喬治亞州卡爾霍恩, July 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 如先前在 2020 年 6 月 29 日所透露，公司已收到有關與股東訴訟並經修訂的投訴，該投訴已於 2020 年 1 月 5 日入案。公司的獨立審計委員會授權外部法律顧問及法務會計師對指控進行調查。為使調查能繼續進行，預計於 2020 年 8 月 6 日提交表格 10-Q 後，公司將其盈收電話會議將重新安排至 2020 年 8 月 7 日美國東岸時間上午 11:00 進行。



通過互聯網直播： www.mohawkind.com 選擇投資者資訊 現場電話會議： 致電 1-800-603-9255（美國／加拿大） 致電 1-706-634-2294（國際） 致電 1-253-237-1879（國際） 會議驗証碼：8039409

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、小毛毯、瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們的品牌是業內最受認可的品牌之一，包括 American Olean﹑Daltile﹑Durkan﹑Karastan﹑IVC﹑Marazzi﹑Mohawk﹑Pergo﹑Quick-Step 和 Unilin。在過去的十年中，Mohawk 已經將其業務從一家美國地毯製造商轉變為世界上最大的地板公司，在澳洲、巴西、加拿大、歐洲、印度、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄羅斯及美國開展業務。

對於無法在指定時間接聽的使用者，該電話將在 2020 年 9 月 4 日之前通過 Mohawk Industries, Inc. 投資者關係公司網站或致電 1-855-859-2056（美國／加拿大）或 1-404-537-3406（國際／本地）並輸入會議標識號 8039409 重溫。

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