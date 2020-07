ASi Ekspress Grupp 2020. aasta II kvartali müügitulu oli 13,9 miljonit eurot, mida on 20% vähem kui eelmine aasta samal ajal. I poolaasta müügitulu oli 29,6 miljonit, mis on 10% väikesem võrreldes 2019. aastaga. Kontserni II kvartali tulemust mõjutasid oluliselt koroonaviiruse levikuga kaasnenud kriisikuud, kus kontserni reklaamitulud vähenesid peamiselt Eestis ja Lätis ca 19% võrreldes eelmise aastaga. Kõige enam on COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud aga Läti piletimüügiplatvormi tegevust ja reklaamimüüki digitaalsetel väliekraanidel nii Eestis kui ka Lätis. Nende valdkondade müügitulud olid II kvartalis minimaalsel tasemel.

Kontsern reageeris kriisile kiiresti. Vähendasime kulubaasi (sh palkade vähendused pea kõikides ettevõtetes) ja taotlesime erinevaid riiklikke abimeetmeid, et leevendada olukorda ning hoida ära töötajate koondamisi. Kui reklaamitulud näitasid II kvartalis juba taastumise märke, siis üritustega seotud piirangud mõjutavad piletiäri tegevusmahtusid veel mitmeid kuid, mis ei luba oodata olukorra kiiret taastumist varasemasele tasemele.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 1,65 miljonit eurot, mis on 0,01 miljonit eurot rohkem võrreldes 2019. aasta II kvartaliga. EBITDA oli I poolaastal kokku 2,33 miljonit eurot, olles kasvanud 3% võrdluses eelmise aastaga.

Majanduslanguse olukorras juhindusime kontserni pikaajalisest digitulude kasvatamise ambitsioonist. Oleme digitulude kasvatamise osas seatud eesmärke täitmas: II kvartali lõpuks moodustasid digitaalsed tulud 68% kontserni meediasegmendi müügituludest ning 46% kontserni kogukäibest. Eelmise aasta esimesel poolaastal olid vastavad numbrid 66% ja 42%.

2020. aasta II kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk ja jõudis Balti riikides kokku 63 tuhande tellijani, mis 26% enam võrreldes 2019. aasta lõpu seisuga. 2020. aasta II kvartali lõpuks moodustas Ekspress Grupi väljaannete digitellimuste arv Eestis 53% Eesti Meediaettevõtete Liidu poolt avaldatavast kogu turu mahust. Digitellijate kasv näitab selgesti, et suudame pakkuda oma lugejatele nii tava- kui ka kriisiolukorras usaldusväärset ajakirjandust. Trendile ennab hoogu kogu maailmas toimuv nn digipööre, kus tarbijad on järjest rohkem valmis maksma hea video-, audio- või tekstisisu eest.

Kontserni II kvartali puhaskasumiks kujunes 0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot enam. I poolaasta kahjumiks kujunes 0,16 miljonit eurot, mis on 0,10 miljonit eurot vähem võrreldes eelmise aastaga.

Kontsern suutis vaatamata kriisikuudele parandada likviidsust. Kontsernil on I poolaasta lõpuks rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot (30.06.2019 1,5 miljonit eurot), mida on positiivselt mõjutanud pankade poolt antud maksepuhkused, maksukohustuste ajatamine ning Eesti Töötuskassalt saadud töötasu hüvitis. Likviidsuspositsiooni hoidmine on meile oluline, kuna koroonamõjudest tingitud kriisi edasine ulatus on veel teadmata.

Balti riikides prognoositakse käesolevaks aastaks keskmiselt 10% majanduslangust. Näeme, et viirusega kaasneva majanduskriisi mõjud avaldavad kontsernile olulist mõju ka kolmandas ja neljandas kvartalis. Tulevaste võimalike piirangute suhtes on kõige haavatavamad kontserni meediaettevõtted, eriti välimeedia, ning piletimüügi platvorm Lätis.

KOKKUVÕTE II KVARTALI JA I POOLAASTA TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,9 miljonit eurot (II kvartal 2019: 17,5 miljonit eurot). II kvartali müügitulu vähenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu langus tuleneb peamiselt reklaamitulude ja trükiteenuste müügitulude langusest tulenevalt COVID-19 eriolukorrast tingitud ärikeskkonna halvenemisest. 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 29,6 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 32,8 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas II kvartali lõpus 46% kogukäibest ning 68% meedia segmendi käibest (2019 II kvartal vastavalt 42% kogukäibest ja 66% meedia segmendi käibest). 2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu, milles ühisettevõtted on 50% rida-realt konsolideeritud, oli 15,7 miljonit eurot (II kvartal 2019: 19,5 miljonit eurot) ja 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu 33,3 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 36,8 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2020. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,65 miljonit eurot (II kvartal 2019: 1,64 miljonit eurot) ja 2020. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,33 miljonit eurot (I poolaasta 2019: 2,26 miljonit eurot). 2020. aasta II kv EBITDA kasvas 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11,9% (II kvartal 2019: 9,4%). Kasumlikkust mõjutas positiivselt 2020. aasta II kvartalis väga olulised kontserniülesed kulude kokkuhoiud (sh palgakärped) ja saadud töötasu hüvitis Eesti Töötukassalt kokku summas 1,14 miljonit eurot, mis periodiseeritakse tulusse II - IV kvartali jooksul. 2020. aasta II kvartali EBITDA-s moodustas töötasu hüvitis 0,32 miljonit eurot. 2020. aasta II kvartali puhaskasum oli 0,58 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,23 miljonit eurot ehk 63 protsenti enam.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,3 miljonit eurot ja omakapitali 51,5 miljonit eurot (54% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 1,5 miljonit eurot ning 50,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2020 oli kontserni netovõlg 16,3 miljonit eurot (30. juuni 2019: 19,2 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast on kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt on kontserni rahapositsiooni mõjutanud positiivelt Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu II kv 2020 II kv 2019 Muutus % I pa 2020 I pa 2019 Muutus % 12 kuud 2019 Meedia segment 9 860 11 512 -14% 19 863 20 869 -5% 44 218 sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 7 021 7 775 -10% 13 526 13 829 -2% 30 534 sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 71% 68% 68% 66% 69% Trükiteenuste segment 4 569 6 610 -31% 10 813 13 180 -18% 25 695 Kesksed tegevused 520 508 2% 1 035 1 046 -1% 2 076 Segmentidevahelised elimineerimised (1 037) (1 155) (2 118) (2 310) (4 533) KONTSERN KOKKU 13 912 17 475 -20% 29 593 32 785 -10% 67 456 sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 50% 44% 46% 42% 45%

(tuhandetes EUR) EBITDA II kv 2020 II kv 2019 Muutus % I pa 2020 I pa 2019 Muutus % 12 kuud 2019 Meedia segment 1 514 1 364 11% 1 762 1 800 -2% 5 966 Trükiteenuste segment 248 558 -56% 831 1 108 -25% 2 032 Kesksed tegevused (92) (273) 66% (236) (636) 63% (1 150) Segmentidevahelised elimineerimised (16) (7) (33) (13) (75) KONTSERN KOKKU 1 654 1 643 1% 2 325 2 259 3% 6 772

EBITDA marginaal II kv 2020 II kv 2019 I pa 2020 I pa 2019 12 kuud 2019 Meedia segment 15% 12% 9% 9% 13% Trükiteenuste segment 5% 8% 8% 8% 8% KONTSERN KOKKU 12% 9% 8% 7% 10%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 30.06.2020 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 6 306 3 647 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 799 12 705 Ettevõtte tulumaksu nõuded 24 0 Varud 3 053 3 120 Käibevara kokku 19 181 19 472 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 002 975 Edasilükkunud tulumaksu vara 38 38 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 407 1 254 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 274 2 356 Materiaalne põhivara 14 561 14 943 Immateriaalne põhivara 56 664 56 369 Põhivara kokku 75 945 75 935 VARAD KOKKU 95 126 95 407 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 264 5 100 Võlad ja ettemaksed 18 118 16 483 Ettevõtte tulumaksu kohustused 35 65 Lühiajalised kohustused kokku 21 416 21 647 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 19 310 19 242 Muud pikaajalised kohustused 2 930 2 895 Pikaajalised kohustused kokku 22 239 22 137 KOHUSTUSED KOKKU 43 655 43 784 OMAKAPITAL Vähemusosalus 108 100 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 17 878 17 878 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (22) (22) Reservid 1 758 1 688 Jaotamata kasum 17 472 17 701 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 51 363 51 522 OMAKAPITAL KOKKU 51 471 51 622 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 95 126 95 407

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) II kv 2020 II kv 2019 I pa 2020 I pa 2019 12 kuud 2019 Müügitulu 13 912 17 475 29 593 32 785 67 456 Müüdud toodangu kulu (11 598) (14 126) (25 070) (27 223) (54 044) Brutokasum 2 315 3 349 4 523 5 562 13 412 Muud äritulud 552 170 659 289 607 Turunduskulud (531) (894) (1 288) (1 625) (3 124) Üldhalduskulud (1 602) (1 969) (3 495) (3 906) (8 024) Muud ärikulud (56) (35) (80) (56) (148) Ärikasum /(kahjum) 678 621 319 264 2 722 Intressitulud 6 6 12 12 22 Intressikulud (217) (183) (441) (317) (784) Muud finantstulud/(kulud) (12) (25) (28) (44) (61) Kokku finantstulud/(kulud) (223) (202) (457) (349) (823) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt 135 51 8 0 (38) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt (8) (16) (28) (75) (114) Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist 582 454 (158) (160) 1 746 Tulumaks (1) (97) (2) (98) (339) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) 582 356 (160) (258) 1 407 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 575 354 (168) (263) 1 394 Vähemusosalusele 7 2 8 5 13 Koondkasum /(kahjum) kokku 582 356 (160) (258) 1 407 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele 575 354 (168) (263) 1 394 Vähemusosalusele 7 2 8 5 13 Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta 0,02 0,01 (0,01) (0,01) 0,05

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I pa 2020 I pa 2019 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum 319 264 Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 2 011 1 977 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest (3) 2 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 2 470 (1 902) Varude muutus 68 (77) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 515 2 182 Rahavood põhitegevusest 6 379 2 446 Makstud ettevõtte tulumaks (56) (140) Makstud intressid (306) (317) Rahavood äritegevusest kokku 6 017 1 989 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost

(miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (203) (4 960) Saadud intressid 1 12 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (1 037) (1 352) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 29 4 Antud laenud (98) (78) Antud laenude tagasimaksed 0 301 Rahavood investeerimistegevusest kokku (1 308) (6 073) Rahavood finantseerimistegevusest Saadud dividendid 150 0 Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (519) (410) Arvelduskrediidi kasutuse muutus (1 018) 67 Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (662) 4 667 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (2 050) 4 324 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 2 659 240 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 647 1 268 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 306 1 507

Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

