ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) 宣佈最終完成全新 Proceso S19 Pod5ive 數據中心設計，能為 1MW 的運算採礦能力供電。Bit5ive 將目標設為在 8 月開始落實首次部署，其初始 pod 交付將繫結至賓夕法尼亞州的 100 兆瓦可再生能源 Bit5ive LLC（簡稱 Bit5ive）項目。

ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) 宣佈最終完成全新 Proceso S19 Pod5ive 數據中心設計，能為 1MW 的運算採礦能力供電。Bit5ive 將目標設為在 8 月開始落實首次部署，其初始 pod 交付將繫結至賓夕法尼亞州的 100 兆瓦可再生能源 Bit5ive LLC（簡稱 Bit5ive）項目。

拉斯維加斯, July 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 NetworkWire -- ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH)（簡稱 ISW Holdings 或「該公司」）作為全球品牌管理控股公司，今天欣然宣佈最終完成全新的 Proceso S19 Pod5ive 數據中心設計，能為 1MW 的運算採礦功能供電。Bit5ive 將目標設為在 8 月開始落實首次部署，其初始 pod 交付將繫結至賓夕法尼亞州的 100 兆瓦可再生能源 Bit5ive LLC（簡稱 Bit5ive）項目。



ISW Holdings 主席 Alonzo Pierce 表示：「S19 Pod5ive 數據中心精心從頭設計，可提供 1.025 行業領先的電源使用效率 (PUE)。如果您除去所有多餘的東西以達到最佳效能，並優化所有剩餘因素，然後將它整合到可再生能源基層中，從而將成本降到全球任何地方的最低水平，這就是您所獲得的成果。」

該公司在 5 月與 Bit5ive（以下簡稱「合資公司」）建立合資夥伴關係，以構建及運送全球最優雅、功能強大和高效的單一數據中心 pod。Proceso S19 Pod5ive 數據中心主要針對加密貨幣採礦業設計，可提供下一代動態自我管理功能、即插即用操作、幾乎沒有維修需求，以及業界最佳的 1.025 PUE。

設計功能包括：

利用氣流壓力感應器及「智能」冷凝器進行自動環境控制。

遙控管理功能。

運動感應器安全性。

專有的採礦員監督及軟件系統。

高效電源配置，無需採用降壓變壓器。

26 個配電單元，附 27 個輸出電壓為 240v 的插座；280 x Bitmain S19 或 Whatsminer M20/30。

所有通用電氣公司的工業設備。

以所有 UL 認證組件符合 NEC 規定，包括 PDU。

附帶單獨線路的預接線電源線已安排好位置。

預配置靜態網絡及單獨線路已安排好位置。

易於管理，容許所有採礦員使用 DHCP。

根據網絡的專有管理系統，附帶網絡、溫度圖、功耗等，包括用於操作控制的完整審核報告。

最低管理成本，提供可重複使用的 merv 2-11 過濾器和標準蒸發器媒介過濾器。

有關更詳細資訊及前瞻性聲明，請查看整份公告： http://nnw.fm/ISWHoldingsS19Pod5iveAnnouncement

管理層認為，加密貨幣採礦設備市場目前正處於新的擴張周期初期，因為產品演變和需求增長消除了比特幣在 2017 年末達到頂峰出現牛市時剩餘的上一代及二級市場的現有供應或轉售設備。

關於 ISW Holdings

位於內華達州的 ISW Holdings，Inc. (ISWH) 是一家多元化的投資組合公司，由滿足消費者產品需求的基本業務部門所組成。我們的專長是戰略性品牌開發、促進早期成長，以及通過我們專有的採購流程之品牌形象。我們與合作夥伴一起，尋求提供一種滿足大型可擴展性需求的結構，以及預期的市場需求。我們能夠通過各種策略創新流程以滿足這些需求。ISWH 正在創造及管理一系列顛覆性行業的品牌。它透過市場開發的關鍵階段來操縱其專有公司，其中包括概念化、進入市場的策略、工程、產品整合及分銷效率。該公司還與一家知名軟件開發和顧問公司 Bengala Technologies LLC 進行了合作，該公司正在開發在供應鏈管理領域進行重大改進；並且，該合作夥伴關係中有一項迫切需要的專利正在申請中。

如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.ISWHoldings.com 。

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