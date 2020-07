Les excellentes performances de Recycling compensent l’impact du COVID-19 sur Catalysis et Energy & Surface Technologies

Dans un contexte de fortes perturbations sociétales et économiques provoquées par la pandémie de COVID-19, Umicore a su prouver sa résistance aux chocs extrêmes et la complémentarité de ses activités commerciales. Pour le premier semestre de 2020, Umicore a obtenu des résultats financiers globalement conformes à ceux de la même période en 2019, avec une très bonne performance de Recycling qui a compensé l’impact du ralentissement de l’industrie automobile sur les résultats de Catalysis et Energy & Surface Technologies.

Les revenus d’Umicore pour les 6 premiers mois se sont élevés à € 1,6 milliard (-4% par rapport à l’année précédente) et l’EBIT ajusté1 était de € 243 millions, en hausse de 1% par rapport au premier semestre 2019. L’EBITDA ajusté a augmenté de 5% et a atteint € 376 millions.

Les revenus ont baissé chez Catalysis, mais dans une moindre mesure que la contraction observée sur le marché automobile mondial, car Umicore a continué à surperformer le marché en Chine. Les fabricants automobiles ayant fermé leurs chaînes de production, Umicore a dû arrêter la production dans la plupart de ses usines de catalyseurs automobiles pendant plusieurs semaines, ce qui a entraîné une baisse importante de ses résultats.

Les revenus chez Energy & Surface Technologies ont été affectés par une contraction du marché mondial des véhicules électriques ainsi que par des niveaux d’activité plus faibles sur d’autres marchés finaux clés. La baisse des revenus et des volumes, ainsi que l’augmentation des coûts fixes liés aux expansions récentes en cours, ont eu un effet de levier opérationnel négatif important.

Recycling a enregistré de bons résultats reflétant l’augmentation des niveaux d’activité, la hausse des prix des métaux et des conditions commerciales favorables. De plus, Precious Metals Refining a bénéficié d’un environnement d’approvisionnement favorable et d’une plus grande disponibilité de la fonderie d’Hoboken par rapport au premier semestre 2019, pendant lequel la fonderie subissait un arrêt planifié de maintenance de 7 semaines.





Réponse immédiate d’Umicore à la crise du COVID-19

Préserver la santé de notre personnel et assurer des conditions de travail sûres

Pour répondre à la pandémie de COVID-19, Umicore a introduit des mesures d’hygiène strictes ainsi que d’autres mesures de précaution dans ses installations à travers le monde. Un groupe de travail dédié continue de surveiller ses opérations à l’échelle mondiale, et porte une attention particulière à la préservation de la santé des employés.

Préserver la liquidité

Au début de la pandémie, plusieurs mesures visant à réduire les coûts, à optimiser le fonds de roulement et à reporter certains investissements ont été lancées. Umicore a rapidement ajusté sa capacité de production là où cela s’avérait nécessaire, et, le cas échéant, placé une partie de ses effectifs au chômage temporaire. Depuis lors, tous les sites de production ont repris leur activité et la plupart des employés au chômage temporaire ont repris le travail. Le Conseil de surveillance d’Umicore a également décidé de réduire le dividende de 2019 à € 0,375 par action, au lieu de la proposition initiale de € 0,75 par action. Une mise en œuvre rapide et cohérente de ces mesures, combinée à des flux de trésorerie importants dans le business group Recycling, a permis à Umicore de générer des flux de trésorerie opérationnels disponibles de

€ 108 millions, soit bien plus que les années précédentes malgré des niveaux d’activité réduits.

Réponse à plus long terme d’Umicore à la crise du COVID-19

Renforcement de la structure de financement et de la liquidité

Au cours de cette période, Umicore a continué à renforcer et à diversifier sa structure de financement par l’émission de € 500 millions d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2025 et par la conclusion d’un accord de prêt de 8 ans avec la Banque Européenne d’Investissement pour un montant de € 125 millions. Umicore dispose de liquidités suffisantes : € 1,2 milliard de trésorerie et équivalents au bilan au 30 juin 2020 et environ € 1 milliard de lignes de crédit supplémentaires engagées non utilisées par les principales banques de relation. Son profil de dette à long terme ne présente aucune échéance significative avant 2023.

Réévaluation des opérations et de la valeur des actifs

En raison des perturbations imprévues causées par le COVID-19 dans plusieurs de ses marchés finaux clés, Umicore réévalue le périmètre de ses activités de production ainsi que la valeur comptable de certains actifs. Dans le cadre de cette analyse, Umicore a décidé de consolider ses activités de production de catalyseurs automobiles nord-américaines à Burlington, au Canada, et d’arrêter sa production de catalyseurs automobiles à Tulsa, aux États-Unis. Umicore a également procédé à des réductions de valeur de certains des actifs corporels et incorporels. À mesure qu’Umicore continue de réévaluer le périmètre de ses activités de production et surveiller la valeur de certains actifs, certains ajustements, en espèces ou non, pourraient s’avérer nécessaires au cours du second semestre de l’année, d’une ampleur similaire ou légèrement supérieure à ceux comptabilisés au cours du premier semestre.





Chiffres clés

Revenus de € 1,6 milliards (-4%)

EBITDA ajusté de € 376 millions (+5%)

EBIT ajusté de € 243 millions (+1%)

Ajustements de l’EBIT de - € 72 millions, comprenant principalement des réductions de valeur et des coûts de restructuration

Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 10,9% (contre 12,3% au premier semestre 2019)

Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 148 millions (-2%) et bénéfice par action ajusté de € 0,62 (-2%)

Flux de trésorerie opérationnel de € 275 millions (€ 308 millions au premier semestre 2019), incluant une augmentation de € 72 millions des besoins en fonds de roulement due à la hausse des prix des métaux précieux ; Flux de trésorerie opérationnel disponible2 de € 108 millions (€ 50 millions au premier semestre 2019)

Les projets de dépenses d’investissement ont été ajustés au début de la pandémie et ces dépenses se sont élevées à € 152 million (€ 241 millions au premier semestre 2019)

Dette nette de € 1.349 millions, en baisse par rapport à € 1.443 millions à fin 2019. Cela correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté des douze derniers mois de 1,75x.

Le Conseil de surveillance a décidé de verser un acompte sur dividende de € 0,25 par action le 25 août.





Les moteurs de croissance dans les domaines de la mobilité propre et du recyclage sont intacts

La pandémie de COVID-19 a provoqué un choc soudain et sans précédent dans l’industrie automobile et dans l’économie mondiale en général. Malgré les défis à court terme et une visibilité limitée sur la trajectoire de la reprise du marché, les moteurs à long terme de la stratégie de croissance d’Umicore restent intacts.

Même si le marché mondial des véhicules électriques fait face à un ralentissement important à court terme, les perspectives à moyen terme de l’électrification restent très porteuses. Comme en témoignent les diverses mesures de relance gouvernementales en faveur d’une mobilité plus propre et d’initiatives écologiques, en Chine et en Europe notamment, la crise actuelle ne change en rien la nécessité pour le monde d’évoluer vers une voie plus durable. Umicore, grâce à son portefeuille diversifié de technologies des matériaux et à sa capacité de production, peut jouer un rôle clé dans la transition vers une mobilité sans émissions.

De plus, le renforcement des normes d’émission reste à l’ordre du jour dans des régions clés, ce qui confirme la nécessité de développer des technologies de catalyseurs automobiles plus complexes à l’avenir.

Enfin, le modèle d’entreprise en boucle fermée d’Umicore apporte une réponse indispensable à la pénurie de ressources et une voie vers une économie plus circulaire.

Grâce à son portefeuille d’activités complémentaires, à sa gestion prudente des liquidités et à sa discipline d’investissement, Umicore est armée pour maintenir son cap stratégique et donc ressortir renforcée de la crise actuelle.



Prévisions

Compte tenu de l’évolution actuelle de la pandémie et de l’incertitude qu’elle suscite sur les marchés finaux clés d’Umicore, il reste impossible de fournir des perspectives quantifiées fiables pour 2020. Malgré le manque de visibilité sur le marché, Umicore prévoit toujours que son EBIT ajusté pour l’ensemble de l’année sera inférieur aux niveaux atteints en 2019. Cela inclut un EBIT ajusté chez Catalysis et chez Energy & Surface Technologies nettement inférieurs aux niveaux de 2019 et un EBIT ajusté chez Recycling nettement supérieur aux niveaux de 2019.

En prenant en compte les développements du marché au premier semestre et les tendances récentes, Umicore anticipe toujours une baisse de la production mondiale de voitures d’environ 25% pour l’année entière. Dans ce scénario, les revenus et l’EBIT ajusté du second semestre chez Catalysis devraient être nettement supérieurs à ceux du premier semestre. Cependant, l’incertitude prolongée que cause la pandémie et la faiblesse de la confiance des consommateurs rendent aujourd’hui impossible la prédiction des développements du marché.

Chez Energy & Surface Technologies, Umicore anticipe que les corrections liées aux stocks élevés dans la chaîne d’approvisionnement des batteries rechargeables au second semestre exacerbent l’impact d’un environnement commercial peu favorable dans les différentes business units. L’EBIT ajusté du deuxième semestre sera donc probablement inférieur à celui du premier semestre.

Chez Recycling, les performances du premier semestre ne peuvent pas être extrapolées au second semestre, au cours duquel la fonderie d’Hoboken fera l’objet d’un arrêt pour maintenance programmé de 4 semaines et les autres activités subissant des effets saisonniers.

« Malgré les effets brutaux de la pandémie de COVID-19 sur la société et l’industrie, Umicore a fait preuve d’une grande résilience et a enregistré une solide performance au premier semestre 2020, qui démontre la complémentarité de nos activités ainsi que la flexibilité et la détermination de tous nos collègues. Je tiens à exprimer mon immense gratitude à tous ceux qui ont combattu la pandémie en première ligne ainsi qu’à tous les employés d’Umicore qui se sont adaptés à des conditions très difficiles pour assurer au mieux la continuité des opérations. Umicore a garanti des conditions de travail saines et sûres pour son personnel et protégé la santé financière de l’entreprise grâce à des économies de coûts, une réévaluation des opérations et une augmentation de sa liquidité. Nos moteurs stratégiques à long terme demeurent intacts, et je suis convaincu qu’au sortir de la pandémie nous renouerons avec la croissance dans la mobilité propre et le recyclage. »



Marc Grynberg,

CEO d’ Umicore

