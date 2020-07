Mohawk Industries, Inc.

July 30, 2020 14:50 ET

CALHOUN, Georgia, July 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tal y como se informó previamente el 29 de junio de 2020, la empresa ha recibido una queja modificada relacionada con la demanda de los accionistas presentada el pasado 5 de enero de 2020. El comité de auditoría independiente de la empresa autorizó que tanto bufetes de abogados externos como contables forenses llevaran a cabo una investigación de las alegaciones. Para no interferir en el progreso de la investigación, la empresa va a reprogramar su conferencia sobre los resultados el 7 de agosto de 2020 a las 11:00 a.m. ET, después de la presentación de su formulario 10-Q que está prevista el 6 de agosto de 2020.



Asista en directo a través de Internet: www.mohawkind.com , y seleccione la información del inversor Teleconferencia en directo: Marque 1-800-603-9255 (EE. UU./Canadá) Marque 1-706-634-2294 (internacional) Marque 1-253-237-1879 (internacional) ID de conferencia: 8039409

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio como fabricante de moquetas norteamericano hasta convertirse en la mayor empresa de pavimentos y revestimientos a nivel mundial, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Aquellos interesados que no puedan asistir a la hora estipulada podrán reproducir la teleconferencia en el sitio web de relaciones con los inversores de Mohawk Industries, Inc. hasta el 4 de septiembre de 2020, o llamando al 1-855-859-2056 (EE. UU./Canadá) o al 1-404-537-3406 (internacional/local), utilizando el ID de conferencia 8039409.

