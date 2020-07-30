馬里蘭州羅克維爾, July 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹賽生物技術有限公司（ICT），一個致力於開發針對實體瘤和血液瘤的嵌合抗原受體（CAR）T細胞療法綜合平台的臨床期生物技術公司，今天宣佈將於2020年8月5日在LifeSci Partners Private Company夏季網絡研討會上報告最新的臨床數據。



ICT針對實體瘤自主開發的專有CAR-T平台技術CoupledCAR®，已使用在中國進行的IRB临床試驗中。其中接受治療的7例轉移性結腸癌患者總體緩解率達71%，完全緩解率達14％。」 ICT創始人兼首席執行官肖磊博士介紹說。「我們正在籌備CoupledCAR®實體瘤CAR-T細胞療法在美國進行IND申請的相關工作，非常高興能在此時提供關於我們最近進展的詳細信息，」他補充道。

LifeSci Partners夏季研討會報告詳細信息

會議日期：2020年8月5日，星期三

報告時間：美國東部夏令時上午7:30-上午7:55。

報告人：斯丹賽生物技術有限公司高級副總裁兼監管事務部主管Victor Lu博士

網絡直播註冊信息： https://lifesci.events/SummerSymposium

關於斯丹賽生物技術有限公司

斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家總部在馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物科技公司，專注於開發用於治療實體瘤和血液 瘤的細胞免疫療法。斯丹賽正在與美國食品和藥物管理局（FDA）就其首個實體瘤CAR-T項目進行新藥研究申請（IND）前討論，這一項目以該公司的CoupledCAR®實體瘤平台專有技術為基礎。斯丹賽通過其位於上海的研發平台，使用CoupledCAR®進行了結腸癌和甲狀腺癌患者的人體概念驗證試驗，療效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014獲得FDA新藥研究審批後，斯丹賽正在啟動旗下這一最先進項目的首次美國臨床試驗。ICTCAR014以斯丹賽專有的ArmoredCAR®血液瘤平台技術為基礎，屬於新一代CD19靶向CAR-T療法，通過表達顯性失活PD-1（dnPD-1）蛋白來阻斷癌細胞的免疫抑製作用。ICTCAR014正在開發當中，用於治療包含PD-L1陽性患者在內的復發或難治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者。如需獲取更多信息，請訪問 www.ictbio.com 。