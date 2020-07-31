ISW Holdings, Inc.（OTC: ISWH）宣布为1MW计算挖矿能力提供动力的新型Proceso S19 Pod5ive数据中心的设计最终定稿。Bit5ive的目标是于8月份开始首次部署，首台POD将交付并配备宾夕法尼亚州的100MW可再生能源Bit5ive LLC（简称为“Bit5ive”）项目。

ISW Holdings, Inc.（OTC: ISWH）宣布为1MW计算挖矿能力提供动力的新型Proceso S19 Pod5ive数据中心的设计最终定稿。Bit5ive的目标是于8月份开始首次部署，首台POD将交付并配备宾夕法尼亚州的100MW可再生能源Bit5ive LLC（简称为“Bit5ive”）项目。

拉斯维加斯, July 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过NetworkWire -- 全球品牌管理控股公司ISW Holdings，Inc.（OTC: ISWH）（简称为“ISW Holdings”或“公司”）隆重宣布，为1MW计算挖矿能力提供动力的新型Proceso S19 Pod5ive数据中心的设计最终定稿。Bit5ive的目标是于8月份开始首次部署，首台POD将交付并配备宾夕法尼亚州的100MW可再生能源Bit5ive LLC（简称为“Bit5ive”）项目。



“S19 Pod5ive数据中心经过精心设计，可提供评分达到1.025的行业领先电源使用效率（“PUE”），ISW Holdings总裁Alonzo Pierce表示。“如果你消除了所有多余的东西来达到最佳性能，优化所有保留的因素，然后将其集成到可再生能源基质中，从而将成本降到世界上任何地方的最低水平，这就是你所得到的东西。”

公司于5月与Bit5ive建立了合资伙伴关系（简称为“合资公司”），以建造和交付全球最简洁、最强大和最高效的单个数据中心POD。Proceso S19 Pod5ive数据中心主要针对加密货币挖矿行业而设计，提供下一代动态自我管理功能、即插即用操作、基本上不需要维护以及业界一流的1.025 PUE。

其设计功能包括：

通过气流压力传感器和“智能”蒸发冷却器进行自动环境控制。

远程管理能力。

运动传感器安全。

专有挖矿监控和软件系统。

高效电源配置，无需降压变压器。

26个配电单元，带有27个240V输出插座、280 x Bitmain S19或Whatsminer M20/30。

所有通用电气工业设备。

NEC合规，配备包括PDU在内的所有UL列出组件。

预接线的电源线，配备单独的线路压降。

预配置静态网络，配备单独的线路压降。

易于管理，可让所有挖矿者使用DHCP。

基于网络的专有管理系统，带有网络、温度图、功耗，包括操作控制的完整审核报告。

最低管理成本，使用可重复使用的merv 2-11过滤器和标准蒸发介质过滤器。

如需了解更多详情和前瞻性声明，请查看通告全文： http://nnw.fm/ISWHoldingsS19Pod5iveAnnouncement

管理层认为，随着产品的发展和需求的增长，消除了于2017年年底冲顶的比特币牛市中剩下的上一代和二级市场或转售设备的现有供应，加密货币挖矿设备市场目前正处于一个新的扩张周期的早期阶段。

About ISW Holdings

ISW Holdings, Inc.（ISWH）总部位于内华达，是一家多元化的投资组合公司，业务范围覆盖满足消费产品需求的众多基本行业部门。我们的行业专长在于通过我们的专有采购流程实现战略品牌开发、早期增长扶持以及品牌识别。我们和合作伙伴一道，寻求提供一个满足大量可扩展性需求以及预期市场需求的架构。我们能够通过多种战略创新流程来满足上述需求。ISWH正在为范围广泛的众多颠覆性行业提供品牌创建和管理。公司推进其专有企业完成市场开发的各个关键阶段，包括概念化、走向市场战略、策划、产品整合和分销效率。公司还与知名的软件开发和咨询公司Bengala Technologies LLC合作。这家企业正在为供应链管理领域开发重要的提升措施；此外，这一合作伙伴关系还有一项迫切需要的专利正待审批。

如需获取更多信息，请访问 www.ISWHoldings.com 。

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