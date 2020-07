Résultats du 2e trimestre et 1er semestre 2020

Bon niveau d’activité et de résultats

Renouvellement pour cinq ans du partenariat SG

Activité



Des encours 1 de 1 592 Md€ au 30 juin 2020, en progression de +7% sur un an (+4% vs fin mars 2020)

(+4% vs fin mars 2020) Une bonne dynamique en actifs Moyen - Long Terme2 (collecte de +3,5 Md€ au T2 2020), compensant la décollecte en produits de trésorerie Résultats Des revenus 3 affectés par la baisse des marchés (-7,3% au T2 2020 vs T2 2019) …

(-7,3% au T2 2020 vs T2 2019) … ... compensés par une réduction des charges d’exploitation (-7,8% au T2 2020 vs T2 2019), tout en poursuivant les recrutements de développement

(-7,8% au T2 2020 vs T2 2019), tout en poursuivant les recrutements de développement Un coefficient d’exploitation 3 en amélioration (50,9% au T2 2020, soit -0,3 pt vs T2 2019)

(50,9% au T2 2020, soit -0,3 pt vs T2 2019) Un résultat net ajusté 3 maintenu à un haut niveau : 233 M€ (contre 258 M€ au T2 2019)

(contre 258 M€ au T2 2019) Hors impact de la baisse des marchés, le résultat du T2 2020 serait de même niveau que le T2 2019 Partenariat



Société Générale



§ Renouvellement pour 5 ans du partenariat Relais de croissance



Sabadell AM en Espagne : une opération qui conforte le leadership européen d’Amundi, et une intégration bien engagée

une opération qui conforte le leadership européen d’Amundi, et une intégration bien engagée Nouvelle JV avec BOC en Chine : un projet prometteur qui suit le calendrier prévu

Paris, le 31 juillet 2020

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 30 juillet 2020 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du premier semestre 2020.

Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré :

« Malgré un contexte de marché défavorable, Amundi enregistre au 2e trimestre une activité et des résultats de bon niveau, confirmant la solidité du business-model. La collecte en actifs MLT est redevenue positive, grâce notamment aux actifs réels et à la gestion passive.

Le coefficient d’exploitation du trimestre, à 50,9 %, est en amélioration de 0,3 point par rapport au 2e trimestre 2019. Le résultat net ajusté s’élève à 233 M€. Hors impact sur les revenus de la baisse des niveaux moyens des marchés financiers, ce résultat serait à un niveau comparable à celui du 2e trimestre 2019.

Le partenariat avec la Société Générale a été renouvelé dans toutes ses composantes, ce qui conforte la position d’Amundi comme partenaire de référence des réseaux Retail en Europe.

Les relais de croissance initiés en début d’année se mettent en place conformément aux objectifs annoncés :

L’acquisition définitive de Sabadell AM, qui positionne Amundi au 4 e rang en Espagne, a été effectuée fin juin et les synergies ont été réévaluées.

rang en Espagne, a été effectuée fin juin et les synergies ont été réévaluées. La mise en place de la joint-venture avec BOC en Chine se déroule conformément au plan anticipé, avec un démarrage opérationnel prévu pour le 4e trimestre 2020.

Enfin, Amundi a poursuivi la mise en œuvre de son plan ESG annoncé en octobre 2018, avec une accélération des initiatives en matière d’investissement responsable ».

I. Une activité résiliente dans un contexte difficile

Des encours sous gestion à 1 592 Md€4 (en hausse de 7% sur un an)

Une bonne dynamique en produits MLT

Les encours gérés par Amundi atteignent 1 592 Md€4 au 30 juin 2020, en progression de 7% sur un an et de 4,2% par rapport à fin mars 2020. Sur le trimestre, l’effet marché est positif de +64,9 Md€ et la collecte est quasi-stable (-0,8 Md€), marquée par un redressement des flux en actifs MLT.

Un contexte de marché moins favorable qu’en 2019

L’environnement de marché du 1er semestre 2020 a été globalement défavorable à l’activité :

·Après un choc majeur en mars, lié à l’épidémie de Covid-19, les marchés Actions se sont partiellement redressés au deuxième trimestre 2020 grâce notamment aux interventions des banques centrales fin mars.

Néanmoins le niveau moyen des marchés Actions au T2 2020 a été significativement inférieur aux T1 2020 et T2 2019 (d’environ - 15 %) mais aussi au T1 2018, lors de l’annonce du plan d’Amundi à 3 ans (d’environ - 13%).

·Par ailleurs, le contexte exceptionnel lié à l’épidémie a entraîné une augmentation de l’aversion au risque de la part des épargnants et investisseurs. Le secteur européen de la gestion d‘actifs est ainsi en décollecte de -69 Md€ à fin mai 20205 (dont -161 Md€ en actifs MLT).

·Face à cette crise d’une ampleur inédite, l’entreprise est restée opérationnelle à 100% dans toutes ses fonctions (gestion, risques, middle-office, commerciale). Le télétravail des collaborateurs puis le retour progressif à un fonctionnement normal de l’entreprise ont été mis en œuvre avec le souci constant de respect des conditions sanitaires strictes afin de préserver la santé de ses collaborateurs.

Au 2e trimestre 2020

Amundi affiche au 2e trimestre 2020 une activité résiliente avec une collecte nette totale quasiment à l’équilibre (-0,8 Md€), la bonne dynamique en produits MLT (+3,5 Md€, en amélioration par rapport au T1 2020) compensant la décollecte en produits monétaires (-4,3 Md€).

a) Une bonne dynamique en produits MLT (+2,9 Md€) hors JVs

Malgré un environnement d’aversion au risque accrue, le segment Retail (collecte en actifs MLT de -1,7 Md€) affiche une bonne résistance, notamment dans les Réseaux France (+1,2 Md€) et les réseaux internationaux (collecte à l’équilibre). Dans le segment Distributeurs tiers, les sorties du trimestre sont concentrées au mois d’avril, et les flux sont redevenus positifs en juin.

Dans la clientèle institutionnelle, ce trimestre est marqué par une forte reprise de la collecte nette en actifs MLT, à +4,6 Md€ (vs -11,8 Md€ au T1 2020). L’activité est en particulier élevée en Epargne salariale et retraite, à +2,2 Md€. Amundi y conserve son leadership avec une part de marché en France de 45,8%6.

Cette dynamique d’activité est tirée par le succès des moteurs de croissance et de l’innovation produits :

La gestion passive, ETF 7 et smart beta a connu un bon 2 e trimestre avec +5,5 Md€ de collecte nette, portant les encours à 132 Md€ fin juin 2020 . Avec une collecte de +1,7 Md€ au T2 2020 en ETF 7, Amundi est le 3 e collecteur en Europe 8 . Au total les encours en ETF s’élèvent à 53 Md€ au 30 juin 2020 (4 e rang en Europe 8 ). Le succès de Amundi Physical ETC Gold lancé en mai 2019 (plus de 3 Md€ d’encours) illustre la capacité à développer des produits en phase avec le marché.

. Avec une collecte de +1,7 Md€ au T2 2020 en ETF Amundi est le 3 collecteur en Europe . Au total les encours en ETF s’élèvent à 53 Md€ au 30 juin 2020 (4 rang en Europe ). Le succès de Amundi Physical ETC Gold lancé en mai 2019 (plus de 3 Md€ d’encours) illustre la capacité à développer des produits en phase avec le marché. La dynamique en Actifs réels et structurés se poursuit, avec +1,3 Md€ de collecte nette au T2 2020 (portant les encours à plus de 85 Md€ à fin juin 2020). L’immobilier affiche une collecte nette solide de +1,1 Md€ (soit 40 Md€ d’encours à fin juin 2020). A noter le lancement d’Amundi Energies Vertes, un nouveau support d’investissement (avec Crédit Agricole Assurances), permettant de participer au financement de la transition énergétique et accessible en Unité de Compte dans les contrats d’assurance vie.

b) Une activité robuste dans les JVs

Dans les JVs asiatiques, l’activité demeure élevée (+3,1 Md€), portée notamment par l’Inde (où la collecte nette est toujours soutenue, à +5,8 Md€), malgré la crise du Covid-19 ; la JV indienne SBI-FM est ainsi devenue N°1 du marché indien9.

Au 1er semestre 2020

Au total, sur les six premiers mois de l’année, la dynamique est positive en actifs Moyen Long Terme (+6,2Md€), portée en particulier par la bonne résistance des réseaux en France (+3,3 Md€) et par la poursuite du développement dans les JVs (+11,7 Md€), notamment en Inde.

La décollecte sur les produits de trésorerie (-10,2 Md€) s’explique par les sorties des clients Corporates affectés par la crise, concentrées sur les mois de mars à mai. Depuis juin, la collecte sur ces produits est redevenue positive.

Au total, la décollecte sur le semestre est limitée (-4,0 Md€).

II. Des résultats maintenus à un haut niveau

Au T2 2020, un résultat net ajusté10 de 233 M€,

des revenus affectés par la baisse des marchés et un coefficient d’exploitation9 en amélioration

Une structure financière solide

Les résultats d’Amundi sont maintenus à un haut niveau et confirment la solidité de son business-model. L’incidence de la baisse des marchés sur les revenus a été compensée par la réduction des charges d’exploitation, ce qui a permis de conserver un coefficient d’exploitation bas et une bonne profitabilité.

Amundi démontre ainsi sa capacité à contrôler ses coûts et à maintenir une excellente efficacité opérationnelle (quels que soient les contextes de marché), tout en continuant d’investir.

Au 2e trimestre 202010

L’évolution des revenus nets totaux (625 M€ contre 673 M€ au T2 2019) s’explique principalement par le contexte de marché :

Les commissions nettes de gestion sont affectées par le niveau moyen des marchés (en baisse T2/T2) et par un effet de mix moins favorable.

sont affectées par le niveau moyen des marchés (en baisse T2/T2) et par un effet de mix moins favorable. Les commissions de surperformance sont maintenues à un bon niveau (34 M€).

sont maintenues à un bon niveau (34 M€). Les résultats financiers atteignent 17 M€, grâce au redressement des marchés de fin mars à fin juin (valorisation mark to market du portefeuille de placements volontaires et de seed money).

Les charges d’exploitation sont en baisse sensible (318 M€ soit -7,8 % vs T2 2019), grâce au plein effet des synergies liées à l’acquisition de Pioneer, à l’ajustement des rémunérations variables en lien avec l’évolution des résultats, et à de moindres dépenses de voyages et publicité, compte tenu du contexte de Covid-19. Le ratio charges d’exploitation/encours moyens (hors JVs) demeure l’un des plus bas de l’industrie : 9,6 pb.

L’évolution des effectifs depuis fin juin 2019 illustre la capacité d’Amundi à maitriser ses coûts tout en maintenant les investissements au service du développement, qui sont financés par des efforts permanents de gains de productivité. Sur 12 mois, près de 80 collaborateurs ont ainsi été recrutés notamment en gestion passive/ETF, actifs réels, IT.

En conséquence le coefficient d’exploitation s’établit à 50,9%, en amélioration par rapport au T2 2019 (-0,3 pt) et au T1 2020 (-3,2 pts).

Compte tenu de la contribution (en hausse, à 15 M€) des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et de la charge d’impôt, le résultat net ajusté part du Groupe ressort au total à 233 M€ (-9,5% vs T2 2019). Hors impact de la baisse des marchés, il se situe à un niveau comparable à celui du 2e trimestre 2019.

Au 1er semestre 202010

Les revenus nets totaux atteignent 1 236 M€ (- 7,2 %, en raison notamment du fort effet négatif de la baisse des marchés sur les résultats financiers). L’évolution des commissions nettes de gestion est liée à la baisse du niveau moyen des marchés Actions et à un mix produits moins favorable11. La marge moyenne s‘établit ainsi à 17,7 pts, contre 18,7 pts au S1 2019. Les commissions de surperformance sont en hausse (76 M€ soit +27% vs S1 2019).

Grâce à des charges d’exploitation en baisse (-4,7%), le coefficient d’exploitation s’établit à 52,5%, et le Résultat Brut d’Exploitation atteint 588 M€.

Après contribution des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et à la charge d’impôt, le résultat net ajusté part du Groupe est maintenu à un bon niveau à 439 M€ (-13,1% vs S1 2019). Cette baisse s’explique principalement par l’effet de la baisse des marchés sur les revenus.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2020, les capitaux propres tangibles12 d’Amundi s’élèvent à 2,7 Md€, soit le même niveau qu’au 31 décembre 2019. Le ratio CET 1 atteint 17,8% au 30 juin 2020, après prise en compte de l’incidence de l’acquisition de Sabadell AM.

Par ailleurs, l’agence notation Fitch a confirmé en mai 2020 la notation A+ d’Amundi, la meilleure du secteur.

III. Partenariats et relais de croissance

Renouvellement du partenariat avec la Société Générale

Le partenariat liant Amundi au groupe Société Générale, issu de la création d’Amundi (fusion CAAM/SGAM), avait été renouvelé lors de l’IPO d’Amundi (novembre 2015) pour 5 ans.

Le contrat cadre de partenariat est à nouveau renouvelé pour 5 ans à compter du 13 novembre 2020 :

Amundi demeure pour le Groupe Société Générale : le principal fournisseur de produits et solutions d’épargne pour ses réseaux en France (Société Générale et Crédit du Nord) et en République Tchèque (KB) ; le partenaire en épargne salariale en France ; le gérant du mandat Sogecap.

SGSS demeure l’un des 2 partenaires d’Amundi pour les prestations de dépositaire et d’administration de fonds.

L’ajustement de certains paramètres n’a pas d’impact significatif sur la trajectoire financière d’Amundi.

Ce renouvellement du partenariat avec Société Générale conforte la position d’Amundi comme partenaire des réseaux Retail.

Banco Sabadell : un partenariat stratégique qui conforte le leadership européen d’Amundi, et une intégration bien engagée

Annoncée le 21 janvier 2020, l’acquisition de 100% de Sabadell Asset Management par Amundi a été finalisée le 30 juin 2020. Parallèlement, le partenariat pour la distribution de produits Amundi à travers le réseau de Banco Sabadell en Espagne a démarré avec succès.

Sabadell AM est le 5 e acteur en Espagne avec 21 Md€ d’encours 13 . Au S1 2020, Sabadell AM a affiché une bonne résistance, avec des encours en baisse modérée d’environ -6% vs fin 2019, en raison principalement d’un effet marché négatif. La part de marché 14 a toutefois légèrement progressé au 1 er semestre 2020.

. Au S1 2020, Sabadell AM a affiché une bonne résistance, avec des encours en baisse modérée d’environ -6% vs fin 2019, en raison principalement d’un effet marché négatif. La part de marché a toutefois légèrement progressé au 1 semestre 2020. Amorcés dès février 2020, l’intégration de Sabadell AM et le partenariat commercial sont bien engagés, avec la promotion des premiers produits gérés par Amundi dans le réseau Banco Sabadell et l’intégration de fonds Amundi dans les offres de Banco Sabadell (banque privée et banque de détail). La migration des systèmes IT de Sabadell AM sur la plateforme d’Amundi (yc ALTO15) démarrera au T4 2020.

Cette acquisition et le partenariat avec Banco Sabadell (2e banque en Espagne, 1 900 agences, 7 millions de clients) permettent ainsi à Amundi de renforcer significativement sa position en Espagne (doublement des encours dans le 4e marché de la zone Euro), de consolider son leadership européen et de déployer à nouveau son business model unique visant à servir les réseaux Retail.

Une opération créatrice de valeur

Le résultat net de Sabadell AM est attendu à 33 M€ en 2020 en année pleine.

Les synergies sont estimées à 20 M€ avant impôt (vs 15-18 M€ avant impôt initialement) soit 15 M€ net d’impôt, et proviendront de 3 sources :

internalisation des fonds tiers (en fonds de fonds) et des délégations de gestion,

optimisation des coûts (exemple : migration de Sabadell AM sur la plateforme informatique d’Amundi...),

accélération du développement commercial de Sabadell AM (pour rappel les parts de marché de Banco Sabadell étaient d’environ 8% en banque de détail et d’environ 6% en épargne financière en 201916).

Ces synergies seront réalisées à hauteur de 50% en 2021 et 100% en 2022.

Le prix d’acquisition de Sabadell AM est de 430 M€17, financé intégralement par les ressources financières existantes d’Amundi. Ce prix représente un multiple PE 2020 de ~ 13x hors synergies et de ~ 9x yc synergies.

Cette transaction répond totalement aux critères financiers d'Amundi en matière d'acquisitions : elle est relutive sur le BNPA d'Amundi, et représente un retour sur investissement supérieur à 10 % dans les trois ans.

Nouvelle JV en Chine : un projet stratégique, dont la mise en œuvre est conforme aux objectifs

En décembre 2019 le régulateur chinois a approuvé le projet de création d’une JV en gestion d’actifs entre Amundi (55%) et BOC Wealth Management (45%). BOC Wealth Management est une filiale de Bank of China, 4e plus grande banque chinoise, avec 500 millions de clients particuliers et 11 000 agences.

La mise en œuvre de ce partenariat se déroule conformément aux objectifs définis. Au 1er semestre 2020, les avancées suivantes ont notamment été réalisées :

Finalisation de l’accord de coentreprise et du contrat commercial,

Mise en place de l’équipe de direction en place (CEO, CIO, COO…)

Finalisation de plus de 50% des recrutements locaux,

Préparation de l’infrastructure (locaux, plateforme IT…).

L’agrément final du régulateur (CBIRC) est attendu à la fin du T3 / début du T4, ce qui permettra de lancer les premiers produits sur le marché chinois fin 2020.

Au regard des premiers mois de coopération entre Amundi et BOC Wealth Management, le potentiel du projet est confirmé, ce qui offre aux deux partenaires des perspectives de développement prometteuses sur le marché du Wealth Management en Chine.

IV. Investissement Responsable

Pionnier dans l'investissement responsable dès sa création en 2010, Amundi poursuit activement la mise en œuvre du plan à 3 ans annoncé en octobre 2018 avec l’intégration croissante des critères ESG18 dans les politiques d’investissement, la conclusion de nombreux partenariats, une participation active aux initiatives de place et un renforcement de l’innovation pour élargir l’offre.

Amundi bénéficie d’une reconnaissance accrue en tant qu’acteur de référence. Amundi est ainsi le 1er asset manager à utiliser les évaluations de température du CDP19 dans son analyse ESG.

Au 30 juin 2020, Amundi gère 331 Md€ selon des critères ESG. Au 1er semestre 2020, la collecte ESG a été élevée (+6 Md€), tirée par une forte demande de la part des investisseurs, principalement pour des solutions et produits liés à la transition climatique.

Cette dynamique d’activité a bénéficié d’une accélération des initiatives et innovations ESG dans les domaines suivants :

Changement climatique

Gain d’un mandat indiciel (répliquant l’indice MSCI ACWI 20 changement climatique) de 2,6 Md€ pour Pensam 21 ;

changement climatique) de 2,6 Md€ pour Pensam ; Amundi a été sélectionnée par un groupe d’investisseurs institutionnels français pour la gestion du 1 er fonds indiciel Actions aligné sur l’Accord de Paris ;

fonds indiciel Actions aligné sur l’Accord de Paris ; Lancement de 3 ETF répliquant les futurs indices climatiques PAB (Paris Aligned Benchmarks), élargissant ainsi la gamme de solutions “transition climatique” ;

Démarrage du 1er millésime du fonds GRECO pour favoriser le développement de nouvelles classes d’actifs vertes en Europe, avec le soutien de la BEI22, contribuant ainsi à une relance verte post Covid

Social

·Lancement de “Social Impact”, 1er fonds ouvert (gestion active Actions Internationales par CPR AM) sélectionnant les entreprises les plus vertueuses en termes de réduction des inégalités sociales.

Autres initiatives ESG

·Elargissement de la gamme des ETF ESG avec une série de lancements, notamment le fonds ETF MSCI Emerging ESG leaders, avec le soutien initial d’Ilmarinen23.

V. Autres informations

Augmentation de capital réservée aux salariés

Une augmentation de capital réservée aux salariés aura lieu au second semestre 2020. Cette opération, qui vient renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs, sera réalisée dans le cadre des autorisations existantes votées par l’Assemblée générale de mai 2019.

L’incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action devrait être négligeable : le volume maximal de titres créés sera de 1 million de titres (soit 0,5% du capital et des droits de vote) et la décote proposée aux salariés sera de 30%.

Calendrier de communication financière

30 octobre 2020 : publication des résultats des neuf premiers mois 2020

10 février 2021 : publication des résultats annuels 2020





Comptes de résultat du S1 et T2 2019 et 2020

En M€ 6M 2020 6M 2019 Variation T2.2020 T2.2019 Variation Revenus nets ajustés1 1 236 1 332 -7,2% 625 673 -7,3% Revenus nets de gestion 1 281 1 299 -1,4% 608 658 -7,7% dont commissions nettes de gestion 1 205 1 239 -2,8% 573 618 -7,2% dont commissions de surperformance 76 60 26,8% 34 40 -14,6% Produits nets financiers et autres produits nets (45) 33 NS 17 15 12,0% Charges générales d'exploitation (648) (680) -4,7% (318) (345) -7,8% Résultat brut d'exploitation ajusté1 588 652 -9,8% 307 329 -6,6% Coefficient d'exploitation ajusté1 52,5% 51,1% 1,4 pts 50,9% 51,2% -0,3 pts Sociétés mises en équivalence 29 25 16,5% 15 12 25,7% Coût du risque & Autres (17) 2 NS (4) (3) NS Résultat avant impôt ajusté1 600 679 -11,7% 318 338 -6,0% Impôts sur les sociétés (161) (174) -7,7% (85) (80) 5,3% Résultat net part du Groupe ajusté1 439 505 -13,1% 233 258 -9,5% Amortissement des contrats de distribution après impôts (25) (25) 0,0% (12) (13) -0,1% Résultat net part du Groupe 414 480 -13,8% 221 245 -10,0%

1- Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag

Evolution des encours sous gestion24 de fin décembre 2018 à fin juin 2020

(Md€) Encours

sous gestion Collecte

nette Effet

marché et change Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2018 1 425 -3,4% Flux T1 2019 -6,9 +58,3 Au 31/03/2019 1 476 +3,6% Flux T2 2019 -4,8 +15,1 Au 30/06/2019 1 487 +0,7% Flux T3 2019 +42,7 +33,5 Au 30/09/2019 1 563 +5,1% Flux T4 2019 +76,8 +13,7 Au 31/12/2019 1 653 +5,8% Flux T1 2020 -3,2 - 122,7 Au 31/03/2020 1 527 -7,6% Flux T2 2020 -0,8 +64,9 Au 30/06/2020 1 592 +4,2%

Encours sous gestion et collecte nette par segments de clientèle24

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.2020 30.06.2019 /30.06.2019 T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Réseaux France 104 108 -3,6 % -1,22 +0,4 +1,2 -2,7 Réseaux internationaux 118 123 -4,1 % -0,2 -0,1 -2,7 +2,3 Distributeurs tiers 178 180 -1,5 % -3,1 +0,5 -0,5 -1,3 Retail (hors JVs) 400 412 -2,8 % -4,5 +0,8 -2,0 -1,8 Institutionnels3 & souverains 372 359 +3,7 % +3,9 -7,0 -1,5 -8,5 Corporates 69 67 +1,6 % +1,7 -2,3 -8,5 -8,2 Epargne Entreprises 62 61 +2,5 % +2,8 +2,8 +2,9 +2,2 Assureurs CA & SG 451 443 +1,8 % -7,7 -0,1 -7,6 +6,3 Institutionnels 953 930 +2,6 % +0,6 -6,7 -14,7 -8,2 JVs 238 146 +63,7 % +3,1 +1,0 +12,7 -1,8 TOTAL 1 592 1 487 +7,1 % -0,8 -4,8 -4,0 -11,7 Encours moyens semestriels hors JVs 1 366 1 326 +3,0 % / / / /

Encours sous gestion et collecte nette par classes d’actifs25

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.20 30.06.19 /30.06.19 T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 Actions 234 225 +3,9 % +4,4 -3,1 +6,7 -3,0 Diversifiés 234 240 -2,7 % -0,6 -5,3 -5,3 -7,6 Obligations 617 610 +1,2 % -2,2 +4,9 -9,3 +7,4 Réels, alternatifs et structurés 85 79 +7,4 % +1,3 +2,6 +2,6 +3,7 ACTIFS MLT hors JVs 1 170 1 155 +1,3 % +2,9 -0,9 -5,4 +0,4 Trésorerie hors JVs 183 186 -1,6 % -6,8 -5,0 -11,3 -10,3 ACTIFS hors JVs 1 353 1 341 +0,9 % -3,8 -5,8 -16,7 -9,9 JVs 238 146 +63,7 % +3,1 +1,0 +12,7 -1,8 TOTAL 1 592 1 487 +7,1 % -0,8 -4,8 -4,0 -11,7 dont Actifs MLT 1 376 1 271 +8,3 % +3,5 -0,4 +6,2 +1,7 dont Produits de Trésorerie 215 215 -0,1 % -4,3 -4,4 -10,2 -13,4

Encours sous gestion et collecte nette par zone géographique25

Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.20 30.06.19 /30.06.19 T2 2020 T2 2019 S1 2020 S1 2019 France3 8642 849 +1,8 % +0,2 -2,9 -4,1 -3,5 Italie 167 171 -2,0 % -0,5 -0,7 -2,3 -4,5 Europe hors France et Italie 173 167 +3,2 % +0,6 +2,2 +1,6 -0,5 Asie 292 203 +44,0 % +0,9 -1,4 +5,6 -6,6 Reste du monde4 95 96 -1,9 % -1,9 -2,0 -4,8 +3,4 TOTAL 1 592 1 487 +7,1 % -0,8 -4,8 -4,0 -11,7 TOTAL hors France 727 638 +14.0 % -1,0 -1,9 +0,2 -8,2









Annexe méthodologique

Compte de résultat S1 et T2 2020 et 2019

Données comptables :

Aux S1 2020 et 2019, l’information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution



2. Données ajustées

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, Bawag et UniCredit.

Amortissement des contrats de distribution :

T2 2019 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts T2 2020 : 18 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts S1 2019 : 36 M€ avant impôts et 25 M€ après impôts S1 2020 : 36 M€ avant impôts et 25 M€ après impôts

Rappel de l’amortissement des contrats de distribution avec UniCredit

Lors de l’acquisition de Pioneer, des contrats de distribution de 10 ans ont été conclus avec les réseaux d’UniCredit en Italie, Allemagne, Autriche et République Tchèque; la valorisation brute de ces contrats s’élève à 546 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d’Impôt Différé Passif de 161 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 385 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2017.

Dans le compte de résultat du Groupe, cet amortissement net d’impôt est de 38 M€ en année pleine (soit 55 M€ avant impôts), comptabilisé en « Autres revenus », et qui vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution avec SG et Bawag de 12 M€ nets d’impôts en année pleine, soit 17 M€ avant impôts.

III. Indicateurs Alternatifs de Performance 26

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont définies ainsi : elles excluent les coûts liés à l’intégration de Pioneer, ainsi que les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag et UniCredit depuis le 1er juillet 2017 (voir supra).

Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

En M€ 6M 2020 6M 2019 T2.2020 T2.2019 Revenus nets (a) 1201 1297 607 656 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 36 36 18 18 Revenus nets ajustés (b) 1236 1332 625 673 Charges d'exploitation (c) -648 -680 -318 -345 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 552 616 289 311 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(c) 588 652 307 329 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 54,0% 52,5% 52,4% 52,6% Coefficient d'exploitation ajusté (c)/(b) 52,5% 51,1% 50,9% 51,2% Sociétés mises en équivalence (g) 29 25 15 12 Coût du risque & Autres (h) -17 2 -4 -3 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 564 644 300 320 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 600 679 318 338 Impôts sur les bénéfices (k) -150 -164 -79 -75 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -161 -174 -85 -80 Résultat net part du Groupe (i)+(k) 414 480 221 245 Résultat net part du Groupe ajusté (j)+(l) 439 505 233 258

A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux27, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales28, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Créée en 2010 et cotée en Bourse fin 2015, Amundi gère aujourd’hui près de 1 600 milliards d’euros d’encours29.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.

