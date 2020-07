Bekaert réussit à contrer l'impact significatif de Covid-19 grâce à des mesures d’atténuation efficaces et à des améliorations de la performance

Conditions de travail sûres • flux de trésorerie et position de liquidité solides • marge EBIT sous-jacent élevée sur des marchés déprimés

Le redressement de Steel Wire Solutions et de Bridon-Bekaert Ropes Group et l’efficacité des mesures mises en œuvre atténuent l’impact de Covid-19 sur les activités de Rubber Reinforcement.

Faits marquants financiers du premier semestre 2020

• Chiffre d’affaires consolidé de € 1 770 millions (-20%) et chiffre d’affaires global de € 2 065 millions (-21% par rapport au 1S 2019)

• EBIT sous-jacent de € 92 millions, générant une marge sur chiffre d’affaires solide de 5,2%, par rapport à 5,7% au 1S 2019

• EBITDA sous-jacent de € 194 millions, générant une marge sur chiffre d’affaires plus élevée (11,0%) par rapport au 1S 2019 (10,8%)

• Fonds de roulement en baisse de € -236 millions par rapport à la même période l’année dernière, malgré une baisse de l’affacturage

• Génération des flux de trésorerie positive: les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ont atteint € 111 millions (contre € 134 millions)

• Position de liquidité très solide: une encaisse de € 834 millions, soit le double du montant au 30 juin 2019.

• Endettement net de € 955 millions, une baisse approximative de € -300 millions par rapport à € 1 253 millions au 30 juin 2019, et une baisse accrue (€ -22 millions) par rapport à fin 2019. Cela s’est traduit par un endettement net sur EBITDA sous-jacent de 2,5, en baisse par rapport à 2,6 au 30 juin 2019.

Evolutions de marché et priorités

Evolutions de marché au premier semestre de 2020



La demande sur les marchés de pneus et de l'automobile a été durement touchée en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, d'abord en Chine et peu après dans le reste du monde. La demande mondiale de pneus a diminué en moyenne de -40% au deuxième trimestre mais a montré des signes de reprise de la demande en fin de période.



L'activité de construction fut restreinte dans la plupart des régions du monde par les confinements au deuxième trimestre, sauf en Chine, où les programmes de relance ont commencé à stimuler les investissements dans les infrastructures.



La demande sur les marchés agricoles, des services publics et des mines est restée solide tout au long du premier semestre de 2020, étant donné que ces secteurs - généralement considérés comme étant des ‘industries essentielles’ - semblaient moins affectés par la pandémie de Covid-19.





Les priorités de Bekaert au cours du premier semestre 2020



• Santé et sécurité de nos employés: nous avons mis en place très tôt des actions pour permette le smart working dans tous les domaines de l'entreprise et imposer une discipline rigoureuse à l’égard des mesures de protection. La sécurité de nos collaborateurs et de leurs familles fut la priorité absolue.



• Orientation client: nous avons continué à servir nos clients tout au long du premier semestre 2020, en veillant à ce que leurs activités ne soient pas interrompues en raison d’une quelconque pénurie d'approvisionnement. Nous sommes restés en contact étroit avec nos clients afin de comprendre leurs besoins actuels et futurs et nous les avons soutenus de toutes les façons possibles.



• Gérer les liquidités et coûts pour atténuer l'impact de la pandémie sur nos activités. Nous avons gardé un contrôle strict sur le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et l'endettement et nous avons mis en œuvre des mesures visant à variabiliser les coûts fixes et à réduire la structure des coûts.





Objectif principal et efficacité de nos actions

• Nous avons coordonné et appliqué des mesures strictes dans le monde entier pour prévenir les risques d'infection sur nos sites et sensibiliser nos collaborateurs sur le lieu de travail et ailleurs. Nous avons cependant été confrontés à un certain nombre d'infections au Covid-19 parmi nos effectifs au 2ème trimestre, notamment en Amérique latine.



• La performance des unités d’activités:

o Les unités d’activités Steel Wire Solutions et Bridon-Bekaert Ropes Group ont accéléré la mise en œuvre des mesures de rétablissement de la rentabilité et ont réussi à améliorer considérablement leur mix d'activités, entraînant un solide redressement de la rentabilité et de la génération de cash.

o L’unité d’activités Specialty Businesses a encore amélioré son niveau de marge élevé grâce à des économies de coûts rigoureuses et à un meilleur mix produit dans les produits de construction.

o L’unité d’activités Rubber Reinforcement a mis en œuvre des mesures importantes pour atténuer partiellement l’inévitable impact sur les marges de la chute de -43% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre, en raison de la crise dans l’industrie de pneus et de l'automobile.



• Le fonds de roulement a été maintenu sous un contrôle strict avec des niveaux de stocks nettement inférieurs, des conditions de paiement améliorées et des actions réussies de recouvrement de créances.

Le total du fonds de roulement s'est établi à € 720 millions au 30 juin 2020, en baisse de € -236 millions par rapport à la même période de l'année dernière, malgré une moindre utilisation de l'affacturage (€ -32 millions).



• Les investissements furent limités aux projets essentiels et se sont élevés à € 37 millions (immobilisations corporelles) contre € 48 millions au premier semestre de l’année dernière.

Les actions mises en œuvre au cours des 12 derniers mois ont démontré leur efficacité à renforcer la capacité de résilience de Bekaert. Malgré une demande fortement réduite (baisse du chiffre d’affaires de -30% au deuxième trimestre et de -20% au premier semestre), nous avons réalisé une solide marge EBIT sous-jacente sur chiffre d’affaires de 5,2% contre 5,7% au premier semestre de l'année dernière.

Les actions de rétablissement de la rentabilité ont considérablement renforcé la rentabilité de Steel Wire Solutions et de Bridon-Bekaert Ropes Group. L’amélioration robuste de leur performance a partiellement compensé l’incidence grave de la crise sur l'activité Rubber Reinforcement.

Perspectives

La pandémie de Covid a pesé lourdement sur les activités du premier semestre. À l'heure actuelle, tous les sites de production de Bekaert sont opérationnels, que ce soit entièrement ou partiellement.



Nous prévoyons une reprise progressive des marchés de pneus pour le reste de l'année. Les évolutions de la demande sur d'autres marchés sont plus difficiles à prévoir dans le contexte économique actuel.



Nous continuerons à mettre en œuvre des mesures d'atténuation et d'autres mesures d'amélioration et nous nous attendons à un impact soutenu des progrès réalisés dans le renforcement de notre résilience.



Les évolutions actuelles et le risque potentiel d’une deuxième vague de la pandémie de Covid-19 continuent de créer un haut degré d'incertitude. Dans ce contexte, nous avons une visibilité limitée sur l’impact sur nos marchés et nos activités en année pleine.

