Mise à disposition de

l’amendement au Document d’Enregistrement Universel 2019

(Rapport financier semestriel

au 30 juin 2020 inclus)

Bezons – 30 juillet 2020 - Atos, un leader international de la transformation numérique, a déposé aujourd’hui jeudi 30 juillet 2020, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) l’amendement au Document d’Enregistrement Universel 2019 sous le numéro D. 20-0096-A01. Ce document intègre le rapport financier semestriel au 30 juin 2020.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de la Société www.atos.net , dans la rubrique « Investisseurs » et sur le site de l’AMF à l’adresse suivante : www.amf-france.org .

Contacts

Relations Investisseurs : Gilles Arditti +33 6 11 69 81 74

gilles.arditti@atos.net

Médias : Sylvie Raybaud +33 6 95 91 96 71

sylvie.raybaud@atos.net

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

