettes unitaires Réseaux passage et Transavia, variation à change constant





1 La définition du ROCE a été revue afin de prendre en compte les effets de saisonnalité de l’activité





