2020年7月30日星期四

2020年上半年营业收入情况

营业收入下滑 31.7%

业务逐步恢复

强大的现金流生成能力

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件）2020年上半年合并营业收入为3.87亿欧元，相比2019年上半年下滑31.7%。

合并营业收入（2020年1月1日至6月30日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2020 2019 变动 PCC变动(1) 第1季度 273.5 293.0 -6.6 % -5.9 % 第2季度 113.6 273.5 -58.5 % -57.8 % 上半年 387.0 566.5 -31.7 % -31.0 %

(1) 固定业务范围和汇率。

在上半年，AKWEL的表现优于市场，全球产量下降了34%，欧洲和北美下降了40%。

在总体下滑的背景下，由于中国市场较早的复苏，并且凭借新项目的进展以及AKWEL某些型号在销售上所取得的成功，集团上半年业绩为正。

凭借应对危机的财务措施，再扣除国际财务报告准则第16号的影响和上半年派发的股息后，净财务债务减少了4,200万欧元。集团现在拥有1,750万欧元的正净现金流（扣除IFRS 16影响）和1.58亿欧元现金，此外还有未使用的已获批融资额度，总计接近2亿欧元。

集团的财务实力使其能够度过这次全球汽车行业前所未有的危机，2020年7月的第一批数据业证实，业务活动已在逐步恢复。AKWEL重申，由于不确定2020年底世界市场会如何变化，现已暂停今年的增长目标。

AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体及机械管理专家，在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。



AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有约12,000名员工。







Euronext Paris– B类 – ISIN：FR0000053027 – Reuters：AKW.PA – Bloomberg：AKW:FP

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