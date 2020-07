CALHOUN, Ga., July 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Come precedentemente divulgato il 29 giugno 2020, alla Società è stata notificata la modifica all'atto relativo alla controversia con gli azionisti già depositato il 5 gennaio 2020. Il comitato di revisione contabile indipendente della Società ha autorizzato il consulente legale e i contabili forensi esterni a procedere con un'indagine sulle accuse. Per consentire l'avanzamento dell'indagine, la Società sta riprogrammando la teleconferenza sui risultati d'esercizio al 7 agosto 2020 alle 11:00 ET, a seguito della presentazione del modulo 10-Q in data 6 agosto 2020.



In diretta via Internet: www.mohawkind.com ,selezionare Investor Information Teleconferenza live: Digitare 1-800-603-9255 (US/Canada) Digitare 1-706-634-2294 (chiamata internazionale) Digitare 1-253-237-1879 (chiamata internazionale) ID conferenza: 8039409

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti per lavori di ristrutturazione e nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più riconosciuti nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nel corso dell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette alla più grande azienda mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Per coloro che non possono collegarsi all'ora stabilita, la conferenza sarà disponibile in replica sul sito Web di Mohawk Industries Inc., alla sezione Investor Relations, fino al 4 settembre 2020 o potrà essere riascoltata componendo i numeri 1-855-859-2056 (USA/Canada) o 1-404-537-3406 (chiamate internazionali/locali) e inserendo l'ID della conferenza n. 8039409.

Contatti:

Mohawk Industries, Inc.

Frank Boykin, Chief Financial Officer

706-624-2695