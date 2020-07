MONTRÉAL, 30 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déposé et publié aujourd’hui son Plan de transport des céréales 2020-2021 et annonce qu’il a transporté 30 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales canadiennes pendant la campagne agricole 2019-2020. Le CN a aussi fait savoir qu’il prévoit pouvoir acheminer jusqu’à 7 600 wagons-trémies de céréales en vrac et de produits céréaliers transformés par semaine en dehors de la période hivernale et jusqu’à 6 100 wagons-trémies par semaine en hiver, au cours de la prochaine campagne agricole. Au cours de la campagne agricole 2019-2020, plus de 28,2 MTM de céréales ont été transportées à partir de l'Ouest canadien à cela s’ajoute plus de 1,1 MTM qui ont été acheminées dans des conteneurs intermodaux.



« Même si nous avons transporté des volumes records de céréales en 2019-2020, nous ne tenons pas ces résultats pour acquis. En tant que service de transport essentiel pour l’économie, pour nos clients et pour les collectivités que nous desservons, nous avons la ferme intention de maintenir nos investissements visant à renforcer la capacité de notre réseau et à moderniser notre matériel roulant, notamment par l’acquisition de 1 500 wagons supplémentaires fabriqués en Amérique du Nord en 2020-2021. Avec ces éléments, nous serons en mesure de transporter davantage de quantités record de produits céréaliers. Ces investissements profiteront à nos clients du secteur céréalier ainsi qu’aux clients des autres secteurs desquels nous acheminons les marchandises. Le CN reconnaît que le Plan de transport des céréales a été une initiative pertinente afin d’augmenter la performance de la chaîne d’approvisionnement et cibler les efforts sur le transport des récoltes annuelles. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN



« Au cours de la dernière année, le Conseil consultatif sur l’agriculture du CN a transmis au CN les perspectives et les commentaires de la communauté agricole. Notre contribution assure au CN une meilleure compréhension des enjeux importants pour les agriculteurs, et par le fait même, participe à bonifier l’offre de service. Les défis auxquels nous avons fait face cette année démontrent à quel point le transport est essentiel et comment la collaboration et la résilience peuvent avoir un impact positif sur la chaîne d’approvisionnement et sur la circulation des marchandises. »

- Alanna Koch, Présidente du Conseil consultatif sur l’agriculture du CN

Le Plan de transport des céréales est établi grâce à un processus rigoureux de consultations ainsi qu’avec les commentaires que les principaux intervenants et les parties intéressées étaient invitées à formuler sur le site Web de la Compagnie. Le plan examine la performance fournie par le CN au cours de la campagne agricole précédente et évalue la capacité du CN à transporter les volumes prévus de céréales pendant la prochaine campagne agricole. Il doit également déterminer précisément les mesures prises par le CN pour s’assurer qu’il dispose de la capacité nécessaire afin d’acheminer les céréales efficacement et en toute sécurité. Le CN continuera de mettre ce plan à jour mensuellement. Le plan est disponible ici .

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel pour l'économie, les clients et les communautés dans lesquelles il opère, le CN transporte annuellement de façon sécuritaire plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Seul chemin de fer reliant les côtes Est et Ouest du Canada à la pointe sud des États-Unis avec un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN demeure engagé à soutenir des programmes supportant la responsabilité sociale et la conservation environnementale.