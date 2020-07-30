马里兰州罗克维尔, July 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹赛生物技术有限公司（ICT），一个致力于开发针对实体瘤和血液瘤的嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法综合平台的临床期生物技术公司，今天宣布将于2020年8月5日在LifeSci Partners Private Company夏季网络研讨会上报告最新的临床数据。



“ICT针对实体瘤自主开发的专有CAR-T平台技术CoupledCAR®，已使用在中国进行的IRB临床试验中。其中接受治疗的7例转移性结肠癌患者总体缓解率达71%，完全缓解率达14％。” ICT创始人兼首席执行官肖磊博士介绍说。“我们正在筹备CoupledCAR®实体瘤CAR-T细胞疗法在美国进行IND申请的相关工作，非常高兴能在此时提供关于我们最近进展的详细信息，”他补充道。

LifeSci Partners夏季研讨会报告详细信息

会议日期：2020年8月5日，星期三

报告时间：美国东部夏令时上午7:30-上午7:55。

报告人：斯丹赛生物技术有限公司高级副总裁兼监管事务部主管Victor Lu博士

网络直播注册信息：https://lifesci.events/SummerSymposium

关于斯丹赛生物技术有限公司

斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家总部在马里兰州罗克维尔的临床阶段生物科技公司，专注于开发用于治疗实体瘤和血液 瘤的细胞免疫疗法。斯丹赛正在与美国食品和药物管理局（FDA）就其首个实体瘤CAR-T项目进行新药研究申请（IND）前讨论，这一项目以该公司的CoupledCAR®实体瘤平台专有技术为基础。斯丹赛通过其位于上海的研发平台，使用CoupledCAR®进行了结肠癌和甲状腺癌患者的人体概念验证试验，疗效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014获得FDA新药研究审批后，斯丹赛正在启动旗下这一最先进项目的首次美国临床试验。ICTCAR014以斯丹赛专有的ArmoredCAR®血液瘤平台技术为基础，属于新一代CD19靶向CAR-T疗法，通过表达显性失活PD-1（dnPD-1）蛋白来阻断癌细胞的免疫抑制作用。ICTCAR014正在开发当中，用于治疗包含PD-L1阳性患者在内的复发或难治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者。如需获取更多信息，请访问www.ictbio.com。