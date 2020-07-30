佐治亚洲卡尔霍恩, July 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 正如之前于2020年6月29日披露的信息，公司收到之前于2020年1月5日提交的与股东诉讼相关的修正投诉。公司的独立审计委员会授权外部法律顾问和法务会计师对这些指控进行调查。为使调查继续进行，公司拟将收入电话会议改为美国东部时间2020年8月7日上午11:00，预期10-Q表于2020年8月6日提交。

Mohawk Industries是全球领先的地板材料制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk垂直整合生产和分销流程，在地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材生产方面具有竞争优势。公司业界领先的创新产品和技术使其品牌在市场上脱颖而出，满足所有的装修和新建需求。最受业界认可的公司品牌包括American Olean、Daltile、Durkan、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。过去十年里，Mohawk已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、印度、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国等地。

对于无法在指定时间收听的人士，仍可在2020年9月4日（含）之前通过Mohawk Industries，Inc.投资者关系网站收听电话会议重播，或拨打1-855-859-2056（美国/加拿大）或1-404-537-3406（国际/本地），并输入会议ID 8039409。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

Frank Boykin，首席财务官

706-624-2695